ЕС започна да финансира специален трибунал, който да преследва Русия

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас заяви днес, че ЕС започва да финансира специален трибунал, който да преследва руския президент Владимир Путин и други високопоставени руски представители за престъплението агресия срещу Украйна и призова други страни да направят същото, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
„Създадохме този специализиран трибунал за престъплението агресия, но сега също така предоставяме финансиране за него“, заяви Калас на съвместна пресконференция в Киев с украинския президент Володимир Зеленски.
„Призоваваме другите държави членки, страни, участници също да го финансират така, че работата да може наистина да започне в пълен мащаб, защото без понасяне на отговорност няма справедлив и траен мир“, добави тя.
В отговор на въпрос относно ракетите „Томахоук“ (Tomahawk), които президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е възможно да изпрати на Украйна, ако конфликтът не бъде уреден, Калас каза, че зависи от Киев да реши дали Украйна се нуждае от ракетите за отбраната си. „Не зависи от нас да кажем, а (от) Украйна да каже от какво наистина се нуждае“, заяви тя.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Каунь
22:40 13.10.2025
2 Стоян георгиев
22:41 13.10.2025
3 Хахахаха😂😂😂😂
22:42 13.10.2025
4 В В.П.
22:42 13.10.2025
5 Пич
22:43 13.10.2025
6 Помак
Коментиран от #10
22:43 13.10.2025
7 Сатана Z
22:44 13.10.2025
8 В В.П.
22:44 13.10.2025
9 Путин гол от кръста надолу без кон.
22:44 13.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Да се знае
Бутай Альоша!
Коментиран от #19
22:45 13.10.2025
12 Сандо
22:45 13.10.2025
13 Pyccкий Карлик
22:46 13.10.2025
14 Май вече трябва да кръстим ЕС
22:46 13.10.2025
15 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс
22:46 13.10.2025
16 Х о Хо
Ще се ли да има война , ако беше интыруктирал
Зеленски да каже:
Не искаме да влизаме в Нато
Няма да убиваме собстените рускоговорящи граждани (включително деца) чрез АТО
Ще спазваме Минските споразумения.
Отхвърляаме настояването на Борис Джонсън за продължаване на войната
Западът трябва да има доблестта да признае вината и приеме капитулацята на Украйна и вината на Запада и Нато за провокиране и финансиране на войната в Украйна.
Чрез:
Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
Насочване повечето 800 бази към РФ.
Неспазване Минските споразумения
Приближаване на НАТО към границите на Русия
Организиаране на Майдана
Зеленият наркоман е виновен за войната, макар,че беше избран да няма война. С помощта на запада провокира войната.
22:47 13.10.2025
17 В В.П.
22:51 13.10.2025
18 име
22:52 13.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Палас
22:53 13.10.2025
21 В В.П.
22:53 13.10.2025
22 Българин
22:54 13.10.2025
23 В В.П.
22:54 13.10.2025
24 Гориил
22:58 13.10.2025
25 az СВО Победа 80
Тая май забрави за Хага или смешката с Хага се изтърка, та са измислили нова??? 🤣🤣🤣🤣
22:58 13.10.2025
26 така, така
Горката, поне да не демонстрира своето невежество по отношение на международното право (поне за него трябва да има някаква идея, щом се е цанила за външен министър на ЕС).
Някой трябва да и каже на момата, че докато рибата е в морето, няма смисъл да слага тигана.
Няма да се изненадам, ако тая изгори в собствените си простотии
22:59 13.10.2025
27 ООрана държава
23:00 13.10.2025
28 радецки
23:00 13.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Правосъдието
23:06 13.10.2025
31 Гориил
23:07 13.10.2025
32 Русофобията е болест!
23:15 13.10.2025
33 Който другиму гроб копае...
23:18 13.10.2025
34 Да финансират каквото си искат.
23:19 13.10.2025
35 Баш Балък
23:27 13.10.2025
36 Колко са жалки
23:29 13.10.2025
37 Чуха, че Русия се готви след войната
23:30 13.10.2025
38 Ха ха ха
Ами да не стане така че Русия да преследва ЕуроФашаги чак до Бруксел...
23:37 13.10.2025
39 ...
23:42 13.10.2025