Русия е обезпокоена от боевете между Пакистан и Афганистан

13 Октомври, 2025 22:49 777 9

Москва разчита на възобновяване на конструктивния диалог между Афганистан и Пакистан

Снимка: БГНЕС/ EPA
Русия следи със загриженост съобщенията за сблъсъци по границата между Пакистан и Афганистан и призова Кабул и Исламабад да проявят сдържаност, съобщи руското Външно министерство, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Според постъпващата информация ситуацията се стабилизира. Приветстваме този процес", се добавя в изявлението.

Москва е била притеснена от съобщенията за поредното изостряне на ситуацията в района на афганско-пакистанската граница на 10 – 11 октомври, посочва ТАСС. "Кабул и Исламабад коментират по различен начин характера на сблъсъците и причините за ескалацията", посочва руското дипломатическо ведомство.

"Към настоящия момент, според постъпващата информация, обстановката се стабилизира. Приветстваме този процес. Призоваваме Кабул и Исламабад към търпение и сдържаност, разрешаване на всякакви разногласия с политико-дипломатически средства“, подчертаха от руското външно министерство.

Москва разчита на възобновяване на конструктивния диалог между Афганистан и Пакистан, включително по въпросите на борбата с тероризма и регионалната сигурност, допълва ТАСС.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгений Онанегин

    6 0 Отговор
    Я?! Кво толкова е станало?

    22:51 13.10.2025

  • 2 Сатана Z

    2 9 Отговор
    Русия мачка НАТО в Украйна.Направо им изби зъбите

    Коментиран от #3, #5

    22:54 13.10.2025

  • 3 НИЕ

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Водини Путине !!!!!!!!!!!!!🎖️🥇☢️

    23:02 13.10.2025

  • 4 Миротворец

    6 1 Отговор
    в авганистан ядоха големият бой , прави са да се притесняват

    23:03 13.10.2025

  • 5 Али

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Направо им изби ножка. Вече цели 3!дни!.

    Коментиран от #6

    23:05 13.10.2025

  • 6 Сатана Z

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Али":

    Над 2 000 000 укри са при Бандера ,а 248 000 са на Слънчака издържани от бг балъците.

    23:24 13.10.2025

  • 7 Браво!

    1 2 Отговор
    Братушките изкараха една подводница и натоцистите напълниха гащите!

    23:35 13.10.2025

  • 8 Гробе

    3 1 Отговор
    Да не запукат и Русия

    23:36 13.10.2025

  • 9 Ксаниба

    2 1 Отговор
    И на кой му пука дали Русия е обезпокоена,

    23:38 13.10.2025

