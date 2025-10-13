Новини
Мерц призова САЩ да поемат траен ангажимент за решаването на войната в Украйна
  Тема: Украйна

Мерц призова САЩ да поемат траен ангажимент за решаването на войната в Украйна

13 Октомври, 2025 20:08 734 50

Мерц заяви, че срещата в Египет показва, че краят на войната е възможен, ако международната общност се обедини

Мерц призова САЩ да поемат траен ангажимент за решаването на войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц призова САЩ да поемат траен ангажимент за решаването на войната в Украйна, изразявайки надежда, че президентът Доналд Тръмп ще упражни същото влияние, както в Близкия изток, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Говорейки в Шарм ел Шейх преди срещата на върха с Тръмп и други световни лидери за укрепване на примирието в Газа, Мерц заяви, че срещата в Египет показва, че краят на войната е възможен, ако международната общност се обедини.

Германският канцлер заяви също, че освобождаването на израелските заложници, държани от "Хамас", бележи началото на "оздравителен процес и е стъпка към мира в Близкия изток", съобщи Франс прес.

"Две години на страх, болка и надежда са зад гърба им. Днес семействата най-накрая могат да се съберат с близките си", написа Мерц в социалната мрежа "Екс".

"Убитите заложници също трябва да бъдат върнати у дома, за да могат семействата им да се сбогуват с тях достойно", добави германският лидер.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви , че сключеното примирие в Газа с посредничеството на Доналд Тръмп "засилва надеждите за мир" в Украйна, където американският президент желае да изиграе ролята на посредник в преговорите с Москва, предаде Франс прес.

"Когато се установи мир в една част от света това засилва надеждите, че и в други региони ще настъпи мир", написа Зеленски във "Фейсбук".

"Лидерството и решителността на световните играчи със сигурност биха могли да бъдат и в полза на нас, в Украйна", добави той, като приветства наличието на същите тези качества в личността на американския президент Доналд Тръмп.


