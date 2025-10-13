Новини
САЩ с нова тактика: Искат да принудят Путин да преговаря
САЩ с нова тактика: Искат да принудят Путин да преговаря

13 Октомври, 2025 16:51

Американското разузнаване помага на Киев да нанася удари по енергийната система на Русия - и то далеч зад фронтовата линия

САЩ с нова тактика: Искат да принудят Путин да преговаря - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

От няколко месеца САЩ помагат на Украйна да нанася удари от разстояние по руски енергийни обекти, съобщи британският вестник „Файненшъл Таймс“ (FT). Според източници на изданието това е част от координирана кампания, целяща да бъде подкопана руската икономика, а президентът Владимир Путин да бъде принуден да започне преговори. Разузнавателната информация от САЩ позволява на Киев да планира атаки срещу ключови енергийни обекти в Русия, включително нефтопреработвателни заводи, разположени далеч зад фронтовата линия, отбелязват източниците.

Досега не беше известно, че Вашингтон осигурява такава подкрепа за Киев. Предоставяните на Украйна данни от американското разузнаване се превърнаха в решаващ фактор за засилването на украинските удари дълбоко на руска територия, за които Киев нямаше одобрението на предишната американска администрация – тази на Джо Байдън, припомня FT. Резултатът е видим: украинските удари доведоха до ръст в цените на горивото в Русия и принудиха Москва да намали износа на дизел и да увеличи вноса на горива.

Промяна в позицията на Тръмп

Според британското издание това ново развитие показва, че президентът на САЩ Доналд Тръмп, разочарован от руския лидер, е решил да засили подкрепата си за Украйна. Повратният момент е бил телефонният разговор между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски през юли, по време на който Тръмп е попитал дали Украйна би била в състояние да нанесе удар по Москва, ако Вашингтон ѝ предостави оръжия с голям обсег.

Двама информирани събеседници на „Файненшъл Таймс“ твърдят, че Тръмп преследва стратегия, целяща да „накара руснаците да почувстват болка“ и да принуди Кремъл да седне на масата за преговори. Белият дом впоследствие уточни, че Тръмп „само е задал въпрос, но не е призовавал към нови убийства“.

Как САЩ помагат на Украйна да планира ударите

От публикацията в британското издание става ясно още, че американското разузнаване помага на Украйна да определи маршрутите, височината, времето и параметрите на атаките, позволявайки на безпилотните самолети да заобикалят руските системи за противовъздушна отбрана.

Три източника, запознати с операцията, твърдят, че Вашингтон участва във всички етапи на планирането. Един от американските служители е казал, че Украйна избира целите, а САЩ предоставят информация за техните уязвими места. Други източници са посочили, че Вашингтон сам определя приоритетните цели. Един от тях е нарекъл украинските безпилотни самолети „инструмент на САЩ“ за подкопаване на руската икономика и оказване на натиск над Путин.

Какво постигат тези удари?

Активната подкрепа на САЩ стана забележима, след като през август и септември Украйна рязко увеличи честотата и прецизността на атаките срещу руски нефтени и газови обекти. Според данни на изследователската група Energy Aspects ударите са повредили най-малко 16 от 38 руски нефтопреработвателни завода, нарушавайки преработката на над един милион барела нефт на ден.

Тези дни Службата за сигурност на Украйна (СБУ) заяви, че нейното елитно подразделение „Алфа“ с помощта на безпилотни самолети с голям обсег на действие е нанесло удар по нефтопреработвателния завод „Башнефть-УНПЗ“ в Уфа, на около 1 400 км от украинската граница. Това е третата атака срещу енергийни обекти в Башкортостан за един месец.

От СБУ британското издание е научило, че „далекобойните удари са насочени към унищожаване на военния потенциал на противника, включително неговите икономически възможности”. Посочва се също, че Киев е решен „да разшири мащаба и честотата на ударите на руска територия“.

Зеленски: Ставаме все по-добри

На брифинг в Киев президентът Зеленски отказа да коментира ролята на САЩ в организирането на удари по цели дълбоко на руска територия, но каза, че Украйна „работи с американското разузнаване преди всичко за защита“, имайки предвид системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, NASAMS и IRIS-T, доставени от западните партньори.

Зеленски подчерта, че успехите на Украйна в нанасянето на удари от далечно разстояние са свързани преди всичко с развитието на украински технологии. „Нашите безпилотни летателни апарати, дронове-ракети и други ракети стават все по-добри: те имат повече функции, обемът на производството им нараства“, каза той. Украинският лидер уточни, че за ударите по територията на Русия се използват безпилотни самолети с голям обсег Fire Point и "Лютый" – с понякога до 300 единици за един рейд. Освен това се използват украински ракети "Нептун" и "Фламинго".

Ще получи ли Киев ракети „Томахоук“?

Американският президент явно обмисля и по-нататъшна стъпка: дали САЩ да предоставят на Украйна далекобойни крилати ракети „Томахоук.

Тръмп обаче заяви, че иска „да разбере по-добре как точно ще бъдат използвани”. Зеленски потвърди, че вариантът с „Томахоук” се разглежда. „Това би могло да укрепи Украйна и да отрезви Русия”, каза той.

Автор: Сергей Ромашенко


  • 2 Пич

    20 7 Отговор
    Ам чи как ???!!! Първо да обесят Урсулианците за да не пречат !!!

    16:54 13.10.2025

  • 4 Pyccкий Карлик

    11 14 Отговор
    ПаБеда будет за нами 😄😄😄

    16:56 13.10.2025

  • 5 Атина Палада

    16 3 Отговор

    До коментар #3 от "Промяна":

    Колко си наивно г.луповат:))))

    Коментиран от #23

    16:57 13.10.2025

  • 6 хаха

    20 6 Отговор
    Явно тактиката на САЩ е война и с глупостта си просто ще изчезнат като държава подобно на УК404.

    16:58 13.10.2025

  • 7 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    22 2 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    16:58 13.10.2025

  • 8 Ах ах ах

    11 6 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Веднъж да свърши войната, и отиваме всички строители в Русия и Украйна,на всеки апартамент и по едно българче ще оставим за спомен на вдовиците.

    Коментиран от #16

    16:58 13.10.2025

  • 9 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    11 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    16:58 13.10.2025

  • 10 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    12 6 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    16:58 13.10.2025

  • 11 АРМИЯТА

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Промяна":

    ОТ 16 годишните ГОТОВА ЛИ Е

    16:58 13.10.2025

  • 12 Паветник

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Промяна":

    И жените да бият ! И жените ! Всички краставици трябва да бъдат само за нас на паветата ! Жените да не ни пипат сладкото мляко !

    17:00 13.10.2025

  • 13 хихи

    11 1 Отговор
    "Орешник", ще има за всички от сърце...

    17:00 13.10.2025

  • 16 От цигане не се ражда

    2 7 Отговор

    До коментар #8 от "Ах ах ах":

    българче.

    Коментиран от #19, #25

    17:03 13.10.2025

  • 17 И що

    15 1 Отговор
    Нали 404 побеждаваше. Свършиха ли 14 годишните🤣🤣🤣🤣

    17:03 13.10.2025

  • 18 име

    14 3 Отговор
    Вместо бозата на дойче вц, ще преведа за родната copocня статията Have Ukrainian Drones Really Knocked Out 38% of Russia’s Oil Refining Capacity? в Carnegie Endowment. Няма как рафинерия с размерите на град да цъде унищожена от един два дрона. Още повече, че петролните рафинерии имат собствена противопожарна служба и екипи за аварийни ремотни и са много добре подготвени. През 2024 също имаше такива удари и поправката отнемаше между 10 и 15 дни. (Т.е. в момента са вече поправени и работят) Капацитета на поразените рафинерии представлява 38% от общия капацитет, но те работят на средно 78% натоварване, т.е. в системата има едни 22% резерв. А самите рафинерии са настроени така, че произвеждат 16% повече бензин от колкото е вътрешното потребление и 100% повече нафта. Именно нафтата е важна за денацификацията и дори и тези рафинерии да са напълно унищожени, в системата все още има повече от достатъчно капацитет за производство на нафта.

    Оставете козячетат да си дъвчат дъвката с купоните за бензин, все пак трябва да захлебят нещо.

    17:04 13.10.2025

  • 19 Циганин

    6 9 Отговор

    До коментар #16 от "От цигане не се ражда":

    Но от циганче ще стане руснак. С руски паспорт и верен на Вова гражданин.

    Коментиран от #24

    17:05 13.10.2025

  • 20 000

    5 10 Отговор
    Стига вече приказки. Нужна обща европейска мобилизация на младежите до 30 години и на фронта. Русия е слаба, няма да издържи ход напора на вуликата европейска армия!

    17:05 13.10.2025

  • 21 НИКОЙ , НИКОГА И ЗА НИЩО

    18 1 Отговор
    НЕ БИ МОГЪЛ ДА ПРИНУДИ ПУТИН. ТОВА ДА НЕ СА НАШИТЕ ЛЕПКАВИ МЕДУЗИ "ЙЕС СЪР"

    17:05 13.10.2025

  • 22 Васко

    7 0 Отговор
    Колко много трябва да не познаваш руската душа,руската търпимост и способност към лишения,руската устойчивост и пренебрежение към лишенията и несгодите,в името на МАЙКА РУСИЯ!
    Всички клоунски номера ги правят по-силни,единни и уверени!
    Питайте Хитлер,Наполеон...

    Коментиран от #26

    17:07 13.10.2025

  • 23 А ти, Атино

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    смени ли памперса на бабата?

    17:09 13.10.2025

  • 24 МЕН ГИШ

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Циганин":

    ОТ КУЧЕ КУРБАН НЕ СТАВА

    17:09 13.10.2025

  • 25 Брей!

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "От цигане не се ражда":

    Четири циганета твърдят, че са българи!

    Коментиран от #49

    17:10 13.10.2025

  • 26 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Васко":

    Вам не понять нашей души бездонной, слов – тем паче

    17:10 13.10.2025

  • 27 ПУТИН НЯМА ДА ПРЕГОВАРЯ

    2 7 Отговор
    ЩЕ СЕ БИЕ ДО ПОСЛЕДНИЯ РУСНАК.

    ЩОТО Е МЪДЪР И ВЕЛИК !!!

    17:10 13.10.2025

  • 29 Юнак, като викаш "слава"

    2 6 Отговор

    До коментар #28 от "СЛАВА РУСИЯ !":

    трябва да се наведеш повече.
    И да гледаш като бито благодарно куче.
    Така се прави пред братушките.

    Коментиран от #35, #36, #38, #40, #44, #45

    17:13 13.10.2025

  • 30 Путин е велик пълководец !!!

    5 2 Отговор
    Велик учител на новата ни история !!! Велик дипломат и непреклонен лидер , със които се подигра запада и сега съжалява !!!

    17:14 13.10.2025

  • 31 хахаха

    3 1 Отговор
    да принудят путин да преговаря - тоест да капитулира, да изтегли войските и да плаща репарации, ами да оставят украина да го победи какво ги напъват да преговарят

    17:14 13.10.2025

  • 32 Хайо

    1 0 Отговор
    Грешка на Русия .Има толкова войни които Сащ водят и Русия би могла да помага на техните противници .Примера с хусите беше такъв ,но Русия или я е страх или мисли по български (бавно забравящ реотан)До като Сащ не изпита болка ,няма да спрат тази война в Украйна .

    17:15 13.10.2025

  • 33 хаха

    1 0 Отговор
    ФТ да не ги е хванало лятното слънце със закъснение? Всяко раздухване, че САЩ взимат участие в удари по руски обекти може да доведе до натиск вътре в Русия да се отвърне. Искат да почне Трета Световна? В един момент Путин какъв избор ще има, ако населението почне да иска да се атакуват енергийни обекти в страни от НАТО в отговор? Примерно да ни ударят Лукойл за показно.

    17:15 13.10.2025

  • 34 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Путин търпеливо чака Бизнесмена- Миротворец да нападне Венецуела където Мадуро да му направи на маймуна с противокорабните комплекси Оникс.

    17:15 13.10.2025

  • 36 хахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Юнак, като викаш "слава"":

    .......пред братушките руснаци или пред братушките украинци

    Коментиран от #47

    17:17 13.10.2025

  • 37 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Зеленият бункерен плъх е помолил Бай Дончо да не го предава жив в ръцете на Владимир Путин.

    17:17 13.10.2025

  • 39 Либераското ДВ

    0 0 Отговор
    Не лъже само когато спи

    17:20 13.10.2025

  • 40 Ходиш на парада със розови знаменца

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Юнак, като викаш "слава"":

    И се тупаш в гърдите колко си палав и игрив ....със това ли плашиш ПУТИН ?????

    17:22 13.10.2025

  • 41 си дзън

    2 0 Отговор
    Удрииии по ушанката да преговаря

    17:23 13.10.2025

  • 42 Руските идиоти разбират от 3 неща

    1 0 Отговор
    1.Бой и
    2..Строй.
    3.И пак бой.

    17:23 13.10.2025

  • 43 Смях

    1 0 Отговор
    Оказва се, че американците п0рят руснаците редовно а те си траят!!!!
    Иначе медведката бълва змии и гущери за томахавките....

    Коментиран от #50

    17:23 13.10.2025

  • 44 Цххфдр

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Юнак, като викаш "слава"":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    17:24 13.10.2025

  • 45 Тъй де,

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Юнак, като викаш "слава"":

    ама защо го изтриха?

    "Страхуват" ли ги в този сайт?

    17:24 13.10.2025

  • 46 Ехааа

    0 0 Отговор
    То ако войни се печелиха като се повишат цените на горивата...Ами то значи и ЕС е във война...че в Европа скача всичко а не само горивата

    17:24 13.10.2025

  • 47 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "хахаха":

    И пред братушките руски руснаци и пред братушките украински руснаци ...

    17:26 13.10.2025

  • 48 Не е нова тактиката

    0 0 Отговор
    нов е подхода.Както САЩ,така и НАТО,знаят много добре,че Путин няма да прояви съгласие и Украйна в крайна сметка ще получи томахавките.Това е и целта.Русия трябва да бъде подложена на масиран ядрен удар и напълно унищожена.Това е най-важното нещо за цивилизования свят.Спокойствие и сигурност ще има,когато няма,кой да тероризира,заплашва и рекетира.Свят без Русия,ще е наистина по-добър свят за живеене.

    Коментиран от #51

    17:26 13.10.2025

  • 49 Брей, я!

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Брей!":

    Вече седем циганета твърдят се са българчета! ;)))

    17:27 13.10.2025

  • 50 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Смях":

    Единствено,което порят американците е собственото си население..Когато армията ти е по улиците из градовете ,кво е това?

    17:28 13.10.2025

  • 51 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Не е нова тактиката":

    Само най големият г.лупак на света може да твърди,че ще унищожи най голямата ядрена държава в света!

    17:32 13.10.2025

  • 52 Асен

    0 0 Отговор
    Тези ракети трябваше да се пратят още в началото на войната много закъсняха.

    17:33 13.10.2025