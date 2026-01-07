Новини
Свят »
Косово »
Наводнения в Косово отлагат учебната година до 12 януари

Наводнения в Косово отлагат учебната година до 12 януари

7 Януари, 2026 09:59 374 0

  • наводнения-
  • косово

Пороите и извънредното положение в някои общини засегнаха домакинства, бизнеси и училища

Наводнения в Косово отлагат учебната година до 12 януари - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Наводненията и усложнената обстановка в някои райони на Косово отложиха началото на учебните занятия през новата година за 12 януари, съобщава вестник „Коха диторе“. Първоначално учениците трябваше да се върнат в класните стаи на 8 януари, предава БТА.

Според косовското издание, поройни дъждове са валели непрекъснато през вчерашния ден и нощта, като са наводнили множество домакинства и търговски обекти. В резултат на тежката обстановка в две общини - Малишева (Малишево) и Юник - е обявено извънредно положение.

Сред най-засегнатите райони са Западно и Югозападно Косово, включително общините Раховец (Ораховац), Дечан, Малишева, Клина, Юник, Джакова (Дяково), както и централната община Дренас (Глогоц/Глоговац).


Косово
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ