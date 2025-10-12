Нетаняху: Израел е постигнал колосални победи, които са шокирали света

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел е постигнал колосални победи, които са шокирали света, където и да се е сражавал.
„Обединявайки сили, ние постигнахме колосални победи. Победи, които са шокирали света. Където и да сме се сражавали, ние сме печелили“, каза Нетаняху във видео обръщение към нацията, излъчено по основните телевизионни канали на Израел.
„Това е вълнуваща вечер. Вечер на сълзи, вечер на радост. Защото утре синовете ще се върнат на границата. Това е историческо събитие, което беше невероятно. Но нашите бойци повярваха. Много хора вярват. И аз повярвах", каза Натаняху.
Той обаче предупреди, че "все още има много големи предизвикателства за сигурността. Някои от нашите врагове се опитват да се възстановят, за да ни атакуват отново. И както казваме - „Ние сме за това“".
Има и големи възможности. Убеден съм, че ще преодолеем предизвикателствата и ще осъзнаем възможностите.
Израелският премиер благодари на войниците, командирите на военните сили, силите за сигурност, семействата на пострадалите, които са загубили деца и роднини и на гражданите на Израел.
"Заедно ще продължим да укрепваме страната си, заедно ще продължим да печелим и с помощта на Бог - заедно ще гарантираме вечността на Израел", заключи Натаняху.
10 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #8 от "ЗОРО":Руски фейкове.
12 Гей-Варна 🏳️🌈
1. Съм активен
2. Съм пасивен
3. Съм сядам на дилдо с г🍑за!
13 Нетаняху е искрен
15 Изпражнението зеленски
До коментар #10 от "Изпражнението гайтанджиева":Послъгваш аркадаш и то на фона на избити десетки хиляди жени и деца. Трябва сериозно да се замислиш какво ти се е случило, за да си така паднало.
18 Един
"Победата" ви я осигуриха кървавите милиарди на ционистите! и затворените очи на "демократичните" политици!
19 Фактура
До коментар #8 от "ЗОРО":Ред е на хаЯско
20 Ако има някой за
22 Европеец
До коментар #1 от "Пич":Съгласен съм с коментара ти.... А заглавието глупаво...... Някакви победи не е постигнал Израел в момента, освен че извърша и геноцид над палестинците....
