Новини
Свят »
Германия »
Германските служби закриха 1400 незаконни уебсайта в Източна Европа, в операцията са участвали и българските власти

Германските служби закриха 1400 незаконни уебсайта в Източна Европа, в операцията са участвали и българските власти

14 Октомври, 2025 08:41 958 21

  • киберсигурност-
  • германия-
  • уебсайтове-
  • българия-
  • измама

Потребителите на тези сайтове били насочвани към брокери, които ги убеждавали да инвестират големи суми в криптовалути

Германските служби закриха 1400 незаконни уебсайта в Източна Европа, в операцията са участвали и българските власти - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германски следователи и финансовият регулатор БаФин (BaFin) са закрили над 1400 незаконни уебсайта в Източна Европа, свързани с измами с онлайн търговия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Акцията, наречена "Операция Херкулес", е проведена от полицията на провинция Баден-Вюртемберг, БаФин, Европол и българските власти. Целта е била да бъдат спрени дейностите на мрежи, които улесняват измамни инвестиционни схеми чрез фалшиви търговски платформи.

Потребителите на тези сайтове били насочвани към брокери, работещи от кол центрове в чужбина, които ги убеждавали да инвестират големи суми в криптовалути. В много случаи хората разбирали чак след месеци, че парите им изобщо не са били инвестирани.

"Измамниците стават все по-добри като използват изкуствен интелект, за да създават постоянно нелегални сайтове и да примамват инвеститори в капан", коментира Биргит Родолфе от БаФин.

Подобна акция беше проведена през юни, когато бяха блокирани 800 незаконни домейна. Оттогава са регистрирани над 20 милиона опита за достъп до тях.

"Мерките сериозно отслабиха престъпните мрежи, като успяхме да противодействаме на основни елементи от тяхната техническа инфраструктура", се казва още в съвместното съобщение.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БРАВО

    18 6 Отговор
    Само урсула изеления наркоман могат да крадат парите на европейските данъкоплатци!

    Коментиран от #7

    08:45 14.10.2025

  • 2 Боруна Лом

    8 5 Отговор
    АБЕ ТЕЗИ НЕ СА ЛИ НА ОКТОБЕР ФЕСТ, А СЕ ЗАНИМАВАТ С ГЛУПОСТИ?

    Коментиран от #21

    08:46 14.10.2025

  • 3 Пич

    11 4 Отговор
    Тоест - фашистите цензурират !!! Мнения различни от Урсулианските не се допускат !!!

    08:48 14.10.2025

  • 4 Фен

    10 2 Отговор
    А ДВ, кога ще го закрият?🤔 То затри и Германия, и България.

    08:50 14.10.2025

  • 5 по сайтовете търгуват

    2 1 Отговор
    вейпове и пиратски софтуер за хакери . затова ги спират . а после отварят нови .

    08:55 14.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пич

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "БРАВО":

    По крадливо, подло и продажно от копейката е само пияния му господар от блатата, другарю мусорчик!

    Коментиран от #11, #13

    09:02 14.10.2025

  • 8 Абсурд Домокрациев

    5 0 Отговор
    Тази новина има един важен акцент- как германските служби закриват нещо си в източна европа. Следователно следващата крсчка на международнта игра на демокрстична интеграция ще бъде българските служби да закрият бизнеси и сайтове в Германия и Франция

    Коментиран от #12

    09:05 14.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 2 Отговор
    И как Германия закрива уеб сайтове в ...
    Русия 🤔
    Защото Източна Европа е именно в Русия ‼️

    Коментиран от #16

    09:07 14.10.2025

  • 11 Колкото

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    И да го копираш не си дори и близо до човека, който ти разказва играта! Той е велик интелект, а ти никакъв!

    09:07 14.10.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❕❕❕

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Абсурд Домокрациев":

    🔞най удачно е да ви заровят на бунището сите копейки, другото ще се оправи🔞

    Коментиран от #15, #17, #18

    09:08 14.10.2025

  • 13 Койо

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Намери си сериозен, отговорен и способен масажист за простата Пич, така ще се успокойш и ще спреш тайно да се надяваш някой първичен блатник да те уважи

    09:09 14.10.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 3 Отговор
    До като не се унищожи външноклозетния блатен халифат и бункерното не висне от башнята така ще е‼️

    Коментиран от #19

    09:10 14.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й 🔞🔞🔞

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❕❕❕":

    🔞Н.АЙ-УД.АЧНО Е
    ДВ.АМА НИ.ГЕРИЙЦИ ДА ТИ
    П.Р.Ъ.С.Н.@.Т. ... Z.@.Д.Н.И.К.@
    ОТ С.EE.КС 🔞
    🖕 НИ.КОКРА.ДЛА Г@ДН@ ПОДЛ@🖕

    09:15 14.10.2025

  • 19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й 🖕🖕🖕

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    🖕ДОКАТО НЕ ТИ НАПЪЛНЯТ УСТАТА
    СЪС С.П.Е.Р.М.@ и Л.@.Й.Н.@
    НЯМА ДА ИМА СПОКОЙСТВИЕ ОТ ТЕЕБ🖕
    🔞НЕ.ДО.Е.Б@Н@ НИКОКР@ДЛ@🔞

    09:18 14.10.2025

  • 20 Германски експерт

    1 0 Отговор
    Германия се самозакрива, ама се мъчи и нас да дръпне към дъното...
    Ще ударят на камък! Ние дъното отдавна сме го стигнали... Сега копаем надолу...

    09:22 14.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания