Хърватският министър на демографията: Животът в Германия вече не е толкова привлекателен

Хърватия се справя добре с едно от най-големите предизвикателства на съвремието – демографската криза, каза хърватският министър на демографията и имиграцията Иван Шипич в интервю за централната емисия на националната телевизия ХРТ, предаде БТА.
Той подчерта, че за първи път от години се наблюдава тенденция на засилено завръщане на емигранти и техните потомци, като статистиката показва, че повече хора се завръщат в Хърватия, отколкото я напускат.
„Министерството и правителството са се заели с най-горещата тема след Отечествената война (войната за независимост 1991 - 1995 г., б.ред.) – демографията. Имиграцията, или историята на завърналите се емигранти, е неразривно свързана с нея“, заяви Шипич. По думите му ключово значение има сътрудничеството между местните, окръжните и националните институции, за да се променят дългогодишните негативни тенденции.
Министърът призна, че административните и процедурни пречки все още възпират част от желаещите да се завърнат, но увери, че правителството работи по тяхното премахване.
Шипич изтъкна, че основният стимул за завръщане е сигурността в страната.
„Днес Хърватия е стабилна и безопасна. Икономическите условия се подобряват, а животът в Германия, Ирландия или Австралия вече не е толкова привлекателен, както преди десетилетие. Сега сигурността е нашето най-голямо предимство“, заяви той пред ХРТ.
Министърът представи и нова програма за стимулиране на заселването в обезлюдените региони – Далматинска Загора, Лика и Славония – с общ бюджет от 30 милиона евро. Чрез хърватската агенция за малък бизнес, иновации и инвестиции „HAMAG-BICRO“ ще се отпускат заеми до 150 хиляди евро, като до 75 хиляди могат да бъдат опростени.
„Това е реална подкрепа за хората, които искат да останат, да се преместят или да се върнат в родината си“, посочи той.
По думите му животът в малките общности не е непременно по-труден от този в големите градове.
„Нашата цел е да създадем условия за достоен живот навсякъде – чрез работни места, жилищна подкрепа и инфраструктура“, подчерта Шипич.
Шипич заключи, че успехът в демографската политика зависи от синергията между държавата и гражданите: „Не става дума само за мерки за насърчаване на раждаемостта, а за създаване на атмосфера за семеен и достоен живот. Там, където има семейства и деца – има и бъдеще.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Костадин Костадинов
Коментиран от #6
10:44 16.10.2025
2 Карлос Друсар
10:47 16.10.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #5
10:48 16.10.2025
4 Механик
След обичайните поздрави и любезности, аз разбирам ,че не съм го виждал над 20 години, защото той и семейството му през това време са живели и работили в Германия и са се върнали в БГ преди 4 години.
На въпросът ми защо са се върнали той ме погледна учудено и каза, че "там вече не става за живот".
п.п.
Почти напълно съм цитирал разговорът и пиша всичко това без някакви политически пристрастия.
Забравих само да поясня, ч през това време той е работил в сервиз на ФОРД, а жена му е била медицинска сестра.
Коментиран от #7
10:48 16.10.2025
5 Костадин Костадинов
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Не представяй желаното за реалност
10:49 16.10.2025
6 Бойко Борисов
До коментар #1 от "Костадин Костадинов":Нормално е, защото стандарта на живо се изравнява за всички европейци. За сметка на това, дори една европейска България вече е привлекателна за извъневропейци. Не ли? А един чужд депутат дори твърдеше, че "България сме си я купили!".
Коментиран от #10
10:50 16.10.2025
7 Костадин Костадинов
До коментар #4 от "Механик":Още 3милиона такива разговори и България ще се напълни. Аз също без намеци го казвам
10:51 16.10.2025
8 Днес Хърватия е по скъпа от германия
а тук със сигурност ще ги задминем по цени
но по бедни
благодарение на тиквените преизбирачи
като много от тях ще броят центовете пред магазините
10:51 16.10.2025
9 Каква Германия?
Коментиран от #12, #14
10:54 16.10.2025
10 Костадин Костадинов
До коментар #6 от "Бойко Борисов":Е да де,нали тва казах-никономически застой и другото. Те руснаците май обясняваха че са си купили България
10:54 16.10.2025
11 супер си е Германия
10:55 16.10.2025
12 Костадин Костадинов
До коментар #9 от "Каква Германия?":Много добра глупост си написал и ма остай бес думи,начи
10:55 16.10.2025
13 Солютно!
10:56 16.10.2025
14 умник
До коментар #9 от "Каква Германия?":Аман от умници копейки!
10:56 16.10.2025
15 ИЗВЪН
10:59 16.10.2025
16 Полет над кукувиче гнездо
11:05 16.10.2025