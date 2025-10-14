Новини
Свят »
Италия »
Трима карабинери загинаха при взрив в Италия, докато се опитват да извадят незаконно настанило се семейство

Трима карабинери загинаха при взрив в Италия, докато се опитват да извадят незаконно настанило се семейство

14 Октомври, 2025 11:31 2 126 14

  • взрив-
  • карабинери-
  • италия-
  • полиция-
  • кастел д’анцано

Според първите информации силите на реда са пристигнали на мястото заедно с пожарникари, за да извадят принудително незаконно настанилите се обитатели

Трима карабинери загинаха при взрив в Италия, докато се опитват да извадят незаконно настанило се семейство - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трима карабинери загинаха, а най-малко 15 полицаи и военни бяха ранени при взрив в къща в Кастел Д’Анцано, в провинция Верона, в Северна Италия, предаде АНСА. Никой от ранените не е с опасност за живота, предаде БТА.

Мъж и жена на около 60 години, които са брат и сестра и са се били настанили незаконно в къщата, бяха задържани във връзка с инцидента. Трети член на семейството е избягал и след издирване в района, беше заловен. Задържаната жена е била ранена в експлозията.

Според първите информации силите на реда са пристигнали на мястото заедно с пожарникари, за да извадят принудително незаконно настанилите се обитатели. Тогава е отекнала експлозията.

Къщата е била на два етажа и те са рухнали, като са затрупали екипите на силите на реда. На място е имало и пожарникари, които са се намесили веднага, но не са могли да спасят трите жертви.

Според източник, близък до разследването, от известно време властите са се опитвали да опразнят къщата от незаконните ѝ обитатели, които са заплашвали, че ще взривят всичко.

Днес тримата обитатели на къщата са разположили на различни места в нея газови бутилки. Те са отворили някои от тях, така че при влизането на силите на реда, веднага да предизвикат взрив. Очевидци разказват, че въздухът в къщата е бил буквално пропит с газ.

Министрите на вътрешните работи и на отбраната на Италия, Матео Пиантедози и Гуидо Крозето изразиха потрес от случилото се.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 9 Отговор
    Не са ли усетили миризмата на газ? Сигурно са ваксинирани.

    Коментиран от #3

    11:33 14.10.2025

  • 2 Споко ,

    7 26 Отговор
    Таваришчи , Тов а в Роzzии не може да се случи ... Кой па ше емигрира там ?!

    Коментиран от #6

    11:35 14.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 си дзън

    9 19 Отговор
    Семейство хамаси или руснаци?

    Коментиран от #7

    11:38 14.10.2025

  • 5 редник

    16 0 Отговор
    Бог да прости загиналите, но са действали, меко казано, непрофесионално...

    11:44 14.10.2025

  • 6 Споко !

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Споко ,":

    Не я мисли Русията ! За последните 15 години са им влезли 15 милиона емигранта .

    Коментиран от #11, #12

    11:46 14.10.2025

  • 7 Отговор

    12 5 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Украинци !

    11:48 14.10.2025

  • 8 Ръпо

    12 1 Отговор
    Да ги бяха обстреляли без да влизат, сега 3 човека ще тежат на съвестта на някой глупав чиновник. Да им прекъснат обходите за снабдяване с храна, за достъп до работа, да ги обгазят.

    11:54 14.10.2025

  • 9 Казуар

    15 0 Отговор
    В Испания има закон ако къщата е необитаема в нея могат да се настанят бездомници или емигранти и собствениците не могат да ги изгонят. Наричали ги окупатос. Така е по лесно за държавата да не им търси подслон.

    11:57 14.10.2025

  • 10 Kaлпазанин

    11 3 Отговор
    Евреи ще са били ,те така правят настаняват се и после гърмят по собствениците и ги гонят

    12:00 14.10.2025

  • 11 Глюпости ,

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Споко !":

    И най-отчаяните , не биха си причинили това ... 🤭😁

    12:01 14.10.2025

  • 12 А колко

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Споко !":

    Са от България

    12:11 14.10.2025

  • 13 Факт

    9 0 Отговор
    Това ще е дело на новите европейци - я някой доктор или инженер.

    12:20 14.10.2025

  • 14 Факт

    2 0 Отговор
    Продължавайте да гласувате за болната лява идеология- левите политици и резултатът ще все един и същ - този !

    12:56 14.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания