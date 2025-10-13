Русия е обезпокоена от боевете между Пакистан и Афганистан

Русия следи със загриженост съобщенията за сблъсъци по границата между Пакистан и Афганистан и призова Кабул и Исламабад да проявят сдържаност, съобщи руското Външно министерство, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Според постъпващата информация ситуацията се стабилизира. Приветстваме този процес", се добавя в изявлението.
Москва е била притеснена от съобщенията за поредното изостряне на ситуацията в района на афганско-пакистанската граница на 10 – 11 октомври, посочва ТАСС. "Кабул и Исламабад коментират по различен начин характера на сблъсъците и причините за ескалацията", посочва руското дипломатическо ведомство.
"Към настоящия момент, според постъпващата информация, обстановката се стабилизира. Приветстваме този процес. Призоваваме Кабул и Исламабад към търпение и сдържаност, разрешаване на всякакви разногласия с политико-дипломатически средства“, подчертаха от руското външно министерство.
Москва разчита на възобновяване на конструктивния диалог между Афганистан и Пакистан, включително по въпросите на борбата с тероризма и регионалната сигурност, допълва ТАСС.
1 Евгений Онанегин
22:51 13.10.2025
2 Сатана Z
Коментиран от #3, #5
22:54 13.10.2025
3 НИЕ
До коментар #2 от "Сатана Z":Водини Путине !!!!!!!!!!!!!🎖️🥇☢️
23:02 13.10.2025
4 Миротворец
23:03 13.10.2025
5 Али
До коментар #2 от "Сатана Z":Направо им изби ножка. Вече цели 3!дни!.
Коментиран от #6
23:05 13.10.2025
6 Сатана Z
До коментар #5 от "Али":Над 2 000 000 укри са при Бандера ,а 248 000 са на Слънчака издържани от бг балъците.
23:24 13.10.2025
7 Браво!
23:35 13.10.2025
8 Гробе
23:36 13.10.2025
9 Ксаниба
23:38 13.10.2025