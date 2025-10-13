Германия е изправена пред опасност от руско нападение, предупреди разузнаването

Германия е изправена пред опасност от страна от Русия, заяви днес началникът на германската разузнавателна служба пред депутати, предаде ДПА, съобщи БТА.
"Не трябва просто да стоим и да предполагаме, че няма да се очаква евентуална руска атака поне до 2029 г.", заяви Мартин Йегер, ръководител на Федералната разузнавателна служба. Границите между мира и войната стават все по-размити, каза той.
"В най-добрия случай може да кажем, че в Европа има леден мир, който по всяко време може да се превърне в гореща конфронтация. Трябва да се подготвим за ескалация на ситуацията", добави той.
Изказванията в Бундестага са направени след седмици на напрежение по източния фланг на НАТО заради няколко нарушения на въздушното пространство на алианса от страна на Русия.
Германия е изправена пред предизвикателства също заради поредицата от дронове, забелязани над ключова инфраструктура, включително летището в Мюнхен. До голяма степен дроновете се свързват с Русия, въпреки че Москва отрича да има нещо общо.
Министърът на отбраната Борис Писториус предупреди няколко пъти в последните седмици, че Русия би могла да е в позиция за отправяне на удар срещу територията на НАТО до 2029 г.
Йегер говори по време на изслушване в комисия за парламентарен контрол, която наблюдава работата на разузнавателните служби.
Той заяви, че Кремъл иска да тества границите на Запада, като подкопава НАТО, дестабилизира европейските демокрации и всява смут в обществото.
"Европа, парализирана от страх и негъвкавост в действията си, ще бъде доведена до самоунищожение", заяви началникът на разузнаването. Целта на Москва е да направи Европа, по-голямата икономическа сила, зависима от Русия, добави той.
Четете
Превъртели
Майна
Глупаци
честен ционист
До коментар #2 от "Четете":Третият Рим свършва при Гибралтар, или на края на магитрала Е 40.
пешо
Коментиран от #39
Ма н аф
Путинова Русия
Коментиран от #35
Скрил се е в долапа Путин
Голям смях.....
Е,ееее
Гошо
АБЕ КОГА ИЗОБЩО
18:12 13.10.2025
нннн
И...ти!
Точно както
Изпpaжнението гайтанджиева
Търновец
си дзън
Коментиран от #51, #67
Така е
До коментар #2 от "Четете":Тук е Анкара
Пич
Коментиран от #61
Ква Русия ва гони
18:15 13.10.2025
БББ
Коментиран от #47
Да ходят да се предават на Англичаните
18:16 13.10.2025
Др.Тодор Живков 🇧🇬
18:16 13.10.2025
Видьо Видев
До коментар #1 от "честен ционист":Де тоз късмет Путлер да нападне Германия! Тогава ще яде томахавката в подземията на Кремъл. И руснаците ще го провесят, както иракчаните провесиха Садам Хюсеин!
Коментиран от #60
Сатана Z
18:18 13.10.2025
предупреди разузнаването
за тез бръмбари ще има ли последствия
или тако и вако
Ний ша Ва упрайм
18:19 13.10.2025
Механик
Само трябва да мобилизирате Хасан, Мюмюн и 70-годишния бай Гюнтер (ако не го е схванал ишиаса).
А, и Мерц! Мерц да мобилизирате! Той и Шолц ще са в авангардните шпиц-команди. Без тех сме за никъде, ша знайш.
Курд Околянов
18:20 13.10.2025
тез на снимката забулени кат кадъни
от лошия Мечок ли
Коментиран от #36, #49
И с какво
Не е редно да се подиграват на Путин. Загуби войната и дай сега да му се смеем.
18:20 13.10.2025
СЛОНА
Баш Балък
18:22 13.10.2025
Учете история
Мечока рие, а то пада на гърба
До коментар #8 от "Путинова Русия":на русофоборчагите на цъканици и празни кьор фишеци
най бедни и болнави в ЕС
Коментиран от #64
Крият се от
До коментар #30 от "тез на снимката забулени кат кадъни":проскубания мечок, дето и тая зима ще спи в окопите.
Няма украинска погача, няма тържествено посрещане. Бой и в калта.
Анонимен
Майко мила, майко мила
Ооо само изчакай
До коментар #6 от "пешо":и Джамбаза да се появи.
МатрЯл за простотии се лее от унижените и отчаяни Желаещи.
За сега гледат да изцицат данъкоплатците си като за последно за "да ги спасяват" от Кошчей!
Приликата с пландемията не е случайна. Но няма как и това да заметат под килима накрая!
Коментиран от #71
Мимч
Дудов
Обща мобилизация бре шваби
Коментиран от #52
Мдааа Дааа
"Следващата война в Европа ще бъде между Русия и фашизма, но фашизма ще нарича себе си "демокрация"...
Фидел Кастро, 1992
Фори
Нова германска истерия!
ФЕЙК - либераст
Укрофоб
До коментар #21 от "БББ":Да бе, ще стане.Най много Берлин да стане Нагакаки
Министърът на отбраната Борис Писториус
С руската
До коментар #30 от "тез на снимката забулени кат кадъни":скопена мечка можеш да плашиш само унуците си.
🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно
мобилизирани, без заплати, само с
До коментар #42 от "Обща мобилизация бре шваби":ваучери ...+++ тва е велико ! Мечтата на всеки атлантик
Ццц
Европеец
До коментар #2 от "Четете":Какво да очакваш от дб глупаци..... Наистина София не е Москва, който е бил там е наясно за какво става въпрос.... А относно германците в статията омръзна ми да чета глупости....
Непредизвикано нападение срещу Германия
Работи се по въпроса. Фалшивите флагове с дроновете, GPSa на Урсула и "кабелите" са само за загрявка!
Чудили се юр0гей0вете
Питали Франция:
- Кога е най-добре да нападнем Русия?
- Само не през зимата... отговорили франките, спомняйки си за Наполеон!!!
Попитали и Германия...
- Само не през лятото ,,, отговорили немците, спомняйки си за Хитлер!!!
Попитали Китай:
А те моментално отговорили...
- Точно сега е момента... !!!
- И защо точно сега?
А китайците казали:
- Ами защото Руснаците сега строят 2 газопровода през Сибир, строят също така 3 АЕЦ, разширяват железопътният транспорт в Тайгата,
И МНОГО ИМ ТРЯБВАТ ВОЕННОПЛЕННИЦИ.
Българин
Какви ще бъдат последиците е ясно, въпросът е: колко от урсулците на Запад ще останат живи след ядрения апокалипсис в ЕС?
Няма още бюджет
Геро
хаха
До коментар #24 от "Видьо Видев":По полека с мокрите сънища и няма да имаш болки отзад.
Търновец
До коментар #19 от "Пич":Само преди 5-6 години Русите искаха да купят контролен пакет ценни книжа от фирмата произвеждаща Юрофайтър, а ако Германия бъде нападната за 25 дни Немските танкове са в Москва
Коментиран от #66, #69
Преди час
Любезно, като за братушки.
Споко бре шваби
Раша
До коментар #35 от "Мечока рие, а то пада на гърба":Раша и без друго си беше безперспективно, пропаднало государство сбирток. Но при кукувицата Путин съвсем се бъгна. Дава фира.
Обща мобилизация бре шваби...
🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно
До коментар #61 от "Търновец":И Хитлер навремето мислеше така, ама Райхстага го накичиха с червеното знаме нали? Пред фактите и Боговете мълчат. А, който не си помни историята рискува да я повтори, но този път германистан няма да бъде източен и западен, а директно руски.
И като ги дадат- какво?
До коментар #17 от "си дзън":Първо, кой ще ги изстрелва?
Второ, Русия отдавна си има сухопътна връзка с Крим! Ама кой да ти каже!
Не ви ли е срам бре
Атина Палада
До коментар #61 от "Търновец":Че и сега немските танкове са в Москва на площадА на смеха :)))
9689
Усещат вече
До коментар #39 от "Ооо само изчакай":края си!
Не след дълго народите на Европ
72 Преди три седмици
73 хецфлев.хрфкерй
74 Тагарев му е консултант
75 Коя страна
76 Тъй деее
77 Коста
78 И това
80 Оправете си площада в Берлин за Побета
81 предаде ДПА, съобщи БТА
82 Лавров
За тоя газопровод от Русия за Китай, само украинска работна няма да е достатъчна!
И нацистите, трудът ще ги направи свободни!
83 Майна
Не на милитаризацията и Райнметал.
Не го отразяват, нали..
Хм..
84 123456
