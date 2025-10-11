Зеленски проведе телефонен разговор с Тръмп

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е провел телефонен разговор с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, съобщи Ройтерс, позовавайки се на изявление в платформата „Екс“ на Андрий Ермак, ръководител на канцеларията на украинския държавен глава, предава БТА.

Двамата лидери за последно се срещнаха лично в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание на ООН през септември, припомня агенцията.