Тръмп: Испания е страхотна страна. Педро е добър човек - ще се разберем

Американският президент Доналд Тръмп се пошегува с испанския премиер Педро Санчес по повод разногласията им за военните разходи, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.
В заключителните си изказвания на вчерашната среща за Газа в Египет Тръмп се обърна директно към Санчес, който присъстваше на събитието: „Успявам ли да го убедя за разходите за отбрана? Все по-близо съм. Върша фантастична работа. Испания? Къде е Испания?“, каза американският президент, докато оглеждаше залата.
Тръмп настоява страните от НАТО да отделят по 5% от своя БВП за отбрана.
Думите на Тръмп разведриха настроението на иначе сериозната церемония, посветена на подписването на примирието в Газа. Американският президент направи коментарите, докато поздравяваше присъстващите световни лидери, участвали в посредничеството за мир в Близкия изток.
Въпреки че изказването на Тръмп бе хумористично, то отрази неговата дългогодишна критика към членовете на НАТО, които не изпълняват целите си за военни разходи. През последните месеци той неведнъж упрекна Испания, че „финансовата ѝ ангажираност към Алианса не е достатъчна“.
Приятелският му тон към Санчес влезе в контраст с негови предишни и по-остри изявления, като например намеците му, че страните, които „не плащат своя дял“, може да бъдат изключени от НАТО.
„Испания е страхотна страна. Педро е добър човек - ще се разберем“, каза още Тръмп с усмивка, докато публиката се смееше.
Испанският премиер не отговори публично по време на събитието. Дипломатически източници посочиха, че коментарите на Тръмп са били приети „в дух на сърдечност“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да питам
Коментиран от #5
12:03 14.10.2025
2 Kaлпазанин
12:04 14.10.2025
3 Има два думи
Коментиран от #11
12:05 14.10.2025
4 бай Бай
Всичко що шава - под ножа.
Ама така е в края на дните си...
12:07 14.10.2025
5 Отговарям
До коментар #1 от "да питам":Бункерното зелено джудже пак бил в полския бункер, че в Киев много Буревестници д
хфърчали.
Няма ток, вода и топло.
Коментиран от #8, #10
12:08 14.10.2025
6 трамппампам
12:17 14.10.2025
7 Pyccкий Карлик
12:18 14.10.2025
8 а бункерния молец
До коментар #5 от "Отговарям":пълни чемоданите
12:18 14.10.2025
9 тъй де
12:25 14.10.2025
10 да питам
До коментар #5 от "Отговарям":Абе , за Валдай питам , бе ... 🤭
12:34 14.10.2025
11 не може да бъде
До коментар #3 от "Има два думи":Педро е добър човек а Мелони е много красива -това е стилът Тръмп!?Подписването на мирното споразумение в Кайро всъщност беше една театрално-оперна постановка която може би трябва да се нарича Миротворецът Тръмп или новият Радамес!?В тая постановка Тръмп беше главният герой -тенор -солист други -като ал Сиси изпълняваха ролята на хора а представителят на ЕК Коща беше задният десен крак на слона!?Все пак аз лично приветствам това споразумение защото слага край на едно непонятно и неочаквано /поне за мен/варварство !?Тръмп избяга чрез своя стил на хиперболизиране възхваляване и хумор от главните въпроси и така спасява от осъждане и Нетаняху и Израел..но на такива събития като войната в Газа и Украйна се дава оценка по -късно !?Това което ми прави най-силно впечатление е изтикването на ЕК /ЕС в ъгъла и засилването на важността на Ердоган !?Вижте -на преден плана бяха Мицотакис Мелони Педро Санчес ал Сиси Ердоган изникна и Орбан а представителят на ЕК Коща просто изчезна от камерите -това заслужава анализиране!?Също така няма да може да се избяга от сравнението на действията на Израел и Русия -даже бих казал че сега ще стане наложително!?
12:52 14.10.2025