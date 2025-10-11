Стрелба разтърси германския град Гисен: Няколко души бяха ранени

Няколко души бяха ранени при стрелба на търговски площад в германския град Гисен, съобщи ДПА, позовавайки се на говорител на местната полиция, предава БТА.
Инцидентът е станал малко след 15 часа местно време. По данни на полицията, нападателят е успял да избяга от местопрестъплението и в момента се издирва.
Засега няма информация за състоянието на пострадалите.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Егати
21:11 11.10.2025
3 Как може само да ги раниш
21:12 11.10.2025
4 Kaлпазанин
Коментиран от #5, #6, #8
21:12 11.10.2025
5 В Белгород няма ток.
До коментар #4 от "Kaлпазанин":Зеленски е виновен.
21:16 11.10.2025
6 Българин
До коментар #4 от "Kaлпазанин":Ако Путин е виновен от Русия няма да остане много.
21:17 11.10.2025
7 Има световна конспирация
21:18 11.10.2025
8 Прав си
До коментар #4 от "Kaлпазанин":Хамстера ликвидира пРосия.
21:23 11.10.2025
9 яко, като едно време при нас
21:24 11.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тази снимка
Коментиран от #13
21:28 11.10.2025
12 при стрелба с дрон
21:31 11.10.2025
13 Нали
До коментар #11 от "Тази снимка":Красиво почти като улица в центъра на Мухонасранск.
Коментиран от #20
21:33 11.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Стандартни процедури
21:36 11.10.2025
16 Последни новини !
Коментиран от #25
21:36 11.10.2025
17 АБВ
21:36 11.10.2025
18 Заловен
21:38 11.10.2025
19 ЖЕКО
21:38 11.10.2025
20 Те за това впрочем му викат
До коментар #13 от "Нали":Руският квартал където живее Ирис Щалцер, новоизбрания кмет на социалдемократите в Хердеке. Че си прав колега
21:38 11.10.2025
21 az СВО Победа 80
Докъде я докараха, а???
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #26
21:39 11.10.2025
22 НИКО
21:40 11.10.2025
23 Така е като не ходят в казарма
21:43 11.10.2025
24 На търговският площад
21:47 11.10.2025
25 Скрити камери а?
До коментар #16 от "Последни новини !":А ТОЛ система там нямат ли?
21:48 11.10.2025
26 А пък в Донецк вада
До коментар #21 от "az СВО Победа 80":НА ТРИ ДНЯ
Коментиран от #27
21:52 11.10.2025
27 кога ще
До коментар #26 от "А пък в Донецк вада":пуснат тока и водата в Киев, казаха ли? Че зеления реве вече седмица.
22:01 11.10.2025
28 Точен
22:06 11.10.2025
29 горски
22:09 11.10.2025
30 бяха или са
22:13 11.10.2025
31 СоциалЛанд /Германия/
Habibi come to Germany 😁 🤣😅
Коментиран от #33
22:15 11.10.2025
32 Мишел(видео)
Без коментар.
22:19 11.10.2025
33 Междувременно
До коментар #31 от "СоциалЛанд /Германия/":В Германия -Октобърфест/бирата е безплатна/
В Русийката -опашки за бензин и вода...
Коментиран от #34
22:21 11.10.2025
34 Маргарет Тачер
До коментар #33 от "Междувременно":Безплатно е САМО сиренцето
в капана за мишки 😉
Питай някой немец и не само
за настоящото му житие —битие
и пак ела да пишеш , безплатно .
22:28 11.10.2025