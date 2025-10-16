Истерията на Кремъл сочи, че "Томахоук" са опасни за Русия

Американските ракети "Томахоук" са важна тема напоследък във Вашингтон, Киев и Москва. Президентът Доналд Тръмп вече не изключва доставката на тези оръжия за Украйна, в случай че Русия откаже мирно разрешаване на конфликта. По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че той и Тръмп са разговаряли по телефона за ракетите, без обаче да дава подробности.
Сериозна заплаха за Русия?
Според него ракетите с дълъг обсег биха помогнали за постигането на мир. „Както виждаме и чуваме, Русия се притеснява, че американците могат да ни дадат „Томахоук“. Това показва, че този вид натиск може да допринесе за мира“, заяви Зеленски. Украинският президент вече обяви, че ако САЩ доставят тези ракети на Украйна, тя ще ги използва само за атаки по военни цели.
Руският президент Владимир Путин пък заяви, че ракетите „Томахоук“ не представляват сериозна заплаха за Русия, но добави, че доставката на такива ракети на Украйна би била „абсолютно нова, качествено нова фаза на ескалация“ между Вашингтон и Москва. В интервю за руската държавна телевизия обаче неговият говорител Дмитрий Песков призна, че в Москва са „изключително загрижени“ от това, че Киев може да получи такива ракети. Утре (петък, 17 октомври) Зеленски ще се срещне с Тръмп във Вашингтон, а оръжията с голям обсег и противовъздушната отбрана са включени в дневния ред на разговорите в Белия дом.
"Томахоук" - стара, но доказала се ракета
Ракетата „Томахоук“ е високопрецизна, стратегическа и тактическа дозвукова крилата ракета с голям обсег. Тя се произвежда в много модификации, включително за различни бойни глави, сред които и ядрени. Може да се изстрелва от различни пускови платформи. Разработването ѝ започва през 1970-те години като ракета-носител за ядрени оръжия в три версии: въздушна (за бомбардировачи), наземна и морска, обяснява украинският военен експерт Константин Криволап в интервю за ДВ. Първоначално ракетата е била с обсег до 2 500 километра, а по-късно, когато ядрената бойна глава е заменена с конвенционална, обсегът е намален до 1 600 километра, а теглото на бойната глава – на около 450 килограма. Но според него все още има ракети, които могат да прелетят 2 500 километра.
Криволап казва още, че ракетите „Томахоук” с наземно базиране и съответните им пускови платформи са били извадени от въоръжение след подписването на Договора между САЩ и Съветския съюз от 1987 г. за ликвидиране на ракетите със среден и малък обсег. След като САЩ се оттеглиха от него през 2019 г. (през първия мандат на Доналд Тръмп), много стартови площадки бяха възстановени. Криволап счита, че Украйна сега се нуждае от ракети „Томахоук“ с наземно базиране.
Особеност на „Томахоук“ е, че тя лети на много ниска височина, като се адаптира към терена и заобикаля препятствията. „При нея в най-пълна степен се прилагат съществуващите техническите разработки за сканиране на терена от крилатата ракета“, посочва Криволап и допълва, че именно „Томахоук“ е конвенционалната, т.е. неядрена крилата ракета на Запада с най-голям обсег на действие.
Защо "Томахоук" биха представлявали проблем за Кремъл?
Ракетата „Томахоук“ е въведена на въоръжение през 1983 г. и междувременно е използвана многократно от САЩ при военни операции – например в Ирак, Либия и Сирия. През 2017 и 2018 година в Сирия с „Томахоук“ успешно са били поразявани обекти на руската противовъздушна отбрана там, посочва Андрий Коваленко от Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност и отбрана на Украйна.
„Томахоук“ лети с комплексна навигация, благодарение на която, след като бъде засечена от радарите, на противника му остават само броени секунди, за да реагира. За да се прехване ефективно тази ракета, е необходима гъста мрежа от ниски радари, незабавно предаване на данните за обекта и синхронно работеща противовъздушна отбрана. „Руските системи тогава защитаваха сирийски обекти, но без успех. „Томахоук“ е особено ефективен, когато се изстрелва на групи. Руските системи „С-400“ или „Панцир“ са слаби срещу „Томахоук“, твърди Коваленко.
Опитът с ракетата „Томахоук“ и нейните характеристики при дълги разстояния биха позволили на украинските въоръжени сили да поразяват важни военни цели в Русия на разстояние до 1 600 километра, казва за ДВ оръжейният експерт и главен редактор на военния портал Defense Express Олег Катков. „С тях могат да бъдат унищожени цели руски оръжейни заводи“, подчертава той.
Американският Институт за изследване на войната (ISW) също счита, че с ракети „Томахоук“ Украйна би могла да нанесе значителни щети или дори да унищожи важни военни съоръжения на руска територия, като фабриката за дронове в Елабуга в република Татарстан или военновъздушната база Енгелс-2 в региона Саратов. Оттам Русия изстрелва стратегически бомбардировачи, които при масивни комбинирани атаки срещу Украйна изстрелват от въздуха крилати ракети. В ISW смятат, че с ракети „Томахуок“ украинците ще са в състояние да достигнат до стотици военни цели в Русия - между 1 600 и 2 000 обекта.
Колко ракети "Томахоук" може да получи Украйна?
Украинските експерти обаче се опасяват, че Украйна няма да получи достатъчно такива ракети, за да порази всички тези цели. В крайна сметка не е известно с колко такива ракети разполагат САЩ и колко ще струва една ракета на Украйна. Да припомним и това, че в момента Вашингтон продава оръжие на Украйна само чрез механизма PURL – европейски държави от НАТО и Канада купуват американско оръжие и го предоставят на Украйна. Ракетите „Томахоук“ са скъпи, като цената е различна в зависимост от това коя страна купува това оръжие от САЩ. Според Олег Катков Нидерландия плаща 12,5 милиона долара за една ракета „Томахоук“, а Япония – 4,25 милиона. Огромната разлика се дължи на факта, че Вашингтон счита съседката на Япония Китай за най-голямата заплаха за националната сигурност на САЩ.
„Ако вземем средния финансов пакет в рамките на PURL в размер на половин милиард долара и цената за Япония, получаваме около 117 ракети. Съответно при варианта с Нидерландия бройката спада значително. През последните години от всички модификации на „Томахоук“ са били произвеждани по около 50 броя годишно. Това не е много и означава, че Украйна определено няма да разполага с хиляди ракети „Томахоук“ - може би дори и стотици няма да са“, казва Катков. От броя на ракетите – ако Украйна изобщо ги получи – ще зависи как Киев ще ги използва и дали „Томахоук“ ще могат да променят хода на войната.
Доставките на "Томахоук" като сигнал към Путин
Ако американският президент реши да достави тези оръжия на Украйна, това би било пряка последица от отказа на Путин да приеме всякакво предложение за мир от страна на Тръмп. „Истерията на Кремъл по отношение на евентуалната доставка на тези оръжия на Украйна показва, че това може да повлияе на политиката на Путин“, казва в интервю за ДВ Джон Е. Хърбст, старши директор на Евразийския център към Атлантическия съвет и бивш американски посланик в Украйна. Той счита, че доставките на „Томахоук“ едва ли ще решат изхода от войната. Те обаче могат да изпратят сигнал към Путин и да подтикнат Кремъл към мирни преговори.
Автори: Лилия Ржеутская | Роман Гончаренко
