Ново земетресение с магнитуд 5,8 разтърси Камчатския край

11 Октомври, 2025 11:52 467 2

Епицентърът е на 90 км от Петропавловск-Камчатски и на дълбочина над 50 км

Ново земетресение с магнитуд 5,8 разтърси Камчатския край - 1
Снимкa: Shutterstock
Земетресение с магнитуд 5,8 е регистрирано в Камчатския край. За това съобщиха на 11 октомври в Telegram канала на Камчатския филиал на Геофизичната служба на ФИЦ ЕГС РАН (Филиалът по сеизмология на Единната геофизична служба на Руската академия на науките), предава Фокус.

Посочва се, че сеизмичното събитие е настъпило на разстояние 90 км от Петропавловск-Камчатски, а епицентърът му е бил на дълбочина 53,4 км.

На 10 октомври Главната дирекция (ГУ) на МЧС за Камчатския край съобщи, че през изминалото денонощие в региона са регистрирани седем труса с магнитуд от 4,5 до 5,8. Посочва се, че в населените места трусовете са били усетени два пъти.


  • 1 Терминатор . Началото

    2 0 Отговор
    Доньо отсвири кремълското джудже.

    11:59 11.10.2025

  • 2 Още един летящ Москвич при Кобзон

    0 1 Отговор
    🇷🇺❌🚁 Боен вертолет Ка-52 „Алигатор“ на въздушно-космическите сили е бил загубен по-рано днес при неизяснени обстоятелства, а сведения за това бяха оповестени в Telegram от някои от водещите руски военни блогъри.

    Те посочват, че машината е била загубена „по причини, несвързани с огнево въздействие“, но не уточняват допълнителни подробности за мястото и обстоятелствата около инцидента.

    Според някои източници двучленният му екипаж е загинал, но това засега няма официално потвърждение от руското министерство на отбраната.

    12:21 11.10.2025

Новини по държави:
