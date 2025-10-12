Новини
Пекин нарече "лицемерни" последните американски мита върху китайски стоки

12 Октомври, 2025 06:59, обновена 12 Октомври, 2025 07:01 856 12

Азиатската страна твърдо им се противопоставя

Пекин нарече "лицемерни" последните американски мита върху китайски стоки - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китай определи като "лицемерни" последните американски мита върху китайски стоки, въведени от президента Доналд Тръмп, и защити ограниченията си върху износа на редкоземни елементи, но не въведе ново митническо облагане за американските продукти, предаде БНР.

В изявление на министерството на търговията в Пекин се посочва, че китайският контрол е въведен след поредица от мерки от американска страна, предприети след двустранните търговски преговори в Мадрид миналия месец.

Сред тях са добавянето на китайски компании към черния търговски списък на САЩ и налагането от Вашингтон на пристанищни такси на китайски кораби. "ези действия сериозно навредиха на интересите на Китай и подкопаха атмосферата за двустранни икономически и търговски преговори.

Китай твърдо им се противопоставя“, се посочва в изявлението.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    28 12 Отговор
    Важното е да не продавате тикток на евреите! Средния за ционистите! Ако не им харесва, през комина, знаят как става.

    07:07 12.10.2025

  • 2 Някой

    34 15 Отговор
    Китайците не са слабаци като ЕС. Реагира, когато някой пробва да го шантажира или нарани. Американците ще си патят.

    07:11 12.10.2025

  • 3 Мнението ми е, че

    14 31 Отговор
    много хиляди китайчета ще фалират от тези мита... Тръмп ги цака брутално.

    Коментиран от #9

    07:20 12.10.2025

  • 4 Боруна Лом

    7 5 Отговор
    НЯМА ДА СЕ,,КОСИТЕ,,!ВАШИЯТ ПРОМИШЛЕН ШПИОНАЖ Е НА СУПЕР ВИСОКО НИВО!ТАКА, ЧЕ ВИЕ СТЕ СИ ВЗЕЛИ ВСИЧКО КОЕТО ВИ ТРЯБВА!

    07:33 12.10.2025

  • 5 Саддам от София

    0 4 Отговор
    Не е нужно да се вкопчваме в контрамерките, 100% реалността вече е търговска изолация. Влиянието върху САЩ е далеч по-голямо, отколкото върху Китай.

    07:40 12.10.2025

  • 6 Пропуснали сте

    4 2 Отговор
    САЩ и Европа затвориха небето си за руската гражданска авиация- Русия естествено отговори със затваряне на небето си за тях. Не Русия започна това!
    Това доведе до огромни загуби и затваряне на оскъпени полети до Азия на западни авиокомпании, заради това, че трябва да заобикалят Русия и не могат да се конкурират с китайските авиолини, които си летят напряко през Русия.
    САЩ заповядаха на Китай да не лети през Русия, а да заобикалят и те, иначе санкции. Китай отвърна "откъде-накъде?" ще ги принуждават, след като не те са виновни за това безумие? А и пътниците ще отнесат по-високите цени.

    Коментиран от #7

    07:40 12.10.2025

  • 7 Европа затвори небето си

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пропуснали сте":

    за да си падат руските таралясници в русийката. Русия лети незаконно със западни самолети на които е прекратила плащанията по лизинга и не минават редовно поддръжката предписана от производителя. Затова падат и убиват ... руснаци.

    Коментиран от #8, #11

    07:46 12.10.2025

  • 8 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Европа затвори небето си":

    Добър" АНАЛлизатори си .

    Бравос,ще получиш премията "Дарвин" с куриер "Орешник"

    Коментиран от #10

    07:52 12.10.2025

  • 9 Други май вече фалират

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мнението ми е, че":

    от това лицемерие- виж коментар 6

    Овен това Китай спря износа на редки метали с двойна употреба и за военната индустрия(особено самолети и ракети) като отговор на Тръмпизмите. САЩ са абсолютно зависими в това. А сега Китай им е единствен доставчик за много от тях.

    07:54 12.10.2025

  • 10 др. Пеко Таков

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Кое от казаното не е вярно?

    07:57 12.10.2025

  • 11 Какво общо има тъпия ти коментар

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Европа затвори небето си":

    с това че САЩ иска да принуди китайските авиолинии???

    Коментиран от #12

    07:59 12.10.2025

  • 12 е ми

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Какво общо има тъпия ти коментар":

    отговор е на 6ти коментар. Що?

    08:01 12.10.2025

