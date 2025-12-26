Новини
Елисейският дворец: Засега не се предвижда телефонен разговор между Макрон и Путин
  Тема: Украйна

Елисейският дворец: Засега не се предвижда телефонен разговор между Макрон и Путин

26 Декември, 2025 16:16

Френският президент остава в готовност за диалог, но без конкретни договорености на този етап

Елисейският дворец: Засега не се предвижда телефонен разговор между Макрон и Путин - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Между френския президент Еманюел Макрон и руския държавен глава Владимир Путин напоследък не са осъществявани контакти и към момента не се предвижда телефонен разговор между двамата. Това съобщи днес Елисейският дворец, цитиран от Франс прес, предава БТА.

Изявлението идва на фона на сериозно влошените отношения между Париж и Москва, които се намират на едно от най-ниските си нива, въпреки че и двете страни публично заявиха интерес към директна комуникация.

Още новини от Украйна

Френската президентска институция уточни, че засега няма осъществен контакт между двамата лидери, не се подготвя телефонен разговор и не се планира посещение на Еманюел Макрон в Москва.

Миналата седмица Кремъл обяви, че Владимир Путин е готов за разговор с френския президент, след като Макрон също даде знак за възможен диалог. В отговор Елисейският дворец определи тази позиция като „добре дошла“, като добави, че екипите ще обсъдят в следващите дни най-подходящия начин за евентуално продължаване, при условие че процесът бъде напълно прозрачен спрямо Киев и европейските партньори.

В същото време Москва съобщи, че е отправила предложение към Франция по случая с френския изследовател Лоран Винатие, който се намира в руски затвор от юни 2024 г. Според наблюдатели този ход може да се тълкува като сигнал за желание за възстановяване на диалога между двете страни.

Въпреки липсата на конкретни планове за контакт, от френската президентска канцелария подчертаха, че Макрон „остава в готовност“.

През януари в Париж предстои нова среща на т.нар. „Коалиция на желаещите“, на която ще бъде разгледан чувствителният въпрос за гаранциите за сигурност на Украйна.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски заяви, че скоро ще проведе среща с американския президент Доналд Тръмп. Според изданието „Аксиос“ разговорите ще се състоят в неделя в имението на Тръмп Мар-а-Лаго във Флорида. По-късно Зеленски потвърди, че планира да обсъди с Тръмп териториалните въпроси и сигурността на Украйна, съобщава Ройтерс.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Макарон

    10 0 Отговор
    Звъня му ама не дига.

    16:17 26.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Спомням си

    9 0 Отговор
    преди две години, когато Макарони ревеше, че всеки ден звънял на Путин, а той не му вдигал телефона. Че и сега ще е пак от същото....
    Рев и с0.п.0.ли.

    Коментиран от #12

    16:19 26.12.2025

  • 4 Споко

    9 1 Отговор
    За Украйна Путин преговаря с главните от Сащ. Макрон на каква тема иска да си говори с Кремъл ?

    16:20 26.12.2025

  • 5 Хърватин

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пепи Волгата":

    Много ще ревеш и ти като нас. Ясно е.

    16:20 26.12.2025

  • 6 Българин

    9 1 Отговор
    Путин ще се унижи ако разговаря с герантофили!

    16:20 26.12.2025

  • 7 Като почне ДА

    5 0 Отговор
    се предвижда телефонен разговор между Макрон и Путин пак пишете!

    16:22 26.12.2025

  • 8 Да ви имам и статиите

    4 0 Отговор
    И писачите.....

    16:23 26.12.2025

  • 9 Оня с коня

    4 0 Отговор
    Путин от притеснение не спи , седи на телефона и чака с нетърпение Макарон да му се обади 🤣🤣🤣

    16:24 26.12.2025

  • 10 Горски

    6 0 Отговор
    След Де Гол може би Франция не е имала мъж за премиер и президент. Тоя е един от гробокопачите на Путин, който сам падна в изкопания гроб. Марионетката на Ротшилд е вероятно най-жалкия президент, който Петата република е имала. Икономическите цифри, които в крайна сметка са един от най-важните показатели говорят сами. Съотношението публичен дълг- БВП на Франция вече надвишава 120 %, докато за целия период от 1980-2024 това съотношение не е надвишавало 66,33. Просто това жалко човече докара страната си до фалит. Макрон е едно от знаковите лица на неолиберализма, довело Франция и ЕС до прага на колапс. Франция бе хубава страна и предпочитана туристическа дестинация. Но след управлението на двамата последни президенти - Оланд и Макрон, положението се влоши. И продължава да се влошава. Това е един истински бавноразвиващ се французин.

    16:27 26.12.2025

  • 11 Уса

    1 0 Отговор
    Макроница да му подаде вазелина,че с Тръмп разтургаме вредната за САЩ кочина ЕС

    16:29 26.12.2025

  • 12 Оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Спомням си":

    Явно не обича да вдига на непознати номера 🤣

    16:30 26.12.2025

