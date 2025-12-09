Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иранската държавна телевизия призна, че е излъгала за свалянето на изтребител F-35

Иранската държавна телевизия призна, че е излъгала за свалянето на изтребител F-35

9 Декември, 2025 21:11 497 5

  • иран-
  • f-35-
  • изтребител-
  • ф-35-
  • израел

Конфликтът между Израел и Иран се изостри през юни, когато в продължение на 12 дни Израел нанесе заедно със САЩ удари срещу ирански цели

Иранската държавна телевизия призна, че е излъгала за свалянето на изтребител F-35 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Генералният директор на Иранското държавно радио и телевизия (ИРИБ) Пейман Джебели призна, че медията е допуснала грешки в отразяването на войната с Израел, съобщи ДПА, предаде БТА.

"Навредихме на нашата достоверност", каза Джебели пред студенти, цитиран от иранския в. "Ентехаб". Той посочи, че телевизията е съобщила невярна информация за свален изтребител F-35. "Служител ни информира, че това се е случило и ние го съобщихме. По-късно обаче се оказа, че информацията не е надеждна", обясни Пейман Джебели.

Конфликтът между Израел и Иран се изостри през юни, когато в продължение на 12 дни Израел нанесе заедно със САЩ удари срещу ирански цели, включително военни и цивилни, както и срещу обекти от ядрената инфраструктура. Досега няма потвърдени случаи за свалянето на изтребител F-35 по време на тези атаки, отбелязва ДПА.

ИРИБ се смята за пропаганден канал на правителството в Техеран. През 2022 г. медията и ръководителят ѝ бяха санкционирани от Европейския съюз заради ограничаване на свободния информационен поток и съучастие в нарушения на човешките права.

По време на атаките през юни Израел бомбардира и централата на ИРИБ.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахаха

    6 3 Отговор
    Нищо айде. Нали копейките повярваха?

    21:14 09.12.2025

  • 2 Глас от крайцера

    6 4 Отговор
    Рашистите и рашистофилите лъжат много повече от персите.

    Коментиран от #4

    21:15 09.12.2025

  • 3 Гетлост

    1 2 Отговор
    Докато не го видя по Иранската телевизия не вярвам на атлантически медии!

    21:18 09.12.2025

  • 4 Оги

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Глас от крайцера":

    Още не мога да повярвам, че ракетния крайцер Москва, носещ оръжие колкото цялата БГ армия, укрите го потопиха с две торпеда като продънен леген.

    21:18 09.12.2025

  • 5 Льотчик

    1 0 Отговор
    Затова пък днес един руски фърчолет се приземил преждевременно.

    21:24 09.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания