Новини
Свят »
Словения »
НАТО предупреди Путин, че ако е достатъчно глупав да нападне алианса, войната ще е по-различна от тази в Украйна
  Тема: Украйна

НАТО предупреди Путин, че ако е достатъчно глупав да нападне алианса, войната ще е по-различна от тази в Украйна

13 Октомври, 2025 22:04 1 019 47

  • нато-
  • марк рюте-
  • владимир путин-
  • русия-
  • война-
  • украйна

По думите на Рюте потенциална война между НАТО и Русия ще бъде много по-различна от тази, която руската армия води срещу Украйна

НАТО предупреди Путин, че ако е достатъчно глупав да нападне алианса, войната ще е по-различна от тази в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че ако Русия е „достатъчно глупава да ни нападне“, това щеше да е открита война между Русия и НАТО, предаде La Repubblica.

По думите му потенциална война между НАТО и Русия ще бъде много по-различна от тази, която руската армия води срещу Украйна.

Още новини от Украйна

„Надяваме се никога да не се случи“, заяви Рюте в Любляна. „Но ако Русия е достатъчно глупава, за да ни атакува, това щеше да бъде открита война между Русия и НАТО. Тя щеше да е различна от войната между Русия и Украйна по много причини, които не искам да разкриват, защото не искаме да им даваме информационно предимство, но ще е различна“, заключи той.

Кремъл твърди, че няма намерение да напада страна от НАТО. Такива обещания имаше обаче от Русия и преди пълномащабната инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Началникът на германското разузнаване предупреди по-рано днес за опасност от руска атака срещу НАТО в близко бъдеще.

Германия е изправена пред опасност от страна от Русия, заяви днес началникът на германската разузнавателна служба пред депутати, предаде ДПА, съобщи БТА.

„Не трябва просто да стоим и да предполагаме, че няма да се очаква евентуална руска атака поне до 2029 г.“, заяви Мартин Йегер, ръководител на Федералната разузнавателна служба. Границите между мира и войната стават все по-размити, каза той.

„В най-добрия случай може да кажем, че в Европа има леден мир, който по всяко време може да се превърне в гореща конфронтация. Трябва да се подготвим за ескалация на ситуацията", добави той.

Изказванията в Бундестага са направени след седмици на напрежение по източния фланг на НАТО заради няколко нарушения на въздушното пространство на алианса от страна на Русия.


Словения
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 123456

    30 6 Отговор
    Рьоте ,, аааааааааааа , Рьоте е сила - той даже колело с две гуми може да управлява сам ! САМ !

    Коментиран от #47

    22:05 13.10.2025

  • 2 Горно Уйно

    28 5 Отговор
    И той какво направи? Премести си го в другия. Големи смехурковци!

    22:06 13.10.2025

  • 3 вен серемос

    28 7 Отговор
    Ха,ха,ха, идиоти,ще заплашват най-силната страна в света Русия!!! И четвърта икономика в света! Нещастници!!

    22:07 13.10.2025

  • 4 Предупреден

    26 5 Отговор
    НАТО предупреди Путин, че ако е достатъчно глупав да нападне алианса, войната ще е по-различна от тази в Украйна

    Ха ха ха ! Комици .....

    22:07 13.10.2025

  • 5 Да,бе

    26 3 Отговор
    Путин определено е всичко друго,но не и глупав,а виж изпозападналите са съвсем друга бира...Даже не са и бира.

    22:09 13.10.2025

  • 6 5 минути и тишина

    27 4 Отговор
    Ако Путин нападне, война няма да има и алианс, също.

    22:09 13.10.2025

  • 7 az СВО Победа 80

    21 4 Отговор
    Пак смешки от цирк "НАТО"!

    Седем страни от ЕС (Франция, Белгия, Нидерландия, Хърватия, Румъния, Португалия и Унгария) увеличиха вноса си на енергия от Русия, съобщи Ройтерс. Покупките на руска енергия от Франция се увеличиха с 40% до 2,2 милиарда евро, докато покупките на Нидерландия се увеличиха със 72% до 498 милиона евро.

    Е, на фона на реалните факти, подобно изказване си е чиста хвалипръцковщина! 🤣🤣🤣

    22:10 13.10.2025

  • 8 РЕАЛИСТ

    21 4 Отговор
    Прав е . Наистина ще е различна от тази с Украйна. За има няма и 20 минути и Путин ще засили всички натовски държави. Що си мисли този глупак, че Русия е инвестирала милиарди за нови ракети и при нужда няма да ги използва.

    22:11 13.10.2025

  • 9 Факт

    14 3 Отговор
    Търсят си повод да дрънкат!

    22:11 13.10.2025

  • 10 Pyccкий Карлик

    11 13 Отговор
    Мдааа....вече куцо и сакато не се свени да подритва Русийката га го засърби някъде. Какво падение.

    22:11 13.10.2025

  • 11 калина /алена

    15 5 Отговор
    Рюте колело не може да управлява,ще заплашва Путин!!! Ха,ха,ха,ха, ...То бива бива наглост ,но и тоалкова не бива!!! Рюте изплиска легена-ха,ха,ха,...

    22:12 13.10.2025

  • 12 Путин Многоходовия

    4 12 Отговор
    Ще ходя на фронта

    Коментиран от #17

    22:12 13.10.2025

  • 13 Пич

    13 4 Отговор
    Този е толкова тъп , че се конкурира с Урсула !!! Това че някой успя да наслага такива да ръководят ЕС е подигравка в лицето !!!

    Коментиран от #31

    22:13 13.10.2025

  • 14 Опа

    4 10 Отговор
    НАТО ще отнесе Русия като куцо пиле домат.

    22:14 13.10.2025

  • 15 НАТО предупреди Путин?

    11 4 Отговор
    Ха-ха-ха... Тези вярват ли си, какви ги говорят? То е много ясно, че ще е съвсем различна. Русия си казва открито: "С натото войната от наша страна може да е САМО атомна, понеже нямаме ресурсите за конвенционална, против толкова много страни в съюз."
    Въпреки, че го знаят това, западналите упорито натискат, да стане война между тях и Русия. Русия ги търпи, търпи, търпи... Понеже тя не иска да загинат милиони и милиарди хора по света, ама тези са тъпи и упорити. Дори нападнаха и части от ядрената триада на Русия с цел да предизвикат най-после атомна война! Май не са в рад тези?

    22:15 13.10.2025

  • 16 В В.П.

    8 4 Отговор
    И ,също РФ няма да действа като вОкрайана а .Има дебел Ядрен арсенал .За нагли ,тъпи натовци и Рютита ..Ще светят в лилаво...Ахааа..

    22:15 13.10.2025

  • 17 Дон Корлеоне

    4 7 Отговор

    До коментар #12 от "Путин Многоходовия":

    Ботоксови педофили и джуджета с токчета, не ходят на фронта

    22:15 13.10.2025

  • 18 име

    7 5 Отговор
    Той пък Путин щото ще си играе с вас на СВО

    22:15 13.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 сноу

    4 3 Отговор
    Абе рютко,абе утко...кой ти ги пише тия изветрели шашмологии, да разсмиваш само рибите в морето и въшките по шкемебето на чертовенеца...Няма да довършиш цялата дума и вече ще си много дълбоко под земята ,но под формата на атоми и молекули..

    22:16 13.10.2025

  • 21 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    4 3 Отговор
    Няма да мръдна от бункера, при мен са откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    22:16 13.10.2025

  • 22 Русия попиля НАТО

    5 5 Отговор
    Тия от нещастното нато освен да реват и прупреждават за друго не стават..)))

    22:17 13.10.2025

  • 23 Перо

    2 2 Отговор
    След Абвера и РСХА, германското разузнаване БНД са смешници! Нищо и никога не могат да предвидят!

    22:17 13.10.2025

  • 24 Изпpaжнението гайтанджиева

    1 1 Отговор
    Като малък много ми посягаха и съм лееекичко увреден. И горе е долу.

    22:17 13.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Фен

    3 1 Отговор
    Горките пинчери. И те щели да ни пазят....

    22:17 13.10.2025

  • 27 Удри

    3 7 Отговор
    Какво НАТО, руснята ще се разпадне на отделни републики след края на войната в Украйна.

    22:18 13.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 идиоти вън

    1 1 Отговор
    Слаби нерви изтъняли от страх!

    22:19 13.10.2025

  • 30 В В.П.

    1 0 Отговор
    Ехааа,ама как го каза само!!.

    22:19 13.10.2025

  • 31 Все един типаж

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    Предните да не бяха китка и Столтенберг и Расмусен и преди тях?

    22:19 13.10.2025

  • 32 Газ

    4 0 Отговор
    След като получим и останалите ф-16 до края на годината, трябва да продадем или да подарим старите мигове на Украйна поне да изгорят малко вата с тях.

    22:20 13.10.2025

  • 33 НАТО бе изгонено от Талибаните

    4 1 Отговор
    в АФГАНИСТАН С РЕЗИЛ.ЦЕЛИЯ СВЯТ ВИДЯ КРАХА ИМ ЗА 14 ДНИ 😀,СЛЕД 10 ГОДИНИ ПРЕСТОЙ

    22:20 13.10.2025

  • 34 Руски войник

    1 3 Отговор
    Не можах да разбера, ние за какво се бием?

    Коментиран от #38, #41, #42

    22:20 13.10.2025

  • 35 9 МИНУТИ ,ЗА УНИШОЖ. НА НАТО И САЩ

    3 1 Отговор
    ПРИ ЗАДЕЙСТВАНЕ НА РУСКАТА АВТ. С-МА " ПЕРИМЕТЪР-М", САМО = 12 БР.
    🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС Х 20 МГТ.-
    SS-29 Sarmaт 15А28-РС-28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. , СКОРОСТ НАД 33М !!!,
    С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА
    БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
    ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
    (ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
    ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
    КОМЕНТИРАЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И С ВИДЕО, ИЗЛЪЧЕНО ПО btv !!!
    РУСКИЯ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
    ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
    ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
    =58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
    засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
    НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "..САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
    ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ :" 10 МИН.СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г).

    22:20 13.10.2025

  • 36 МАТЮ ХАРИ

    2 1 Отговор
    За сега от коалицията на жеЛАЕЩИТЕ се чува само ЩЕ

    22:20 13.10.2025

  • 37 Тъй,тъй

    4 1 Отговор
    Войната определено ще е различна защото досега НАТО се криеше зад проксито украйна,а тогава зад кой ще се крие и кой ще им праща пари,оръжие и съветници.Да не забравяме и памперсите.

    22:21 13.10.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 той Путин вече го каза,отдавна,

    1 1 Отговор
    За какво ми е свят без Русия...Нато-мату да си правят сметката...

    22:22 13.10.2025

  • 40 БАЙ ДИМЧО

    1 0 Отговор
    РЬОТЕ,НАТО МАТО АБЕ ВИЕ ОТКАЧЕНИ ЛИ СТЕ АБЕ ЩЕ НИ ЗАДУМКАТ И ЩЕ НИ НОСЯТ КАТО ПАСКАЧКА ИЗ ЛОЗЕ!

    22:22 13.10.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Миризлив руски палячо крепостен

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Руски войник":

    Как не си разбрал,на нас Путин ни каза, че като победим, живота ни ще стане прекрасен и ще станем много богати!

    Коментиран от #46

    22:23 13.10.2025

  • 43 5564646666

    0 0 Отговор
    смешник то няма да има война и нападение, направо ядрено оръжие и си заминаваш.

    22:23 13.10.2025

  • 44 Бункерен плъх-Плешивия охлюв

    1 0 Отговор
    Ще се скрия дълбоко в бункера

    22:24 13.10.2025

  • 45 Оле мале ..

    0 0 Отговор
    Кво става с това НАТО ? ... на кви субстанции са тея хора там не мога даже да си представя . А пък тоя Рюте е директно за психиятрия и то под охрана че да не вземе да избяга

    22:24 13.10.2025

  • 46 тиxo пpъдляк

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Миризлив руски палячо крепостен":

    Бачкай за центове и не се обаждай

    22:25 13.10.2025

  • 47 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "123456":

    Путлера и това не може.

    22:25 13.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания