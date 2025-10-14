Тръмп се хвали: САЩ са най-богатата страна в света и заради митата! Пекин и Вашингтон преговарят

Работните групи между търговските министерства на Китай и САЩ продължават консултациите на фона на заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи допълнителни 100% мита върху китайски стоки, съобщи китайското Министерство на търговията.

„Китай и САЩ поддържат контакти чрез двустранни търговски и икономически консултации. Вчера се проведоха разговори на работно ниво“, се казва в изявление, след съобщения, че Пекин е отхвърлил предложението на правителството на САЩ за провеждане на телефонен разговор относно затягането на контрола върху износа на редкоземни метали от страна на Китай. Тази мярка предизвика остра реакция от Белия дом, който заплаши с допълнителни мита.

Според изявлението на Министерството на търговията, Китай преди това е изложил позицията си по подобни намерения на САЩ. „Бихме искали да повторим, че мерките по отношение на редкоземните метали и свързаните с тях продукти са легитимни действия, предприети от китайското правителство в съответствие със законите и разпоредбите за подобряване на националната система за контрол на износа“, отбеляза се в него. „Китай, като отговорна голяма сила, винаги е защитавал решително своята национална и цялостна международна сигурност.“

На 9 октомври китайското Министерство на търговията публикува няколко документа относно затягането на контрола върху износа на редкоземни метали, свързани с тях технологии и минно оборудване. Това разгневи американския президент Доналд Тръмп, който на следващия ден заплаши Пекин със 100% увеличение на тарифите и ограничения върху доставките на софтуер, считано от 1 ноември или по-рано. Това би довело общите американски тарифи върху китайските стоки до 130%.

Според данни на Главната митническа администрация, Китай е увеличил износа на редкоземни метали с 12,6% на годишна база от януари до септември, достигайки 48 350 тона. Стойността на доставките през първите девет месеца обаче е намаляла със 7,8% до 342,3 милиона долара.

Съединените щати сега са най-богатата страна в света, отчасти благодарение на налагането на тарифи, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Вярвам, че сега, с тарифите, ние сме най-богатата страна в света, носеща стотици милиарди долари“, каза той пред репортери на борда на самолета си по пътя от Шарм ел-Шейх за Вашингтон.

На 2 април Тръмп обяви налагането на тарифи върху продукти от 185 държави и територии. По-късно американският лидер коригира тарифните ставки за някои държави.