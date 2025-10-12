Новини
Хамас няма да участва в срещата в Шарм ел-Шейх, посветена на споразумението за мира в ивицата Газа

12 Октомври, 2025 09:06, обновена 12 Октомври, 2025 09:11 832 4

Израелският премиер Бенямин Нетаняху все още не е коментирал евентуалното си присъствие

Хамас няма да участва в срещата в Шарм ел-Шейх, посветена на споразумението за мира в ивицата Газа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Палестинското движение Хамас няма да участва в „Срещата на върха за мир“ в Шарм ел-Шейх, посветена на подписването на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа.

„Що се отнася до официалното подписване, ние няма да присъстваме“, каза пред AFP членът на политбюро на Хамас Хусан Бадран.

Той подчерта, че движението е действало „чрез посредници от Катар и Египет“ при разрешаването на конфликта.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху все още не е коментирал участието си в срещата на върха.

На 6 октомври израелските и делегациите на Хамас възобновиха непреките преговори за разрешаване на ситуацията в ивицата Газа. На 9 октомври Израел и радикалите подписаха споразумение за прилагане на първата фаза от мирния план, представен преди това от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Споразумението за прекратяване на огъня в Газа влезе в сила в 12:00 ч. московско време на 10 октомври. „Среща на върха за мир“ е насрочена за 13 октомври в Шарм ел-Шейх, за да се отбележи споразумението.


Египет
  • 1 Ний ша Ва упрайм

    2 0 Отговор
    московско време явно без Путин не е минато пак

    09:16 12.10.2025

  • 2 Дик диверсанта

    2 1 Отговор
    Който разпространява руска пропаганда, разпространява фашизъм.
    Московското време ви издава, че материаля не е от Египет.

    09:24 12.10.2025

  • 3 Zахарова

    1 1 Отговор
    Не сме решили още, какво да правим. Мирът не ни устройва

    09:27 12.10.2025

  • 4 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    ХАМАСчо, БАБА НЕ СЕ СЪБИРАЙТЕ ЗАЕДНО НА ЕДНО МЯСТО ЗА ДА НЕ ВИ ДУМНАТ КАКТО В КАТАР!

    09:34 12.10.2025