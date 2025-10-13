НАТО предупреди Путин, че ако е достатъчно глупав да нападне алианса, войната ще е по-различна от тази в Украйна

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че ако Русия е „достатъчно глупава да ни нападне“, това щеше да е открита война между Русия и НАТО, предаде La Repubblica.

По думите му потенциална война между НАТО и Русия ще бъде много по-различна от тази, която руската армия води срещу Украйна.

Още новини от Украйна

„Надяваме се никога да не се случи“, заяви Рюте в Любляна. „Но ако Русия е достатъчно глупава, за да ни атакува, това щеше да бъде открита война между Русия и НАТО. Тя щеше да е различна от войната между Русия и Украйна по много причини, които не искам да разкриват, защото не искаме да им даваме информационно предимство, но ще е различна“, заключи той.

Кремъл твърди, че няма намерение да напада страна от НАТО. Такива обещания имаше обаче от Русия и преди пълномащабната инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Началникът на германското разузнаване предупреди по-рано днес за опасност от руска атака срещу НАТО в близко бъдеще.

Германия е изправена пред опасност от страна от Русия, заяви днес началникът на германската разузнавателна служба пред депутати, предаде ДПА, съобщи БТА.

„Не трябва просто да стоим и да предполагаме, че няма да се очаква евентуална руска атака поне до 2029 г.“, заяви Мартин Йегер, ръководител на Федералната разузнавателна служба. Границите между мира и войната стават все по-размити, каза той.

„В най-добрия случай може да кажем, че в Европа има леден мир, който по всяко време може да се превърне в гореща конфронтация. Трябва да се подготвим за ескалация на ситуацията", добави той.

Изказванията в Бундестага са направени след седмици на напрежение по източния фланг на НАТО заради няколко нарушения на въздушното пространство на алианса от страна на Русия.