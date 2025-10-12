Новини
Свят »
Израел »
Нетаняху: Израел е постигнал колосални победи, които са шокирали света

12 Октомври, 2025 21:10 667 22

Все още има много големи предизвикателства за сигурността

Нетаняху: Израел е постигнал колосални победи, които са шокирали света - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел е постигнал колосални победи, които са шокирали света, където и да се е сражавал.

„Обединявайки сили, ние постигнахме колосални победи. Победи, които са шокирали света. Където и да сме се сражавали, ние сме печелили“, каза Нетаняху във видео обръщение към нацията, излъчено по основните телевизионни канали на Израел.

„Това е вълнуваща вечер. Вечер на сълзи, вечер на радост. Защото утре синовете ще се върнат на границата. Това е историческо събитие, което беше невероятно. Но нашите бойци повярваха. Много хора вярват. И аз повярвах", каза Натаняху.

Той обаче предупреди, че "все още има много големи предизвикателства за сигурността. Някои от нашите врагове се опитват да се възстановят, за да ни атакуват отново. И както казваме - „Ние сме за това“".

Има и големи възможности. Убеден съм, че ще преодолеем предизвикателствата и ще осъзнаем възможностите.

Израелският премиер благодари на войниците, командирите на военните сили, силите за сигурност, семействата на пострадалите, които са загубили деца и роднини и на гражданите на Израел.

"Заедно ще продължим да укрепваме страната си, заедно ще продължим да печелим и с помощта на Бог - заедно ще гарантираме вечността на Израел", заключи Натаняху.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    23 6 Отговор
    Никой друг евреин не е успял да нанесе толкова вреди на Израел , колкото Нетаняху !!!

    Коментиран от #22

    21:15 12.10.2025

  • 2 Сатана Z

    17 4 Отговор
    Хитлеряху шокира света и градената 80 години измама за холокоста извършвайки най-кървавия геноцид в днешно време

    21:15 12.10.2025

  • 3 юдеите и ислямистите

    16 3 Отговор
    са злото на планетата

    21:15 12.10.2025

  • 4 Тео

    18 4 Отговор
    Луд за връзване е Сатаняху. Ако не му помагат краварите и англосаксите, досега да се е приключило с юдеите като цяло🐮

    21:16 12.10.2025

  • 5 Израел с този геноцид

    22 4 Отговор
    предизвика омраза и накара хората да се замислят дали хитлер не е имал право.

    21:16 12.10.2025

  • 6 Евгени от Алфапласт

    10 5 Отговор
    Тоя фашага още не са го гръмнали?!

    21:18 12.10.2025

  • 7 Дон Корлеоне

    4 8 Отговор
    Сега идват за Хаяско.

    21:19 12.10.2025

  • 8 ЗОРО

    14 4 Отговор
    Светът е шокиран от свирепия безнаказан геноцид на фашистката държава исраел над беззащитни палестински народ, подложен на систематично унищожение в продължение на 75г.

    Коментиран от #10, #19

    21:20 12.10.2025

  • 9 хахаха

    10 1 Отговор
    особено като отвеяха с пейджерите главите на 2500 бойци с едно обаждане, нямат равни ....дай им даубиват всичко де що не е еврейско

    21:21 12.10.2025

  • 10 Изпражнението гайтанджиева

    3 8 Отговор

    До коментар #8 от "ЗОРО":

    Руски фейкове.

    Коментиран от #15

    21:24 12.10.2025

  • 11 Баш Балък

    8 2 Отговор
    Чак пък шокирали, чак пък Израел, по-скоро някакви "победи" на щатите, с прокси Израел.

    21:25 12.10.2025

  • 12 Гей-Варна 🏳️‍🌈

    2 1 Отговор
    Продавам видео!

    1. Съм активен
    2. Съм пасивен
    3. Съм сядам на дилдо с г🍑за!

    21:27 12.10.2025

  • 13 Нетаняху е искрен

    8 2 Отговор
    Най-голямата му победа, без никакво съмнение, е убиството на десетки хиляди палестински деца и жени с куршуми, бомби, танково снаряди, глад, терор и липса на питева жена и лекарства...

    21:28 12.10.2025

  • 14 Артилерист

    10 2 Отговор
    Над 100хиляди палестинци никога няма да се върнат на този свят, а повече от 200 хиляди ще се мъчат осакатени. Не говорим за бруталните масови разрушения, които ще се възстановяват с десетилетия, като Сталинград примерно, а завърналите се палестинци ще живеят в дупки, като лалугери. И това се случва пред очите на съвременната цивилизация, нали и световния "ред, основан на правила"...

    21:30 12.10.2025

  • 15 Изпражнението зеленски

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "Изпражнението гайтанджиева":

    Послъгваш аркадаш и то на фона на избити десетки хиляди жени и деца. Трябва сериозно да се замислиш какво ти се е случило, за да си така паднало.

    21:30 12.10.2025

  • 16 Kaлпазанин

    5 3 Отговор
    Интересно ми е без ,вашите кукловоди отвъд голямата локва и някои закони подлоги които управлявате ,какво щяхте да постигнете ,интересни ми е и колко ще продължи вашият "мир"

    21:30 12.10.2025

  • 17 Дедо

    4 3 Отговор
    Прав е, шокираха света с геноцид и убийства на жени и деца чакащи за храна и лекарства. А и света си затваряше очите за този убиец на жени и деца.

    21:31 12.10.2025

  • 18 Един

    4 3 Отговор
    ГНУСЕН ЦИОНИСТКИ УБИЕЦ!!!
    "Победата" ви я осигуриха кървавите милиарди на ционистите! и затворените очи на "демократичните" политици!

    21:33 12.10.2025

  • 19 Фактура

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "ЗОРО":

    Ред е на хаЯско

    21:34 12.10.2025

  • 20 Ако има някой за

    3 3 Отговор
    ХАГА тоя е лидер …

    21:35 12.10.2025

  • 21 Кан Кубрат

    2 1 Отговор
    Ако не се отървем от Хазарите до 20 години ще ни унищожат.

    21:38 12.10.2025

  • 22 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Съгласен съм с коментара ти.... А заглавието глупаво...... Някакви победи не е постигнал Израел в момента, освен че извърша и геноцид над палестинците....

    21:42 12.10.2025