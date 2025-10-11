Потвърдена е смъртта на 16 души при експлозията в завода за взривни вещества в Тенеси

Разследващите са загубили надежда да намерят оцелели сред изчезналите след катастрофалната експлозия в завод за взривни вещества в американския щат Тенеси, съобщиха властите, цитирани от световните агенции и БТА.
Шерифът на окръг Хъмфрис Крис Дейвис съобщи пред репортери снощи, че семействата на 16-те души, за които се смята, че са загинали, са били уведомени.
От 19-те души, които бяха обявени за изчезнали веднага след експлозията в петък сутринта, трима бяха открити по-късно на друго място и не са били на територията на завода по време на взрива.
Следователите сега смятат, че всички 16 души, които са били на мястото при експлозията, са загинали.
Извършват се ДНК тестове за идентифициране на човешки останки, въпреки че властите заявиха, че силата на взрива и обхватът на разпръснатите отломки ще затруднят идентифицирането.
Не е ясно какво е причинило инцидента и разследването се очаква да отнеме няколко дни.
Компанията "Акюрат Енерджетик" (Accurate Energetic) произвежда редица взривни продукти, включително за военни цели.
Федералното бюро за разследване също участва в разследването.
1 ОРЕХЧЕТА......
05:34 11.10.2025
2 те затова
Коментиран от #3
05:42 11.10.2025
3 Защото
До коментар #2 от "те затова":има вероятност тая евроинвестиция да отнесе Сопот !
Коментиран от #8
05:52 11.10.2025
4 Споко
06:05 11.10.2025
5 Мишел
06:32 11.10.2025
6 дядото
06:59 11.10.2025
7 Боруна Лом
07:04 11.10.2025
8 даа
До коментар #3 от "Защото":"Евроинвестицията - път към рая!"
За някои рай, за други обратното на рая. То и магарето го канят /карат/ на сватба, ама не да(...) значи булката, а да носи товара, нали.
07:16 11.10.2025
9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #11, #16
07:16 11.10.2025
10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
07:20 11.10.2025
11 Ломския
До коментар #9 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Да, останаха още 350 милиона и светът ще стане по-добър!
07:21 11.10.2025
12 Краварски подлоги, учете се от грешките
07:27 11.10.2025
13 Последни новини !
Коментиран от #14
07:38 11.10.2025
14 Да знаеш
До коментар #13 от "Последни новини !":Да, в момента създават видеото!
07:40 11.10.2025
15 софийски моряк
07:52 11.10.2025
16 свидетел
До коментар #9 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":латиноси и църни.
Коментиран от #17
07:53 11.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 бай Шиле
Коментиран от #20
09:31 11.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Баширов и Петров
06:50 12.10.2025
22 ООрана държава
06:57 12.10.2025
23 Случайно
07:18 12.10.2025
24 Дебелият Ал
07:19 12.10.2025
25 Мишел
07:23 12.10.2025
26 pyzoфил
07:26 12.10.2025
27 Др.Тодор Живков 🇧🇬
07:47 12.10.2025
28 Дано се изпотяват в ада
Добра новина
07:57 12.10.2025
29 И нашите съочасници дето работят в
07:59 12.10.2025