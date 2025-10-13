Тръмп заяви пред израелския парламент, че е готов да се помири с Иран

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ са "готови" да се помирят с Иран, като уточни, че такава възможност би била "страхотна", предаде Франс Прес. Само преди няколко месеца преди това, Тръмп беше подкрепил бомбардировките на Израел срещу иранските ядрени обекти по време на 12-дневна война между Израел и Иран, предаде БТА.
"Готови сме да сключим споразумение, когато и вие сте готови", се обърна Тръмп към иранците по време на реч, произнесена в израелския Кнесет, като призова Техеран да "признае правото на съществуване на Израел."
"Нищо не би било по-добро за този регион от света от това иранските лидери да се откажат от тероризма, да спрат да заплашват съседите си, да прекратят финансирането на свързани с тяхната държава групировки и да признаят правото на съществуване на Израел", обяви той, преди да подчертае решително: "Трябва да го направят, със сигурност трябва."
Тръмп увери, че "нито САЩ, нито Израел изпитват враждебност към иранския народ. Просто искаме да живеем в мир. Дори и за Иран ръката на приятелството и сътрудничеството е протегната."
На 13 юни тази година Израел започна безпрецедентни бомбардировки срещу Иран, в които бяха убити високопоставени служители и учени, свързани с иранската ядрена програма, както и стотици цивилни. От своя страна, Иран отговори с нападения с ракети и дронове срещу Израел в траялата 12 дни война.
"По всеобщо мнение, те понесоха тежък удар, нали така? От една или от друга страна би било невероятно, ако можем да сключим споразумение с тях. Бихте ли били съгласни с това? Не би ли било нещо добро? Защото според мен, те го искат, вече са уморени", добави американският президент пред израелските депутати.
1 Пич
Коментиран от #10
19:39 13.10.2025
2 Израел
19:41 13.10.2025
3 Kaлпазанин
19:43 13.10.2025
4 Гориил
Коментиран от #9
19:43 13.10.2025
5 Сатана Z
Коментиран от #11
19:47 13.10.2025
6 Чук дето не удря на ино
19:56 13.10.2025
7 Тази Америка
20:00 13.10.2025
8 Артилерист
20:00 13.10.2025
9 Аз да пиша
До коментар #4 от "Гориил":Русия е бита карта . Никой не е смята за сила ,мина времето на СССР.
20:06 13.10.2025
10 По природа
До коментар #1 от "Пич":Тръмп не може да не лъже. Допълнително е школуван и от Дълбоката държава, срещу която уж се бори, и от самия самообесен ЕБщайн.
20:12 13.10.2025
11 Майна
До коментар #5 от "Сатана Z":Хм..
Толкова ли си ..сляп
Тръмп ги беше предупредил.., че ще " трябва" да ги бомби и измъкна инициативата на тези, които искаха свалянето на правителството на Иран, под предлог ядрената разработка..
Не помниш ли, че нямаше жертви, че Тръмп скоростно обяви, че ядрените запаси са унищожени..
Така отговориха и Иран- бомбене без нито една американска жертва..
Ама си ги пищите ,ей така.ю
20:14 13.10.2025
12 Майор Мишев
20:24 13.10.2025
13 Те го разгромиха сега
От Иран вече не става нищо
20:40 13.10.2025
14 МИР В Близкия изток
20:47 13.10.2025