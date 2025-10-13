Израелски депутати бяха изгонени по време на речта на Тръмп в Кнесета

Речта на американския президент Доналд Тръмп пред израелските депутати в Йерусалим беше прекъсната за кратко от изгонването на двама леви депутати, отправили призив за признаване на палестинската държава, съобщи Франс прес, предаде БТА.
Тръмп отбеляза: "Е, това беше ефективно!", след като квесторите в израелския парламент бързо изведоха от залата двамата законотворци – Офер Касиф и Айман Одех. Преди да бъдат изгонени, те развяваха хартиени листове с надпис "Признайте Палестина", изписано на английски език.
Офер Касиф качи снимка в социалната мрежа "Екс" на плаката, който по думите му е "показал на Тръмп в Кнесета".
"Истински справедлив мир, който ще спаси двата народа на тази земя от агония, може да бъде постигнат само с пълното прекратяване на окупацията и всеобщото признаване на палестинска държава редом с Израел", добави Касиф – един от малкото еврейски депутати в парламента, които в момента открито се застъпват за решението с две държави.
"Изгониха ме от Кнесета само защото изразих едно просто искане, по което цялата международна общност е съгласна – необходимостта от признаване на палестинска държава", написа Айман Одех в "Екс", публикувайки и видео от инцидента. Айман Одех е израелец от палестински произход и е лидер на арабската партия "Хадаш", към която принадлежи и Офер Касиф.
1 🎃➕🐷🟰☠️
21:10 13.10.2025
2 Пич
Коментиран от #5
21:10 13.10.2025
3 Артилерист
21:21 13.10.2025
4 име
21:22 13.10.2025
5 Коста Янков
До коментар #2 от "Пич":Не знам колко е добър спектакала но публиката намаля доста.
21:25 13.10.2025
6 Много
21:30 13.10.2025
7 Опааа
21:32 13.10.2025
8 Али
21:35 13.10.2025
9 не не съм
21:41 13.10.2025
10 Горски
Пълно ембарго и санкции са нужни спрямо нацисткият израелски режим. Закриване на посолствата и търговските представителства и конфискуване на всички израелски активи по света. С тях трябва да бъдат компенсирани палестинците. Включително и да им се заплати кръвнина и собствеността за която имат актове за разлика от ционистите крадливи.
Коментиран от #12
21:45 13.10.2025
11 Баш Балък
21:56 13.10.2025
12 Да ти го напиша
До коментар #10 от "Горски":Няма да стане...
Ти си гледай България.
Коментиран от #13
22:00 13.10.2025
13 горски
До коментар #12 от "Да ти го напиша":Ти си гледай Америката!!!
22:01 13.10.2025
14 Да,бе
Коментиран от #15
22:06 13.10.2025
15 Бай Амет
До коментар #14 от "Да,бе":Ние и в Бегето пробваме яко но не сме извратен.
22:17 13.10.2025