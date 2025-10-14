Германските служби закриха 1400 незаконни уебсайта в Източна Европа, в операцията са участвали и българските власти

Германски следователи и финансовият регулатор БаФин (BaFin) са закрили над 1400 незаконни уебсайта в Източна Европа, свързани с измами с онлайн търговия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Акцията, наречена "Операция Херкулес", е проведена от полицията на провинция Баден-Вюртемберг, БаФин, Европол и българските власти. Целта е била да бъдат спрени дейностите на мрежи, които улесняват измамни инвестиционни схеми чрез фалшиви търговски платформи.
Потребителите на тези сайтове били насочвани към брокери, работещи от кол центрове в чужбина, които ги убеждавали да инвестират големи суми в криптовалути. В много случаи хората разбирали чак след месеци, че парите им изобщо не са били инвестирани.
"Измамниците стават все по-добри като използват изкуствен интелект, за да създават постоянно нелегални сайтове и да примамват инвеститори в капан", коментира Биргит Родолфе от БаФин.
Подобна акция беше проведена през юни, когато бяха блокирани 800 незаконни домейна. Оттогава са регистрирани над 20 милиона опита за достъп до тях.
"Мерките сериозно отслабиха престъпните мрежи, като успяхме да противодействаме на основни елементи от тяхната техническа инфраструктура", се казва още в съвместното съобщение.
1 БРАВО
Коментиран от #7
08:45 14.10.2025
2 Боруна Лом
Коментиран от #21
08:46 14.10.2025
3 Пич
08:48 14.10.2025
4 Фен
08:50 14.10.2025
5 по сайтовете търгуват
08:55 14.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пич
До коментар #1 от "БРАВО":По крадливо, подло и продажно от копейката е само пияния му господар от блатата, другарю мусорчик!
Коментиран от #11, #13
09:02 14.10.2025
8 Абсурд Домокрациев
Коментиран от #12
09:05 14.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Русия 🤔
Защото Източна Европа е именно в Русия ‼️
Коментиран от #16
09:07 14.10.2025
11 Колкото
До коментар #7 от "Пич":И да го копираш не си дори и близо до човека, който ти разказва играта! Той е велик интелект, а ти никакъв!
09:07 14.10.2025
12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❕❕❕
До коментар #8 от "Абсурд Домокрациев":🔞най удачно е да ви заровят на бунището сите копейки, другото ще се оправи🔞
Коментиран от #15, #17, #18
09:08 14.10.2025
13 Койо
До коментар #7 от "Пич":Намери си сериозен, отговорен и способен масажист за простата Пич, така ще се успокойш и ще спреш тайно да се надяваш някой първичен блатник да те уважи
09:09 14.10.2025
14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #19
09:10 14.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й 🔞🔞🔞
До коментар #12 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❕❕❕":🔞Н.АЙ-УД.АЧНО Е
ДВ.АМА НИ.ГЕРИЙЦИ ДА ТИ
П.Р.Ъ.С.Н.@.Т. ... Z.@.Д.Н.И.К.@
ОТ С.EE.КС 🔞
🖕 НИ.КОКРА.ДЛА Г@ДН@ ПОДЛ@🖕
09:15 14.10.2025
19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й 🖕🖕🖕
До коментар #14 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":🖕ДОКАТО НЕ ТИ НАПЪЛНЯТ УСТАТА
СЪС С.П.Е.Р.М.@ и Л.@.Й.Н.@
НЯМА ДА ИМА СПОКОЙСТВИЕ ОТ ТЕЕБ🖕
🔞НЕ.ДО.Е.Б@Н@ НИКОКР@ДЛ@🔞
09:18 14.10.2025
20 Германски експерт
Ще ударят на камък! Ние дъното отдавна сме го стигнали... Сега копаем надолу...
09:22 14.10.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.