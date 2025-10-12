Путин се пошегува с президента на Таджикистан

По време на неформална среща с лидерите на ОНД в Душанбе, руският президент Владимир Путин се пошегува, че таджикският президент Емомали Рахмон го оставил да гладува. Журналистът Павел Зарубин излъчи този откъс в предаването „Москва. Кремъл. Путин“ по телевизионния канал „Россия 1“.
„От вчера вечерта ме държи гладен. Питам го: "Защо ме държиш гладен?“, каза руският лидер. Владимир Путин уточни, че в отговор на тази шега Рахмон е предложил да организират съвместна вечеря на следващия ден.
Путин пристигна в Таджикистан на 8 октомври за държавно посещение. В четвъртък той проведе разговори с таджикския президент Емомали Рахмон и участва във втората среща на върха Централна Азия-Русия. Той се срещна отделно и с президента на Азербайджан Илхам Алиев. В петък руският лидер участва в срещата на върха на ОНД и проведе двустранна среща с президента на Казахстан Касим-Жомарт Токаев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Урсула 1984
18:41 12.10.2025
2 бай Бай
Но разни хора - разни мерки колко е нужно.
18:42 12.10.2025
3 Путин е най-великият овчар.
Коментиран от #10
18:46 12.10.2025
4 Копейки,
18:47 12.10.2025
6 Тоя
18:51 12.10.2025
7 Pyccкий Карлик
Колко още стотина хиляди ру3наци трябва да умрат за да схване стрия дypaк, че вече не може спечели войната ?
Коментиран от #11, #24
18:53 12.10.2025
8 Аква
18:54 12.10.2025
9 Киев за 3дня
18:56 12.10.2025
10 Атина Палада
До коментар #3 от "Путин е най-великият овчар.":В България нема вода и за пиене. .
Коментиран от #15, #23
18:56 12.10.2025
11 Атина Палада
До коментар #7 от "Pyccкий Карлик":В Сирия като полеятах стотина томаховки по едно сметище и само една стигна целта.Останалите се върнаха там от където бяха изстреляни:)) хамериканците тогава се н.асраха от ужас:)
Толкова до тия щайги:)))
Коментиран от #12, #13, #16, #17, #29
18:58 12.10.2025
12 Pyccкий Карлик
До коментар #11 от "Атина Палада":За сметището не знам, ама след Томахавките Асад падна моментално. Путин да се готви.
Време е затъпелия ру3ки народ да се дигне и с тоя карлик да се свърши 👍
19:02 12.10.2025
13 Ватина Палада
До коментар #11 от "Атина Палада":Сергей! Не ми Гаварит в слушалката!
19:04 12.10.2025
14 за радост на русофоробите
смешарки с ваште цъканици за крипто копейки
Коментиран от #34
19:08 12.10.2025
15 КАК ТАКА ДА НЯМА
До коментар #10 от "Атина Палада":МАРШ НА ВОДОПАДА
19:16 12.10.2025
16 реалността
До коментар #11 от "Атина Палада":Хубаво ти плащат да сееш лъжлива пропаганда руско тролейче ама истината е съвсем различна.Такива военни провали каквито си описал ти са типични само за военни джуджета и неможачи като руските мижитурки :)).При изстрелването на 59 ракети Томахоук през 2017г. ,58 от тях успешно поразиха целта си,а през 2018г когато се изтреляха 105 ракети ,всичките поразиха целта си,като това беше потвърдено от множество сателитни снимки от различни държави.И много ми е интересно според тебе кой,как и с какво ще спре американските ракети ? Руското ПВО е доказано като тотално НЕРАБОТЕЩО и НЕСТАВАЩО за нищо.Ако искаш да си дадеш парите на вятъра си купуваш руско ПВО ,което не може да види и един бавнолещящ дрон в небето с големината на автомобил,а какво остава за ракета видиш ли..
19:17 12.10.2025
18 !!!?
19:20 12.10.2025
19 Ха-ха-ха...
19:28 12.10.2025
20 Бай Маринкин
19:28 12.10.2025
21 Когато целуваше
Не беше Гладен
ДЕДУШКА МУДАК ПУТИН.
19:33 12.10.2025
22 Прокурор в Хага
19:33 12.10.2025
23 Ей ПАЛАДКОВ
До коментар #10 от "Атина Палада":Нали имаш Водка за пиене .
Не се оплаквай тогава .
19:34 12.10.2025
24 Летяща Томахавка
До коментар #7 от "Pyccкий Карлик":До там ли стигнахте та опряхте в мен да прехвърлите надежди и фантазии?
Също както стана с Хаймарси, Абрамси, АТАКМСи, еФ- 16.......
Жалки истории и къса памет. Само сменяте името вундерфавето в старите си изтъркани коментари,
Надеждата умира последна.
Коментиран от #32
19:35 12.10.2025
25 Товариш Путин,
19:36 12.10.2025
26 рашастан в колапс
19:37 12.10.2025
27 По принцип
Коментиран от #30
19:38 12.10.2025
28 Томахавката
19:39 12.10.2025
29 Доста Фантазираш
До коментар #11 от "Атина Палада":Бре Рублоидот.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
19:40 12.10.2025
30 Особено с малките
До коментар #27 от "По принцип":Момченца.
Знаем какъв е Куцокракия Шамшал.
19:41 12.10.2025
31 Путин
19:41 12.10.2025
32 Нищо нали
До коментар #24 от "Летяща Томахавка":Просто Бензина
Рязко намаля .
Само отломки.
Нищо друго.
19:42 12.10.2025
33 На всички срещи
19:43 12.10.2025
34 Ветеран от Протеста
До коментар #14 от "за радост на русофоробите":ОНД - Общност на " Независимите" Държави е руския ЕС.Имат договори за свободно придвижване на капитали,стоки,работна ръка .Същите членуват и в руското НАТО - Организация на Договора за Колективна Сигурност ОДКС ,,където и там имат член 5 за защита от нападение от друга държава.Тоест ,ако някой нападне Руската Федерация ,те трябва да се включат във войната.Там са 10 държави.Държавите завършващи на ...стан,плюс Беларус,Сърбия,Чечня и окупираните в Украйна ...
И нашия баламурник Мунчо точно при тях се набута да прави " бизнес" .Ами нали Русия чрез тях заобикаля всички санкции ...Чрез тях си продава петрола и газта , си внася електрониката и евентуално да купят рафинерията в Бургас....
19:45 12.10.2025
35 Тръмп дойде
Обаче след Пуся
Какъв Батак ще бъде в Раша ?
Ще има гражданска война в битката за Трона .
Кадиров доста добре е заложил на неговите Чеченски Бабаити.
Обаче другите
Кой ще падне отвисоко
Кой ще се удави
Кой ще го взривят .
Кой ще го разстрелят.
Красиво бъдеще ги чака Блатните .
19:51 12.10.2025
36 Че Това Шаломче
Затова иска вечеря със Рахмона .
Страхлива Сабака е Пуся .
19:54 12.10.2025
37 Pyccкий Карлик
- Тази вечер ще ти изям всичко.
- Има скумрия алангле с доматен сос.
- Май не ме разбра.
- Не, май ти не ме разбра.
Та ще си стоя тук.
20:02 12.10.2025