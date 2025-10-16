Новини
Хърватският министър на демографията: Животът в Германия вече не е толкова привлекателен

Хърватският министър на демографията: Животът в Германия вече не е толкова привлекателен

16 Октомври, 2025 10:40

Днес Хърватия е стабилна и безопасна, икономическите условия се подобряват, каза министърът

Хърватският министър на демографията: Животът в Германия вече не е толкова привлекателен - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хърватия се справя добре с едно от най-големите предизвикателства на съвремието – демографската криза, каза хърватският министър на демографията и имиграцията Иван Шипич в интервю за централната емисия на националната телевизия ХРТ, предаде БТА.

Той подчерта, че за първи път от години се наблюдава тенденция на засилено завръщане на емигранти и техните потомци, като статистиката показва, че повече хора се завръщат в Хърватия, отколкото я напускат.

„Министерството и правителството са се заели с най-горещата тема след Отечествената война (войната за независимост 1991 - 1995 г., б.ред.) – демографията. Имиграцията, или историята на завърналите се емигранти, е неразривно свързана с нея“, заяви Шипич. По думите му ключово значение има сътрудничеството между местните, окръжните и националните институции, за да се променят дългогодишните негативни тенденции.

Министърът призна, че административните и процедурни пречки все още възпират част от желаещите да се завърнат, но увери, че правителството работи по тяхното премахване.

Шипич изтъкна, че основният стимул за завръщане е сигурността в страната.

„Днес Хърватия е стабилна и безопасна. Икономическите условия се подобряват, а животът в Германия, Ирландия или Австралия вече не е толкова привлекателен, както преди десетилетие. Сега сигурността е нашето най-голямо предимство“, заяви той пред ХРТ.

Министърът представи и нова програма за стимулиране на заселването в обезлюдените региони – Далматинска Загора, Лика и Славония – с общ бюджет от 30 милиона евро. Чрез хърватската агенция за малък бизнес, иновации и инвестиции „HAMAG-BICRO“ ще се отпускат заеми до 150 хиляди евро, като до 75 хиляди могат да бъдат опростени.

„Това е реална подкрепа за хората, които искат да останат, да се преместят или да се върнат в родината си“, посочи той.

По думите му животът в малките общности не е непременно по-труден от този в големите градове.

„Нашата цел е да създадем условия за достоен живот навсякъде – чрез работни места, жилищна подкрепа и инфраструктура“, подчерта Шипич.

Шипич заключи, че успехът в демографската политика зависи от синергията между държавата и гражданите: „Не става дума само за мерки за насърчаване на раждаемостта, а за създаване на атмосфера за семеен и достоен живот. Там, където има семейства и деца – има и бъдеще.“


Хърватия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Костадин Костадинов

    6 2 Отговор
    Нормално,застой в икономиката и много мигранти-паразити

    Коментиран от #6

    10:44 16.10.2025

  • 2 Карлос Друсар

    1 5 Отговор
    Еми каза ви го сръбския циганин, аз нямам какво да добавя.

    10:47 16.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Дания затвори границата си с Германия.

    Коментиран от #5

    10:48 16.10.2025

  • 4 Механик

    2 2 Отговор
    Преди две седмици в магазин за авточасти съвсем случайно срещам мъж, който бе един от първите работещи в сервиза. Говоря за 2002-ра година.
    След обичайните поздрави и любезности, аз разбирам ,че не съм го виждал над 20 години, защото той и семейството му през това време са живели и работили в Германия и са се върнали в БГ преди 4 години.
    На въпросът ми защо са се върнали той ме погледна учудено и каза, че "там вече не става за живот".
    п.п.
    Почти напълно съм цитирал разговорът и пиша всичко това без някакви политически пристрастия.
    Забравих само да поясня, ч през това време той е работил в сервиз на ФОРД, а жена му е била медицинска сестра.

    Коментиран от #7

    10:48 16.10.2025

  • 5 Костадин Костадинов

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Не представяй желаното за реалност

    10:49 16.10.2025

  • 6 Бойко Борисов

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Костадин Костадинов":

    Нормално е, защото стандарта на живо се изравнява за всички европейци. За сметка на това, дори една европейска България вече е привлекателна за извъневропейци. Не ли? А един чужд депутат дори твърдеше, че "България сме си я купили!".

    Коментиран от #10

    10:50 16.10.2025

  • 7 Костадин Костадинов

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Още 3милиона такива разговори и България ще се напълни. Аз също без намеци го казвам

    10:51 16.10.2025

  • 8 Днес Хърватия е по скъпа от германия

    4 2 Отговор
    реабраха го след еврото при тях

    а тук със сигурност ще ги задминем по цени
    но по бедни
    благодарение на тиквените преизбирачи
    като много от тях ще броят центовете пред магазините

    10:51 16.10.2025

  • 9 Каква Германия?

    2 1 Отговор
    Това там е арабски халифат управляван от евреи. Умните германци се изнесаха по Австрия и Полша, а едно време се подиграваха на поляците с реклами за изпадлите поляци имигранти. Има Господ, а Той вижда всичко.

    Коментиран от #12, #14

    10:54 16.10.2025

  • 10 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Бойко Борисов":

    Е да де,нали тва казах-никономически застой и другото. Те руснаците май обясняваха че са си купили България

    10:54 16.10.2025

  • 11 супер си е Германия

    3 0 Отговор
    Е, вече по трудно се точат социални помощи от мигрантите като преди години! Но за белите мигранти си е супер в сравнение с балканските страни!

    10:55 16.10.2025

  • 12 Костадин Костадинов

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Каква Германия?":

    Много добра глупост си написал и ма остай бес думи,начи

    10:55 16.10.2025

  • 13 Солютно!

    0 0 Отговор
    Да си поканят още мигранти и лесно ще стане дибидюс непривлекателен.

    10:56 16.10.2025

  • 14 умник

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Каква Германия?":

    Аман от умници копейки!

    10:56 16.10.2025

  • 15 ИЗВЪН

    0 0 Отговор
    Държавата няма методи, да събира подобни данни и изобщо да води някаква статистика. Колко хора пребивават извън страната, колко за постоянно и колко краткосрочно. Колко хора вече са получили второ гражданство и колко деца са се родили , извън България. Ако съществува някаква статистика, то тя е скалъпена, според нуждите на този, който я поръчва.

    10:59 16.10.2025

  • 16 Полет над кукувиче гнездо

    0 0 Отговор
    Новия рай е Русия. Това е страната на неограничените възможности.

    11:05 16.10.2025

