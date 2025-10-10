Новини
Взрив разтърси военен завод в САЩ, властите съобщават за много жертви

Взрив разтърси военен завод в САЩ, властите съобщават за много жертви

10 Октомври, 2025 21:00

Местни жители казаха, че са чули и усетили експлозията на километри от завода

Взрив разтърси военен завод в САЩ, властите съобщават за много жертви - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Много хора са загинали или са в неизвестност след днешната експлозия във военен завод за експлозиви в щата Тенеси, казаха властите и добавиха, че вторични експлозии са принудили спасителите да стоят настрана от горящите отломки, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Местни жители казаха, че са чули и усетили експлозията на километри от завода на „Акюрът Енърджетик Систъмс“. Компанията информира на сайта си, че произвежда и тества експлозиви в обект с осем сгради в района на гористите хълмове край град Бъкснорт, на около 97 километра от Нашвил.

„В момента в неизвестност са няколко души. Опитваме се да бъдем внимателни към семействата в тази ситуация“, заяви на пресконференция шерифът Крис Дейвис. „Имаме и загинали“, добави той.

Към момента причината за експлозията не е ясна и Дейвис каза, че разследването може да продължи няколко дни.

На заснети от въздуха кадри се вижда, че експлозията е разрушила една от сградите в обекта, като на мястото са останали само тлеещи отломки и изгорели останки на автомобили.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добра

    35 7 Отговор
    Новина

    Коментиран от #56

    21:03 10.10.2025

  • 2 завод за експлозиви

    45 4 Отговор
    явно за доставки за урк
    ес плаща

    21:03 10.10.2025

  • 3 Дерти

    40 10 Отговор
    Много добра новина, дано да се чуват повече такива.

    21:03 10.10.2025

  • 4 стоян георгиев

    31 4 Отговор
    пуин е виновен. той е човека.

    Коментиран от #6

    21:03 10.10.2025

  • 5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    48 6 Отговор
    19 човека ги водят бесследно изчезнали ,не загинали.Произвеждали оръжие за украйна.Има висша справедливост

    Коментиран от #9

    21:04 10.10.2025

  • 6 Да се свети

    26 1 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    Да се свети името Му.

    21:05 10.10.2025

  • 7 джелязков

    31 0 Отговор
    малей, ами ние? нашия завод...

    Коментиран от #43

    21:05 10.10.2025

  • 8 Напудреното носле

    32 4 Отговор
    В териториалния термин уКраИна
    е тъмно, ток няма......
    сега и бомби няма да ни подаряват....
    Кво шИ правим !😭

    Коментиран от #12

    21:06 10.10.2025

  • 9 Килллър

    27 5 Отговор

    До коментар #5 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Мисля, че все по-често ще чуваме такива добри новини.

    Коментиран от #16

    21:06 10.10.2025

  • 10 ПАК ПЕТРОВ И БОШИРОВ

    21 1 Отговор
    НЕ СЕ СПРЯХА ТИЯ

    Коментиран от #14

    21:06 10.10.2025

  • 11 стоян георгиев

    5 34 Отговор
    Поредния руски терористичен акт.няма.ядове ще се отговори стократно поне!

    21:06 10.10.2025

  • 12 Зълънски

    21 1 Отговор

    До коментар #8 от "Напудреното носле":

    Ша шмъркаме

    21:07 10.10.2025

  • 13 Сталин

    22 0 Отговор
    Путин е виновен

    Коментиран от #17, #20, #22

    21:08 10.10.2025

  • 14 Българин

    4 18 Отговор

    До коментар #10 от "ПАК ПЕТРОВ И БОШИРОВ":

    Ако са Баширов и Петров от Русия няма да остане нищо още тази нощ.

    Коментиран от #19

    21:08 10.10.2025

  • 15 Добра новина

    4 20 Отговор
    Сега Тръмп вече не може да протака доставката на Томахавки.

    Коментиран от #61

    21:09 10.10.2025

  • 16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    21 3 Отговор

    До коментар #9 от "Килллър":

    Съгласен съм.Искам да добавя нещо.
    Да живеят украинците!!!!
    В ЕС и Канада.
    Защото Киев е руски град

    Коментиран от #18

    21:09 10.10.2025

  • 17 Вашънгтън

    13 1 Отговор

    До коментар #13 от "Сталин":

    Трънчо играе голф

    21:10 10.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Айзенхауер

    4 18 Отговор

    До коментар #13 от "Сталин":

    Тогава Путин ще си плати! Тръмп вече му пише сметката.

    21:10 10.10.2025

  • 21 Мечо ПУХ

    19 0 Отговор
    Това да не е завода за стари самолети , Запрянов какво шъ прайм ся

    21:10 10.10.2025

  • 22 В.В.П

    0 12 Отговор

    До коментар #13 от "Сталин":

    Не съм аз.Страхливец съм.

    Коментиран от #29, #30

    21:11 10.10.2025

  • 23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 0 Отговор

    До коментар #18 от "Киев за два дня.":

    Тока дойде ли в Киев?
    Кто как обзывается-так и называется.Разбра ли?

    21:12 10.10.2025

  • 24 Копейкотрошач

    1 13 Отговор

    До коментар #19 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Вратлето ти няма да издържи повече от две минути.

    Коментиран от #32, #48

    21:12 10.10.2025

  • 25 az СВО Победа 80

    18 3 Отговор
    Накратко:

    1. Над 20 жертви.

    2. Компанията е "Precise Energetic Systems".

    3. На майтап ще кажа, че това е "отговорът на Путин" на евентуалната доставка на Томахоук за Киев... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #31, #33, #34, #38

    21:12 10.10.2025

  • 26 Дякон Унуфрий Араллампиев

    9 6 Отговор
    Гражданската война набира скорост Щатите са изправени пред огромни проблеми Дано Дони победи Стискам палци

    21:13 10.10.2025

  • 27 Руцкий

    3 16 Отговор

    До коментар #19 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ти знаеш ли, че в Московия московитите до Петър Първи и Екатерина са носели чалми?

    Коментиран от #35

    21:13 10.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ей, ти

    12 1 Отговор

    До коментар #22 от "В.В.П":

    Ей, ти, зеления потник, не се крий, ами си признай

    21:13 10.10.2025

  • 30 Хи хи

    6 7 Отговор

    До коментар #22 от "В.В.П":

    Важното е ,че натори новите руски земи с тор от укри⁶ !!!

    21:15 10.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 2 Отговор

    До коментар #24 от "Копейкотрошач":

    Хехехех,бандеровците Сталин Като ги е бесел ,се наирали нарочно и се цапали с екскременти да не ги бесели НКВДто.Бесели ги обаче

    Коментиран от #40

    21:15 10.10.2025

  • 33 az СВО Победа 80

    17 2 Отговор

    До коментар #25 от "az СВО Победа 80":

    Експлозията е била с такава мощност, че се е чула на разстояние 30 км., а там релефът е планински.

    21:16 10.10.2025

  • 34 Алф

    7 17 Отговор

    До коментар #25 от "az СВО Победа 80":

    Като фръкнат томахавките няма да ти е до майтапи, Уили!

    Коментиран от #37

    21:16 10.10.2025

  • 35 стоян георгиев

    1 7 Отговор

    До коментар #27 от "Руцкий":

    Знае естествено .той също е бивша чалма.

    Коментиран от #41

    21:16 10.10.2025

  • 36 Нека нека

    17 1 Отговор
    Всички военни заводи да ги разтърси взрив.Това са инкубатори на смърт.Бог вижда всичко

    21:17 10.10.2025

  • 37 Чуденка

    7 0 Отговор

    До коментар #34 от "Алф":

    Я дали ще хвръкнат?

    21:17 10.10.2025

  • 38 Тошо Сводката

    4 17 Отговор

    До коментар #25 от "az СВО Победа 80":

    Тази нощ Птиците на Мадяр пратиха 240 русначета при Кобзон.Има разлика.

    Коментиран от #45

    21:18 10.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Българин

    3 16 Отговор

    До коментар #32 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Затова сега АЗОВ режат руски тикви.Без милост.

    Коментиран от #44

    21:19 10.10.2025

  • 41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 1 Отговор

    До коментар #35 от "стоян георгиев":

    Колко сте леки сорослиите.Разбира сё че не е верно.А кво ще кажеш за българите с чалми?

    21:20 10.10.2025

  • 42 Рускиня

    10 1 Отговор
    В страните с подобни заводи произвеждащи военни муниции, подобни нещастни случаи се случват.
    Много жалко за починалите работници и за тяхните семейства.
    Колеги от форума, не се отнасяйте със сарказъм, подигравки към човешкото нещастие.

    21:20 10.10.2025

  • 43 факти

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "джелязков":

    ще, ще някой ден...

    21:24 10.10.2025

  • 44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 1 Отговор

    До коментар #40 от "Българин":

    В Днепропетровска ,Харковска и Сумска обл ,нали?

    Коментиран от #47

    21:24 10.10.2025

  • 45 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 1 Отговор

    До коментар #38 от "Тошо Сводката":

    Днес за Върховната Рада са докарали биотоалетни.Що ли?

    Коментиран от #49, #50

    21:26 10.10.2025

  • 46 Коко

    7 0 Отговор
    Журналист от телевизия "Звезда" зададе въпрос на Путин:
    –Зеленски ми заплаши да нанася удари по Русия, а Тръмп заяви, че предаването на ракети Томахоук на Украйна зависи от нашата преговорна позиция. Ако преговорната ни позиция не им харесва ще предадат ракетите. Нашият отговор на това готов ли е?
    –Нашият отговор е, че ще усилим системите за ПВО- отговори Путин.

    21:27 10.10.2025

  • 47 Българин

    1 6 Отговор

    До коментар #44 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Виж как знаеш.Навсякъде където ги докопат.

    Коментиран от #53

    21:27 10.10.2025

  • 48 до Курешкотрошач

    10 2 Отговор

    До коментар #24 от "Копейкотрошач":

    кат си толкоз баибат
    ходи на фронта да сбориш Мечока за курбан
    вместо да бълнуваш копейки

    21:28 10.10.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Само питам

    1 7 Отговор

    До коментар #45 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Путлер в бункера още,ли кляка над кафявото куфарче?А?

    Коментиран от #63

    21:30 10.10.2025

  • 51 Кузман Филиев

    2 8 Отговор
    Аз искам Зеленски да изпрати едно Фламинго в централата на вГЗраждане, докато са се събрали всичките на съвещание.

    21:31 10.10.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Руснакът е мръсно противно животно

    1 7 Отговор

    До коментар #47 от "Българин":

    Трепе се!

    Коментиран от #58

    21:36 10.10.2025

  • 54 az СВО Победа 80

    6 0 Отговор
    Киев проси за мир поне по време на зимните ОИ в Италия! 🤣🤣🤣

    Вече им е кисела "перемогата"! 🤣🤣🤣

    21:45 10.10.2025

  • 55 кравария

    4 0 Отговор
    оттича в канала!

    21:46 10.10.2025

  • 56 Копейка

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Добра":

    И какво сега, да се радваме ли?
    Трагедията си е трагедия. Дано жертвите да са по-малко и ранените да оздравеят. Русофилите не са против САЩ и народа, а против алчните елити, които воюват против Русия.

    21:49 10.10.2025

  • 57 Каунь

    1 1 Отговор
    КГБ??

    21:51 10.10.2025

  • 58 Гражданин на НРБ

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Руснакът е мръсно противно животно":

    Господ наказва търговците на смърт.

    21:51 10.10.2025

  • 59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Миндю Шпагата":

    Много време ви уднлих,на сорослиите.25 мин Ви Стига,да Ви побъзикам.
    Правете вятър ,не с ръце.
    А ток има ли вече в Киев?
    Останете си ,без здраве.

    21:53 10.10.2025

  • 60 Чичака

    3 0 Отговор
    Лично видях Путин да пуши в завода .

    21:53 10.10.2025

  • 61 Каунь

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Добра новина":

    Ся вече ще стане интерсно, томаховки срещу сапьорни лопатки...

    21:54 10.10.2025

  • 62 си дзън

    0 1 Отговор
    Докато има руснаци в САЩ ще има и взривове.

    21:54 10.10.2025

  • 63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Само питам":

    Ток има ли в Киев?

    21:54 10.10.2025