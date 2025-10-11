Британски и американски самолети патрулират източната граница на НАТО

Два самолета на британските Кралски военновъздушни сили изпълниха 12-часова мисия по-рано тази седмица заедно със сили на САЩ и НАТО, патрулирайки източната граница на алианса с Русия, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на британския министър на отбраната Джон Хийли. Агенцията отбелязва, че мисията се провежда на фона на поредицата от неотдавнашни нарушения на въздушното пространство на НАТО от руски самолети и безпилотни апарати, предава БТА.

„Това беше важна съвместна мисия с нашите съюзници от САЩ и НАТО“, заяви Хийли. „Тя не само предоставя ценна информация за повишаване на оперативната осведоменост на нашите въоръжени сили, но и изпраща силно послание за единството на НАТО към (руския президент Владимир) Путин и нашите противници“, добави той.

В четвъртък разузнавателен самолет Боинг RC-135 Rivet Joint и морски патрулен самолет Боинг P-8 Poseidon прелетяха от Арктика през Беларус и Украйна, подкрепени от самолет за презареждане Боинг KC-135 Stratotanker на ВВС на САЩ.

Великобритания уточни, че операцията следва поредицата от нарушения на въздушното пространство на страни от НАТО, включително Полша, Естония и Румъния. По-рано този месец лидерите на Европейския съюз подкрепиха планове за укрепване на отбраната срещу руски дронове, отбелязва Ройтерс