Британски и американски самолети патрулират източната граница на НАТО

11 Октомври, 2025 14:39 959 27

12-часова мисия за укрепване на сигурността и демонстрация на единството срещу Русия

Британски и американски самолети патрулират източната граница на НАТО - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Два самолета на британските Кралски военновъздушни сили изпълниха 12-часова мисия по-рано тази седмица заедно със сили на САЩ и НАТО, патрулирайки източната граница на алианса с Русия, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на британския министър на отбраната Джон Хийли. Агенцията отбелязва, че мисията се провежда на фона на поредицата от неотдавнашни нарушения на въздушното пространство на НАТО от руски самолети и безпилотни апарати, предава БТА.

„Това беше важна съвместна мисия с нашите съюзници от САЩ и НАТО“, заяви Хийли. „Тя не само предоставя ценна информация за повишаване на оперативната осведоменост на нашите въоръжени сили, но и изпраща силно послание за единството на НАТО към (руския президент Владимир) Путин и нашите противници“, добави той.

В четвъртък разузнавателен самолет Боинг RC-135 Rivet Joint и морски патрулен самолет Боинг P-8 Poseidon прелетяха от Арктика през Беларус и Украйна, подкрепени от самолет за презареждане Боинг KC-135 Stratotanker на ВВС на САЩ.

Великобритания уточни, че операцията следва поредицата от нарушения на въздушното пространство на страни от НАТО, включително Полша, Естония и Румъния. По-рано този месец лидерите на Европейския съюз подкрепиха планове за укрепване на отбраната срещу руски дронове, отбелязва Ройтерс


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    21 2 Отговор
    А нашите самоНЕЛЕТИ стоят в хангарите ‼️

    14:44 11.10.2025

  • 2 Клоуна пусин 🤡💩

    6 18 Отговор
    Бункерното недоразумение на токчета пак е чертало кафяви линии . 🤣🤣🤣

    14:46 11.10.2025

  • 3 И Киев е Руски

    20 3 Отговор
    Идеята, че Русия би заплашила Германия или Франция, не издържа на проверка, отбелязва тя.

    „Но те никога не се уморяват да ни подстрекават. Те искат европейците да забравят за вътрешнополитическите проблеми. било то икономика, миграция или нещо друго. Някои европейски лидери живеят последния си политически живот. Оставката на Еманюел Макрон е само въпрос на време. Киър Стармър очевидно също е политически труп. А политиката на Берлин също е озадачаваща: Мерц предсказва, че Германия ще се превърне в една от най-големите военни сили в Европа... Показателно е. че тези, които ни подстрекават най-много, са онези, чието положение в собствените им страни е несигурно". подчертава Крис Форсн

    Коментиран от #7

    14:46 11.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    17 2 Отговор
    А що не охраняват ЗАПАДНАТА граница на НАТьО❓
    Нали тя е на няма и ТРИ морски мили от Раша🤔❗

    14:46 11.10.2025

  • 5 Пуслер

    6 19 Отговор
    Диктаторите, като Саддам и Пуслер, винаги махат способните ръководители от армията, защото се страхуват, че ще поведат армията срещу диктатора както направи Пригожин. Затова слагат неспособни и послушни неставащи за нищо шефове на армията, за да се предпазят от бунтове. Само, че армията така от втора на света става втора в Украйна. Ако охлюв беше тръгнал през февруари 2022 г., вече щеше да е в Брюксел. А страхливия дикататор Пуслер е още в руската област Донецк.

    Коментиран от #10

    14:47 11.10.2025

  • 6 404

    15 2 Отговор
    В четвъртък, 9 октомври, Bloomberg. позовавайки се на множество източници, съобщи, че руските атаки са лишили Украйна от приблизително 60% от произведения и природен газ в страната. За да преживее суровата зима, Киев ще трябва да внесе газ на стойност приблизително 2,2 милиарда долара до края на март следващата година.

    Коментиран от #17

    14:48 11.10.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    16 2 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    Плашат с Торбалан, че да взимат парите на народите си❗

    14:48 11.10.2025

  • 8 Пак ли

    18 2 Отговор
    с агресия се занимава агресора НАТО?

    14:49 11.10.2025

  • 9 Ъъъъъъъъъ

    18 2 Отговор
    Абе не знам кой кого провокира, но чувам, че Си много лошо е санкционирал Тръмп. И има послание към него:

    "Просто се уморихме от непрестанното демонизиране на всичко, свързано с Китай, от страна на САЩ. Тази забрана за износ на редкоземни минерали е само началото. Ако САЩ не коригират курса си и не спрат да ни поучават, ще предизвикаме глобален икономически колапс.

    Наистина ли мислите, че можете да победите Китай?"

    14:50 11.10.2025

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    20 4 Отговор

    До коментар #5 от "Пуслер":

    Как пък все ръководители на страни където има много нефт се оказват ДИКТАТОРИ 🤔❓❗
    Дали защото не дават американския петрол на американския народ😉

    Коментиран от #13

    14:52 11.10.2025

  • 11 Боруна Лом

    12 2 Отговор
    КОГА ЩЕ БЪДАТ СВАЛЕНИ?

    14:54 11.10.2025

  • 12 БОЛШЕВИК

    15 4 Отговор
    Американците и англичаните не са в ЕС, но изработиха всички в ЕС да им плащат и осигуряват работа чрез плашилото да не ги нападне Русия!

    Коментиран от #14

    14:54 11.10.2025

  • 13 ХАХАХАХ

    4 12 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Голям мозък си копейка.

    Коментиран от #15, #21, #25

    14:58 11.10.2025

  • 14 София

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "БОЛШЕВИК":

    И ти си голям мозък

    Коментиран от #24

    14:58 11.10.2025

  • 15 404

    9 3 Отговор

    До коментар #13 от "ХАХАХАХ":

    Обличай се че е студено

    14:59 11.10.2025

  • 16 Последния Софиянец

    9 2 Отговор
    И те като нас с по два самолета горките.

    15:00 11.10.2025

  • 17 Последния Софиянец

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "404":

    Бойко Борисов строи спешно Вертикален газопровод за Украйна от Гърция с нашите пари.700 млн.

    Коментиран от #20

    15:01 11.10.2025

  • 18 нещо май не ви вярвам

    9 2 Отговор
    Че са минали през Беларус.....

    15:04 11.10.2025

  • 19 въздушен ас

    11 1 Отговор
    А нашите "нови" Ф16 фъркат ли , че нищо не се чува по въпроса ?
    Или още ги разработват...

    15:05 11.10.2025

  • 20 404

    10 1 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    Руснаците си имат достатъчно газ.А бойко не може кочина на направи камо ли газопровод

    15:05 11.10.2025

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 3 Отговор

    До коментар #13 от "ХАХАХАХ":

    ХАХО, що не коментираш статията❓
    Щото нямаш мозАк да пазиш равновесие и да мислиш едновременно ли❗
    А само плюеш коментатори,
    щото да плюеш не се изисква УМ и мозАк❗

    15:05 11.10.2025

  • 22 2 самолета ще

    10 1 Отговор
    всяват респект, вие сте смешни. По-пропаднала пропаганда скоро не бях срещал, не четох, просто по диагонал погледнах и ми стана ясно колко плитка и нескопосана пропаганда.

    15:07 11.10.2025

  • 23 Дедо ви

    8 0 Отговор
    Прелетяха през Беларус? Някой нещо се объркал.

    15:11 11.10.2025

  • 24 БОЛШЕВИК

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "София":

    На руснаците не им трябват държавите от ЕС за да ги нападат, освен ако някоя държава нападне Русия! Иначе в тоя ЕС няма нищо за което си струва някой да го напада и превзема. Лъскавия живот в ЕС е за подбрани малко на брой хора, с нереални капитали и пари без покритие. Другото е роби, мизерия и отчаяние!

    Коментиран от #26

    15:13 11.10.2025

  • 25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "ХАХАХАХ":

    ХАХАХАХО, ГОЛем З@ДНИКси 🤣🤣🤣

    15:17 11.10.2025

  • 26 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "БОЛШЕВИК":

    Не им трябват на Руснаците Държави от ЕС?А ЗАЩО цели 45г държаха цяла Източна Европа като в Концлагер чрез Марионетни правителства и оградена с Бодлива тел?А източваха ли Икономиките на Държавите от Източна Европа задължавайки ги да купуват единствено Руски стоки по цени определени от Тях като за Стоки с "най-високо качество",от което пък Руската Икономика се развиваше на Бързи обороти?А купуваха ли на Безценица всичко що се яде и пие от същата тая Изт. Европа и задължаваха ли Държавите там да поддържат Непосилто големи Армии,които пък бяха под изключителното командване наМосква?А Защо искат НАТО да се изтегли в Границите си от 1997г- не е ли за да "си върнат" Изт. Европейската "Златна кокошка"?Ама бил "Лъскав" живота в Европа само за избрани хора...А защо Мигранти от Цял Свят напират да се шмугнат баш в тая Европа,а не в "благоденстваща"Русия?И е казано:"Роден Русофилски Мизерник - цял Живот- такъв"!

    Коментиран от #27

    15:31 11.10.2025

  • 27 Като ги източваха

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "оня с коня":

    как още не можете да разрушите построеното тогава, въпреки неуморните ви усилия да рушите, а не да градите. Сега нищо не градите, а заемите растат. Кой ли те източва? Най лошото нещо е, когато човек мрази да мисли. Всеки го ползва като агне.

    15:39 11.10.2025

