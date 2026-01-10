Протестите в Иран не стихват, въпреки липсата на комуникации

Въпреки липсата на комуникации, което прекъсна достъпа до интернет и SMS съобщения за иранските граждани, хората продължиха да протестират срещу иранския режим, палейки огньове и скандирайки „свобода“, докато блокират магистрали.
Протестите продължиха въпреки заплахите за „отмъщение“ от Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР), елитно крило на иранската армия, използвано за потушаване на масови протести в миналото.
Училищата в иранските провинции ще затворят утре, като занятията ще се провеждат дистанционно, съобщиха властите.
Училищата в централната иранска провинция Исфахан ще бъдат „без присъствено обучение утре на всички нива на образование“, заяви генералният директор на отдела за управление на кризи в губернаторство Исфахан, според държавната информационна агенция Tasnim.
Детските градини и предучилищните заведения също ще бъдат затворени, съобщи Tasnim.
Училищата в провинция Източен Азербайджан в северозападна част на Иран също ще провеждат онлайн занятия до понеделник, съобщиха властите според Tasnim.
Техеранският университет заяви, че ще провежда онлайн занятия от 10 до 14 януари, но изпитите все още ще се провеждат присъствено, според иранската държавна медия IRIB.
