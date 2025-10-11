Стрелба разтърси германския град Гисен: Няколко души бяха ранени

Няколко души бяха ранени при стрелба на търговски площад в германския град Гисен, съобщи ДПА, позовавайки се на говорител на местната полиция, предава БТА.

Инцидентът е станал малко след 15 часа местно време. По данни на полицията, нападателят е успял да избяга от местопрестъплението и в момента се издирва.

Засега няма информация за състоянието на пострадалите.