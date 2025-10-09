Новини
Как Германия ще се бори с дроновете
  Тема: Украйна

9 Октомври, 2025 14:40 746 33

  • дронове-
  • германия-
  • нато-
  • сигурност

Федералното правителство възнамерява да подобри защитата на страната. Полицията ще получи нови правомощия

Как Германия ще се бори с дроновете - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Още през 2025 година към федералната полиция ще бъде създадена нова структура – звено за борба с дронове. Предвижда се също и разкриването на центрове за противодействие на дронове – на федерално и провинциално ниво.

Промените са залегнали в одобрения от правителството проект за нов закон за полицията. Реформата тепърва трябва да бъде одобрена и от двете камари на парламента – Бундестага и Бундесрата. Освен правомощия за противодействие на дронове, законът ще разшири значително компетенциите на федералната полиция. Настоящият закон за полицията е на повече от 30 години, припомня в тази връзка германската обществена телевизия АРД.

Още новини от Украйна

Какво точно се планира в новия закон?

Проектозаконът цели да уреди юридически новите правомощия на федералната полиция да отблъсква дронове в своите области на компетентност - като летища и железопътна инфраструктура, както и да използва дронове - например при демонстрации. В проекта, с копие от който разполага АРД, е записано: "За да отблъсне опасност, произтичаща от безпилотни летателни апарати по суша, въздух и вода, федералната полиция може да използва подходящи технически средства срещу тях (…), ако отблъскването на опасността по друг начин би било безперспективно или много трудно".

Федералната полиция вече ще има право да сваля дронове и ще може да помага на полицейските служби в отделните 16 провинции при отбраната срещу дронове, ако такава помощ ѝ бъде поискана. За тази цел полицията трябва да получи повече устройства - те ще струват около 90 милиона евро годишно. Освен това трябва да бъдат наети 341 допълнителни служители, които да обслужват въпросната техника, допълва АРД.

По информация на вътрешния министър Александър Добринт ще бъде създаден и съвместен Център за противодействие на дронове, в който ще бъдат представени полицията, митниците, Федералната криминална служба и властите на федералните провинции. Целта е да се интегрират още по-тясно полицейските и военните сили за противодействие на дронове и да се разработят нови способности за противодействие.

Повече правомощия за полицията

Федералната полиция ще получи повече правомощия и компетенции при локализирането на мобилни телефони и осигуряването на данни за пътниците на самолети. В бъдеще тя ще има право да подслушва телефони и да събира данни за местоположението и други данни на потребителите, например за да предотврати влизането на екстремисти в страната или да разкрие маршрути на трафиканти. Полицията ще може да налага и забрани за пребиваване - целта е така да се предотврати например присъствието на потенциални престъпници на определени места като гари или летища. Това надхвърля разпоредбите за т.нар. изгонване от дадено място, което е само временна мярка. Новата забрана за пребиваване ще се използва и за защита от дронове в близост до летища.

Федералната полиция е подчинена на министерството на вътрешните работи и отговаря за охраната на границите, за сигурността на гарите, летищата и федералните органи – например федералното канцлерство. Полицията оказва съдействие и на провинциалните власти, когато те поискат такова съдействие.

Какво още се планира?

В случая с дроновете в района на мюнхенското летище беше поискана помощ от военните. С промените в закона за въздушната безопасност на Бундесвера вече се дават правомощия да оказва помощ при опасност от дронове - например когато военни дронове бъдат засечени на голяма височина.

Поправките в този закон вече се обсъждат от правителството, а според министър Добринт във вижданията на министерствата на вътрешните работи, отбраната и правосъдието няма никакви различия.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 10 гласа.
