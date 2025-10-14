Новини
Тръмп се хвали: САЩ са най-богатата страна в света и заради митата! Пекин и Вашингтон преговарят

14 Октомври, 2025 05:47, обновена 14 Октомври, 2025 05:59 1 063 13

Според китайското министерство на търговията в понеделник са се провели разговори на работно ниво

Тръмп се хвали: САЩ са най-богатата страна в света и заради митата! Пекин и Вашингтон преговарят - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Работните групи между търговските министерства на Китай и САЩ продължават консултациите на фона на заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи допълнителни 100% мита върху китайски стоки, съобщи китайското Министерство на търговията.

„Китай и САЩ поддържат контакти чрез двустранни търговски и икономически консултации. Вчера се проведоха разговори на работно ниво“, се казва в изявление, след съобщения, че Пекин е отхвърлил предложението на правителството на САЩ за провеждане на телефонен разговор относно затягането на контрола върху износа на редкоземни метали от страна на Китай. Тази мярка предизвика остра реакция от Белия дом, който заплаши с допълнителни мита.

Според изявлението на Министерството на търговията, Китай преди това е изложил позицията си по подобни намерения на САЩ. „Бихме искали да повторим, че мерките по отношение на редкоземните метали и свързаните с тях продукти са легитимни действия, предприети от китайското правителство в съответствие със законите и разпоредбите за подобряване на националната система за контрол на износа“, отбеляза се в него. „Китай, като отговорна голяма сила, винаги е защитавал решително своята национална и цялостна международна сигурност.“

На 9 октомври китайското Министерство на търговията публикува няколко документа относно затягането на контрола върху износа на редкоземни метали, свързани с тях технологии и минно оборудване. Това разгневи американския президент Доналд Тръмп, който на следващия ден заплаши Пекин със 100% увеличение на тарифите и ограничения върху доставките на софтуер, считано от 1 ноември или по-рано. Това би довело общите американски тарифи върху китайските стоки до 130%.

Според данни на Главната митническа администрация, Китай е увеличил износа на редкоземни метали с 12,6% на годишна база от януари до септември, достигайки 48 350 тона. Стойността на доставките през първите девет месеца обаче е намаляла със 7,8% до 342,3 милиона долара.

Съединените щати сега са най-богатата страна в света, отчасти благодарение на налагането на тарифи, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Вярвам, че сега, с тарифите, ние сме най-богатата страна в света, носеща стотици милиарди долари“, каза той пред репортери на борда на самолета си по пътя от Шарм ел-Шейх за Вашингтон.

На 2 април Тръмп обяви налагането на тарифи върху продукти от 185 държави и територии. По-късно американският лидер коригира тарифните ставки за някои държави.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 добрееее

    15 1 Отговор
    само няколко милиона спят в кашони по улиците а тея дни военни се редят за безплатна храна

    06:05 14.10.2025

  • 2 Европеец

    12 1 Отговор
    Богати на кредити...... много не вярно заглавие...... Дончо какво да го коментирам, краварът говори за мир, а ще дава нападателно оръжие, тумахавки де на зеления наркоман просяк милионер..... Съмнявам се, че ще ги даде, ама знае ли човек какво му е в сламената глава....

    06:08 14.10.2025

  • 3 Гладна кокошка

    11 1 Отговор
    ПРОСО сънува . МНООООООГО още ще трябва да се наваксва след безхаберието на бай бай . С мита държава не става . С войните по света вече няма да я бъде , защото не оставиха земя НЕРАЗКОПАНА , а има БРИКС и евентуално БРИКС - защита .

    06:11 14.10.2025

  • 4 я пак

    14 0 Отговор
    това чучело старо напълно е изперкал,краварите са с най-голям външен дълг,пари-хартия без никакво златно покритие,и кога започнаха държавите да плащат мита,всичките президенти на краварника са с психически проблеми.

    06:13 14.10.2025

  • 5 Верно е са богати СрАЩ,

    12 1 Отговор
    а ма на тъпанари и и огромни дългове. Видя се, че от митата печелят само от евроgeyсkiте подлоги. От държави независими, като Китай, Индия, Бразилия, Русия и още ред други получават среден пръст с преобладаващо свити съседни. Бореца за Нобел остана с тиквен медал за хелоуин.

    06:19 14.10.2025

  • 6 Света се променя

    6 0 Отговор
    А долара заема все по-малка част от света. И най-богатата, като няма долар идва момента да се моли. Всички войни са за кървавия долар.

    06:46 14.10.2025

  • 7 Най богатата

    7 0 Отговор
    Беше докато крадеше. Вече няма как да е.

    06:47 14.10.2025

  • 8 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 0 Отговор
    Богати на ...дългове към печатарите..

    06:49 14.10.2025

  • 9 дядото

    5 0 Отговор
    с дълг от 38 трилиона щд били най-богатата държава.добре е.

    06:50 14.10.2025

  • 10 Само дългове

    5 0 Отговор
    Близо 30 милиона от 360 милиона спят под мостовете и по улиците и се увеличават, защото САЩ са богати на долари, но доларите нещо не вървят вече.

    06:52 14.10.2025

  • 13 Ахаха

    0 0 Отговор
    Тръмп се хвали: САЩ са най-богатата страна в света и заради митата!

    А колко трилиона дълг имат сащ че са
    най-богата страна 😁

    07:13 14.10.2025

