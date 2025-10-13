Първите наборници ще влязат в казармите в Хърватия през януари

Министърът на отбраната на Хърватия Иван Анушич каза днес, че очаква Законът за отбраната и Законът за службата във въоръжените сили да бъдат приети в парламента следващата седмица, след което ще започне подготовката и повиквателните за нови наборници, като се очаква първите наборници да пристигнат в казармите през януари следващата година, съобщи хърватската новинарска агенция ХИНА, цитирана от БТА.

„Дискусиите по Закона за отбраната и Закона за службата във въоръжените сили в Комисията по отбрана, заедно с преразглеждането на бюджета, са предпоставки за парламентарен дебат и приемане следващата седмица. След това ще започне прилагането на законите“, каза Анушич пред репортери преди заседанието на Комисията по отбрана.

Той добави, че през ноември и декември министерството ще започне с необходимите дейности и покани за основно военно обучение, а от 1 януари следващата година се очаква първите новобранци да започнат обучение в казарми.

Той отбеляза, че това означава, че настоящата група в Пожега е последната на доброволци-военнослужещи.

Основното военно обучение ще продължи два месеца, каза Анушич, обявявайки, че скоро ще бъдат публикувани подробности за учебните модули, през които ще преминат новобранците, и уменията, които ще усвоят през този период. Той също така подчерта, че всички кандидати ще преминат медицински преглед преди обучението, за да се определи годността им за служба. Това обаче няма да включва тестове за наркотици, тъй като такива тестове не могат да се извършват без съгласието на кандидата съгласно действащия закон.

Въпреки че имаше предложения задължителното военно обучение да продължи по-дълго, Анушич обясни, че двумесечният срок е избран, защото от 2008 г. насам доброволната военна служба следва същия модел – при който доброволците придобиват всички основни умения, които се изискват за войник-стрелец, в рамките на два месеца.“

„Вече има добре установен модел и рамка, а инструкторите, които работят интензивно с новобранците, потвърждават, че два месеца са напълно достатъчни. Няма нужда от три или четири месеца, но продължителността може да бъде удължена, ако се окаже необходимо“, каза той.

„За два месеца те ще придобият всички основни военни умения – оцеляване, самозащита, двигателни умения, физическа подготовка и хранене.“ „Ако новобранец реши да продължи, той може да подпише договор, за да стане професионален войник и след това да премине към специализирано военно обучение“, добави министърът.

Военното обучение ще струва около 20 милиона евро, каза Анушич, добавяйки, че въпросите относно разходите по цивилното отбиване на службата трябва да бъдат насочени към Министерството на вътрешните работи. Той отбеляза, че възнаграждението за тези, които изпълняват цивилна служба, ще бъде значително по-ниско, отколкото за новобранците в армията.

Целият процес ще включва, освен Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на здравеопазването.