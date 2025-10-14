Трима карабинери загинаха при взрив в Италия, докато се опитват да извадят незаконно настанило се семейство

Трима карабинери загинаха, а най-малко 15 полицаи и военни бяха ранени при взрив в къща в Кастел Д’Анцано, в провинция Верона, в Северна Италия, предаде АНСА. Никой от ранените не е с опасност за живота, предаде БТА.
Мъж и жена на около 60 години, които са брат и сестра и са се били настанили незаконно в къщата, бяха задържани във връзка с инцидента. Трети член на семейството е избягал и след издирване в района, беше заловен. Задържаната жена е била ранена в експлозията.
Според първите информации силите на реда са пристигнали на мястото заедно с пожарникари, за да извадят принудително незаконно настанилите се обитатели. Тогава е отекнала експлозията.
Къщата е била на два етажа и те са рухнали, като са затрупали екипите на силите на реда. На място е имало и пожарникари, които са се намесили веднага, но не са могли да спасят трите жертви.
Според източник, близък до разследването, от известно време властите са се опитвали да опразнят къщата от незаконните ѝ обитатели, които са заплашвали, че ще взривят всичко.
Днес тримата обитатели на къщата са разположили на различни места в нея газови бутилки. Те са отворили някои от тях, така че при влизането на силите на реда, веднага да предизвикат взрив. Очевидци разказват, че въздухът в къщата е бил буквално пропит с газ.
Министрите на вътрешните работи и на отбраната на Италия, Матео Пиантедози и Гуидо Крозето изразиха потрес от случилото се.
