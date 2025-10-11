Британски и американски самолети патрулират източната граница на НАТО

Два самолета на британските Кралски военновъздушни сили изпълниха 12-часова мисия по-рано тази седмица заедно със сили на САЩ и НАТО, патрулирайки източната граница на алианса с Русия, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на британския министър на отбраната Джон Хийли. Агенцията отбелязва, че мисията се провежда на фона на поредицата от неотдавнашни нарушения на въздушното пространство на НАТО от руски самолети и безпилотни апарати, предава БТА.
„Това беше важна съвместна мисия с нашите съюзници от САЩ и НАТО“, заяви Хийли. „Тя не само предоставя ценна информация за повишаване на оперативната осведоменост на нашите въоръжени сили, но и изпраща силно послание за единството на НАТО към (руския президент Владимир) Путин и нашите противници“, добави той.
В четвъртък разузнавателен самолет Боинг RC-135 Rivet Joint и морски патрулен самолет Боинг P-8 Poseidon прелетяха от Арктика през Беларус и Украйна, подкрепени от самолет за презареждане Боинг KC-135 Stratotanker на ВВС на САЩ.
Великобритания уточни, че операцията следва поредицата от нарушения на въздушното пространство на страни от НАТО, включително Полша, Естония и Румъния. По-рано този месец лидерите на Европейския съюз подкрепиха планове за укрепване на отбраната срещу руски дронове, отбелязва Ройтерс
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
14:44 11.10.2025
2 Клоуна пусин 🤡💩
14:46 11.10.2025
3 И Киев е Руски
„Но те никога не се уморяват да ни подстрекават. Те искат европейците да забравят за вътрешнополитическите проблеми. било то икономика, миграция или нещо друго. Някои европейски лидери живеят последния си политически живот. Оставката на Еманюел Макрон е само въпрос на време. Киър Стармър очевидно също е политически труп. А политиката на Берлин също е озадачаваща: Мерц предсказва, че Германия ще се превърне в една от най-големите военни сили в Европа... Показателно е. че тези, които ни подстрекават най-много, са онези, чието положение в собствените им страни е несигурно". подчертава Крис Форсн
Коментиран от #7
14:46 11.10.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Нали тя е на няма и ТРИ морски мили от Раша🤔❗
14:46 11.10.2025
5 Пуслер
Коментиран от #10
14:47 11.10.2025
6 404
Коментиран от #17
14:48 11.10.2025
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #3 от "И Киев е Руски":Плашат с Торбалан, че да взимат парите на народите си❗
14:48 11.10.2025
8 Пак ли
14:49 11.10.2025
9 Ъъъъъъъъъ
"Просто се уморихме от непрестанното демонизиране на всичко, свързано с Китай, от страна на САЩ. Тази забрана за износ на редкоземни минерали е само началото. Ако САЩ не коригират курса си и не спрат да ни поучават, ще предизвикаме глобален икономически колапс.
Наистина ли мислите, че можете да победите Китай?"
14:50 11.10.2025
10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #5 от "Пуслер":Как пък все ръководители на страни където има много нефт се оказват ДИКТАТОРИ 🤔❓❗
Дали защото не дават американския петрол на американския народ😉
Коментиран от #13
14:52 11.10.2025
11 Боруна Лом
14:54 11.10.2025
12 БОЛШЕВИК
Коментиран от #14
14:54 11.10.2025
13 ХАХАХАХ
До коментар #10 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Голям мозък си копейка.
Коментиран от #15, #21, #25
14:58 11.10.2025
14 София
До коментар #12 от "БОЛШЕВИК":И ти си голям мозък
Коментиран от #24
14:58 11.10.2025
15 404
До коментар #13 от "ХАХАХАХ":Обличай се че е студено
14:59 11.10.2025
16 Последния Софиянец
15:00 11.10.2025
17 Последния Софиянец
До коментар #6 от "404":Бойко Борисов строи спешно Вертикален газопровод за Украйна от Гърция с нашите пари.700 млн.
Коментиран от #20
15:01 11.10.2025
18 нещо май не ви вярвам
15:04 11.10.2025
19 въздушен ас
Или още ги разработват...
15:05 11.10.2025
20 404
До коментар #17 от "Последния Софиянец":Руснаците си имат достатъчно газ.А бойко не може кочина на направи камо ли газопровод
15:05 11.10.2025
21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #13 от "ХАХАХАХ":ХАХО, що не коментираш статията❓
Щото нямаш мозАк да пазиш равновесие и да мислиш едновременно ли❗
А само плюеш коментатори,
щото да плюеш не се изисква УМ и мозАк❗
15:05 11.10.2025
22 2 самолета ще
15:07 11.10.2025
23 Дедо ви
15:11 11.10.2025
24 БОЛШЕВИК
До коментар #14 от "София":На руснаците не им трябват държавите от ЕС за да ги нападат, освен ако някоя държава нападне Русия! Иначе в тоя ЕС няма нищо за което си струва някой да го напада и превзема. Лъскавия живот в ЕС е за подбрани малко на брой хора, с нереални капитали и пари без покритие. Другото е роби, мизерия и отчаяние!
Коментиран от #26
15:13 11.10.2025
25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #13 от "ХАХАХАХ":ХАХАХАХО, ГОЛем З@ДНИКси 🤣🤣🤣
15:17 11.10.2025
26 оня с коня
До коментар #24 от "БОЛШЕВИК":Не им трябват на Руснаците Държави от ЕС?А ЗАЩО цели 45г държаха цяла Източна Европа като в Концлагер чрез Марионетни правителства и оградена с Бодлива тел?А източваха ли Икономиките на Държавите от Източна Европа задължавайки ги да купуват единствено Руски стоки по цени определени от Тях като за Стоки с "най-високо качество",от което пък Руската Икономика се развиваше на Бързи обороти?А купуваха ли на Безценица всичко що се яде и пие от същата тая Изт. Европа и задължаваха ли Държавите там да поддържат Непосилто големи Армии,които пък бяха под изключителното командване наМосква?А Защо искат НАТО да се изтегли в Границите си от 1997г- не е ли за да "си върнат" Изт. Европейската "Златна кокошка"?Ама бил "Лъскав" живота в Европа само за избрани хора...А защо Мигранти от Цял Свят напират да се шмугнат баш в тая Европа,а не в "благоденстваща"Русия?И е казано:"Роден Русофилски Мизерник - цял Живот- такъв"!
Коментиран от #27
15:31 11.10.2025
27 Като ги източваха
До коментар #26 от "оня с коня":как още не можете да разрушите построеното тогава, въпреки неуморните ви усилия да рушите, а не да градите. Сега нищо не градите, а заемите растат. Кой ли те източва? Най лошото нещо е, когато човек мрази да мисли. Всеки го ползва като агне.
15:39 11.10.2025