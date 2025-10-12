Нетаняху: Израел е постигнал колосални победи, които са шокирали света

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел е постигнал колосални победи, които са шокирали света, където и да се е сражавал.

„Обединявайки сили, ние постигнахме колосални победи. Победи, които са шокирали света. Където и да сме се сражавали, ние сме печелили“, каза Нетаняху във видео обръщение към нацията, излъчено по основните телевизионни канали на Израел.

„Това е вълнуваща вечер. Вечер на сълзи, вечер на радост. Защото утре синовете ще се върнат на границата. Това е историческо събитие, което беше невероятно. Но нашите бойци повярваха. Много хора вярват. И аз повярвах", каза Натаняху.

Той обаче предупреди, че "все още има много големи предизвикателства за сигурността. Някои от нашите врагове се опитват да се възстановят, за да ни атакуват отново. И както казваме - „Ние сме за това“".

Има и големи възможности. Убеден съм, че ще преодолеем предизвикателствата и ще осъзнаем възможностите.

Израелският премиер благодари на войниците, командирите на военните сили, силите за сигурност, семействата на пострадалите, които са загубили деца и роднини и на гражданите на Израел.

"Заедно ще продължим да укрепваме страната си, заедно ще продължим да печелим и с помощта на Бог - заедно ще гарантираме вечността на Израел", заключи Натаняху.