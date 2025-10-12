Новини
Путин се пошегува с президента на Таджикистан

12 Октомври, 2025 18:37 2 080 37

  • владимир путин-
  • емомали рахмон-
  • русия-
  • таджикистан-
  • шега

"Държи ме гладен", каза руският президент

Путин се пошегува с президента на Таджикистан - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

По време на неформална среща с лидерите на ОНД в Душанбе, руският президент Владимир Путин се пошегува, че таджикският президент Емомали Рахмон го оставил да гладува. Журналистът Павел Зарубин излъчи този откъс в предаването „Москва. Кремъл. Путин“ по телевизионния канал „Россия 1“.

„От вчера вечерта ме държи гладен. Питам го: "Защо ме държиш гладен?“, каза руският лидер. Владимир Путин уточни, че в отговор на тази шега Рахмон е предложил да организират съвместна вечеря на следващия ден.

Путин пристигна в Таджикистан на 8 октомври за държавно посещение. В четвъртък той проведе разговори с таджикския президент Емомали Рахмон и участва във втората среща на върха Централна Азия-Русия. Той се срещна отделно и с президента на Азербайджан Илхам Алиев. В петък руският лидер участва в срещата на върха на ОНД и проведе двустранна среща с президента на Казахстан Касим-Жомарт Токаев.


Таджикистан
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсула 1984

    12 20 Отговор
    Да се арестува и изпрати в Хага!

    18:41 12.10.2025

  • 2 бай Бай

    3 3 Отговор
    Всекиму е потребно ядене, пиене, тези три неща.
    Но разни хора - разни мерки колко е нужно.

    18:42 12.10.2025

  • 3 Путин е най-великият овчар.

    16 20 Отговор
    Отглежда 145 милиона овце.Изкла един милион от тях,а останалите му се молят за ги нахрани, даде вода за миене и купон за 20 литра бензин.

    Коментиран от #10

    18:46 12.10.2025

  • 4 Копейки,

    13 10 Отговор
    Путин дава безплатни руски паспорти.

    18:47 12.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тоя

    1 2 Отговор
    ако се пошегува, да го стисне за гръцмуня....!

    18:51 12.10.2025

  • 7 Pyccкий Карлик

    13 16 Отговор
    Като литнат Томахавките хич няма да му е до шеги на стария кремльоски карлик 😄👍
    Колко още стотина хиляди ру3наци трябва да умрат за да схване стрия дypaк, че вече не може спечели войната ?

    Коментиран от #11, #24

    18:53 12.10.2025

  • 8 Аква

    4 3 Отговор
    Защо не пишете, дали е ял в крайна сметка! И останал ли е доволен. Един Путин никога не се шегува.

    18:54 12.10.2025

  • 9 Киев за 3дня

    11 9 Отговор
    Шегувам се, бе?!

    18:56 12.10.2025

  • 10 Атина Палада

    12 9 Отговор

    До коментар #3 от "Путин е най-великият овчар.":

    В България нема вода и за пиене. .

    Коментиран от #15, #23

    18:56 12.10.2025

  • 11 Атина Палада

    13 10 Отговор

    До коментар #7 от "Pyccкий Карлик":

    В Сирия като полеятах стотина томаховки по едно сметище и само една стигна целта.Останалите се върнаха там от където бяха изстреляни:)) хамериканците тогава се н.асраха от ужас:)
    Толкова до тия щайги:)))

    Коментиран от #12, #13, #16, #17, #29

    18:58 12.10.2025

  • 12 Pyccкий Карлик

    11 18 Отговор

    До коментар #11 от "Атина Палада":

    За сметището не знам, ама след Томахавките Асад падна моментално. Путин да се готви.
    Време е затъпелия ру3ки народ да се дигне и с тоя карлик да се свърши 👍

    19:02 12.10.2025

  • 13 Ватина Палада

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Атина Палада":

    Сергей! Не ми Гаварит в слушалката!

    19:04 12.10.2025

  • 14 за радост на русофоробите

    3 5 Отговор
    бившите ССР републики остават гъсталаци с Русия

    смешарки с ваште цъканици за крипто копейки

    Коментиран от #34

    19:08 12.10.2025

  • 15 КАК ТАКА ДА НЯМА

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    МАРШ НА ВОДОПАДА

    19:16 12.10.2025

  • 16 реалността

    9 4 Отговор

    До коментар #11 от "Атина Палада":

    Хубаво ти плащат да сееш лъжлива пропаганда руско тролейче ама истината е съвсем различна.Такива военни провали каквито си описал ти са типични само за военни джуджета и неможачи като руските мижитурки :)).При изстрелването на 59 ракети Томахоук през 2017г. ,58 от тях успешно поразиха целта си,а през 2018г когато се изтреляха 105 ракети ,всичките поразиха целта си,като това беше потвърдено от множество сателитни снимки от различни държави.И много ми е интересно според тебе кой,как и с какво ще спре американските ракети ? Руското ПВО е доказано като тотално НЕРАБОТЕЩО и НЕСТАВАЩО за нищо.Ако искаш да си дадеш парите на вятъра си купуваш руско ПВО ,което не може да види и един бавнолещящ дрон в небето с големината на автомобил,а какво остава за ракета видиш ли..

    19:17 12.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 !!!?

    9 4 Отговор
    "Братушките" са винаги гладни...затова Копейките са родени да им прислугват...!!!?

    19:20 12.10.2025

  • 19 Ха-ха-ха...

    5 3 Отговор
    като сменят и официално Си, след десетина дни, бункерния ще го "нахранят" неговите с "Табакерката".

    19:28 12.10.2025

  • 20 Бай Маринкин

    7 2 Отговор
    Може ли малко бензин?

    19:28 12.10.2025

  • 21 Когато целуваше

    6 2 Отговор
    КУРанът на Кадиров

    Не беше Гладен

    ДЕДУШКА МУДАК ПУТИН.

    19:33 12.10.2025

  • 22 Прокурор в Хага

    8 3 Отговор
    Трябваше да бъде арестуван там късия, бункерен военнопрестъпник.

    19:33 12.10.2025

  • 23 Ей ПАЛАДКОВ

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Нали имаш Водка за пиене .

    Не се оплаквай тогава .

    19:34 12.10.2025

  • 24 Летяща Томахавка

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Pyccкий Карлик":

    До там ли стигнахте та опряхте в мен да прехвърлите надежди и фантазии?
    Също както стана с Хаймарси, Абрамси, АТАКМСи, еФ- 16.......
    Жалки истории и къса памет. Само сменяте името вундерфавето в старите си изтъркани коментари,

    Надеждата умира последна.

    Коментиран от #32

    19:35 12.10.2025

  • 25 Товариш Путин,

    2 1 Отговор
    Въй большой учьонъй!

    19:36 12.10.2025

  • 26 рашастан в колапс

    1 3 Отговор
    Приятели събрали по невоеля и безизходица и всичките диктатори...Русия,Северна Корея,Таджикистан...На Русия й остана единствнео да има някакви отношение с други иzтъpcaци отритнати от света пещерни държави като Таджикистан,Киргизстан,Северна Корея ,Беларус ,Узбекистан,Туркменистан и всякакви такива коzapи.

    19:37 12.10.2025

  • 27 По принцип

    3 2 Отговор
    Путин може да се шегува с когото си поиска.

    Коментиран от #30

    19:38 12.10.2025

  • 28 Томахавката

    2 1 Отговор
    Аз съм надежда последна за козяци, сороси, жендърля, русофоби и всякаква смреч!

    19:39 12.10.2025

  • 29 Доста Фантазираш

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Атина Палада":

    Бре Рублоидот.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    19:40 12.10.2025

  • 30 Особено с малките

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "По принцип":

    Момченца.

    Знаем какъв е Куцокракия Шамшал.

    19:41 12.10.2025

  • 31 Путин

    2 2 Отговор
    Получих само малко водка и корнешонче!

    19:41 12.10.2025

  • 32 Нищо нали

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Летяща Томахавка":

    Просто Бензина
    Рязко намаля .

    Само отломки.
    Нищо друго.

    19:42 12.10.2025

  • 33 На всички срещи

    0 1 Отговор
    е най-дребния !

    19:43 12.10.2025

  • 34 Ветеран от Протеста

    0 3 Отговор

    До коментар #14 от "за радост на русофоробите":

    ОНД - Общност на " Независимите" Държави е руския ЕС.Имат договори за свободно придвижване на капитали,стоки,работна ръка .Същите членуват и в руското НАТО - Организация на Договора за Колективна Сигурност ОДКС ,,където и там имат член 5 за защита от нападение от друга държава.Тоест ,ако някой нападне Руската Федерация ,те трябва да се включат във войната.Там са 10 държави.Държавите завършващи на ...стан,плюс Беларус,Сърбия,Чечня и окупираните в Украйна ...
    И нашия баламурник Мунчо точно при тях се набута да прави " бизнес" .Ами нали Русия чрез тях заобикаля всички санкции ...Чрез тях си продава петрола и газта , си внася електрониката и евентуално да купят рафинерията в Бургас....

    19:45 12.10.2025

  • 35 Тръмп дойде

    0 0 Отговор
    И ще си отиде .

    Обаче след Пуся
    Какъв Батак ще бъде в Раша ?

    Ще има гражданска война в битката за Трона .
    Кадиров доста добре е заложил на неговите Чеченски Бабаити.

    Обаче другите
    Кой ще падне отвисоко
    Кой ще се удави
    Кой ще го взривят .
    Кой ще го разстрелят.

    Красиво бъдеще ги чака Блатните .

    19:51 12.10.2025

  • 36 Че Това Шаломче

    0 0 Отговор
    Го е страх да не го отровят .
    Затова иска вечеря със Рахмона .

    Страхлива Сабака е Пуся .

    19:54 12.10.2025

  • 37 Pyccкий Карлик

    0 0 Отговор
    Одеве викам жената:
    - Тази вечер ще ти изям всичко.
    - Има скумрия алангле с доматен сос.
    - Май не ме разбра.
    - Не, май ти не ме разбра.

    Та ще си стоя тук.

    20:02 12.10.2025