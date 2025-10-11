Президентът на Украйна Володимир Зеленски е провел телефонен разговор с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, съобщи Ройтерс, позовавайки се на изявление в платформата „Екс“ на Андрий Ермак, ръководител на канцеларията на украинския държавен глава, предава БТА.
Двамата лидери за последно се срещнаха лично в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание на ООН през септември, припомня агенцията.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Клоуна пусин 🤡💩
15:55 11.10.2025
2 Защо ти трябваше Пусинее ?!
Защо ти трябваше да нападаш Украйна и да береш този срам и резил ?
От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
Защо бе недopacляк?!
15:56 11.10.2025
3 Какво ли
15:59 11.10.2025
4 Дориана
Коментиран от #7
16:00 11.10.2025
5 Реалност
Укpайна вече не пpоcто защитава pодината cи – тя поpазява дълбоко в pycката теpитоpия, c yдаpи от дpонове, екcплозии в pафинеpии и хиpypгичеcки точни атаки, които паpализиpат военната машина на Кpемъл.
От Сочи до Самаpа – и далеч отвъд – Укpайна yнищожава жизненоважни петpолни pафинеpии, железопътни възли и електpоcтанции. Тези yдаpи pазклащат pycката икономика до оcнови, показвайки cлабоcтите на една cиcтема, която години наpед изглеждаше непоклатима. Небето cе озаpява от екcплозии, пламъци поглъщат кpитична инфpаcтpyктypа, а pycката пpотивовъздyшна отбpана cе cpива под натиcка, неcпоcобна да защити теpитоpията cи.
Но иcтинcкият yдаp за Моcква дойде на фpонта в Донбаc.
Опитът на pycките cили да пpобият yкpаинcката отбpана пpи Покpовcк завъpши c пълен кpах. С помощта на легендаpната бpигада „Азов“ наcтъплението бе не cамо cпpяно, но и въpнато c yнизително поpажение. Свъpши cе c „геpоизма“ на opkите кpай Покpовcк!
За два дни Укpайна cи въpна вcичко, което Рycия cе мъчеше да „завоюва“ шеcт меcеца.
"Хотели как лучше, а получилось как всегда"
Коментиран от #8
16:00 11.10.2025
6 Българин
16:00 11.10.2025
7 Киев за два дня.
До коментар #4 от "Дориана":Пумияр с пумияр гладен.
16:02 11.10.2025
8 Пора
До коментар #5 от "Реалност":Путинова русия си отива.
16:03 11.10.2025
9 Закривайте го този сайт
16:03 11.10.2025