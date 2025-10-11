Отломки от дрон паднаха върху три сгради, училище и детска градина във Волгоград, съобщи областният губернатор Андрей Бочаров в Telegram канала на областната администрация.

„Руското министерство на отбраната отблъсква масирана атака от безпилотни летателни апарати във Волгоградска област. В резултат на отломките от дрон, падащи върху улица „50-ти октомври“ във Волгоград, прозорците на три жилищни сгради, както и на училище и детска градина, бяха частично разбити“, цитиран е служителят.

Един пенсионер е ранен от парчета стъкло на прозорец. Лекарите оказват медицинска помощ; животът му не е в опасност, добави Бочаров.

Съответните служби работят на мястото на инцидента. Губернаторът е дал указания за създаване на временен център за настаняване на жителите на повредените апартаменти.

Силите за противовъздушна отбрана на Русия отразиха масирана украинска въздушна атака през нощта, прихващайки и прихващайки безпилотни летателни апарати в няколко района на Ростовска област, съобщи губернаторът Юрий Слюсар в своя Telegram канал.

„Силите за противовъздушна отбрана отразиха масирана вражеска въздушна атака през нощта, унищожавайки и прихващайки безпилотни летателни апарати в районите Чертковски, Милеровски, Шолоховски, Тарасовски, Каменски и Белокалитвински. Не са регистрирани последици на място. Няма пострадали“, написа Слюсар.

Загубите на украинските въоръжени сили през последните 24 часа възлизат на приблизително 1440 военнослужещи, според изявления на офицери в пресцентровете на руски войскови групировки.

Според Министерството на отбраната, само за седмицата от 4 до 10 октомври украинските въоръжени сили са загубили над 9 970 военнослужещи.

Руските сили през същия период са превзели Отрадное в Харковска област, Кузминовка и Федоровка в ДНР, и Нововасилевское и Новогригоровка в Запорожка област.