Пекин нарече "лицемерни" последните американски мита върху китайски стоки

Китай определи като "лицемерни" последните американски мита върху китайски стоки, въведени от президента Доналд Тръмп, и защити ограниченията си върху износа на редкоземни елементи, но не въведе ново митническо облагане за американските продукти, предаде БНР.



В изявление на министерството на търговията в Пекин се посочва, че китайският контрол е въведен след поредица от мерки от американска страна, предприети след двустранните търговски преговори в Мадрид миналия месец.

Сред тях са добавянето на китайски компании към черния търговски списък на САЩ и налагането от Вашингтон на пристанищни такси на китайски кораби. "ези действия сериозно навредиха на интересите на Китай и подкопаха атмосферата за двустранни икономически и търговски преговори.

Китай твърдо им се противопоставя“, се посочва в изявлението.