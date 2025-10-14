Новини
Тръмп: Испания е страхотна страна. Педро е добър човек - ще се разберем

Тръмп: Испания е страхотна страна. Педро е добър човек - ще се разберем

14 Октомври, 2025 12:01

Тръмп настоява страните от НАТО да отделят по 5% от своя БВП за отбрана

Тръмп: Испания е страхотна страна. Педро е добър човек - ще се разберем - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Американският президент Доналд Тръмп се пошегува с испанския премиер Педро Санчес по повод разногласията им за военните разходи, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

В заключителните си изказвания на вчерашната среща за Газа в Египет Тръмп се обърна директно към Санчес, който присъстваше на събитието: „Успявам ли да го убедя за разходите за отбрана? Все по-близо съм. Върша фантастична работа. Испания? Къде е Испания?“, каза американският президент, докато оглеждаше залата.

Тръмп настоява страните от НАТО да отделят по 5% от своя БВП за отбрана.

Думите на Тръмп разведриха настроението на иначе сериозната церемония, посветена на подписването на примирието в Газа. Американският президент направи коментарите, докато поздравяваше присъстващите световни лидери, участвали в посредничеството за мир в Близкия изток.

Въпреки че изказването на Тръмп бе хумористично, то отрази неговата дългогодишна критика към членовете на НАТО, които не изпълняват целите си за военни разходи. През последните месеци той неведнъж упрекна Испания, че „финансовата ѝ ангажираност към Алианса не е достатъчна“.

Приятелският му тон към Санчес влезе в контраст с негови предишни и по-остри изявления, като например намеците му, че страните, които „не плащат своя дял“, може да бъдат изключени от НАТО.

„Испания е страхотна страна. Педро е добър човек - ще се разберем“, каза още Тръмп с усмивка, докато публиката се смееше.

Испанският премиер не отговори публично по време на събитието. Дипломатически източници посочиха, че коментарите на Тръмп са били приети „в дух на сърдечност“.


  • 1 да питам

    5 11 Отговор
    Абе , бункерний нещо се губи ...

    Коментиран от #5

    12:03 14.10.2025

  • 2 Kaлпазанин

    14 2 Отговор
    Половин сев и Южна Америка говори испански ,това да не ти са дойчовските наркозависими магарета ,апропо те са и първите изгонили евреите от Европа

    12:04 14.10.2025

  • 3 Има два думи

    15 3 Отговор
    в речника му- добър и лош. Беден речник.

    Коментиран от #11

    12:05 14.10.2025

  • 4 бай Бай

    9 1 Отговор
    Патока съвсем не подбира.
    Всичко що шава - под ножа.
    Ама така е в края на дните си...

    12:07 14.10.2025

  • 5 Отговарям

    13 5 Отговор

    До коментар #1 от "да питам":

    Бункерното зелено джудже пак бил в полския бункер, че в Киев много Буревестници д
    хфърчали.
    Няма ток, вода и топло.

    Коментиран от #8, #10

    12:08 14.10.2025

  • 6 трамппампам

    3 0 Отговор
    педро е .... педро

    12:17 14.10.2025

  • 7 Pyccкий Карлик

    3 2 Отговор
    Всеки Педро е наш pyccкий товарищь 😁😁😁

    12:18 14.10.2025

  • 8 а бункерния молец

    0 7 Отговор

    До коментар #5 от "Отговарям":

    пълни чемоданите

    12:18 14.10.2025

  • 9 тъй де

    8 0 Отговор
    В шеги и закачки и хоп - 5% от БВП на всяка държава - член на НАТО и ето ти много, много милиарди за американските оръжейни производители. Държавите ще плащат за оръжия и войни вместо за мир, образование, здравеопазване, култура... Дончо е като рекламент агент на оръжейния бизнес докато се бори за Нобелова награда за мир. На рекламните агенти се плаща процент от продажбите, колко ли от тези 5% ще отидат в империята на Дончо можем само да се досещаме.

    12:25 14.10.2025

  • 10 да питам

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Отговарям":

    Абе , за Валдай питам , бе ... 🤭

    12:34 14.10.2025

  • 11 не може да бъде

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Има два думи":

    Педро е добър човек а Мелони е много красива -това е стилът Тръмп!?Подписването на мирното споразумение в Кайро всъщност беше една театрално-оперна постановка която може би трябва да се нарича Миротворецът Тръмп или новият Радамес!?В тая постановка Тръмп беше главният герой -тенор -солист други -като ал Сиси изпълняваха ролята на хора а представителят на ЕК Коща беше задният десен крак на слона!?Все пак аз лично приветствам това споразумение защото слага край на едно непонятно и неочаквано /поне за мен/варварство !?Тръмп избяга чрез своя стил на хиперболизиране възхваляване и хумор от главните въпроси и така спасява от осъждане и Нетаняху и Израел..но на такива събития като войната в Газа и Украйна се дава оценка по -късно !?Това което ми прави най-силно впечатление е изтикването на ЕК /ЕС в ъгъла и засилването на важността на Ердоган !?Вижте -на преден плана бяха Мицотакис Мелони Педро Санчес ал Сиси Ердоган изникна и Орбан а представителят на ЕК Коща просто изчезна от камерите -това заслужава анализиране!?Също така няма да може да се избяга от сравнението на действията на Израел и Русия -даже бих казал че сега ще стане наложително!?

    12:52 14.10.2025

