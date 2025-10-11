Новини
Потвърдена е смъртта на 16 души при експлозията в завода за взривни вещества в Тенеси

11 Октомври, 2025 05:14, обновена 12 Октомври, 2025 06:22 1 946 29

  • експлозия-
  • изчезнали-
  • предприятиу-
  • сащ-
  • взривни вещества

Извършват се ДНК тестове за идентификация на останките им

Потвърдена е смъртта на 16 души при експлозията в завода за взривни вещества в Тенеси - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Разследващите са загубили надежда да намерят оцелели сред изчезналите след катастрофалната експлозия в завод за взривни вещества в американския щат Тенеси, съобщиха властите, цитирани от световните агенции и БТА.

Шерифът на окръг Хъмфрис Крис Дейвис съобщи пред репортери снощи, че семействата на 16-те души, за които се смята, че са загинали, са били уведомени.

От 19-те души, които бяха обявени за изчезнали веднага след експлозията в петък сутринта, трима бяха открити по-късно на друго място и не са били на територията на завода по време на взрива.

Следователите сега смятат, че всички 16 души, които са били на мястото при експлозията, са загинали.

Извършват се ДНК тестове за идентифициране на човешки останки, въпреки че властите заявиха, че силата на взрива и обхватът на разпръснатите отломки ще затруднят идентифицирането.

Не е ясно какво е причинило инцидента и разследването се очаква да отнеме няколко дни.

Компанията "Акюрат Енерджетик" (Accurate Energetic) произвежда редица взривни продукти, включително за военни цели.

Федералното бюро за разследване също участва в разследването.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОРЕХЧЕТА......

    27 0 Отговор
    ....Томахавки поръцки

    05:34 11.10.2025

  • 2 те затова

    48 0 Отговор
    Райна Метъл ще прави завод за барут далече от тях, извън Дойчланд, е, избраха си Сопот, ама той не е техен град.

    Коментиран от #3

    05:42 11.10.2025

  • 3 Защото

    46 0 Отговор

    До коментар #2 от "те затова":

    има вероятност тая евроинвестиция да отнесе Сопот !

    Коментиран от #8

    05:52 11.10.2025

  • 4 Споко

    41 0 Отговор
    Скоро и Сопот ще иде в неизвестното

    06:05 11.10.2025

  • 5 Мишел

    28 2 Отговор
    Заводът е проектиран от украинска фирма, строен е из пуснат под надзора на украински специалисти (от лентата на новините на Блоомберг, вчера)

    06:32 11.10.2025

  • 6 дядото

    24 1 Отговор
    чета и гледам и се сещам за взрива в с.горни лом.там ,в тенеси,обаче ще има поне съд и обезщетения,за разлика от българия.

    06:59 11.10.2025

  • 7 Боруна Лом

    26 0 Отговор
    А ВОДОПАДА КАК Е? БАЙ ДОМАТ ИСКА И БЪЛГАРИЯ ДА ИЗЧЕЗНЕ?

    07:04 11.10.2025

  • 8 даа

    26 1 Отговор

    До коментар #3 от "Защото":

    "Евроинвестицията - път към рая!"
    За някои рай, за други обратното на рая. То и магарето го канят /карат/ на сватба, ама не да(...) значи булката, а да носи товара, нали.

    07:16 11.10.2025

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    12 0 Отговор
    Жалко, само 19 загинали кравари...

    Коментиран от #11, #16

    07:16 11.10.2025

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    17 0 Отговор
    Очаквайте паспортите на Баширов и Петров да бъдат намерени в района 😉

    07:20 11.10.2025

  • 11 Ломския

    12 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Да, останаха още 350 милиона и светът ще стане по-добър!

    07:21 11.10.2025

  • 12 Краварски подлоги, учете се от грешките

    28 0 Отговор
    на господарите си, ето защо джендърите искат да направят завод за барут в България!? Навремето гръмна завода им за химикали-Юнион Карбайт-"Осемдесетте години на 20-ти век. Избухва завода на Юнион Карбайт в Индия- умират хиляди, отровени са водите, почвата, въздуха... Четиридесет години по-късно близките на загиналите смятат, че справедливост и възмездие няма..." - това ли искат да стане и в бедна България?

    07:27 11.10.2025

  • 13 Последни новини !

    19 0 Отговор
    Камери са засекли неколкократно Петров и Баширов в района .

    Коментиран от #14

    07:38 11.10.2025

  • 14 Да знаеш

    14 0 Отговор

    До коментар #13 от "Последни новини !":

    Да, в момента създават видеото!

    07:40 11.10.2025

  • 15 софийски моряк

    20 0 Отговор
    заводите за барут и снаряди са страхотна инвестиция ! за ТЯХ парите, за НАС жертвите !

    07:52 11.10.2025

  • 16 свидетел

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    латиноси и църни.

    Коментиран от #17

    07:53 11.10.2025

  • 18 бай Шиле

    15 0 Отговор
    Когато някой си играе с огъня, това се случва.

    Коментиран от #20

    09:31 11.10.2025

  • 21 Баширов и Петров

    8 0 Отговор
    Човек да не запали една махорка!

    06:50 12.10.2025

  • 22 ООрана държава

    5 1 Отговор
    Инсценировка за да не пращат на зеления томахавки

    06:57 12.10.2025

  • 23 Случайно

    6 0 Отговор
    Стрелбите в Германия са случайни!Дроновете са случайни!Пожарите бяха случайни .....

    07:18 12.10.2025

  • 24 Дебелият Ал

    8 0 Отговор
    Днес е един хубав ден за световната демокрация...

    07:19 12.10.2025

  • 25 Мишел

    10 0 Отговор
    В момента заводът е изпълнявал извънредна поръчка на Пентагона за 120 милиона $ зареждане на 155мм снаряди за Украйна.

    07:23 12.10.2025

  • 26 pyzoфил

    4 0 Отговор
    прекрасно

    07:26 12.10.2025

  • 27 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор
    С бачкатори от матови наследници на бивши роби толкова.

    07:47 12.10.2025

  • 28 Дано се изпотяват в ада

    0 0 Отговор
    Малко са
    Добра новина

    07:57 12.10.2025

  • 29 И нашите съочасници дето работят в

    0 0 Отговор
    заводите за смърт дано ги застигне същото

    07:59 12.10.2025