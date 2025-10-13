Новини
Москва: Зеленски разговаря с Тръмп толкова енергично, както агитираше за Камала Харис

Москва: Зеленски разговаря с Тръмп толкова енергично, както агитираше за Камала Харис

13 Октомври, 2025 06:19, обновена 13 Октомври, 2025 06:25

Специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев коментира последните разговори между президентите на Украйна и САЩ

Москва: Зеленски разговаря с Тръмп толкова енергично, както агитираше за Камала Харис - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Володимир Зеленски води телефонни разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп със същата енергия, с която подкрепяше опонента си Камала Харис на президентските избори в САЩ през 2024 г.

Това заяви Кирил Дмитриев, специален представител на президента по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции.

„Зеленски се обади на президента на САЩ Доналд Тръмп два пъти за два дни, изразходвайки почти толкова енергия, колкото някога е правил в кампания за Камала Харис и наричайки Джей Ди Ванс „твърде радикален“ преди изборите в САЩ“, написа той на страницата си във Facebook.

Зеленски и Тръмп проведоха два телефонни разговора за два дни. Отбелязва се, че по време на първата среща е била обсъдена липсата на средства за противовъздушна отбрана в Киев, а по време на втората - военните нужди и енергийния сектор на Украйна.


Русия
Подобни новини


  • 1 чухме вече какво са си горовили

    5 0 Отговор
    наркомана е просил бял прашец ама по качествен , че брендо е във затвора и няма качествена стока

    06:26 13.10.2025

  • 2 🤣🤣🤣🤣🤣

    2 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣

    06:27 13.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 кво става с тока ся?

    6 1 Отговор
    кирето, простотоНИ КИРЕ каза че зеленки ни е обещал на БЪЛГАРИЯ евтин ток

    па то кво стана ние им пращаме ток без пари от русия АЕЦ

    а бугарите плащат скъпия ток от пазарната цена ха ха ха

    Коментиран от #12

    06:28 13.10.2025

  • 5 венелина от плиткия секс

    3 1 Отговор
    зеленски се молел на бай дончо за плитък секс , ако можело да не му го вкарват целия че трудно го поемал

    Коментиран от #6

    06:32 13.10.2025

  • 6 амет чобанина с голямата гега

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "венелина от плиткия секс":

    а колко може да поеме? само главиччката ли ? че той рамене няма

    06:33 13.10.2025

  • 7 Pyccкий Карлик

    4 2 Отговор
    Няма страшно.....
    Уточнява се бойната част на Томахавките.
    Плутоний или първо да бъдат с уран 😁👍

    Коментиран от #8

    06:34 13.10.2025

  • 8 голям смях

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Pyccкий Карлик":

    ама откъде ще вземат урана? като го купуват от русия?

    Коментиран от #9

    06:37 13.10.2025

  • 9 Pyccкий Карлик

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "голям смях":

    Болгария има много уран, не го мисли ))

    06:39 13.10.2025

  • 10 Гориил

    2 0 Отговор
    Байдън често е общувал с Порошенко и, както се оказва, е получавал от него подкупи за милиони долари.

    06:40 13.10.2025

  • 11 Е нали👇

    0 1 Отговор
    Киев за два дня и всьо?

    06:42 13.10.2025

  • 12 Ко стаа бе Бо-Клук?

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "кво става с тока ся?":

    В България има само и единствено български АЕЦ.

    06:46 13.10.2025

