Новини
Свят »
Украйна »
ЕС започна да финансира специален трибунал, който да преследва Русия
  Тема: Украйна

ЕС започна да финансира специален трибунал, който да преследва Русия

13 Октомври, 2025 22:38 1 114 39

  • украйна-
  • русия-
  • ес-
  • кая калас-
  • трибунал

Създадохме този специализиран трибунал за престъплението агресия, но сега също така предоставяме финансиране за него, заяви Калас

ЕС започна да финансира специален трибунал, който да преследва Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас заяви днес, че ЕС започва да финансира специален трибунал, който да преследва руския президент Владимир Путин и други високопоставени руски представители за престъплението агресия срещу Украйна и призова други страни да направят същото, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Създадохме този специализиран трибунал за престъплението агресия, но сега също така предоставяме финансиране за него“, заяви Калас на съвместна пресконференция в Киев с украинския президент Володимир Зеленски.

„Призоваваме другите държави членки, страни, участници също да го финансират така, че работата да може наистина да започне в пълен мащаб, защото без понасяне на отговорност няма справедлив и траен мир“, добави тя.

В отговор на въпрос относно ракетите „Томахоук“ (Tomahawk), които президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е възможно да изпрати на Украйна, ако конфликтът не бъде уреден, Калас каза, че зависи от Киев да реши дали Украйна се нуждае от ракетите за отбраната си. „Не зависи от нас да кажем, а (от) Украйна да каже от какво наистина се нуждае“, заяви тя.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Каунь

    42 5 Отговор
    А за Израел Трибунал -Йок!

    22:40 13.10.2025

  • 2 Стоян георгиев

    50 5 Отговор
    Тия верно са ненормални и дебитни!

    22:41 13.10.2025

  • 3 Хахахаха😂😂😂😂

    50 5 Отговор
    Кая Калас е по тъпа от папагала на онзи немски депутат и ежедневно дава доказателства за това!

    22:42 13.10.2025

  • 4 В В.П.

    42 6 Отговор
    Тия нещастници се овааляха в глупост и тъпотия...Няма оправия .

    22:42 13.10.2025

  • 5 Пич

    40 6 Отговор
    Те тези ЕС говеда накрая ще стигнат до трибунал , и най вероятно - народен ! И като така , най вероятно ще го гледате по телевизиите !!!

    22:43 13.10.2025

  • 6 Помак

    12 4 Отговор
    Ох Кая ..ох котия...

    Коментиран от #10

    22:43 13.10.2025

  • 7 Сатана Z

    38 5 Отговор
    В Русия няма трибунал.Има Сибир.Питайте немците.Те знаят какво ги чака.

    22:44 13.10.2025

  • 8 В В.П.

    38 6 Отговор
    За престъпленията извършени в Донбас ,кой ще плаща ??..Разбира се Зелю фашиста и режима ..Руските си вършат работата до края.

    22:44 13.10.2025

  • 9 Путин гол от кръста надолу без кон.

    6 17 Отговор
    Приятели трябва ми добър пластичен хирург.

    22:44 13.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Да се знае

    7 17 Отговор
    В тези пари влизат и част от данъците на копейките.
    Бутай Альоша!

    Коментиран от #19

    22:45 13.10.2025

  • 12 Сандо

    27 4 Отговор
    ЕС-то все още си мисли,че е някакъв фактор.Събуждането от измамния сън ще е болезнено и катастрофично.

    22:45 13.10.2025

  • 13 Pyccкий Карлик

    8 15 Отговор
    Подигравките с нефелната ру3ка мечка край нямат 😄👍

    22:46 13.10.2025

  • 14 Май вече трябва да кръстим ЕС

    15 3 Отговор
    фашизма направи туй и онуй срещу Русия. 😄

    22:46 13.10.2025

  • 15 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    5 18 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    22:46 13.10.2025

  • 16 Х о Хо

    18 3 Отговор
    ЕС траябва да преследва себе си.

    Ще се ли да има война , ако беше интыруктирал
    Зеленски да каже:

    Не искаме да влизаме в Нато
    Няма да убиваме собстените рускоговорящи граждани (включително деца) чрез АТО
    Ще спазваме Минските споразумения.
    Отхвърляаме настояването на Борис Джонсън за продължаване на войната

    Западът трябва да има доблестта да признае вината и приеме капитулацята на Украйна и вината на Запада и Нато за провокиране и финансиране на войната в Украйна.
    Чрез:
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    Неспазване Минските споразумения
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиаране на Майдана
    Зеленият наркоман е виновен за войната, макар,че беше избран да няма война. С помощта на запада провокира войната.

    22:47 13.10.2025

  • 17 В В.П.

    21 1 Отговор
    Кая фригидната е с коефициент на интелигентност около 22 ..Зелю фашиста е с 30..

    22:51 13.10.2025

  • 18 име

    15 2 Отговор
    Соpocнята в eкстаз, пак ЩЕ разтяга локума ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ

    22:52 13.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Палас

    19 1 Отговор
    Кой и на какво правно основание създава такъв трибунал? То по силата на тази логика Русия и Северна Корея да създадат трибунал който да съди ЕС за агресивна намеса в конфликта. Луди за връзване.

    22:53 13.10.2025

  • 21 В В.П.

    14 0 Отговор
    РФ спря взаимоотношенията с умрелия ЕСсср..Работи с Азия , Америка,Африка..Тия ,трибунали не я касаят ..

    22:53 13.10.2025

  • 22 Българин

    12 1 Отговор
    Давам 100 000 $ за главата на Калас...

    22:54 13.10.2025

  • 23 В В.П.

    8 1 Отговор
    Урсул фашиста и Кая фригидната са за трибунал..

    22:54 13.10.2025

  • 24 Гориил

    11 1 Отговор
    До тридесет процента от парите ви в Украйна попадат в черната дупка на корупцията.

    22:58 13.10.2025

  • 25 az СВО Победа 80

    11 0 Отговор
    След цирк "НАТО", смешки и от цирк "ЕС"!

    Тая май забрави за Хага или смешката с Хага се изтърка, та са измислили нова??? 🤣🤣🤣🤣

    22:58 13.10.2025

  • 26 така, така

    10 0 Отговор
    кухата Кая какво друго да измисли. Милата, колкото и да се пъне не може да надскочи летвата на старото мислене. Дори не мога да повярвам, че родена след 10-15 години преди разпада на СССР. Оъ нея бълват идеи, типични за КПСС. Жива да я ожалиш.
    Горката, поне да не демонстрира своето невежество по отношение на международното право (поне за него трябва да има някаква идея, щом се е цанила за външен министър на ЕС).
    Някой трябва да и каже на момата, че докато рибата е в морето, няма смисъл да слага тигана.
    Няма да се изненадам, ако тая изгори в собствените си простотии

    22:59 13.10.2025

  • 27 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Тия не се спряха с глупотевините, орхайна скоро ще даде фира

    23:00 13.10.2025

  • 28 радецки

    5 0 Отговор
    колко интересно! когато америка нарушава човешки права, законите на оон, съсипват цели държави, безброй военни престъпления, тогава не се образуват трибунали.... гледай ти! за това едни лщти балаканци биха казали от..не ...ти ...е. п .м .

    23:00 13.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Правосъдието

    2 4 Отговор
    и наказанията са надвиснали неумолимо и безотлагателно над кратунката на Путлер, днешният Хитлер.

    23:06 13.10.2025

  • 31 Гориил

    4 0 Отговор
    Може ли Европа наистина да има уважение и авторитет в Мадагаскар? Наред с глада и бедността, Мадагаскар ще изпрати Франция на бунището на историята.

    23:07 13.10.2025

  • 32 Русофобията е болест!

    3 0 Отговор
    Русофобията причинява психично разстройство. Вмирисаната кая е за психиатрията!

    23:15 13.10.2025

  • 33 Който другиму гроб копае...

    3 0 Отговор
    Когато създаваш нещо, първо трябва да помислиш, а може ли то да се обърне срещу теб самия? В случая, създават трибунала и трибунала след щателно проучване стига до извода, че настоящата администрация на ес е в дъното на конфликта. И започва да гони урсулиците и каласите

    23:18 13.10.2025

  • 34 Да финансират каквото си искат.

    5 0 Отговор
    Но от своите джобове, а не с парите на данъкоплатците- без да ги питат

    23:19 13.10.2025

  • 35 Баш Балък

    2 0 Отговор
    Ко? - Не. Мен не са ме питали дали ще давам пари за болни мозъци.

    23:27 13.10.2025

  • 36 Колко са жалки

    3 0 Отговор
    Що за глупак може да е фен на такива наместници? Трябва да е мнооого просс

    23:29 13.10.2025

  • 37 Чуха, че Русия се готви след войната

    5 0 Отговор
    да предложи международен трибунал за виновниците и хоп, това родиха панираните им рибешки мозъчета!!!

    23:30 13.10.2025

  • 38 Ха ха ха

    4 0 Отговор
    Поредната блестяща умнота измъдрена от розов умнокрасивитет...
    Ами да не стане така че Русия да преследва ЕуроФашаги чак до Бруксел...

    23:37 13.10.2025

  • 39 ...

    3 0 Отговор
    Тез два трупа какви ги блещят

    23:42 13.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания