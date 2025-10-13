НАТО предупреди Путин, че ако е достатъчно глупав да нападне алианса, войната ще е по-различна от тази в Украйна

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че ако Русия е „достатъчно глупава да ни нападне“, това щеше да е открита война между Русия и НАТО, предаде La Repubblica.
По думите му потенциална война между НАТО и Русия ще бъде много по-различна от тази, която руската армия води срещу Украйна.
„Надяваме се никога да не се случи“, заяви Рюте в Любляна. „Но ако Русия е достатъчно глупава, за да ни атакува, това щеше да бъде открита война между Русия и НАТО. Тя щеше да е различна от войната между Русия и Украйна по много причини, които не искам да разкриват, защото не искаме да им даваме информационно предимство, но ще е различна“, заключи той.
Кремъл твърди, че няма намерение да напада страна от НАТО. Такива обещания имаше обаче от Русия и преди пълномащабната инвазия в Украйна през февруари 2022 г.
Началникът на германското разузнаване предупреди по-рано днес за опасност от руска атака срещу НАТО в близко бъдеще.
Германия е изправена пред опасност от страна от Русия, заяви днес началникът на германската разузнавателна служба пред депутати, предаде ДПА, съобщи БТА.
„Не трябва просто да стоим и да предполагаме, че няма да се очаква евентуална руска атака поне до 2029 г.“, заяви Мартин Йегер, ръководител на Федералната разузнавателна служба. Границите между мира и войната стават все по-размити, каза той.
„В най-добрия случай може да кажем, че в Европа има леден мир, който по всяко време може да се превърне в гореща конфронтация. Трябва да се подготвим за ескалация на ситуацията", добави той.
Изказванията в Бундестага са направени след седмици на напрежение по източния фланг на НАТО заради няколко нарушения на въздушното пространство на алианса от страна на Русия.
1 123456
Коментиран от #47
22:05 13.10.2025
2 Горно Уйно
22:06 13.10.2025
3 вен серемос
22:07 13.10.2025
4 Предупреден
Ха ха ха ! Комици .....
22:07 13.10.2025
5 Да,бе
22:09 13.10.2025
6 5 минути и тишина
22:09 13.10.2025
7 az СВО Победа 80
Седем страни от ЕС (Франция, Белгия, Нидерландия, Хърватия, Румъния, Португалия и Унгария) увеличиха вноса си на енергия от Русия, съобщи Ройтерс. Покупките на руска енергия от Франция се увеличиха с 40% до 2,2 милиарда евро, докато покупките на Нидерландия се увеличиха със 72% до 498 милиона евро.
Е, на фона на реалните факти, подобно изказване си е чиста хвалипръцковщина! 🤣🤣🤣
22:10 13.10.2025
8 РЕАЛИСТ
22:11 13.10.2025
9 Факт
22:11 13.10.2025
10 Pyccкий Карлик
22:11 13.10.2025
11 калина /алена
22:12 13.10.2025
12 Путин Многоходовия
Коментиран от #17
22:12 13.10.2025
13 Пич
Коментиран от #31
22:13 13.10.2025
14 Опа
22:14 13.10.2025
15 НАТО предупреди Путин?
Въпреки, че го знаят това, западналите упорито натискат, да стане война между тях и Русия. Русия ги търпи, търпи, търпи... Понеже тя не иска да загинат милиони и милиарди хора по света, ама тези са тъпи и упорити. Дори нападнаха и части от ядрената триада на Русия с цел да предизвикат най-после атомна война! Май не са в рад тези?
22:15 13.10.2025
16 В В.П.
22:15 13.10.2025
17 Дон Корлеоне
До коментар #12 от "Путин Многоходовия":Ботоксови педофили и джуджета с токчета, не ходят на фронта
22:15 13.10.2025
18 име
22:15 13.10.2025
20 сноу
22:16 13.10.2025
21 Пасивен Кремълски педофил с токчета
22:16 13.10.2025
22 Русия попиля НАТО
22:17 13.10.2025
23 Перо
22:17 13.10.2025
24 Изпpaжнението гайтанджиева
22:17 13.10.2025
26 Фен
22:17 13.10.2025
27 Удри
22:18 13.10.2025
29 идиоти вън
22:19 13.10.2025
30 В В.П.
22:19 13.10.2025
31 Все един типаж
До коментар #13 от "Пич":Предните да не бяха китка и Столтенберг и Расмусен и преди тях?
22:19 13.10.2025
32 Газ
22:20 13.10.2025
33 НАТО бе изгонено от Талибаните
22:20 13.10.2025
34 Руски войник
Коментиран от #38, #41, #42
22:20 13.10.2025
35 9 МИНУТИ ,ЗА УНИШОЖ. НА НАТО И САЩ
🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС Х 20 МГТ.-
SS-29 Sarmaт 15А28-РС-28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. , СКОРОСТ НАД 33М !!!,
С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА
БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
(ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
КОМЕНТИРАЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И С ВИДЕО, ИЗЛЪЧЕНО ПО btv !!!
РУСКИЯ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
=58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "..САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ :" 10 МИН.СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г).
22:20 13.10.2025
36 МАТЮ ХАРИ
22:20 13.10.2025
37 Тъй,тъй
22:21 13.10.2025
39 той Путин вече го каза,отдавна,
22:22 13.10.2025
40 БАЙ ДИМЧО
22:22 13.10.2025
42 Миризлив руски палячо крепостен
До коментар #34 от "Руски войник":Как не си разбрал,на нас Путин ни каза, че като победим, живота ни ще стане прекрасен и ще станем много богати!
Коментиран от #46
22:23 13.10.2025
43 5564646666
22:23 13.10.2025
44 Бункерен плъх-Плешивия охлюв
22:24 13.10.2025
45 Оле мале ..
22:24 13.10.2025
46 тиxo пpъдляк
До коментар #42 от "Миризлив руски палячо крепостен":Бачкай за центове и не се обаждай
22:25 13.10.2025
47 Хахахаха
До коментар #1 от "123456":Путлера и това не може.
22:25 13.10.2025