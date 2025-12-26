Новини
Axios: Насрочената среща между Тръмп и Зеленски е знак за значителен напредък в преговорите за мир в Украйна ВИДЕО
  Тема: Украйна

26 Декември, 2025 19:19, обновена 26 Декември, 2025 19:29

Планът на Киев за разрешаване на конфликта се различава значително от този, обсъден с американската страна, заяви заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков

Axios: Насрочената среща между Тръмп и Зеленски е знак за значителен напредък в преговорите за мир в Украйна ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, насрочена за следващите дни, показва значителен напредък в преговорите за разрешаване на украинския конфликт, пише Axios.

„Тази среща е знак за значителен напредък в преговорите“, се казва в статията. Авторът на статията, Барак Равид, припомни думите на Тръмп, че ще се срещне със Зеленски само ако смята, че сделката е близо.

Още новини от Украйна

Неназован висш американски служител заяви пред Axios, че САЩ са постигнали „по-голям напредък“ в преговорите с Русия и Украйна през последните две седмици, отколкото през цялата минала година.

На 26 декември Kyiv Post, позовавайки се на дипломатически източници, съобщи, че Зеленски вероятно ще пътува до САЩ за разговори на 28 декември.

Срещата може да се проведе в резиденцията на Тръмп Мар-а-Лаго във Флорида.

По-късно Зеленски потвърди, че е постигнато споразумение за среща с президента на САЩ Доналд Тръмп през следващите дни.

Планът на Киев за разрешаване на конфликта се различава значително от този, обсъден с американската страна, заяви заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков.

„Този ​​план е коренно различен, ако изобщо може да се нарече план, от 27-те точки, по които работихме през последните седмици, започвайки от началото на декември“, каза той в предаването „60 минути“.

Документът от 20 точки беше разпространен от украинските медии предния ден. Твърди се, че е предоставен на журналистите от Володимир Зеленски. Ключовите му разпоредби включват отказ за изтегляне на войските, когато Русия го поиска, гаранции за сигурност, подобни на член 5 от Хартата на НАТО, съвместно управление на Запорожката атомна електроцентрала с Вашингтон и подписване на споразумение за ненападение с Москва без кодифицирането му в украинското законодателство.

Освен това текстът не съдържа конкретни разпоредби относно статута на руския език.

Дипломатът подчерта, че Москва продължава да се придържа към преговорния път, установен по време на руско-американската среща на върха в Аляска на 15 август. Без това, каза той, не може да се постигне споразумение.

По-рано в петък представители на Москва и Вашингтон разговаряха по телефона по указание на Владимир Путин. Съветникът на президента Юрий Ушаков представляваше Русия, а няколко представители на Белия дом представляваха американската страна. Според Ройтерс, в разговорите е участвал и Кирил Дмитриев, специалният представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    16 0 Отговор
    Ако Зельо не подпише планът на САЩ,Украйна отича в ка,нала

    19:31 26.12.2025

  • 2 Милен и Мара

    14 1 Отговор
    все едни и същи ги дъвчат.

    19:32 26.12.2025

  • 3 коко

    13 1 Отговор
    Тоя мир го чувам вече близо 2 години - ама не го виждам !!! Ставате банални колко години още "уж" мир и все така?

    19:32 26.12.2025

  • 4 Иван Попов

    12 0 Отговор
    Тръмп ще работи само с няколко държави от ЕС,другите ще ду,хат супата

    19:32 26.12.2025

  • 5 Хипотетично

    11 0 Отговор
    За пореден път Володимир ще бъде притиснат от приятеля на Володя, ама като си няма силни карти, а войската му отстъпва, ще отстъпи и той.

    19:33 26.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Вашето мнение

    9 0 Отговор
    Зеления ще лази в сащ, а България пак булка на салфетката в Аляска.

    19:36 26.12.2025

  • 8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    10 0 Отговор
    Този път Zeленото човече няма да го пуснат да си ходи, докато не подпише капитулацията...

    19:37 26.12.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    11 0 Отговор
    Всякакви планове без участието на Русия, не струват колкото хартията на която са написани.

    19:37 26.12.2025

  • 10 Вашето мнение

    8 0 Отговор
    Мисира вече се пробва как за пред родната публика да изкара разгрома на цивилизованите от Русия като победа.

    Коментиран от #14

    19:38 26.12.2025

  • 11 мдаааа

    9 0 Отговор
    Сигур Дончо ша му връчи окончателния бял байряк...

    19:38 26.12.2025

  • 12 Курд Околянов

    10 0 Отговор
    План може да има само императора Путин и никой друг.

    19:39 26.12.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    11 0 Отговор
    Тази среща е пунта мара.

    19:39 26.12.2025

  • 14 Курд Околянов

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Вашето мнение":

    И накрая ще се каже: Украйна вече не съществува, но Украйна победи Русия.

    19:41 26.12.2025

  • 15 Никой

    4 0 Отговор
    Но какво е Украйна - те са руснаци.

    19:48 26.12.2025

  • 16 АБВ

    1 0 Отговор
    "Axios: Насрочената среща между Тръмп и Зеленски е знак за значителен напредък в преговорите за мир в Украйна ВИДЕО"

    Не се научиха някои хора да не правят сметката си без кръчмаря Путин. Той ще определя напредъка в преговорите, както и условията на мира.
    Аре, бегайте !

    19:51 26.12.2025

  • 17 Ролан

    0 0 Отговор
    Този напредък го четем вече година !? Като един тъп и досаден виц е ))))

    19:53 26.12.2025