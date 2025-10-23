Новини
Свят »
Хърватия »
Министърът на отбраната на Хърватия: Никой няма да бъде принуждаван да преминава военно обучение

Министърът на отбраната на Хърватия: Никой няма да бъде принуждаван да преминава военно обучение

23 Октомври, 2025 06:55 432 2

  • хърватия-
  • иван анушич-
  • армия-
  • наборна служба

Анушич подчерта, че програмата за основно военно обучение „не е мярка за патриотизъм“ и не дискриминира онези, които изберат гражданска служба

Министърът на отбраната на Хърватия: Никой няма да бъде принуждаван да преминава военно обучение - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на отбраната на Хърватия Иван Анушич увери, че никой няма да бъде принуждаван да преминава основно военно обучение, ако не желае, като подчерта, че всеки ще може да се позове на религиозни, морални или здравословни причини за отказ, предаде ХИНА, съобщи БТА.

„Няма да има проблеми за никого, който реши, че не иска да служи във военна формация – искането за гражданска служба ще бъде одобрено“, заяви Анушич по време на парламентарен дебат за измененията в Закона за отбраната, възстановяващи задължителното военно обучение.

Отказалите военна служба „по съвест“ ще бъдат насочвани към Гражданска защита за тримесечна служба или към местните самоуправления за четиримесечна гражданска служба, уточни министърът. Разпределението ще се определя от комисия въз основа на медицински прегледи в здравни заведения в цялата страна.

Анушич подчерта, че програмата за основно военно обучение „не е мярка за патриотизъм“ и не дискриминира онези, които изберат гражданска служба. Опозицията обаче изрази критики към предвидените предимства при заетостта за преминалите обучение и към различното третиране на военните и цивилните новобранци. Министърът отвърна, че военно обучените остават на разположение на въоръжените сили до 55-годишна възраст и могат да бъдат призовавани при нужда, което оправдава предоставените им предимства.

Някои депутати от опозицията приветстваха гражданската служба като шанс за укрепване на Гражданската защита, но предупредиха за потенциални организационни затруднения при голям брой заявления за отказ от военна служба. Вътрешният министър на Хърватия Давор Божинович изрази увереност, че повечето млади хора ще изберат военно обучение, но увери, че системата е подготвена за всички сценарии. Той допълни, че комисията няма да „поставя под въпрос съвестта на хората“, а ще осигури формална процедура за упражняване на конституционното им право на отказ.

По данни от анкета сред 13 000 млади мъже, 62 процента подкрепят въвеждането на военна служба, а 65 на сто заявяват готовност да се отзоват на евентуална извънредна призовка. Анушич отбеляза и растящ интерес сред жените – при последния набор 17 процента от доброволците са били жени, посочва ХИНА.

Очаква се парламентът да приеме законопроекта в петък, припомня ХИНА. След това ще бъдат изпратени първите около 3000 повиквателни, а първите наборници ще започнат обучение през януари и февруари. Студентите ще могат да отлагат военната си служба до 30-годишна възраст.


Хърватия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 0 Отговор
    Ще стане като у нас с ЧПФ :

    "Доброволно задължително "какъв словесен оксиморон.

    07:01 23.10.2025

  • 2 бай Бай

    4 0 Отговор
    Малко строй се преброй се няма да навреди на никое изнежено момченце.
    Тъкмо напротив.
    И нашите, особено жълтопаветните, имат нужда от това.

    07:02 23.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания