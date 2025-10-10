Зеленски: Русия умишлено изчака влошаване на времето, за да извърши масирана атака

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Русия умишлено е изчакала лоши метеорологични условия, преди да извърши масираната си атака срещу украинската енергийна система и добави, че това е влошило ефективността на противовъздушната отбрана с между 20% и 30%, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
„Основната атака беше в четири области“, каза Зеленски пред репортери в Киев. „Смятам, че метеорологичните условия повлияха на способностите ни да я отблъснем с около 20-30%“, добави той.
Руски дронове и ракети снощи поразиха украински енергийни обекти и причиниха прекъсване на електроснабдяването в някои части на Киев. Украинското Mинистерство на енергетиката каза, че 380 000 абонати все още са били без връзка с мрежата днес следобед.
„Ударът е силен, но определено не е фатален“, заяви Зеленски. Той каза, че 203 енергийни обекта в страната се нуждаят от средства за противовъздушна отбрана, които да ги защитават от Русия.
По думите му руските сили са опитали да извършат нова атака близо до град Добропиля в Донецка област.
Той също така каза, че Украйна чака да получи яснота относно статута на 10 системи за противовъздушна отбрана, обещани от САЩ. Зеленски каза, че се надява, че „коалицията на желаещите“ – група страни, които обещаха, че ще засилят подкрепата си за Украйна, ще проведе нова среща този месец.
1 Ревеш ли пак фашисте
22:23 10.10.2025
2 ти да видиш
22:24 10.10.2025
3 Последния Софиянец
22:24 10.10.2025
4 демократ
Коментиран от #8, #16, #40
22:25 10.10.2025
5 Последния Софиянец
22:25 10.10.2025
6 И сега какво ще правим
Дойде време и урсула не може да му помогне че и тя е в поза партер
Коментиран от #11
22:26 10.10.2025
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #12, #13
22:27 10.10.2025
8 Пропагандата
До коментар #4 от "демократ":винаги се цели в глупака.
Коментиран от #15
22:27 10.10.2025
9 Сатана Z
22:27 10.10.2025
10 Кои се вълнува от един фашист
22:28 10.10.2025
11 Последния Софиянец
До коментар #6 от "И сега какво ще правим":Но ако трябва да сме честни в такъв партер е, че от втарая нищо не остана,псамо леш и скрап по канавкит!
Коментиран от #46
22:29 10.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Бок.лука
До коментар #7 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Пак откраднал ник. Запада стана циганско гето. Ман ггали, кражби и лъжи. Вярвал ли е някой, че запада ще стигне дъното на света
Коментиран от #20
22:30 10.10.2025
14 Баце ЕООД
22:30 10.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 До колкото
До коментар #4 от "демократ":Знам, Зеленски има фирма за трансплантация на органи. И вкарва по 50 млн на месец в Саудитска банка
22:31 10.10.2025
17 Пропагандата
До коментар #15 от "Сатана Z":винаги се цели в глупака.
22:32 10.10.2025
18 Българин ..
22:33 10.10.2025
19 Още новини от Украйна
22:33 10.10.2025
20 Баце ЕООД
До коментар #13 от "Бок.лука":Важното е вататапч да е в чувал, копейкатя тоже.
Коментиран от #28, #44
22:34 10.10.2025
21 Тома
22:34 10.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Русия умишлено е изчакала
за да клекнете накрая
и да спре загубите на урк мъже
че бая самотни булки и моми и каки мечтаят за свалки
22:34 10.10.2025
24 Ти си луд бе
22:35 10.10.2025
25 Дух
22:35 10.10.2025
26 Още новини от Украйна
22:35 10.10.2025
27 „коалицията на желаещите“
22:36 10.10.2025
28 Бок.лука
До коментар #20 от "Баце ЕООД":Запада стана циганско гето. Ман ггали, кражби и лъжи. Вярвал ли е някой, че запада ще стигне дъното на света
22:36 10.10.2025
29 Тео
22:36 10.10.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 az СВО Победа 80
Нали знаете, че този си е циркаджия?
Сега на практика каза на цял свят, че при лошо време напредналите западни ПВО системи не работят!
🤣🤣🤣
22:37 10.10.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 шаа
22:38 10.10.2025
34 Облаците вика ни пречиха
22:39 10.10.2025
35 Факт
22:39 10.10.2025
36 Хе,хе...
Че и ти използвай влошаване на времето, за да извършиш масирана атака...кой ти пречи...?!
Или синдрома ти на денонощно оплакване и хленчене,ти е вече паталогичен...!
22:39 10.10.2025
37 0бичам зеления
22:40 10.10.2025
38 Ъхъъъъъ....
22:41 10.10.2025
39 Моля Другарко
22:41 10.10.2025
40 Атина Палада
До коментар #4 от "демократ":Абе тук ш.оро.шнята пишете все за лошите руснаци ,а пък германската прокуратура води разследване срещу ЗеленскА за извеждане на украински деца на Запад за органи.
22:41 10.10.2025
41 Хе хе...
Какво стана сега?
22:44 10.10.2025
42 Pyccкий Карлик
Руската проЗдотия Безкрайна.......😄😄👍
22:44 10.10.2025
43 Смешник
22:45 10.10.2025
44 Баце ЕООД
До коментар #20 от "Баце ЕООД":Ахахаха, отчаян ли си че ми ползваш ника бе миличък.. Смех, смех, смех. То верно че те изкъртих днес, ама много пошло бе..
22:45 10.10.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Алабама Бро
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Ми щом като нищо не е останало от “втарая”, Зельо защо реве като вдовица за … ???
22:49 10.10.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 чичо Тикольо
22:50 10.10.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Я пък тоя
Или си мислиш, че е случайно и сега чакаш: - Извинявай другарче, без да искам.
22:56 10.10.2025
52 Червенски - виртуоз на пиано
22:59 10.10.2025
53 А, не, ве,
23:10 10.10.2025
54 хъх
23:17 10.10.2025
55 az СВО Победа 80
За мащаба на ударите от тази нощ ще научим подробности чак утре сутринта.
Явно и тази нощ ще има много лоши метео условия за украинското ПВО...
🤣🤣🤣🤣
23:19 10.10.2025