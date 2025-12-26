Срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, насрочена за следващите дни, показва значителен напредък в преговорите за разрешаване на украинския конфликт, пише Axios.

„Тази среща е знак за значителен напредък в преговорите“, се казва в статията. Авторът на статията, Барак Равид, припомни думите на Тръмп, че ще се срещне със Зеленски само ако смята, че сделката е близо.

Неназован висш американски служител заяви пред Axios, че САЩ са постигнали „по-голям напредък“ в преговорите с Русия и Украйна през последните две седмици, отколкото през цялата минала година.

На 26 декември Kyiv Post, позовавайки се на дипломатически източници, съобщи, че Зеленски вероятно ще пътува до САЩ за разговори на 28 декември.

Срещата може да се проведе в резиденцията на Тръмп Мар-а-Лаго във Флорида.

По-късно Зеленски потвърди, че е постигнато споразумение за среща с президента на САЩ Доналд Тръмп през следващите дни.

Планът на Киев за разрешаване на конфликта се различава значително от този, обсъден с американската страна, заяви заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков.

„Този ​​план е коренно различен, ако изобщо може да се нарече план, от 27-те точки, по които работихме през последните седмици, започвайки от началото на декември“, каза той в предаването „60 минути“.

Документът от 20 точки беше разпространен от украинските медии предния ден. Твърди се, че е предоставен на журналистите от Володимир Зеленски. Ключовите му разпоредби включват отказ за изтегляне на войските, когато Русия го поиска, гаранции за сигурност, подобни на член 5 от Хартата на НАТО, съвместно управление на Запорожката атомна електроцентрала с Вашингтон и подписване на споразумение за ненападение с Москва без кодифицирането му в украинското законодателство.

Освен това текстът не съдържа конкретни разпоредби относно статута на руския език.

Дипломатът подчерта, че Москва продължава да се придържа към преговорния път, установен по време на руско-американската среща на върха в Аляска на 15 август. Без това, каза той, не може да се постигне споразумение.

По-рано в петък представители на Москва и Вашингтон разговаряха по телефона по указание на Владимир Путин. Съветникът на президента Юрий Ушаков представляваше Русия, а няколко представители на Белия дом представляваха американската страна. Според Ройтерс, в разговорите е участвал и Кирил Дмитриев, специалният представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество.