Украйна атакува с дронове Волгоград, има поразени сгради
  Тема: Украйна

Украйна атакува с дронове Волгоград, има поразени сгради

11 Октомври, 2025 06:39, обновена 11 Октомври, 2025 06:48 411 2

  • волгоград-
  • дронове-
  • украйна-
  • русия-
  • война

Съобщава се за пострадал възрастен човек

Украйна атакува с дронове Волгоград, има поразени сгради - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Отломки от дрон паднаха върху три сгради, училище и детска градина във Волгоград, съобщи областният губернатор Андрей Бочаров в Telegram канала на областната администрация.

„Руското министерство на отбраната отблъсква масирана атака от безпилотни летателни апарати във Волгоградска област. В резултат на отломките от дрон, падащи върху улица „50-ти октомври“ във Волгоград, прозорците на три жилищни сгради, както и на училище и детска градина, бяха частично разбити“, цитиран е служителят.

Още новини от Украйна

Един пенсионер е ранен от парчета стъкло на прозорец. Лекарите оказват медицинска помощ; животът му не е в опасност, добави Бочаров.

Съответните служби работят на мястото на инцидента. Губернаторът е дал указания за създаване на временен център за настаняване на жителите на повредените апартаменти.

Силите за противовъздушна отбрана на Русия отразиха масирана украинска въздушна атака през нощта, прихващайки и прихващайки безпилотни летателни апарати в няколко района на Ростовска област, съобщи губернаторът Юрий Слюсар в своя Telegram канал.

„Силите за противовъздушна отбрана отразиха масирана вражеска въздушна атака през нощта, унищожавайки и прихващайки безпилотни летателни апарати в районите Чертковски, Милеровски, Шолоховски, Тарасовски, Каменски и Белокалитвински. Не са регистрирани последици на място. Няма пострадали“, написа Слюсар.

Загубите на украинските въоръжени сили през последните 24 часа възлизат на приблизително 1440 военнослужещи, според изявления на офицери в пресцентровете на руски войскови групировки.

Според Министерството на отбраната, само за седмицата от 4 до 10 октомври украинските въоръжени сили са загубили над 9 970 военнослужещи.

Руските сили през същия период са превзели Отрадное в Харковска област, Кузминовка и Федоровка в ДНР, и Нововасилевское и Новогригоровка в Запорожка област.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
  • 1 Браво

    0 4 Отговор
    Чудесна съботна новина!

    06:47 11.10.2025

  • 2 Хахахаха😂😂😂😂

    4 2 Отговор
    Украйна приключва и нищо не може да и помогне! Последни гърчове на нацисткият режим!

    06:47 11.10.2025

