Володимир Зеленски води телефонни разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп със същата енергия, с която подкрепяше опонента си Камала Харис на президентските избори в САЩ през 2024 г.

Това заяви Кирил Дмитриев, специален представител на президента по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции.

„Зеленски се обади на президента на САЩ Доналд Тръмп два пъти за два дни, изразходвайки почти толкова енергия, колкото някога е правил в кампания за Камала Харис и наричайки Джей Ди Ванс „твърде радикален“ преди изборите в САЩ“, написа той на страницата си във Facebook.

Зеленски и Тръмп проведоха два телефонни разговора за два дни. Отбелязва се, че по време на първата среща е била обсъдена липсата на средства за противовъздушна отбрана в Киев, а по време на втората - военните нужди и енергийния сектор на Украйна.