Тръмп заяви пред израелския парламент, че е готов да се помири с Иран

13 Октомври, 2025 19:36 750 14

Тръмп увери, че "нито САЩ, нито Израел изпитват враждебност към иранския народ"

Тръмп заяви пред израелския парламент, че е готов да се помири с Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ са "готови" да се помирят с Иран, като уточни, че такава възможност би била "страхотна", предаде Франс Прес. Само преди няколко месеца преди това, Тръмп беше подкрепил бомбардировките на Израел срещу иранските ядрени обекти по време на 12-дневна война между Израел и Иран, предаде БТА.

"Готови сме да сключим споразумение, когато и вие сте готови", се обърна Тръмп към иранците по време на реч, произнесена в израелския Кнесет, като призова Техеран да "признае правото на съществуване на Израел."

"Нищо не би било по-добро за този регион от света от това иранските лидери да се откажат от тероризма, да спрат да заплашват съседите си, да прекратят финансирането на свързани с тяхната държава групировки и да признаят правото на съществуване на Израел", обяви той, преди да подчертае решително: "Трябва да го направят, със сигурност трябва."

Тръмп увери, че "нито САЩ, нито Израел изпитват враждебност към иранския народ. Просто искаме да живеем в мир. Дори и за Иран ръката на приятелството и сътрудничеството е протегната."

На 13 юни тази година Израел започна безпрецедентни бомбардировки срещу Иран, в които бяха убити високопоставени служители и учени, свързани с иранската ядрена програма, както и стотици цивилни. От своя страна, Иран отговори с нападения с ракети и дронове срещу Израел в траялата 12 дни война.

"По всеобщо мнение, те понесоха тежък удар, нали така? От една или от друга страна би било невероятно, ако можем да сключим споразумение с тях. Бихте ли били съгласни с това? Не би ли било нещо добро? Защото според мен, те го искат, вече са уморени", добави американският президент пред израелските депутати.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    10 1 Отговор
    Догодина - Нобел !!! Или - Миротворецът от "Откровение".....???!!! Подготовя идването на Антихриста...?!

    Коментиран от #10

    19:39 13.10.2025

  • 2 Израел

    5 1 Отговор
    си прибра заложниците , какво ще последва после - ще видим .

    19:41 13.10.2025

  • 3 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Сигурен съм и съм убеден ,да поживеем и да видим

    19:43 13.10.2025

  • 4 Гориил

    4 1 Отговор
    Странно е, че Русия, с експедиционните си сили в Сирия и огромното си влияние върху Иран, не е на тази среща. Мисля, че всичко ще завърши с фиаско. В Египет е подписано временно прекратяване на огъня и не е далеч денят, в който ще разберем истинската му цена.Предпологаю, что в Москве отлично понимают перспективы и не хотят дискредитировать свой авторитет.Няма окончателно решение на тази хилядолетна вражда.

    Коментиран от #9

    19:43 13.10.2025

  • 5 Сатана Z

    7 3 Отговор
    Тръмп нападна вероломно Иран въпреки,че водеше преговори с тях по ядрената сделка.Не може да се вярва на такъв човек,който май безочливо излъга дори и Путин,както и милионите украинци ,които умират заради бизнесмена - миротворец.

    Коментиран от #11

    19:47 13.10.2025

  • 6 Чук дето не удря на ино

    2 0 Отговор
    МЯСТО. ..... НЕ СТТААА ЗА НИЩО

    19:56 13.10.2025

  • 7 Тази Америка

    8 0 Отговор
    Изкуствено съэданена с изтребление на коренното население, тези пришълци на континента от престъпници, авантюристи, проститутки , блудни евреи, тази жалка държава на убийци , наркомани, спяшти във фургони, жалки подобия на хора, зтлъсти и тъпи, неграмотни, но с мусколи от чернокожите, които презират, и тов подобие на миотворец Тръмп, той ли ще слага ред в света?

    20:00 13.10.2025

  • 8 Артилерист

    7 1 Отговор
    Тръмп е на път да надмине комичния артист Зеленски по театралничене. Нападна независима, суверенна държава, изби учени с все невинните им семейства, ама се прави на миротворец. Спрял 10 войни, но започнал 11-тата. Не може да е по-различен от останалите американци, "предупределени", нали, да властват...

    20:00 13.10.2025

  • 9 Аз да пиша

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Гориил":

    Русия е бита карта . Никой не е смята за сила ,мина времето на СССР.

    20:06 13.10.2025

  • 10 По природа

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Тръмп не може да не лъже. Допълнително е школуван и от Дълбоката държава, срещу която уж се бори, и от самия самообесен ЕБщайн.

    20:12 13.10.2025

  • 11 Майна

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Хм..
    Толкова ли си ..сляп
    Тръмп ги беше предупредил.., че ще " трябва" да ги бомби и измъкна инициативата на тези, които искаха свалянето на правителството на Иран, под предлог ядрената разработка..
    Не помниш ли, че нямаше жертви, че Тръмп скоростно обяви, че ядрените запаси са унищожени..
    Така отговориха и Иран- бомбене без нито една американска жертва..
    Ама си ги пищите ,ей така.ю

    20:14 13.10.2025

  • 12 Майор Мишев

    3 1 Отговор
    Не им вярвайте ,всички военни анализатори говорят за предстоящ военен конфликт с Иран ,опитват се да намалят бдителноста .Иран вече има руско и катайско ПВО ,очаквайте прехвалените Фки да валят от небето .

    20:24 13.10.2025

  • 13 Те го разгромиха сега

    1 0 Отговор
    Ще се помиряват
    От Иран вече не става нищо

    20:40 13.10.2025

  • 14 МИР В Близкия изток

    0 0 Отговор
    Благодаря на Човечеството и на всички Народи по света които накараха лидерите да стиснат ръце

    20:47 13.10.2025