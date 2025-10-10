Зеленски: Русия умишлено изчака влошаване на времето, за да извърши масирана атака

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Русия умишлено е изчакала лоши метеорологични условия, преди да извърши масираната си атака срещу украинската енергийна система и добави, че това е влошило ефективността на противовъздушната отбрана с между 20% и 30%, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Основната атака беше в четири области“, каза Зеленски пред репортери в Киев. „Смятам, че метеорологичните условия повлияха на способностите ни да я отблъснем с около 20-30%“, добави той.

Руски дронове и ракети снощи поразиха украински енергийни обекти и причиниха прекъсване на електроснабдяването в някои части на Киев. Украинското Mинистерство на енергетиката каза, че 380 000 абонати все още са били без връзка с мрежата днес следобед.

„Ударът е силен, но определено не е фатален“, заяви Зеленски. Той каза, че 203 енергийни обекта в страната се нуждаят от средства за противовъздушна отбрана, които да ги защитават от Русия.

По думите му руските сили са опитали да извършат нова атака близо до град Добропиля в Донецка област.

Той също така каза, че Украйна чака да получи яснота относно статута на 10 системи за противовъздушна отбрана, обещани от САЩ. Зеленски каза, че се надява, че „коалицията на желаещите“ – група страни, които обещаха, че ще засилят подкрепата си за Украйна, ще проведе нова среща този месец.