Германия е изправена пред опасност от руско нападение, предупреди разузнаването
  Тема: Украйна

Германия е изправена пред опасност от руско нападение, предупреди разузнаването

13 Октомври, 2025 18:05 1 437 84

Изказванията в Бундестага са направени след седмици на напрежение по източния фланг на НАТО заради няколко нарушения на въздушното пространство

Снимка: БГНЕС/ EPA
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германия е изправена пред опасност от страна от Русия, заяви днес началникът на германската разузнавателна служба пред депутати, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Не трябва просто да стоим и да предполагаме, че няма да се очаква евентуална руска атака поне до 2029 г.", заяви Мартин Йегер, ръководител на Федералната разузнавателна служба. Границите между мира и войната стават все по-размити, каза той.

Още новини от Украйна

"В най-добрия случай може да кажем, че в Европа има леден мир, който по всяко време може да се превърне в гореща конфронтация. Трябва да се подготвим за ескалация на ситуацията", добави той.

Изказванията в Бундестага са направени след седмици на напрежение по източния фланг на НАТО заради няколко нарушения на въздушното пространство на алианса от страна на Русия.

Германия е изправена пред предизвикателства също заради поредицата от дронове, забелязани над ключова инфраструктура, включително летището в Мюнхен. До голяма степен дроновете се свързват с Русия, въпреки че Москва отрича да има нещо общо.

Министърът на отбраната Борис Писториус предупреди няколко пъти в последните седмици, че Русия би могла да е в позиция за отправяне на удар срещу територията на НАТО до 2029 г.

Йегер говори по време на изслушване в комисия за парламентарен контрол, която наблюдава работата на разузнавателните служби.

Той заяви, че Кремъл иска да тества границите на Запада, като подкопава НАТО, дестабилизира европейските демокрации и всява смут в обществото.

"Европа, парализирана от страх и негъвкавост в действията си, ще бъде доведена до самоунищожение", заяви началникът на разузнаването. Целта на Москва е да направи Европа, по-голямата икономическа сила, зависима от Русия, добави той.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 30 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Четете

    8 42 Отговор
    "Тук не е Москва": ДСБ сложи билборд срещу руското посолство

    Коментиран от #5, #18, #54

    18:07 13.10.2025

  • 3 Превъртели

    50 7 Отговор
    Тези нацисти, ще си го изпросят пак!

    18:08 13.10.2025

  • 4 Майна

    41 1 Отговор
    Хората свикнаха с глупостите и им е егал..
    Глупаци

    18:08 13.10.2025

  • 5 честен ционист

    13 4 Отговор

    До коментар #2 от "Четете":

    Третият Рим свършва при Гибралтар, или на края на магитрала Е 40.

    18:08 13.10.2025

  • 6 пешо

    49 2 Отговор
    по голяма простотия няма кой да напише

    Коментиран от #39

    18:09 13.10.2025

  • 7 Ма н аф

    37 3 Отговор
    Това е все едно да се изходиш в средата на хола си и да тръбиш на цял свят, че комшията ти те трови с химическо оръжие.

    18:10 13.10.2025

  • 8 Путинова Русия

    3 26 Отговор
    е като добиче. Волът рие, а то му пада на гърба. Да.

    Коментиран от #35

    18:10 13.10.2025

  • 9 Скрил се е в долапа Путин

    22 2 Отговор
    и е взел намушка мерц и Меркел с калаш ника а немското разузнаване чак сега разбра че той ги дебне от 10 години.
    Голям смях.....

    18:10 13.10.2025

  • 10 Е,ееее

    39 1 Отговор
    А стига вече бе, голям мерак за война.😡

    18:10 13.10.2025

  • 11 Гошо

    38 2 Отговор
    Всякакви параноици!....Я проверете Путин да не е в храстите!...Или зад вратата!....или под кревата...

    18:11 13.10.2025

  • 12 АБЕ КОГА ИЗОБЩО

    35 2 Отговор
    ГЕРМАНИЯ Е ИМАЛА РАЗУЗНАВАНЕ. СМЯХ

    18:12 13.10.2025

  • 13 нннн

    27 1 Отговор
    И пред опасност от марсианско нападение е изправена Германия.
    И...ти!

    18:12 13.10.2025

  • 14 Точно както

    26 1 Отговор
    Всеки хлапак очаква шамар, след като е направил някаква беля! То, за това няма нужда от разузнаване!

    18:12 13.10.2025

  • 15 Изпpaжнението гайтанджиева

    1 12 Отговор
    От малък се възползват от мен и сам леекичко увреден. И горе и долу

    18:12 13.10.2025

  • 16 Търновец

    2 9 Отговор
    България е най слаба военно в ЕС, незабавно да се отмени поръчката за противокорабни ракети от САЩ с вместо това - SkyNex от Германия - има 4 вида защита от дронове и всякакви ракети и бомби и е качествена и сравнително евтина

    18:12 13.10.2025

  • 17 си дзън

    6 22 Отговор
    Ами да дават Таурусите и да се свършва с моста

    Коментиран от #51, #67

    18:13 13.10.2025

  • 18 Така е

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Четете":

    Тук е Анкара

    18:13 13.10.2025

  • 19 Пич

    20 3 Отговор
    Тези са по некадърни от ДАНС !!! Или по политкоректни. Германците обаче още свиват глава в раменете , когато чуят изтребител ! Дори и германски !

    Коментиран от #61

    18:14 13.10.2025

  • 20 Ква Русия ва гони

    33 2 Отговор
    На вас само имигрантите ви стигат,възстанат ли и сте смачкани скапани шваби изтерици параноици.

    18:15 13.10.2025

  • 21 БББ

    7 2 Отговор
    Време е за реванш.

    Коментиран от #47

    18:15 13.10.2025

  • 22 Да ходят да се предават на Англичаните

    15 1 Отговор
    Като ги тресе , такъв страх! Да взимат пример от дядовците си!

    18:16 13.10.2025

  • 23 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    21 1 Отговор
    Вносната гмеж ги коли,пък Мецан ги "страхувал"

    18:16 13.10.2025

  • 24 Видьо Видев

    2 20 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Де тоз късмет Путлер да нападне Германия! Тогава ще яде томахавката в подземията на Кремъл. И руснаците ще го провесят, както иракчаните провесиха Садам Хюсеин!

    Коментиран от #60

    18:18 13.10.2025

  • 25 Сатана Z

    20 2 Отговор
    Немците не могат да защитят жените и дъщерите си от мигрантите,тръгнали да ги плащат с Русия.

    18:18 13.10.2025

  • 26 предупреди разузнаването

    16 1 Отговор
    ако то греши или лъже и се похарчат още милиарди и се окаже поредния кьор фишек
    за тез бръмбари ще има ли последствия

    или тако и вако

    18:18 13.10.2025

  • 27 Ний ша Ва упрайм

    7 0 Отговор
    яяяя ти да видиш хахахахаха

    18:19 13.10.2025

  • 28 Механик

    19 0 Отговор
    Нема са плашите, немчуря! Вие имате "квадратни ракети" и ненадминати Леопарди-геймчейнджъри.
    Само трябва да мобилизирате Хасан, Мюмюн и 70-годишния бай Гюнтер (ако не го е схванал ишиаса).
    А, и Мерц! Мерц да мобилизирате! Той и Шолц ще са в авангардните шпиц-команди. Без тех сме за никъде, ша знайш.

    18:20 13.10.2025

  • 29 Курд Околянов

    16 0 Отговор
    Страх от Русия и омраза към Русия. И нищо повече.

    18:20 13.10.2025

  • 30 тез на снимката забулени кат кадъни

    16 1 Отговор
    от кой се крият

    от лошия Мечок ли

    Коментиран от #36, #49

    18:20 13.10.2025

  • 31 И с какво

    0 9 Отговор
    Русия ще нападне Германия?????
    Не е редно да се подиграват на Путин. Загуби войната и дай сега да му се смеем.

    18:20 13.10.2025

  • 32 СЛОНА

    4 2 Отговор
    ДА ПОЧВАТ ДА ЗАРЕЖДАТ НИШЕСТЕ В ЛИДЛ ,ЧЕ ДА ИМА С КАКВО ДА ГИ ОПРАВЯТ БРАТУШКИТЕ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ!!!

    18:21 13.10.2025

  • 33 Баш Балък

    14 0 Отговор
    Де жа вю, това разузнаване да не е спало 40 години и сега се събужда?!? Чака ги голям шок че няма СССР и желязна завеса.

    18:22 13.10.2025

  • 34 Учете история

    7 1 Отговор
    Франция знае, Германия помни, скоро и Америка ще разбере.

    18:23 13.10.2025

  • 35 Мечока рие, а то пада на гърба

    4 6 Отговор

    До коментар #8 от "Путинова Русия":

    на русофоборчагите на цъканици и празни кьор фишеци
    най бедни и болнави в ЕС

    Коментиран от #64

    18:23 13.10.2025

  • 36 Крият се от

    1 12 Отговор

    До коментар #30 от "тез на снимката забулени кат кадъни":

    проскубания мечок, дето и тая зима ще спи в окопите.
    Няма украинска погача, няма тържествено посрещане. Бой и в калта.

    18:23 13.10.2025

  • 37 Анонимен

    13 1 Отговор
    Да, Русия чака да построите всичките нови военни заводи, да натрупате запаси и тогава да ви нападне. Страшна логика! Повече от очевидно е, че планирате да се нападтнете сами от името на Русия!

    18:23 13.10.2025

  • 38 Майко мила, майко мила

    9 0 Отговор
    Германия е изправена пред опасност от страна от Русия, заяви днес началникът на германската разузнавателна служба пред депутати, предаде ДПА, съобщи БТА.

    18:23 13.10.2025

  • 39 Ооо само изчакай

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "пешо":

    и Джамбаза да се появи.

    МатрЯл за простотии се лее от унижените и отчаяни Желаещи.
    За сега гледат да изцицат данъкоплатците си като за последно за "да ги спасяват" от Кошчей!

    Приликата с пландемията не е случайна. Но няма как и това да заметат под килима накрая!

    Коментиран от #71

    18:23 13.10.2025

  • 40 Мимч

    10 0 Отговор
    Не е известно до сега Русия първа да е нападала Германия,докато обратното е вярно.Фашагите подробно и грубо нападат. СССР ПРЕЗ 39 ГОД.и си получават заслуженото след това,но явно младото поколение не е учило история и са си забравили урока.Ако продължават така може да им се напомни и да си го получат,като след това няма са има немци-фашаги,а и изобщо немци...

    18:24 13.10.2025

  • 41 Дудов

    9 1 Отговор
    Фашистите да не чакат, а по примера на Фюрера да се запълват към Рашата.Там знаем какъв ще го ядат отново

    18:24 13.10.2025

  • 42 Обща мобилизация бре шваби

    9 0 Отговор
    Всички олигофрени да бъдат мобилизирани. Без заплати .... само с ваучери

    Коментиран от #52

    18:25 13.10.2025

  • 43 Мдааа Дааа

    12 1 Отговор
    Думи казани преди 50 години, които се сбъдват в наши дни

    "Следващата война в Европа ще бъде между Русия и фашизма, но фашизма ще нарича себе си "демокрация"...

    Фидел Кастро, 1992

    18:25 13.10.2025

  • 44 Фори

    1 8 Отговор
    Русия ще нападне Европа всеки момент! Русия се готви за такава война от 30 г! Лековерните западняци вярваха на Путин, а той им се хилеше зад гърба!

    18:26 13.10.2025

  • 45 Нова германска истерия!

    7 0 Отговор
    Малее, страх!

    18:26 13.10.2025

  • 46 ФЕЙК - либераст

    9 0 Отговор
    Евролидерите продължават да пият светилен гас и да пикаят сярна киселина!

    18:27 13.10.2025

  • 47 Укрофоб

    7 0 Отговор

    До коментар #21 от "БББ":

    Да бе, ще стане.Най много Берлин да стане Нагакаки

    18:27 13.10.2025

  • 48 Министърът на отбраната Борис Писториус

    10 0 Отговор
    Вече е с нацистка униформа и ботуши с налчета

    18:27 13.10.2025

  • 49 С руската

    2 4 Отговор

    До коментар #30 от "тез на снимката забулени кат кадъни":

    скопена мечка можеш да плашиш само унуците си.

    18:28 13.10.2025

  • 50 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно

    6 0 Отговор
    Да им имам разузнаването на тези. С такова разузнаване враг не им трябва. Я да погледнат под леглата да няма някой руснак там. Толкова са смешни, че са се на.....акали още преди да тръгнат към лобните си места.

    18:29 13.10.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 мобилизирани, без заплати, само с

    7 0 Отговор

    До коментар #42 от "Обща мобилизация бре шваби":

    ваучери ...+++ тва е велико ! Мечтата на всеки атлантик

    18:29 13.10.2025

  • 53 Ццц

    9 0 Отговор
    Историята показва, че агресията започва от обратната посока - от запад към Русия и германците трябва най-добре да го знаят. Вярно е, че завършва от където е започнала, но и това германците трябва най-добре да го знаят. Дали експертите имат доказателства зад думите си или разчитат, че народонаселението страда от сериозна липса на експертиза и поради това е достатъчно само да се каже, за да развържат кесията без протести и вълнения?

    18:30 13.10.2025

  • 54 Европеец

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Четете":

    Какво да очакваш от дб глупаци..... Наистина София не е Москва, който е бил там е наясно за какво става въпрос.... А относно германците в статията омръзна ми да чета глупости....

    18:32 13.10.2025

  • 55 Непредизвикано нападение срещу Германия

    9 0 Отговор
    или друга страна от Европа, ще има само ако бъде старателно, усърдно и неуморно предизвикано!
    Работи се по въпроса. Фалшивите флагове с дроновете, GPSa на Урсула и "кабелите" са само за загрявка!

    18:32 13.10.2025

  • 56 Чудили се юр0гей0вете

    10 0 Отговор
    Кога да нападнат рашките и решили да питат другите страни.
    Питали Франция:
    - Кога е най-добре да нападнем Русия?
    - Само не през зимата... отговорили франките, спомняйки си за Наполеон!!!
    Попитали и Германия...
    - Само не през лятото ,,, отговорили немците, спомняйки си за Хитлер!!!
    Попитали Китай:
    А те моментално отговорили...
    - Точно сега е момента... !!!
    - И защо точно сега?
    А китайците казали:
    - Ами защото Руснаците сега строят 2 газопровода през Сибир, строят също така 3 АЕЦ, разширяват железопътният транспорт в Тайгата,
    И МНОГО ИМ ТРЯБВАТ ВОЕННОПЛЕННИЦИ.

    18:32 13.10.2025

  • 57 Българин

    6 0 Отговор
    Германия начело на новините, че ЕС се подготвя за война с Русия 27-30 година, или по-точно, когато ЕС реши, че е достатъчно въоръжен и подготвен за нападение срещу Русия.
    Какви ще бъдат последиците е ясно, въпросът е: колко от урсулците на Запад ще останат живи след ядрения апокалипсис в ЕС?

    18:33 13.10.2025

  • 58 Няма още бюджет

    7 0 Отговор
    и трябва паника и страх да се насажда, че подобна олигофрения да мине през парламента и хората да ни ги утепат с камъни

    18:33 13.10.2025

  • 59 Геро

    7 0 Отговор
    За каква Германия става дума?. То такава държава вече не съществува. Сега се нарича Германистан и там живеят мюсюлмани. Немците ги е страх да излизат да не би някой рязан да ги подгони. Питайте баба Меркел тя знае руски и знае как да се оправя с тях.

    18:33 13.10.2025

  • 60 хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Видьо Видев":

    По полека с мокрите сънища и няма да имаш болки отзад.

    18:34 13.10.2025

  • 61 Търновец

    0 6 Отговор

    До коментар #19 от "Пич":

    Само преди 5-6 години Русите искаха да купят контролен пакет ценни книжа от фирмата произвеждаща Юрофайтър, а ако Германия бъде нападната за 25 дни Немските танкове са в Москва

    Коментиран от #66, #69

    18:35 13.10.2025

  • 62 Преди час

    0 8 Отговор
    пред руското посолство беше поставен билборд "Тук не е Москва".
    Любезно, като за братушки.

    18:35 13.10.2025

  • 63 Споко бре шваби

    6 0 Отговор
    Премиерчето дЖилезку ши ви брани

    18:36 13.10.2025

  • 64 Раша

    1 7 Отговор

    До коментар #35 от "Мечока рие, а то пада на гърба":

    Раша и без друго си беше безперспективно, пропаднало государство сбирток. Но при кукувицата Путин съвсем се бъгна. Дава фира.

    18:37 13.10.2025

  • 65 Обща мобилизация бре шваби...

    4 0 Отговор
    Всички олигофрени да бъдат мобилизирани. Без заплати .... само с ваучери ! И децата също като във Украйна ... детски бундесвер

    18:38 13.10.2025

  • 66 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно

    5 1 Отговор

    До коментар #61 от "Търновец":

    И Хитлер навремето мислеше така, ама Райхстага го накичиха с червеното знаме нали? Пред фактите и Боговете мълчат. А, който не си помни историята рискува да я повтори, но този път германистан няма да бъде източен и западен, а директно руски.

    18:39 13.10.2025

  • 67 И като ги дадат- какво?

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "си дзън":

    Първо, кой ще ги изстрелва?
    Второ, Русия отдавна си има сухопътна връзка с Крим! Ама кой да ти каже!

    18:40 13.10.2025

  • 68 Не ви ли е срам бре

    4 0 Отговор
    На учението на НАТО в Балтика за седмица избихте 50 000 гларуса. Нацисти ...

    18:42 13.10.2025

  • 69 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #61 от "Търновец":

    Че и сега немските танкове са в Москва на площадА на смеха :)))

    18:44 13.10.2025

  • 70 9689

    4 1 Отговор
    Горкото германско разузнаване,явно се учи от нашето.

    18:44 13.10.2025

  • 71 Усещат вече

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "Ооо само изчакай":

    края си!
    Не след дълго народите на Европа ще ги изритат и доят като за последно.

    18:47 13.10.2025

  • 72 Преди три седмици

    4 1 Отговор
    Тоя "началникът на германската разузнавателна служба" го изписаха от психиятрията в Мюнхен. Лежа там година и половина и директно сега в медиите ... 4 месеца беше даже в неплатена отпуска

    18:47 13.10.2025

  • 73 хецфлев.хрфкерй

    1 0 Отговор
    :))))

    18:50 13.10.2025

  • 74 Тагарев му е консултант

    4 1 Отговор
    На тоя дето сега е началник на германската разузнавателна служба. Скоро го изписаха от психиатрия с диагноза "срив във личността" каквото и да значи това

    18:51 13.10.2025

  • 75 Коя страна

    3 0 Отговор
    от Русия?Може ,Дагестан ?

    18:51 13.10.2025

  • 76 Тъй деее

    2 0 Отговор
    предаде ДПА, съобщи БТА....

    18:54 13.10.2025

  • 77 Коста

    3 0 Отговор
    На 8 март, офф декември, очаквайте нападение над Цяла Германия. Рускките солдати точат щиковете!

    18:56 13.10.2025

  • 78 И това

    2 0 Отговор
    ако е разузнаване, горката Германия.

    18:56 13.10.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Оправете си площада в Берлин за Побета

    3 0 Отговор
    Германия провокира Русия, прави всичко възможно за да я нападнат и после се чуди, зщо така.

    18:57 13.10.2025

  • 81 предаде ДПА, съобщи БТА

    4 0 Отговор
    Още ли не си давате сметка, че в БТА са завършени олигофрени на които ние им плащаме заплатите от над 5000 лв а те се гаврят с нас ?

    18:57 13.10.2025

  • 82 Лавров

    3 0 Отговор
    Нека Германия опита!!! А и ако има и други Желаещи.
    За тоя газопровод от Русия за Китай, само украинска работна няма да е достатъчна!
    И нацистите, трудът ще ги направи свободни!

    18:57 13.10.2025

  • 83 Майна

    3 0 Отговор
    Забравих да напиша, че вчера имаше голям протест срещу войната в Берлин
    Не на милитаризацията и Райнметал.
    Не го отразяват, нали..
    Хм..

    18:58 13.10.2025

  • 84 123456

    0 0 Отговор
    Не думай ! Може да ги напънат откъм Швейцария , деаааа!

    19:11 13.10.2025

