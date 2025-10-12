Путин се пошегува с президента на Таджикистан

По време на неформална среща с лидерите на ОНД в Душанбе, руският президент Владимир Путин се пошегува, че таджикският президент Емомали Рахмон го оставил да гладува. Журналистът Павел Зарубин излъчи този откъс в предаването „Москва. Кремъл. Путин“ по телевизионния канал „Россия 1“.

„От вчера вечерта ме държи гладен. Питам го: "Защо ме държиш гладен?“, каза руският лидер. Владимир Путин уточни, че в отговор на тази шега Рахмон е предложил да организират съвместна вечеря на следващия ден.

Путин пристигна в Таджикистан на 8 октомври за държавно посещение. В четвъртък той проведе разговори с таджикския президент Емомали Рахмон и участва във втората среща на върха Централна Азия-Русия. Той се срещна отделно и с президента на Азербайджан Илхам Алиев. В петък руският лидер участва в срещата на върха на ОНД и проведе двустранна среща с президента на Казахстан Касим-Жомарт Токаев.