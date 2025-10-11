Новини
Свят »
Германия »
Стрелба разтърси германския град Гисен: Няколко души бяха ранени

Стрелба разтърси германския град Гисен: Няколко души бяха ранени

11 Октомври, 2025 21:05 1 366 34

  • германия-
  • ранени-
  • стрелба

Полицията издирва нападател, избягал от местопрестъплението

Стрелба разтърси германския град Гисен: Няколко души бяха ранени - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Няколко души бяха ранени при стрелба на търговски площад в германския град Гисен, съобщи ДПА, позовавайки се на говорител на местната полиция, предава БТА.

Инцидентът е станал малко след 15 часа местно време. По данни на полицията, нападателят е успял да избяга от местопрестъплението и в момента се издирва.

Засега няма информация за състоянието на пострадалите.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Егати

    16 0 Отговор
    мощната стрелба!Солценпек ?

    21:11 11.10.2025

  • 3 Как може само да ги раниш

    22 0 Отговор
    и да избягаш? Па довърши си работата като хората. Това ще е някой малолетен най вероятно

    21:12 11.10.2025

  • 4 Kaлпазанин

    31 0 Отговор
    Путин е виновен

    Коментиран от #5, #6, #8

    21:12 11.10.2025

  • 5 В Белгород няма ток.

    2 26 Отговор

    До коментар #4 от "Kaлпазанин":

    Зеленски е виновен.

    21:16 11.10.2025

  • 6 Българин

    2 28 Отговор

    До коментар #4 от "Kaлпазанин":

    Ако Путин е виновен от Русия няма да остане много.

    21:17 11.10.2025

  • 7 Има световна конспирация

    24 0 Отговор
    Слагат по малко батут в патроните. И в САЩ е така пуцаш като побъркан и само ги ранява. По добре с харпун

    21:18 11.10.2025

  • 8 Прав си

    1 19 Отговор

    До коментар #4 от "Kaлпазанин":

    Хамстера ликвидира пРосия.

    21:23 11.10.2025

  • 9 яко, като едно време при нас

    13 0 Отговор
    В Германистан гърмят на уволнение! Познато ми е - УВО 88, огън другари!!!!! Само че тогава поводът беше готин - сдавахме и се уволнявахме. Ротният излезе човек - с негова помощ си спретнахме едно шоу за последно - поразяване на подвижна мишена с по един пълнител още от въздуха, преди да са ни стъпили пантофките на земята, готино!!!!!

    21:24 11.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тази снимка

    13 0 Отговор
    е от нападението срещу Ирис Щалцер, новоизбрания кмет на социалдемократите в западногерманския град Хердеке. Пред дома на кмета. Не е никакъв битак или търговски площад в град Гисен....леле майко ....

    Коментиран от #13

    21:28 11.10.2025

  • 12 при стрелба с дрон

    10 1 Отговор
    Може да е било а един да е избягал и сега да го търсят че и него да го убият нацистите.

    21:31 11.10.2025

  • 13 Нали

    2 13 Отговор

    До коментар #11 от "Тази снимка":

    Красиво почти като улица в центъра на Мухонасранск.

    Коментиран от #20

    21:33 11.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Стандартни процедури

    12 0 Отговор
    За установяване на военен режим и диктатура

    21:36 11.10.2025

  • 16 Последни новини !

    11 2 Отговор
    Скрити камери са засекли стоян георгиев бягайки с кремъклийка в ръка .

    Коментиран от #25

    21:36 11.10.2025

  • 17 АБВ

    14 0 Отговор
    Аз знам, че Петров и Баширов не стрелят. Те използват новичок. Руската версия отпада.

    21:36 11.10.2025

  • 18 Заловен

    12 1 Отговор
    е , стрелял в зала за спортни залагния .

    21:38 11.10.2025

  • 19 ЖЕКО

    12 1 Отговор
    ПУТИН ЛИ Е СТРЕЛЯ БЕ ФАШАГИ

    21:38 11.10.2025

  • 20 Те за това впрочем му викат

    6 5 Отговор

    До коментар #13 от "Нали":

    Руският квартал където живее Ирис Щалцер, новоизбрания кмет на социалдемократите в Хердеке. Че си прав колега

    21:38 11.10.2025

  • 21 az СВО Победа 80

    16 2 Отговор
    Военните са готови да влязат в Брюксел, за да се справят с престъпността по улиците в сърцето на ЕС, заяви военният министър на Белгия Тео Франкен!

    Докъде я докараха, а???

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #26

    21:39 11.10.2025

  • 22 НИКО

    11 0 Отговор
    СТРЕЛЯЛ Е ДРОН И ПОСЛЕ ИЗБЯГАЛ КЪМ РУСИЯ

    21:40 11.10.2025

  • 23 Така е като не ходят в казарма

    10 1 Отговор
    И не могат да стрелят. Иначе сега нямаше да се мъчат хората и работа на лекарите да създават.

    21:43 11.10.2025

  • 24 На търговският площад

    8 1 Отговор
    Ква търговия са въртяли? Имали ли са касови апарати ? В евро ли са плащали или с ваучери ? ...па пишете ги тея неща ...

    21:47 11.10.2025

  • 25 Скрити камери а?

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Последни новини !":

    А ТОЛ система там нямат ли?

    21:48 11.10.2025

  • 26 А пък в Донецк вада

    0 8 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа 80":

    НА ТРИ ДНЯ

    Коментиран от #27

    21:52 11.10.2025

  • 27 кога ще

    8 2 Отговор

    До коментар #26 от "А пък в Донецк вада":

    пуснат тока и водата в Киев, казаха ли? Че зеления реве вече седмица.

    22:01 11.10.2025

  • 28 Точен

    1 3 Отговор
    Не бях аз... Аз съм европеец.

    22:06 11.10.2025

  • 29 горски

    5 0 Отговор
    Въоръжен тип се разхожда на свобода, след като е стрелял по хора, не се знае защо, но се знае , че "няма обществена опасност".

    22:09 11.10.2025

  • 30 бяха или са

    5 0 Отговор
    Когато преразказваме нещо на което не сме били свидетели, не можем да кажем няколко души бяха, а казваме няколко души са ранени. Хайде научете го вече тоз български език.

    22:13 11.10.2025

  • 31 СоциалЛанд /Германия/

    3 0 Отговор
    Купонът в СоциалЛанд тепърва предстои.
    Habibi come to Germany 😁 🤣😅

    Коментиран от #33

    22:15 11.10.2025

  • 32 Мишел(видео)

    1 2 Отговор
    Руски журналист пита Пусьо какво ще прави след като ракетите Томахоук стигат до Кремъл.На Пусьо му пресъхна гърлото и вика ааааа.ммммм...ще се опитаме да засилим ПВО.
    Без коментар.

    22:19 11.10.2025

  • 33 Междувременно

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "СоциалЛанд /Германия/":

    В Германия -Октобърфест/бирата е безплатна/
    В Русийката -опашки за бензин и вода...

    Коментиран от #34

    22:21 11.10.2025

  • 34 Маргарет Тачер

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Междувременно":

    Безплатно е САМО сиренцето
    в капана за мишки 😉
    Питай някой немец и не само
    за настоящото му житие —битие
    и пак ела да пишеш , безплатно .

    22:28 11.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания