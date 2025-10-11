Новини
Израел порази цели на Хизбула в Южен Ливан

11 Октомври, 2025 06:27

Мишената е инженерно оборудване за възстановяване на "терористичната инфраструктура в района", заяви Тел Авив

Израел порази цели на Хизбула в Южен Ливан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелските отбранителни сили са нанесли удари по инфраструктура, принадлежаща на ливанското шиитско движение Хизбула в Южен Ливан, съобщи Telegram канала на военните.

"Уударена и унищожена е терористичната инфраструктура на Хизбула в Южен Ливан, където беше използвано инженерно оборудване за възстановяване на терористичната инфраструктура в района“, се казва в съобщението.

Ливанските власти многократно посочват нарушения на суверенитета им от страна на южния си съсед, въпреки споразумението за прекратяване на огъня, постигнато през ноември 2024 г.

Междувременно израелските сили поддържат присъствие на пет стратегически места в Южен Ливан, включително северното село Гаджар. Бейрут разглежда това като продължаваща окупация и нарушение на Резолюция 1701 на Съвета за сигурност на ООН.

Израелските отбранителни сили от своя страна твърдят, че са насочени към военната инфраструктура на Хизбула и ръководството на нейното военно крило. Израел многократно е подчертавал, че ще продължи атаките, за да елиминира заплахата, представлявана от шиитската съпротива.


Ливан
