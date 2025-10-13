Новини
Свят »
Израел »
Израелски депутати бяха изгонени по време на речта на Тръмп в Кнесета

Израелски депутати бяха изгонени по време на речта на Тръмп в Кнесета

13 Октомври, 2025 21:08 1 454 15

  • израел-
  • кнесет-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • палестина

Преди да бъдат изгонени, те развяваха хартиени листове с надпис "Признайте Палестина"

Израелски депутати бяха изгонени по време на речта на Тръмп в Кнесета - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Речта на американския президент Доналд Тръмп пред израелските депутати в Йерусалим беше прекъсната за кратко от изгонването на двама леви депутати, отправили призив за признаване на палестинската държава, съобщи Франс прес, предаде БТА.

Тръмп отбеляза: "Е, това беше ефективно!", след като квесторите в израелския парламент бързо изведоха от залата двамата законотворци – Офер Касиф и Айман Одех. Преди да бъдат изгонени, те развяваха хартиени листове с надпис "Признайте Палестина", изписано на английски език.

Офер Касиф качи снимка в социалната мрежа "Екс" на плаката, който по думите му е "показал на Тръмп в Кнесета".

"Истински справедлив мир, който ще спаси двата народа на тази земя от агония, може да бъде постигнат само с пълното прекратяване на окупацията и всеобщото признаване на палестинска държава редом с Израел", добави Касиф – един от малкото еврейски депутати в парламента, които в момента открито се застъпват за решението с две държави.

"Изгониха ме от Кнесета само защото изразих едно просто искане, по което цялата международна общност е съгласна – необходимостта от признаване на палестинска държава", написа Айман Одех в "Екс", публикувайки и видео от инцидента. Айман Одех е израелец от палестински произход и е лидер на арабската партия "Хадаш", към която принадлежи и Офер Касиф.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🎃➕🐷🟰☠️

    22 1 Отговор
    Бойко иска да откупи Влади от сина на Тръмп по Магнитски.

    21:10 13.10.2025

  • 2 Пич

    22 2 Отговор
    Демокрация , бате !!! Или...... добре режисиран спектакъл...???!!!

    Коментиран от #5

    21:10 13.10.2025

  • 3 Артилерист

    28 2 Отговор
    Браво на тези двамата депутати! Голям кураж се иска да се изправиш с подобно искане сред толкова много убийци.

    21:21 13.10.2025

  • 4 име

    18 2 Отговор
    Ционизма трябва да се изкоренява от дъно. Дано китайците и Мъск не продадат тикток и Х на онзи ционист и всичката истина за събитията на 7.10.23г, за броя жертви в извършения от ционистите гeнoцид, за пропагандата, плащането на инфлуенсъри да разпространяват лъжите им, вкл. за фалшивата история, с която облъчват младите си поколения, всичко ще излезе на яве. Медиите и без това имат все по-малко влияние а хората все повече се информират от контретни личности, ангажирани с един или друг проблем.

    21:22 13.10.2025

  • 5 Коста Янков

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Не знам колко е добър спектакала но публиката намаля доста.

    21:25 13.10.2025

  • 6 Много

    8 0 Отговор
    "демократично" .

    21:30 13.10.2025

  • 7 Опааа

    7 0 Отговор
    Марооооо! Мисиркоооо! Снимки на плакатите МА!

    21:32 13.10.2025

  • 8 Али

    1 10 Отговор
    На тези двамата съединителя ще име ба май като!!! Малко е да са ги изгонил. Трябвало е да ги плякат.

    21:35 13.10.2025

  • 9 не не съм

    1 4 Отговор
    Никой не трябва да е срещу великия бял брат !

    21:41 13.10.2025

  • 10 Горски

    8 1 Отговор
    Евреите много завладяха и много се замогнаха по цял свят, почна населението да им се вижда повече и излишно, разпалват войни и конфликти да запазят заграбеното и властта си. Докато има такава държава ,никога няма да има мир не само е близкия изток ами и по света, за евреина или си му роб или трябва да не съществуваше. И Тръмп е марионетка в ръцете на юдеите👹 Жертвички на ционистката пропаганда. Дори не осъзнават какви изрооди са. Мирът е добър но престъпленията на Израел остават. "Хамас" ще изпълни плана по разоръжаване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА....но нацистки Израел какво ще бъде принуден да направи е въпроса. "два милиона души, се връщат в сгради, които са разрушени" ? Международна изолация...
    Пълно ембарго и санкции са нужни спрямо нацисткият израелски режим. Закриване на посолствата и търговските представителства и конфискуване на всички израелски активи по света. С тях трябва да бъдат компенсирани палестинците. Включително и да им се заплати кръвнина и собствеността за която имат актове за разлика от ционистите крадливи.

    Коментиран от #12

    21:45 13.10.2025

  • 11 Баш Балък

    4 1 Отговор
    Така е Тръмпи, цял свят призна Палестина само вие с Биби си правите оглушки, миротворец, пха.

    21:56 13.10.2025

  • 12 Да ти го напиша

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "Горски":

    Няма да стане...
    Ти си гледай България.

    Коментиран от #13

    22:00 13.10.2025

  • 13 горски

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Да ти го напиша":

    Ти си гледай Америката!!!

    22:01 13.10.2025

  • 14 Да,бе

    5 0 Отговор
    Тръмп да признае Палестина е все едно да върнат земите на индианците или малобританец да роди от баща си...Не,че не са пробвали,а и не спират...

    Коментиран от #15

    22:06 13.10.2025

  • 15 Бай Амет

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Да,бе":

    Ние и в Бегето пробваме яко но не сме извратен.

    22:17 13.10.2025