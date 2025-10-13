Новини
Изборите в Косово: "Сръбска листа" си връща общините, предимно населени със сърби

13 Октомври, 2025 05:14

Това сочат предварителни резултати от местния вот в страната

Изборите в Косово: "Сръбска листа" си връща общините, предимно населени със сърби - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-голямата партия на косовските сърби "Сръбска листа" си връща общините, предимно населени със сърби, сочат предварителни резултати от местните избори в страната, предаде БНР.

Според вестник "Коха Диторе" партията печели без балотаж в общините Звечан, Зубин поток, Лепосавич и Северна Митровица в Северно Косово, но и в Ново Бърдо, Щърпца, Грачаница, Ранилуг, Партеш и Клокот.

Етническите сърби представляват около пет процента от населението на Косово, което общо е около милион и 800 хиляди души.

Междувременно 13 други общини според преброяването приключват надпреварата още сега.

Дясноцентристката Демократическа партия на Косово печели без балотаж в 4 от тях.
Управляващото ляво националистическо движение "Самоопределение" води с над 50 процента от гласовете в други три.

Десният Алианс за бъдещето на Косово печели в две общини, а Дясноцентристкият Демократичен съюз на Косово - също в две.


Косово


