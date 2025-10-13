ЕС започна да финансира специален трибунал, който да преследва Русия

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас заяви днес, че ЕС започва да финансира специален трибунал, който да преследва руския президент Владимир Путин и други високопоставени руски представители за престъплението агресия срещу Украйна и призова други страни да направят същото, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Създадохме този специализиран трибунал за престъплението агресия, но сега също така предоставяме финансиране за него“, заяви Калас на съвместна пресконференция в Киев с украинския президент Володимир Зеленски.

„Призоваваме другите държави членки, страни, участници също да го финансират така, че работата да може наистина да започне в пълен мащаб, защото без понасяне на отговорност няма справедлив и траен мир“, добави тя.

В отговор на въпрос относно ракетите „Томахоук“ (Tomahawk), които президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е възможно да изпрати на Украйна, ако конфликтът не бъде уреден, Калас каза, че зависи от Киев да реши дали Украйна се нуждае от ракетите за отбраната си. „Не зависи от нас да кажем, а (от) Украйна да каже от какво наистина се нуждае“, заяви тя.