Пекин нарече "лицемерни" последните американски мита върху китайски стоки

Китай определи като "лицемерни" последните американски мита върху китайски стоки, въведени от президента Доналд Тръмп, и защити ограниченията си върху износа на редкоземни елементи, но не въведе ново митническо облагане за американските продукти, предаде БНР.
В изявление на министерството на търговията в Пекин се посочва, че китайският контрол е въведен след поредица от мерки от американска страна, предприети след двустранните търговски преговори в Мадрид миналия месец.
Сред тях са добавянето на китайски компании към черния търговски списък на САЩ и налагането от Вашингтон на пристанищни такси на китайски кораби. "ези действия сериозно навредиха на интересите на Китай и подкопаха атмосферата за двустранни икономически и търговски преговори.
Китай твърдо им се противопоставя“, се посочва в изявлението.
1 име
07:07 12.10.2025
2 Някой
07:11 12.10.2025
3 Мнението ми е, че
Коментиран от #9
07:20 12.10.2025
4 Боруна Лом
07:33 12.10.2025
5 Саддам от София
07:40 12.10.2025
6 Пропуснали сте
Това доведе до огромни загуби и затваряне на оскъпени полети до Азия на западни авиокомпании, заради това, че трябва да заобикалят Русия и не могат да се конкурират с китайските авиолини, които си летят напряко през Русия.
САЩ заповядаха на Китай да не лети през Русия, а да заобикалят и те, иначе санкции. Китай отвърна "откъде-накъде?" ще ги принуждават, след като не те са виновни за това безумие? А и пътниците ще отнесат по-високите цени.
Коментиран от #7
07:40 12.10.2025
7 Европа затвори небето си
До коментар #6 от "Пропуснали сте":за да си падат руските таралясници в русийката. Русия лети незаконно със западни самолети на които е прекратила плащанията по лизинга и не минават редовно поддръжката предписана от производителя. Затова падат и убиват ... руснаци.
Коментиран от #8, #11
07:46 12.10.2025
8 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #7 от "Европа затвори небето си":Добър" АНАЛлизатори си .
Бравос,ще получиш премията "Дарвин" с куриер "Орешник"
Коментиран от #10
07:52 12.10.2025
9 Други май вече фалират
До коментар #3 от "Мнението ми е, че":от това лицемерие- виж коментар 6
Овен това Китай спря износа на редки метали с двойна употреба и за военната индустрия(особено самолети и ракети) като отговор на Тръмпизмите. САЩ са абсолютно зависими в това. А сега Китай им е единствен доставчик за много от тях.
07:54 12.10.2025
10 др. Пеко Таков
До коментар #8 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Кое от казаното не е вярно?
07:57 12.10.2025
11 Какво общо има тъпия ти коментар
До коментар #7 от "Европа затвори небето си":с това че САЩ иска да принуди китайските авиолинии???
Коментиран от #12
07:59 12.10.2025
12 е ми
До коментар #11 от "Какво общо има тъпия ти коментар":отговор е на 6ти коментар. Що?
08:01 12.10.2025