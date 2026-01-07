Наводнения в Косово отлагат учебната година до 12 януари

Наводненията и усложнената обстановка в някои райони на Косово отложиха началото на учебните занятия през новата година за 12 януари, съобщава вестник „Коха диторе“. Първоначално учениците трябваше да се върнат в класните стаи на 8 януари, предава БТА.

Според косовското издание, поройни дъждове са валели непрекъснато през вчерашния ден и нощта, като са наводнили множество домакинства и търговски обекти. В резултат на тежката обстановка в две общини - Малишева (Малишево) и Юник - е обявено извънредно положение.

Сред най-засегнатите райони са Западно и Югозападно Косово, включително общините Раховец (Ораховац), Дечан, Малишева, Клина, Юник, Джакова (Дяково), както и централната община Дренас (Глогоц/Глоговац).