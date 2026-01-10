Новини
Четирима души са ранени при кюрдски удари с дронове в Алепо

10 Януари, 2026 18:30 520 5

Дрон на СДС е атакувал преди това сградата на провинциалната администрация

Четирима души са ранени при кюрдски удари с дронове в Алепо - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Най-малко четирима цивилни са ранени в резултат на атаки с дронове срещу жилищни райони на Алепо от кюрдската коалиция „Сирийски демократични сили“ (СДС), съобщи информационната агенция SANA.

Дрон на СДС е атакувал преди това сградата на провинциалната администрация в Алепо по време на пресконференция, проведена там от губернатора и двама министри на преходното сирийско правителство.

Кюрдската коалиция от своя страна отрича всички твърдения за удари и заявява, че нейните сили „не са обстрелвали никакви цивилни райони в град Алепо“.

По-рано сирийската армия обяви края на всички операции за сигурност в кюрдския квартал Шейх Максуд. Междувременно коалицията SDF заяви в официално изявление, че сблъсъците в западната част на областта продължават, придружени от удари на турски дронове, подкрепящи правителствените сили.

Ситуацията в северната столица на Сирия ескалира на 6 януари, когато силите на СДС използваха дронове, за да атакуват правителствени позиции. В резултат на това един войник беше убит, а няколко бяха ранени. В отговор на нарушение на прекратяването на огъня сирийската армия унищожи склад за боеприпаси, държан от кюрди, в област Шейх Максуд. След това започна интензивна размяна на огън в няколко области на Алепо. Според последните данни броят на жертвите сред цивилните от обстрела от кюрдската коалиция се е увеличил до девет, а най-малко 55 души са ранени.

В нощта на 9 януари Министерството на отбраната на преходното сирийско правителство обяви налагането на прекратяване на огъня в Алепо. Според постигнатите споразумения кюрдските сили трябваше да напуснат областите Шейх Максуд, Ашрафия и Бани Зейд, носейки само личните си леки оръжия. Сирийската армия, от своя страна, гарантира безопасното им оттегляне. Някои бойци на Сирийските демократични сили (SDF) обаче отказаха да предадат позициите си и, нарушавайки прекратяването на огъня, откриха огън по правителствените сили, настоявайки за продължаване на боевете.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дааа

    6 4 Отговор
    След изгонването на Башар Асад, Сирия гори в гражданска война, за жалост нашите медии държат информационно затъмнение и по този въпрос. ... Християнското население е подложено на тормоз и изтребване дори..Самопровъзгласилият се президент е удобен за Запада, но за народа вече няма Надежда за мир и някаква власт.... Западни ценности и пълна бъркотия, наложена псевдодемокрация....

    Коментиран от #3

    18:37 10.01.2026

  • 2 Бг дракон от Пирин

    7 3 Отговор
    Пореден номер на ислямистите да кажат, че кюрдите са виновни! После ще искат помощ от Ердоган! Кюрдите са голям народ, древен и робство не търпят. Арабите и турците от векове искат да ги затрият от лицето на Земята!
    Няма да забравя едно интервю, с жена полковник на кюрдиските милици в Алепо. Колко от ИДИЛ беше пратила в гроба само тя си знае!

    18:40 10.01.2026

  • 3 мъдааа

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Дааа":

    оди в ма маша си

    18:44 10.01.2026

  • 4 такаааа

    4 4 Отговор
    Алепо е прочистен от ПКК наречени СДС,хиляди се предадоха на сирийската армия,нито един цивилен от кюрдски произход не е пострадал,открити са тунели под зданията и болницата на квартала,Алепо е освободен от терористите,кюрди,араби и християни празнуват по улиците за свободата си

    18:47 10.01.2026

  • 5 Ха Ха

    0 0 Отговор
    Май Асад се разбираше по-добре с кюрдите от атлантическите терористи на власт в Сирия сега

    19:21 10.01.2026

