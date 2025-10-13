Москва: Зеленски разговаря с Тръмп толкова енергично, както агитираше за Камала Харис

Володимир Зеленски води телефонни разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп със същата енергия, с която подкрепяше опонента си Камала Харис на президентските избори в САЩ през 2024 г.
Това заяви Кирил Дмитриев, специален представител на президента по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции.
„Зеленски се обади на президента на САЩ Доналд Тръмп два пъти за два дни, изразходвайки почти толкова енергия, колкото някога е правил в кампания за Камала Харис и наричайки Джей Ди Ванс „твърде радикален“ преди изборите в САЩ“, написа той на страницата си във Facebook.
Зеленски и Тръмп проведоха два телефонни разговора за два дни. Отбелязва се, че по време на първата среща е била обсъдена липсата на средства за противовъздушна отбрана в Киев, а по време на втората - военните нужди и енергийния сектор на Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 чухме вече какво са си горовили
06:26 13.10.2025
2 🤣🤣🤣🤣🤣
06:27 13.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 кво става с тока ся?
па то кво стана ние им пращаме ток без пари от русия АЕЦ
а бугарите плащат скъпия ток от пазарната цена ха ха ха
Коментиран от #12
06:28 13.10.2025
5 венелина от плиткия секс
Коментиран от #6
06:32 13.10.2025
6 амет чобанина с голямата гега
До коментар #5 от "венелина от плиткия секс":а колко може да поеме? само главиччката ли ? че той рамене няма
06:33 13.10.2025
7 Pyccкий Карлик
Уточнява се бойната част на Томахавките.
Плутоний или първо да бъдат с уран 😁👍
Коментиран от #8
06:34 13.10.2025
8 голям смях
До коментар #7 от "Pyccкий Карлик":ама откъде ще вземат урана? като го купуват от русия?
Коментиран от #9
06:37 13.10.2025
9 Pyccкий Карлик
До коментар #8 от "голям смях":Болгария има много уран, не го мисли ))
06:39 13.10.2025
10 Гориил
06:40 13.10.2025
11 Е нали👇
06:42 13.10.2025
12 Ко стаа бе Бо-Клук?
До коментар #4 от "кво става с тока ся?":В България има само и единствено български АЕЦ.
06:46 13.10.2025