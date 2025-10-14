Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Техеран: Граничим с 16 държави, не могат лесно да ни санкционират

Техеран: Граничим с 16 държави, не могат лесно да ни санкционират

14 Октомври, 2025 05:16, обновена 14 Октомври, 2025 05:20 769 4

  • иран-
  • санкции-
  • президент

Ако управляваме ефективно отношенията си със съседите, можем успешно да преодолеем външния натиск, заяви президентът на Иран

Техеран: Граничим с 16 държави, не могат лесно да ни санкционират - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Иранският президент Масуд Пезешкиан подчерта, че страна като Иран, която граничи с 16 държави, не може лесно да бъде санкционирана, изтъквайки важността на отношенията със съседните държави, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

По време на церемония днес Пезешкиан каза: „Ако управляваме ефективно отношенията си със съседите, можем успешно да преодолеем външния натиск“.

Визирайки 12-дневната война, за чието избухване Иран не носи вина, и народната подкрепа към правителството, президентът заяви: „В свят, в който агресорите се опитват да наложат волята си на другите, именно нашата връзка с хората ни дава силата да се противопоставим на алчността“.

Освен това Пезешкиан посочи усилията на администрацията за справяне с дисбалансите в отделните сфери, особено в енергийния сектор, добавяйки, че е постигнат значителен напредък в разработването на слънчеви електроцентрали и че запасите от гориво за електроцентралите са в много по-добро състояние в сравнение с миналата година.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    4 2 Отговор
    Абе те си санкционират, ама вашето спасение е да придобиете атома..... Голяма грешка, че досега не го направихте....

    Коментиран от #4

    05:51 14.10.2025

  • 2 Забележка

    2 4 Отговор
    И този живее в паралелна реалност като един бункерен, къс фюрер.

    06:28 14.10.2025

  • 3 Кривоверен алкаш

    1 1 Отговор
    .....В свят, в който агресорите се опитват да наложат волята си на другите....ей пижамен,това не се ли отнася и за Вашата дружка Русия....

    07:08 14.10.2025

  • 4 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Явно не разбирате че няма кой да ги остави да го придобият...

    07:10 14.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания