Взрив разтърси военен завод в САЩ, властите съобщават за много жертви

Много хора са загинали или са в неизвестност след днешната експлозия във военен завод за експлозиви в щата Тенеси, казаха властите и добавиха, че вторични експлозии са принудили спасителите да стоят настрана от горящите отломки, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
Местни жители казаха, че са чули и усетили експлозията на километри от завода на „Акюрът Енърджетик Систъмс“. Компанията информира на сайта си, че произвежда и тества експлозиви в обект с осем сгради в района на гористите хълмове край град Бъкснорт, на около 97 километра от Нашвил.
„В момента в неизвестност са няколко души. Опитваме се да бъдем внимателни към семействата в тази ситуация“, заяви на пресконференция шерифът Крис Дейвис. „Имаме и загинали“, добави той.
Към момента причината за експлозията не е ясна и Дейвис каза, че разследването може да продължи няколко дни.
На заснети от въздуха кадри се вижда, че експлозията е разрушила една от сградите в обекта, като на мястото са останали само тлеещи отломки и изгорели останки на автомобили.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Добра
Коментиран от #56
21:03 10.10.2025
2 завод за експлозиви
ес плаща
21:03 10.10.2025
3 Дерти
21:03 10.10.2025
4 стоян георгиев
Коментиран от #6
21:03 10.10.2025
5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #9
21:04 10.10.2025
6 Да се свети
До коментар #4 от "стоян георгиев":Да се свети името Му.
21:05 10.10.2025
7 джелязков
Коментиран от #43
21:05 10.10.2025
8 Напудреното носле
е тъмно, ток няма......
сега и бомби няма да ни подаряват....
Кво шИ правим !😭
Коментиран от #12
21:06 10.10.2025
9 Килллър
До коментар #5 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Мисля, че все по-често ще чуваме такива добри новини.
Коментиран от #16
21:06 10.10.2025
10 ПАК ПЕТРОВ И БОШИРОВ
Коментиран от #14
21:06 10.10.2025
11 стоян георгиев
21:06 10.10.2025
12 Зълънски
До коментар #8 от "Напудреното носле":Ша шмъркаме
21:07 10.10.2025
13 Сталин
Коментиран от #17, #20, #22
21:08 10.10.2025
14 Българин
До коментар #10 от "ПАК ПЕТРОВ И БОШИРОВ":Ако са Баширов и Петров от Русия няма да остане нищо още тази нощ.
Коментиран от #19
21:08 10.10.2025
15 Добра новина
Коментиран от #61
21:09 10.10.2025
16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #9 от "Килллър":Съгласен съм.Искам да добавя нещо.
Да живеят украинците!!!!
В ЕС и Канада.
Защото Киев е руски град
Коментиран от #18
21:09 10.10.2025
17 Вашънгтън
До коментар #13 от "Сталин":Трънчо играе голф
21:10 10.10.2025
20 Айзенхауер
До коментар #13 от "Сталин":Тогава Путин ще си плати! Тръмп вече му пише сметката.
21:10 10.10.2025
21 Мечо ПУХ
21:10 10.10.2025
22 В.В.П
До коментар #13 от "Сталин":Не съм аз.Страхливец съм.
Коментиран от #29, #30
21:11 10.10.2025
23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #18 от "Киев за два дня.":Тока дойде ли в Киев?
Кто как обзывается-так и называется.Разбра ли?
21:12 10.10.2025
24 Копейкотрошач
До коментар #19 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Вратлето ти няма да издържи повече от две минути.
Коментиран от #32, #48
21:12 10.10.2025
25 az СВО Победа 80
1. Над 20 жертви.
2. Компанията е "Precise Energetic Systems".
3. На майтап ще кажа, че това е "отговорът на Путин" на евентуалната доставка на Томахоук за Киев... 🤣🤣🤣
Коментиран от #31, #33, #34, #38
21:12 10.10.2025
26 Дякон Унуфрий Араллампиев
21:13 10.10.2025
27 Руцкий
До коментар #19 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ти знаеш ли, че в Московия московитите до Петър Първи и Екатерина са носели чалми?
Коментиран от #35
21:13 10.10.2025
29 Ей, ти
До коментар #22 от "В.В.П":Ей, ти, зеления потник, не се крий, ами си признай
21:13 10.10.2025
30 Хи хи
До коментар #22 от "В.В.П":Важното е ,че натори новите руски земи с тор от укри⁶ !!!
21:15 10.10.2025
32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #24 от "Копейкотрошач":Хехехех,бандеровците Сталин Като ги е бесел ,се наирали нарочно и се цапали с екскременти да не ги бесели НКВДто.Бесели ги обаче
Коментиран от #40
21:15 10.10.2025
33 az СВО Победа 80
До коментар #25 от "az СВО Победа 80":Експлозията е била с такава мощност, че се е чула на разстояние 30 км., а там релефът е планински.
21:16 10.10.2025
34 Алф
До коментар #25 от "az СВО Победа 80":Като фръкнат томахавките няма да ти е до майтапи, Уили!
Коментиран от #37
21:16 10.10.2025
35 стоян георгиев
До коментар #27 от "Руцкий":Знае естествено .той също е бивша чалма.
Коментиран от #41
21:16 10.10.2025
36 Нека нека
21:17 10.10.2025
37 Чуденка
До коментар #34 от "Алф":Я дали ще хвръкнат?
21:17 10.10.2025
38 Тошо Сводката
До коментар #25 от "az СВО Победа 80":Тази нощ Птиците на Мадяр пратиха 240 русначета при Кобзон.Има разлика.
Коментиран от #45
21:18 10.10.2025
40 Българин
До коментар #32 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Затова сега АЗОВ режат руски тикви.Без милост.
Коментиран от #44
21:19 10.10.2025
41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #35 от "стоян георгиев":Колко сте леки сорослиите.Разбира сё че не е верно.А кво ще кажеш за българите с чалми?
21:20 10.10.2025
42 Рускиня
Много жалко за починалите работници и за тяхните семейства.
Колеги от форума, не се отнасяйте със сарказъм, подигравки към човешкото нещастие.
21:20 10.10.2025
43 факти
До коментар #7 от "джелязков":ще, ще някой ден...
21:24 10.10.2025
44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #40 от "Българин":В Днепропетровска ,Харковска и Сумска обл ,нали?
Коментиран от #47
21:24 10.10.2025
45 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #38 от "Тошо Сводката":Днес за Върховната Рада са докарали биотоалетни.Що ли?
Коментиран от #49, #50
21:26 10.10.2025
46 Коко
–Зеленски ми заплаши да нанася удари по Русия, а Тръмп заяви, че предаването на ракети Томахоук на Украйна зависи от нашата преговорна позиция. Ако преговорната ни позиция не им харесва ще предадат ракетите. Нашият отговор на това готов ли е?
–Нашият отговор е, че ще усилим системите за ПВО- отговори Путин.
21:27 10.10.2025
47 Българин
До коментар #44 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Виж как знаеш.Навсякъде където ги докопат.
Коментиран от #53
21:27 10.10.2025
48 до Курешкотрошач
До коментар #24 от "Копейкотрошач":кат си толкоз баибат
ходи на фронта да сбориш Мечока за курбан
вместо да бълнуваш копейки
21:28 10.10.2025
50 Само питам
До коментар #45 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Путлер в бункера още,ли кляка над кафявото куфарче?А?
Коментиран от #63
21:30 10.10.2025
51 Кузман Филиев
21:31 10.10.2025
53 Руснакът е мръсно противно животно
До коментар #47 от "Българин":Трепе се!
Коментиран от #58
21:36 10.10.2025
54 az СВО Победа 80
Вече им е кисела "перемогата"! 🤣🤣🤣
21:45 10.10.2025
55 кравария
21:46 10.10.2025
56 Копейка
До коментар #1 от "Добра":И какво сега, да се радваме ли?
Трагедията си е трагедия. Дано жертвите да са по-малко и ранените да оздравеят. Русофилите не са против САЩ и народа, а против алчните елити, които воюват против Русия.
21:49 10.10.2025
57 Каунь
21:51 10.10.2025
58 Гражданин на НРБ
До коментар #53 от "Руснакът е мръсно противно животно":Господ наказва търговците на смърт.
21:51 10.10.2025
59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #52 от "Миндю Шпагата":Много време ви уднлих,на сорослиите.25 мин Ви Стига,да Ви побъзикам.
Правете вятър ,не с ръце.
А ток има ли вече в Киев?
Останете си ,без здраве.
21:53 10.10.2025
60 Чичака
21:53 10.10.2025
61 Каунь
До коментар #15 от "Добра новина":Ся вече ще стане интерсно, томаховки срещу сапьорни лопатки...
21:54 10.10.2025
62 си дзън
21:54 10.10.2025
63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #50 от "Само питам":Ток има ли в Киев?
21:54 10.10.2025