Ново земетресение с магнитуд 5,8 разтърси Камчатския край

Земетресение с магнитуд 5,8 е регистрирано в Камчатския край. За това съобщиха на 11 октомври в Telegram канала на Камчатския филиал на Геофизичната служба на ФИЦ ЕГС РАН (Филиалът по сеизмология на Единната геофизична служба на Руската академия на науките), предава Фокус.

Посочва се, че сеизмичното събитие е настъпило на разстояние 90 км от Петропавловск-Камчатски, а епицентърът му е бил на дълбочина 53,4 км.

На 10 октомври Главната дирекция (ГУ) на МЧС за Камчатския край съобщи, че през изминалото денонощие в региона са регистрирани седем труса с магнитуд от 4,5 до 5,8. Посочва се, че в населените места трусовете са били усетени два пъти.