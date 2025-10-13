Германският канцлер Фридрих Мерц призова САЩ да поемат траен ангажимент за решаването на войната в Украйна, изразявайки надежда, че президентът Доналд Тръмп ще упражни същото влияние, както в Близкия изток, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Говорейки в Шарм ел Шейх преди срещата на върха с Тръмп и други световни лидери за укрепване на примирието в Газа, Мерц заяви, че срещата в Египет показва, че краят на войната е възможен, ако международната общност се обедини.
Германският канцлер заяви също, че освобождаването на израелските заложници, държани от "Хамас", бележи началото на "оздравителен процес и е стъпка към мира в Близкия изток", съобщи Франс прес.
"Две години на страх, болка и надежда са зад гърба им. Днес семействата най-накрая могат да се съберат с близките си", написа Мерц в социалната мрежа "Екс".
"Убитите заложници също трябва да бъдат върнати у дома, за да могат семействата им да се сбогуват с тях достойно", добави германският лидер.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви , че сключеното примирие в Газа с посредничеството на Доналд Тръмп "засилва надеждите за мир" в Украйна, където американският президент желае да изиграе ролята на посредник в преговорите с Москва, предаде Франс прес.
"Когато се установи мир в една част от света това засилва надеждите, че и в други региони ще настъпи мир", написа Зеленски във "Фейсбук".
"Лидерството и решителността на световните играчи със сигурност биха могли да бъдат и в полза на нас, в Украйна", добави той, като приветства наличието на същите тези качества в личността на американския президент Доналд Тръмп.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майна
,,...ционистка клика има желязна хватка над Европа. Стармър дори каза, че е евреин и както се развива, неговата вярност не е на страната на британците. Той е също толкова подставен човек, колкото Мерц, Макрон, Ван дер Лайен, и да не забравяме фарса с последните румънски избори, които те очевидно откраднаха пред очите на света. Европа е хвърлена на вълците и хората са станали безразлични към това. Например, къде беше протестът срещу прикриването на „Северен поток“? Къде е възмущението от това, че Германия е снабдявала Израел с пари и оръжия по време на активния им геноцид? Лудостта около Covid показа, че 60% от населението се е превърнало в омаловажените овце, които масовите медии култивират през последните десетилетия."
Това го знаят .., това виждаш в мрежата
20:15 13.10.2025
2 654321
- Сега ще докосна някои части по тялото ти, които досега никой не е пипал…
- Ти гледай само да ми бръкнеш в окото и такъв шамар ще ти извъртя!
20:17 13.10.2025
3 Майна
Ама не го отразяват, а...
20:17 13.10.2025
4 Въпрос
Коментиран от #11
20:18 13.10.2025
5 Българин
Тръмп не е миротворец, а военопрестъпник, като целокупния ЕС.
20:18 13.10.2025
6 ООрана държава
20:19 13.10.2025
7 Тръмп
20:19 13.10.2025
8 Шушляк
20:19 13.10.2025
9 Костадин Костадинов
20:20 13.10.2025
10 Майна
Мозъчно
Особено България...
Апатични индивиди, доведени до мисловна деградация..
Е, надявам се, че тези, които се срамуват от приравняването им с роби, доброволно, да успеем!
Хайде!
От всички държави!
Коментиран от #14
20:21 13.10.2025
11 аz СВОПобеда80
До коментар #4 от "Въпрос":Копейките четвърта година лъжем,че Русия воюва с НАТО.Въпросът е защо Русия не смее да нападне НАТО.Много станаха червените линии.🤣🤣🤣
Коментиран от #18, #31
20:22 13.10.2025
12 Майна
Това е
20:23 13.10.2025
13 Минувач
Коментиран от #15, #16
20:23 13.10.2025
14 Кочо
До коментар #10 от "Майна":Ти си умрял когато си се родил.
20:23 13.10.2025
15 Българин
До коментар #13 от "Минувач":Затова азовците режат руски тикви.Рабити безотказно 3,8 години.
Коментиран от #30
20:24 13.10.2025
16 Кийт Келог
До коментар #13 от "Минувач":Путин загуби войната .И той го знае.
Коментиран от #21
20:25 13.10.2025
17 И Киев е Руски
20:25 13.10.2025
18 Смърко
До коментар #11 от "аz СВОПобеда80":Русия ако нападне НАТЮ ще светнеш като коледно дръвче панелко !
Коментиран от #22
20:26 13.10.2025
19 404
20:26 13.10.2025
20 Kaлпазанин
20:27 13.10.2025
21 Минувач
До коментар #16 от "Кийт Келог":Като е загубил войната що напредва в Донбас и по всички линии на фронта , а Смъркача орева Европа ?
Коментиран от #24, #26
20:28 13.10.2025
22 Българин
До коментар #18 от "Смърко":Руският полковник Баранец пред "Комсомольская правда": Ако нападнем натовска държава от Русия няма да остане нищо.
20:28 13.10.2025
23 Групенфюрер
20:29 13.10.2025
24 Сметах,сметах
До коментар #21 от "Минувач":Вече трябваше да са превзели Лисабон.А украинците ги избиват като пилци на 20 километра от руската граница.
20:30 13.10.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Макробиолог
До коментар #21 от "Минувач":Друго си е 4 години Пусьо да се мести от бункер в бункер.
20:31 13.10.2025
27 Бай Дончо
20:31 13.10.2025
28 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #25 от "Абе оня ТРИДНЕВНИЯ":От руснак войник не става.В това е проблема.
20:32 13.10.2025
29 4226 Дни..3 дневен БЛИЦКРИГ в Покровск
АааааааХахахаха
Коментиран от #34
20:32 13.10.2025
30 Опаа,
До коментар #15 от "Българин":"българинът" от Анадола пак се изходи...
Коментиран от #33
20:34 13.10.2025
31 Атина Палада
До коментар #11 от "аz СВОПобеда80":А защо й е на Русия да напада натовските държави? Какво имат те?Освен заеми ,друго нямат..
Коментиран от #35, #37, #39, #40, #43
20:34 13.10.2025
32 Много
20:35 13.10.2025
33 Тихо пръдльо!
До коментар #30 от "Опаа,":Коментирай по същество.На снимката са лидерите на двете най-велики държави в света!
Коментиран от #42, #44
20:35 13.10.2025
34 Костадин Костадинов
До коментар #29 от "4226 Дни..3 дневен БЛИЦКРИГ в Покровск":Не съм тъй детайлен кът тебя... Според тебя што толкоз дни тъни ф кълтъ Русия? Според русуфилякъ туй е най силната армиа ф света
20:36 13.10.2025
35 Мишел
До коментар #31 от "Атина Палада":И ти, ли като мен си правен в задната дупка?
20:36 13.10.2025
36 ФАКТИТЕ ГОВОРЯТ:
98% от дроновете са И рански!
82% от бойната техника на ху... ЙЛО е унищожена!
Коментиран от #41
20:36 13.10.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Хаха
20:37 13.10.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ти сериозно??
До коментар #31 от "Атина Палада":Русийката ще бъде смачкана като валяк цинкова кофа.
Коментиран от #46
20:38 13.10.2025
41 Пригожин
До коментар #36 от "ФАКТИТЕ ГОВОРЯТ:":Шойгу открадна парите.
20:39 13.10.2025
42 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #33 от "Тихо пръдльо!":Как пък нито един козяшки Утре Паk не замина на терен да защитава Осрайна !Благодаря ви за +овете предварително 👌!
20:39 13.10.2025
43 Костадин Костадинов
До коментар #31 от "Атина Палада":Да смея или дъ рива от интилектуалното ниво на кументара
Коментиран от #45, #48
20:40 13.10.2025
44 Баш Българин
До коментар #33 от "Тихо пръдльо!":Суссс бре мин дилл недокуетсан,иди наХ Суу Каа 3πрррруивваа!
20:41 13.10.2025
45 Бат Тъньо Кочаня
До коментар #43 от "Костадин Костадинов":Соkkkaй бибеkkka кукло ,правиш го прекрасно ,както първия път след Прайда .
Коментиран от #49
20:43 13.10.2025
46 Атина Палада
До коментар #40 от "Ти сериозно??":Сега остава да ни обадиш :) как се мачка най голямата ядрена държава:)
20:43 13.10.2025
47 Костадин Костадинов
1. Што тъй стана чи най силната армиа ф света тъни ф кълтъ срещу малка Украйна вече 4ри гудини
2. Дей моа приател Психчо!? Ас зарат негу съм тука. Той ма вдъхновява штот виждам чи има и по-тапи от меня. Психиииииииии де си ве,селски!? Липсавяш ми Психчо! Обичам та!
20:45 13.10.2025
48 Атина Палада
До коментар #43 от "Костадин Костадинов":Костя,знам,че нямаш връзка с главния си м.озък,но дай ми една причина защо Русия да напада к.лошари? Какво можеш да вземеш от един к.лошар?
Коментиран от #50
20:46 13.10.2025
49 Костадин Костадинов
До коментар #45 от "Бат Тъньо Кочаня":🥰😘🥰🥰🥰🥰 и сичко кот пожелайш
20:46 13.10.2025
50 Костадин Костадинов
До коментар #48 от "Атина Палада":Самият вапрос дет ми задаваш показва неитиликтулното ти ниво.
20:48 13.10.2025