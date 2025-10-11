Новини
Зеленски проведе телефонен разговор с Тръмп

11 Октомври, 2025 15:54, обновена 11 Октомври, 2025 15:53 420 9

Лидерите на Украйна и САЩ обсъдиха актуални теми седмици след срещата си в Ню Йорк

Снимкa: БГНЕС
Снимкa: БГНЕС
Президентът на Украйна Володимир Зеленски е провел телефонен разговор с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, съобщи Ройтерс, позовавайки се на изявление в платформата „Екс“ на Андрий Ермак, ръководител на канцеларията на украинския държавен глава, предава БТА.

Двамата лидери за последно се срещнаха лично в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание на ООН през септември, припомня агенцията.


Украйна
  • 1 Клоуна пусин 🤡💩

    4 9 Отговор
    Бункерното недоразумение на токчета пак е чертало кафяви линии . 🤣🤣🤣

    15:55 11.10.2025

  • 2 Защо ти трябваше Пусинее ?!

    3 8 Отговор
    Защо ти трябваше Пусинее ?!
    Защо ти трябваше да нападаш Украйна и да береш този срам и резил ?
    От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
    Защо бе недopacляк?!

    15:56 11.10.2025

  • 3 Какво ли

    5 2 Отговор
    Ще проси тоя път?

    15:59 11.10.2025

  • 4 Дориана

    6 2 Отговор
    Зеленски как не се спря да ходи като калинка в ЕС и Америка и да провокира Световна война срещу Русия и нейните съюзници. Накрая каквото е посял, това ще пожъне - смърт и разруха за Украйна.

    Коментиран от #7

    16:00 11.10.2025

  • 5 Реалност

    3 7 Отговор
    Войната навлезе в опycтошителна нова фаза – и Рycия започва да cе pазпада отвътpе.
    Укpайна вече не пpоcто защитава pодината cи – тя поpазява дълбоко в pycката теpитоpия, c yдаpи от дpонове, екcплозии в pафинеpии и хиpypгичеcки точни атаки, които паpализиpат военната машина на Кpемъл.
    От Сочи до Самаpа – и далеч отвъд – Укpайна yнищожава жизненоважни петpолни pафинеpии, железопътни възли и електpоcтанции. Тези yдаpи pазклащат pycката икономика до оcнови, показвайки cлабоcтите на една cиcтема, която години наpед изглеждаше непоклатима. Небето cе озаpява от екcплозии, пламъци поглъщат кpитична инфpаcтpyктypа, а pycката пpотивовъздyшна отбpана cе cpива под натиcка, неcпоcобна да защити теpитоpията cи.
    Но иcтинcкият yдаp за Моcква дойде на фpонта в Донбаc.
    Опитът на pycките cили да пpобият yкpаинcката отбpана пpи Покpовcк завъpши c пълен кpах. С помощта на легендаpната бpигада „Азов“ наcтъплението бе не cамо cпpяно, но и въpнато c yнизително поpажение. Свъpши cе c „геpоизма“ на opkите кpай Покpовcк!
    За два дни Укpайна cи въpна вcичко, което Рycия cе мъчеше да „завоюва“ шеcт меcеца.

    "Хотели как лучше, а получилось как всегда"

    Коментиран от #8

    16:00 11.10.2025

  • 6 Българин

    2 5 Отговор
    пу.т.кин е отсвирен

    16:00 11.10.2025

  • 7 Киев за два дня.

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Пумияр с пумияр гладен.

    16:02 11.10.2025

  • 8 Пора

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Реалност":

    Путинова русия си отива.

    16:03 11.10.2025

  • 9 Закривайте го този сайт

    1 0 Отговор
    Каква новина само...и текста/информацията в статията е потресаваща и изчерпателна.Закривайте го този сайт

    16:03 11.10.2025

