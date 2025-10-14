Техеран: Граничим с 16 държави, не могат лесно да ни санкционират

Иранският президент Масуд Пезешкиан подчерта, че страна като Иран, която граничи с 16 държави, не може лесно да бъде санкционирана, изтъквайки важността на отношенията със съседните държави, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

По време на церемония днес Пезешкиан каза: „Ако управляваме ефективно отношенията си със съседите, можем успешно да преодолеем външния натиск“.

Визирайки 12-дневната война, за чието избухване Иран не носи вина, и народната подкрепа към правителството, президентът заяви: „В свят, в който агресорите се опитват да наложат волята си на другите, именно нашата връзка с хората ни дава силата да се противопоставим на алчността“.

Освен това Пезешкиан посочи усилията на администрацията за справяне с дисбалансите в отделните сфери, особено в енергийния сектор, добавяйки, че е постигнат значителен напредък в разработването на слънчеви електроцентрали и че запасите от гориво за електроцентралите са в много по-добро състояние в сравнение с миналата година.