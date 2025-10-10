Новини
Свят »
Русия »
Русия обяви спиране на преговорите с Украйна
  Тема: Украйна

Русия обяви спиране на преговорите с Украйна

10 Октомври, 2025 15:38 4 485 117

  • украйна-
  • дмитрий песков-
  • преговори-
  • война-
  • кремъл-
  • русия

Песков каза, че украинците не са откликнали на руско проектопредлежоние за сформирането на три работни групи

Русия обяви спиране на преговорите с Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия обвини лидерите на Украйна в нарушаване на Истанбулския преговорен процес за възможно мирно решение на конфликта, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Процесът е на пауза заради нежеланието на режима в Киев да отговори по какъвто и да било начин на въпросите, които ние поставихме", заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналиста от руската държавна телевизия Павел Зарубин, който е близък до Кремъл, уточнява ДПА.

Още новини от Украйна

По време на интервюто Песков каза, че украинците не са откликнали на руско проектопредлежоние за сформирането на три работни групи.

"Те не реагират на проектодокумент, който им бе предаден, не реагират на нашето предложение да се създадат три конкретни работни групи. Всичко това е необходимо, за да се започне онази "домашна работа", която трябва да се напише до една среща на върха", уточни Песков, цитиран от ТАСС.

По думите на говорителя на Кремъл руската страна е изпълнена с оптимизъм, идващ от духа на Анкоридж. Песков има предвид състоялата се на 15 август в този град в американския щат Аляска среща между президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп.

От тази среща не произтекоха осезаеми резултати по отношение на конфликта в Украйна, обръща внимание ДПА. Според говорителя на Кремъл Киев не допринася положително за процеса, но Москва се надява, че Тръмп ще съхрани своята политическа воля за мирно решение.

Русия започна войната си в Украйна на 24 февруари 2022 г. Делегации от Москва и Киев се срещнаха нееднократно от май тази година за преки преговори в турския мегаполис Истанбул. Бяха договорени няколко размени на военнопленници и на тела на убити военнослужещи, но Русия отказва да оттегли своите основни претенции, поради което не се вижда мирно споразумение в близко бъдеще, акцентира ДПА.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 59 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Роден в НРБ

    85 48 Отговор
    Браво, но трябва повече бомби по Киев, Лвов и Ивано-Франковск

    Коментиран от #4, #71, #101

    15:40 10.10.2025

  • 3 Правилно

    84 41 Отговор
    Фашисткият и терористичен режим в Украйна трябва да се изкорени, а не да се ореговаря.

    15:42 10.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Българският народ е на страната на Русия

    86 50 Отговор
    С терористи не се преговаря!

    Коментиран от #11, #17, #19, #36

    15:44 10.10.2025

  • 6 Песков

    40 68 Отговор
    Трябва да изчезнат всички руски терористи и нацисти и ще има мир по света.

    Коментиран от #116

    15:44 10.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ГЕОРГИ СТОЯНОВ

    54 18 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    ИМАТ ИЗБОР КОРУМПЕ НАРКОМАН ДА ГИ ЛЪГОТИ И ДА СЕ ВДИГАТ И ИЗРИТАТ ШАИКАТА НА КУРАБИИКАТА

    Коментиран от #15

    15:46 10.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Българин...

    46 13 Отговор
    Бийййй фаШшистите до дупка!!!!

    15:46 10.10.2025

  • 11 стоян георгиев

    33 57 Отговор

    До коментар #5 от "Българският народ е на страната на Русия":

    Айде де .български народе идете до русия поне за малко! Поне на море!хаха...една отиде да учи там и и дадоха три години затвор.няма ли някой друг кандидат?

    Коментиран от #18, #20, #44, #113

    15:46 10.10.2025

  • 12 Възраждане

    42 26 Отговор
    Ясно...другарят Путин ще ги приключва. Стига ги е бавил

    15:47 10.10.2025

  • 13 жжжжжж

    25 28 Отговор
    сега разбирам бомбардирането на путин- то било преговорни напъни...и те украинците глупави мислят че путин иска да ги унищожи....каква била работата. казвайте по-рано.....явно и путин е чакал нобела за мир и правил такива преговори с бомби....и сега вече край....

    15:47 10.10.2025

  • 14 Mими Кучева🐕‍🦺

    35 21 Отговор
    Ми тека е,с нацисти и наркомани не се преговаря!😎🥳🤣👍

    15:47 10.10.2025

  • 15 стоян георгиев

    15 34 Отговор

    До коментар #8 от "ГЕОРГИ СТОЯНОВ":

    Имат ама не искат.маи по скоро ом се избиват руснаци .иска ом се като теб да са в нато и ес и заплати в евро искат.не искат да ги управляват съветски милиционери и азиатски маймуни!гадно наглеци а другар?хах

    Коментиран от #22, #26

    15:48 10.10.2025

  • 16 Ех милите те!

    15 21 Отговор
    Че как може да се стопира нещо, което не е започнало!

    15:48 10.10.2025

  • 17 ТИ ПИТА ЛИ

    26 8 Отговор

    До коментар #5 от "Българският народ е на страната на Русия":

    БГ ЯСТРЕБИТЕ ПАПИ ОНКОВ ОФШОРКО СИНОПТИКОВ ТРАБАНТЕРОВ ТАГАРИИ ВЕЛИКИ

    15:48 10.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Не ни слагай

    17 27 Отговор

    До коментар #5 от "Българският народ е на страната на Русия":

    Под един знаменател! Кой си, че да говориш от името на Българския народ?!

    Коментиран от #21, #41

    15:49 10.10.2025

  • 20 Ухльоф

    25 12 Отговор

    До коментар #11 от "стоян георгиев":

    Онази, която отиде да учи там с още две нейни дружки са осъдени за измама!

    Коментиран от #27

    15:49 10.10.2025

  • 21 Той казва

    16 6 Отговор

    До коментар #19 от "Не ни слагай":

    за българският народ.

    15:50 10.10.2025

  • 22 А ЩО ГИ БЕРЪТ

    19 5 Отговор

    До коментар #15 от "стоян георгиев":

    ПО УЛИЦИТЕ ДА ВОЮВАТ--ЧЕ НЕ СЕ СЕТЯМ

    Коментиран от #25

    15:51 10.10.2025

  • 23 Баце ЕООД

    22 12 Отговор
    Зелю го чака орисията на Хитлер

    15:51 10.10.2025

  • 24 стоян георгиев

    16 21 Отговор

    До коментар #18 от "Кой където иска стоенке си ходи":

    Що се обиждаш като те пращам в русия не другар? Там е рая на земята а ти се сърдиш!!!хахах...питай студентката дето взе три години затвор и тя мислеше като теб преди да иде!

    Коментиран от #35, #38, #56

    15:53 10.10.2025

  • 25 стоян георгиев

    10 20 Отговор

    До коментар #22 от "А ЩО ГИ БЕРЪТ":

    По илиците събират местните руснаци.украинците отиват с желание.

    Коментиран от #28, #29

    15:54 10.10.2025

  • 26 Стоенчо

    15 5 Отговор

    До коментар #15 от "стоян георгиев":

    Ку-ку-ри-гууууууу те направиха днес.

    Коментиран от #32

    15:54 10.10.2025

  • 27 стоян георгиев

    9 16 Отговор

    До коментар #20 от "Ухльоф":

    Така е от три фенки на путлер отишли в русия и трите в затвора.ти.що не идеш?теб ще те осъдят че си минал на червено.три години и безплатен се..с.точно за теб работа.

    Коментиран от #31

    15:55 10.10.2025

  • 28 Хахаха

    18 5 Отговор

    До коментар #25 от "стоян георгиев":

    То бива толкова да се мразиш, ама за 5 цента да задминеш циганите е трагедия. 😂

    15:56 10.10.2025

  • 29 Стоене

    14 3 Отговор

    До коментар #25 от "стоян георгиев":

    Теби сига койтиибе?

    15:56 10.10.2025

  • 30 Асен

    9 3 Отговор
    Ма то не е имало преговори никога само симулация.

    15:56 10.10.2025

  • 31 Пропагандата

    14 2 Отговор

    До коментар #27 от "стоян георгиев":

    винаги се цели в глупака.

    15:57 10.10.2025

  • 32 стоян георгиев

    4 11 Отговор

    До коментар #26 от "Стоенчо":

    Тала е.напраео ме разбиха.я пофантазирай за мен още юалко.много харесвам бг троловете да разказват какъв съм.натисни в тази посока!знам че си сериозен...хаха...

    Коментиран от #52, #62

    15:57 10.10.2025

  • 33 Баш Балък

    13 6 Отговор
    Фашистите от дума не разбират. Мир ще има по военен път.

    Коментиран от #37

    15:57 10.10.2025

  • 34 Българин

    10 15 Отговор
    Има още пушечно руско месце

    Коментиран от #50, #91

    15:58 10.10.2025

  • 35 Кой където иска стоенке си ходи

    14 3 Отговор

    До коментар #24 от "стоян георгиев":

    Безродник като теб като я мрази тази държава, е свободен да я напусне.

    Коментиран от #42

    15:58 10.10.2025

  • 36 СЛОНА

    0 11 Отговор

    До коментар #5 от "Българският народ е на страната на Русия":

    ОГЪН И ГИ ЗАПИШЕТЕ В КНИГАТА НА ИЗЧЕЗНАЛИТЕ ВИДОВЕ ТВАРИ!!!

    15:58 10.10.2025

  • 37 Да де

    4 8 Отговор

    До коментар #33 от "Баш Балък":

    Това ти и другите трима боклуци го пишете четвърта година.

    Коментиран от #40

    15:59 10.10.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Цунете ми парапета.

    16:00 10.10.2025

  • 40 Значи е време

    7 0 Отговор

    До коментар #37 от "Да де":

    да спреш и да останат двама. 😀

    16:01 10.10.2025

  • 41 Българин

    6 18 Отговор

    До коментар #19 от "Не ни слагай":

    Ние българите мразим руснаците по принцип.

    Коментиран от #43

    16:01 10.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Българите не

    13 3 Отговор

    До коментар #41 от "Българин":

    Руснаците ги мразят анадолците. Заради тях сега не си носят чалмите.

    16:02 10.10.2025

  • 44 Хаха

    15 3 Отговор

    До коментар #11 от "стоян георгиев":

    Що за сравнение!?
    Аз ще отида на море в Русия, когато ти преди мен отидеш на море в Канада, Аляска, Норвегия или Финландия по твой избор....

    16:03 10.10.2025

  • 45 Георги

    8 2 Отговор
    не знам каква точно далавера въртят в момента и кой кого изнудва, но определено обикновените хора няма да спечелят нищо. Още по-малко пък обикновените украинци или руснаци.

    16:03 10.10.2025

  • 46 Демек стоенче

    9 1 Отговор

    До коментар #42 от "стоян георгиев":

    Ако мразиш страната си и те ползват тези дето я унищожават да и вредиш, си безродник.

    16:04 10.10.2025

  • 47 Границата между Русия и Украйна е

    4 0 Отговор
    Изпитателен полигон нещо като границата между водата и въздуха във фуния има само дифузия на водни пари и кислород има мир
    Европа е фунията с вода а границата вода въздух е границата между Русия и Украйна

    16:05 10.10.2025

  • 48 Киев да отговори

    9 5 Отговор
    Ще сваля ли гащи или няма. До довечера

    16:05 10.10.2025

  • 49 Нещо много се засуетиха

    5 10 Отговор
    ушанките.

    16:06 10.10.2025

  • 50 И МОНИПАСА

    8 4 Отговор

    До коментар #34 от "Българин":

    Е БЪЛГАРИН И АЗИС Е БЪЛГАРИН ---И МЮМЮН Е БЪЛГАРИН

    Коментиран от #55

    16:06 10.10.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Стоенчо ти си неграмотно, бе дедо

    14 3 Отговор

    До коментар #32 от "стоян георгиев":

    Ако редакцията се самоуважаваше, дори най-малко, досега трябваше да ти блокират достъпа до коментарната секция. Много рядко се среща толкова умствено ограничен и неграмотен човек. Ти днес напълни сайта със спам. Не ми се вярва да си платен трол защото на такива неграмотни не дават пари. Ти си най-голямата антиреклама на русофобията защото си тотално деградирал и примитивен.

    Коментиран от #76

    16:08 10.10.2025

  • 53 Няма място за преговори

    14 2 Отговор
    Загуба на време е. Ако Украйна иска винаги байряка може да развее

    16:09 10.10.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Българин

    9 1 Отговор

    До коментар #24 от "стоян георгиев":

    П....... си и п.......... ще си останеш!

    16:10 10.10.2025

  • 57 Кървави режим на Путлер

    6 12 Отговор
    Както винаги долно лъже. И бай Дончо го разбра.
    Важното е ,че продължава в изобилие да се лее руска крепостна кръв.

    Коментиран от #75, #80

    16:10 10.10.2025

  • 58 Ела

    4 2 Отговор

    До коментар #51 от "доктор":

    ми го дръпни... наред

    16:10 10.10.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Само бой оправя

    11 4 Отговор
    ууукраинско-хазарските кратуни!

    16:12 10.10.2025

  • 62 Алексбг

    9 1 Отговор

    До коментар #32 от "стоян георгиев":

    Казват ,че си бил зверски разхлопан ,мен лично не ме касае защото съм 100% хет .терро ,но ти ги пускаш уж през други ,че си бил голям тесняк.Лицемерието ме вбесява !

    16:13 10.10.2025

  • 63 Кога пък

    10 4 Отговор
    Украйна е имала думата и нещо от нея да е зависило? Аре по сериозно моля

    16:13 10.10.2025

  • 64 Чети книжки паляк

    9 0 Отговор

    До коментар #59 от "Фххгх":

    Да не показваш падението на запада да опросстачи първият глупав паляк.

    16:13 10.10.2025

  • 65 Хахахаха

    8 1 Отговор

    До коментар #54 от "стоян георгиев":

    В кой клуб н комика ти е представлението е? Имаш заложби за клоун

    16:13 10.10.2025

  • 66 оня с кола

    6 1 Отговор

    До коментар #59 от "Фххгх":

    Почни от родителите си ,после има един пмми яр представящ се за пиночет и Дон Корлеоне ,скъси го с една глава с обикновенна мотика .

    16:15 10.10.2025

  • 67 Tридневния фю рер пе-ДОФИЛ стана

    6 10 Отговор
    За посмешище на Цел СВЕТ АааааааХахахаха
    От 12 год.е в ДОНБАС и КРИМ и....още щурмуват херойски селото ПОКРОВСК!! АааааааХахахаха
    Налази до шия у ДЕРМАТА и нема връщане назад!
    Една Украйна без оръжие, Авиация, подводници, флот, кораби, крилати и балистични ракети попиля монголо- Фашистките 22 републики и редовната армия Оризо-Гризачи на Ким
    АааааааХахахаха
    И сичко това срещу само.2 Милиона москалчета ФИРА
    АааааааХахахаха.

    Коментиран от #72, #73, #88, #90

    16:16 10.10.2025

  • 68 Майстора

    6 2 Отговор

    До коментар #55 от "Копейкотрошач":

    Внимавай да не те срещна когато съм с теслата в ръка ,само хрусссс ще се чуе .

    Коментиран от #74

    16:17 10.10.2025

  • 69 ЧАКАМ С НЕТЪРПЕНИЕ

    7 1 Отговор

    До коментар #55 от "Копейкотрошач":

    ДА МИ СЧУПИШ ИНСТРУМЕНТА ОТ ТРИТА НАИ ДЪЛГИЯТ

    16:17 10.10.2025

  • 70 Путин е агресор

    5 9 Отговор
    Ама в същото време Зеленски е терорист, фашист, нацист и пр., и пр....

    Русия води война срещу Украйна, ама ѝ казва СВО.

    Украйна ако отговори на огъня е тероризъм.

    Да влезе Оруел.

    Коментиран от #84

    16:17 10.10.2025

  • 71 Громико

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Роден в НРБ":

    Поредния ДЕБИЛ

    16:17 10.10.2025

  • 72 ЗДРАСТИ ДЕБИ...ИЛ

    7 2 Отговор

    До коментар #67 от "Tридневния фю рер пе-ДОФИЛ стана":

    ГРАМОФОНА ТИ Е ЗАЦИКЛИЛ

    16:19 10.10.2025

  • 73 поручик Христо Иванов

    7 1 Отговор

    До коментар #67 от "Tридневния фю рер пе-ДОФИЛ стана":

    Ти не беше ли оня Мин Дилл дето уж бил капитан в Графа в 1981г ,а Чикитта 👄.Ако не беше жалък и за забавен можеше да минеш ,Дър Гелл небинарен .

    16:19 10.10.2025

  • 74 Вместо тесла

    3 5 Отговор

    До коментар #68 от "Майстора":

    Мотиката фащай. Нивата плаче за теб.

    Коментиран от #79

    16:21 10.10.2025

  • 75 Ъъъъъъъъ

    8 1 Отговор

    До коментар #57 от "Кървави режим на Путлер":

    "И бай Дончо го разбра."

    Кой пък беше този и защо някой трябва да се съобразява с него?🤔

    16:21 10.10.2025

  • 76 НЕ Е ВЕРНО

    5 1 Отговор

    До коментар #52 от "Стоенчо ти си неграмотно, бе дедо":

    ГЛАДЕН Е
    СЪС СОЦИАЛНА ПЕНСИЯ НА КЪДЕ
    А И КОФИТЕ СТАВАТ ВСЕ ПО ПОСТНИ

    16:23 10.10.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Госあ

    6 4 Отговор
    Бомби здравата Путине ! Да откликнат !

    16:25 10.10.2025

  • 79 Майстора

    4 2 Отговор

    До коментар #74 от "Вместо тесла":

    Имам и мотики два броя хубаво наклепани ,но те са за копане основно ,а и за специални хора.В Камбоджа масово са ползвали и мотики .... Всеки обикновен инструмент става страшен в ръцете на майстор ...

    Коментиран от #111

    16:25 10.10.2025

  • 80 АБЕ ТИ ДАН ПРАЙШ

    4 2 Отговор

    До коментар #57 от "Кървави режим на Путлер":

    КЪРВАВИЦА
    ИЛИ СИ ВАМПИРЧЕ
    ИЛИ ПРОСТО ОЛИГОФ....РЕН

    16:25 10.10.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Хи хи

    3 3 Отговор
    животът за урките няма значение, дават го за кал и камънаци !!!

    16:26 10.10.2025

  • 83 вен серемос

    5 4 Отговор
    Най-после!!) Вл. Вл. Путин даде възможност на наркомана/Зелената еуглена /фашист/Бандеровец дастатъчно време да вдигне белият байрак!!! Сега Фашистка Бандеровска ОКРАИНА ще бъде окончателно пометена."Кой каквото прави ,на себе си го прави"!!!-Българска поговорка.Окраина ,тази фашистка измислена страна най-после ще си получи заслуженото!!! Сега окраинците ще видят "Кон боб яде ли"!!!Давай Русия! Давай Вл. Вл. Путин! Пълно заличаване на фашистите бандеровци!!! КАЗАХ!!!

    16:27 10.10.2025

  • 84 Май е гоуема боза

    3 1 Отговор

    До коментар #70 от "Путин е агресор":

    горе на раминете. 😀

    Коментиран от #87, #109

    16:27 10.10.2025

  • 85 1234

    5 3 Отговор
    Браво. Само така. С фашисти не се преговаря. Те разбират само от як лобут по ушите докато им омекнат зъбите.

    16:28 10.10.2025

  • 86 ПРЕКЪСВАНЕТО Е ПО

    3 1 Отговор
    ПРЕДПИСАНИЕ НА ЛЕКАР ПСИХИАТЪР
    ЕДНАТА ОТ СТРАНИТЕ ИМА НУЖДА ОТ ЛЕЧЕНИЕ
    ПРИ ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПАЦИЕНТА ПРЕГОВОРИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ

    16:28 10.10.2025

  • 87 АБЕ НЕ САМО ТАМ

    3 1 Отговор

    До коментар #84 от "Май е гоуема боза":

    И ДОЛУ Е ЕДИН РЯДЪК БЪРКОЧ
    КЛАПАТА ПОСТОЯННО ИЗПУСКА

    16:30 10.10.2025

  • 88 Възраждане

    5 8 Отговор

    До коментар #67 от "Tридневния фю рер пе-ДОФИЛ стана":

    Вовка ПИЧ КИНа -- ху... ЙЛО ще остане завинаги в АНАЛИТЕ НА ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ. като единственият в Галактиката Фюрер пеДо-фил и Главкомандващ,... Избегал по трусики от ЕДИН ГОТВАЧ!
    ФАКТ

    16:30 10.10.2025

  • 89 Уса

    11 2 Отговор
    В Украйна няма истински политици и дипломати,които да водят разумни преговори,какви преговори и групи...Те имат само една група от пропадляци и наркомани тая на бандерите със зеления шмъркач

    16:34 10.10.2025

  • 90 Последния софиянец

    4 7 Отговор

    До коментар #67 от "Tридневния фю рер пе-ДОФИЛ стана":

    Категоричен факт!
    П едерацията приключи. Напикаващия се монголяк Пиздюхин...то же

    16:34 10.10.2025

  • 91 1234

    8 4 Отговор

    До коментар #34 от "Българин":

    Верно е има, ама украинското свърши. Няма ли да отидеш да помагаш на братята си украйнци? Вземи с тебе и магарев.

    16:34 10.10.2025

  • 92 дядото

    11 7 Отговор
    те укрите- фашисти от добра дума не разбират,бой им трябва,много бой докато разберат

    Коментиран от #114

    16:35 10.10.2025

  • 93 Хахаха

    6 10 Отговор
    че те кога въобще са преговаряли? Путин върти и суче да не се срещне със Зеленски. Голям страх го тресе от края на войната защото знае че ще увисне на въже :)

    Коментиран от #96, #97

    16:38 10.10.2025

  • 94 РаZплутин

    4 7 Отговор
    Те пък едни преговори...

    16:41 10.10.2025

  • 95 Европа

    9 2 Отговор
    Зели скоро че му връчат награда за мир ,на Хитлер личното оръжие .

    16:42 10.10.2025

  • 96 Георги

    7 0 Отговор

    До коментар #93 от "Хахаха":

    и двата лагера хвърлиха всичко в тая война и загубилият ще забрави властта за винаги. Той и всичките му поддръжници. Затова и никой не иска истински край и мир, ако дончо прати томахавки или продължи доставките и той влиза в играта, а до сега се дистанцираше.

    16:43 10.10.2025

  • 97 Пора

    2 8 Отговор

    До коментар #93 от "Хахаха":

    Путинова русия умира.

    Коментиран от #98, #99, #106

    16:50 10.10.2025

  • 98 Хахахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #97 от "Пора":

    Умряло ти е на теб нали знаеш кое,за това се замериса на ор. на пор

    16:55 10.10.2025

  • 99 центаджия..

    4 1 Отговор

    До коментар #97 от "Пора":

    А бе бгбандерец,бегай да гасиш одессу и кiеве,от снощи са на масковски огън..

    16:56 10.10.2025

  • 100 Уса

    0 1 Отговор
    Томахоците отдавна са на склад,но няма кой да ги управлява и изстрелва.Вече е твърде късно за промяна.Това се прави от самото начало на войната,за да изтощава ЕС и намалява украинската популация.В крайна сметка ще изстрелят 2-3 от самоделна прашка и САЩ ще предупредят Русия,за да ги свалят.Сделките и парите винаги са били номер 1 за американците.Не съм срещал американец,който да иска война с Русия,но женени за рускини познавам много

    16:58 10.10.2025

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Много ясно че ще

    3 0 Отговор
    спират преговорите с Украйна. Чакат дЖилезку с коалицията на желаещите и с тях ще преговарят, с дЖилезку ....

    16:58 10.10.2025

  • 103 Дедо вова

    1 3 Отговор
    Бега от зеленски, като дявол тамян

    16:59 10.10.2025

  • 104 Ами шпионират Унгария

    0 0 Отговор
    И за тва ...

    16:59 10.10.2025

  • 105 Руски блицкриг

    1 3 Отговор
    Стават 4 години.Избиватбгинкато кучета.На 25 километра от руската граница.
    Руски блицкриг.Мрат като мухи.

    17:00 10.10.2025

  • 106 Това е безспорен

    2 0 Отговор

    До коментар #97 от "Пора":

    Факт.

    17:02 10.10.2025

  • 107 стоян георгиев

    3 2 Отговор
    Хихихи, значи чакаме капитулация от Зеля Клоуна 😅

    17:04 10.10.2025

  • 108 Обективен

    3 2 Отговор
    Путлер съвсем изкука.

    17:07 10.10.2025

  • 109 Верно е боза

    3 3 Отговор

    До коментар #84 от "Май е гоуема боза":

    Ама такава я забърка Путин, че и той не знае как да излезе от нея.
    Ще му приляга от 15 етаж в полет.

    17:07 10.10.2025

  • 110 А. Гутериш

    4 3 Отговор
    Според Устава на ООН - 106 и 107 член,
    всяка държава, в която се възражда Фашизма (Нацизма )
    Трябва да бъде унижоена.
    Украинката е новата Нацистка държава.

    Коментиран от #112

    17:08 10.10.2025

  • 111 Не отивай чак в Камбоджа

    3 1 Отговор

    До коментар #79 от "Майстора":

    Комунистите са еднакви по цял свят.
    И се чудят, що еволюцията при тях е спряла.

    17:09 10.10.2025

  • 112 Пора

    3 4 Отговор

    До коментар #110 от "А. Гутериш":

    Путинова русия си отива.

    17:09 10.10.2025

  • 113 Ринга

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "стоян георгиев":

    Ай стига си лъгал бе стоенчо, много години живея в Руссия. Никой не ме закача, дори документите не са ми проверявали. Като си работиш и не правиш глупости никой не те закача.

    17:10 10.10.2025

  • 114 Първо се подготви

    1 1 Отговор

    До коментар #92 от "дядото":

    преди да се изказваш.
    Гинко билоба му викат.

    17:11 10.10.2025

  • 115 ТАУРУС!

    2 0 Отговор
    ТОМАХОУК!

    17:12 10.10.2025

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Ицо

    0 0 Отговор
    Ръъъгам копейки.

    17:15 10.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания