Елисейският дворец: Засега не се предвижда телефонен разговор между Макрон и Путин

Между френския президент Еманюел Макрон и руския държавен глава Владимир Путин напоследък не са осъществявани контакти и към момента не се предвижда телефонен разговор между двамата. Това съобщи днес Елисейският дворец, цитиран от Франс прес, предава БТА.

Изявлението идва на фона на сериозно влошените отношения между Париж и Москва, които се намират на едно от най-ниските си нива, въпреки че и двете страни публично заявиха интерес към директна комуникация.

Френската президентска институция уточни, че засега няма осъществен контакт между двамата лидери, не се подготвя телефонен разговор и не се планира посещение на Еманюел Макрон в Москва.

Миналата седмица Кремъл обяви, че Владимир Путин е готов за разговор с френския президент, след като Макрон също даде знак за възможен диалог. В отговор Елисейският дворец определи тази позиция като „добре дошла“, като добави, че екипите ще обсъдят в следващите дни най-подходящия начин за евентуално продължаване, при условие че процесът бъде напълно прозрачен спрямо Киев и европейските партньори.

В същото време Москва съобщи, че е отправила предложение към Франция по случая с френския изследовател Лоран Винатие, който се намира в руски затвор от юни 2024 г. Според наблюдатели този ход може да се тълкува като сигнал за желание за възстановяване на диалога между двете страни.

Въпреки липсата на конкретни планове за контакт, от френската президентска канцелария подчертаха, че Макрон „остава в готовност“.

През януари в Париж предстои нова среща на т.нар. „Коалиция на желаещите“, на която ще бъде разгледан чувствителният въпрос за гаранциите за сигурност на Украйна.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски заяви, че скоро ще проведе среща с американския президент Доналд Тръмп. Според изданието „Аксиос“ разговорите ще се състоят в неделя в имението на Тръмп Мар-а-Лаго във Флорида. По-късно Зеленски потвърди, че планира да обсъди с Тръмп териториалните въпроси и сигурността на Украйна, съобщава Ройтерс.