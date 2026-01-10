Новини
Протестите в Иран не стихват, въпреки липсата на комуникации

10 Януари, 2026 15:43 774 16

Училищата остават затворени в неделя

Протестите в Иран не стихват, въпреки липсата на комуникации - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Въпреки липсата на комуникации, което прекъсна достъпа до интернет и SMS съобщения за иранските граждани, хората продължиха да протестират срещу иранския режим, палейки огньове и скандирайки „свобода“, докато блокират магистрали.

Протестите продължиха въпреки заплахите за „отмъщение“ от Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР), елитно крило на иранската армия, използвано за потушаване на масови протести в миналото.

Училищата в иранските провинции ще затворят утре, като занятията ще се провеждат дистанционно, съобщиха властите.

Училищата в централната иранска провинция Исфахан ще бъдат „без присъствено обучение утре на всички нива на образование“, заяви генералният директор на отдела за управление на кризи в губернаторство Исфахан, според държавната информационна агенция Tasnim.

Детските градини и предучилищните заведения също ще бъдат затворени, съобщи Tasnim.

Училищата в провинция Източен Азербайджан в северозападна част на Иран също ще провеждат онлайн занятия до понеделник, съобщиха властите според Tasnim.

Техеранският университет заяви, че ще провежда онлайн занятия от 10 до 14 януари, но изпитите все още ще се провеждат присъствено, според иранската държавна медия IRIB.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Говорит Москва

    3 2 Отговор
    Глад

    15:46 10.01.2026

  • 2 песимист

    4 3 Отговор
    Не се вижда шанс за смяна на властта

    15:47 10.01.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    8 4 Отговор
    В Русия и Москва също няма комуникации, интернет, мобилна мрежа !!! Нещо задава ли се ?
    Въпроса вече не е дали, а когда 🎅

    15:47 10.01.2026

  • 4 Дам

    5 0 Отговор
    Няма интернет, ама заниманията онлайн ;)

    15:48 10.01.2026

  • 5 Питанка

    6 7 Отговор
    Ако иранските военни започнат да мятат дронове и ракети по тумора Израел, дали тия оранжев преврат няма да спре моментално?

    Коментиран от #16

    15:48 10.01.2026

  • 6 Антитрол

    7 7 Отговор
    Тук е пълно с тролове, които възхваляват брадатите аятоласи, Путлер и Мадуро.

    Коментиран от #7

    15:50 10.01.2026

  • 7 реру

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Антитрол":

    Ти къффф се явяваш бре минн .дилл ?

    Коментиран от #10

    15:56 10.01.2026

  • 8 ЗОРО

    4 4 Отговор
    Ако разрушат държавата си, перспективата пред иранския народ ще бъде САЩ и ЮК да им гепят петрола и газта за жълти стотинки, а младите иранки ще бъдат свободни...... свободни да станат про сти ту тки, както се случи с източноевропейките преди 35г.

    15:56 10.01.2026

  • 9 Сандо

    4 4 Отговор
    Иранците си избраха президент-либерал,мераклия да стане дружка със Запада.Резултатът беше очакван:получиха война,вътрешни предателства,разни други лашкания в различни посоки,а сега следва и черешката на тортата - цветна революцийка.Общо взето позната история.

    Коментиран от #11

    15:57 10.01.2026

  • 10 Хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "реру":

    Поредният трол

    16:00 10.01.2026

  • 11 Троле

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Сандо":

    Ти откъде ги знаеш тези работи.

    16:02 10.01.2026

  • 12 Хохохо

    1 0 Отговор
    Проамерикански настроените фанатици да не се радват понеже тези процеси по света може да отприщят ада върху нас останалите хора.

    16:07 10.01.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    САМО В АМЕРИКА ИМА РЕД
    ... БТР - ИТЕ И КОЙТО ГЪКНЕ ТРЕПЯТ НАРЕД
    ......
    А АКО НЯКОЙ ПОЧНЕ ДА СТРЕЛЯ ПО ВЛАСТТА
    И НАПРАВО ГО РАЗМАЗВАТ С КАРТЕЧНИЦИ:)
    .....
    НЯМА ЛАБАВО ПРИ ИСТИНСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ :)

    16:12 10.01.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    В МИНЕАПОЛИС ЕДНА БЯЛА АМЕРИКАНКА ВИКА НА ПОЛИЦАЯ
    " НЕ СЪМ ТИ ЯДОСАНА. СПОКОЙНО БЕ ПИЧ"
    ..... " ИДИ СИ КУПИ ОБЯД БИГ БОЙ"
    .. ..
    ОБАЧЕ ТОЙ НЕ И ПОВЯРВА И В РАЗСТРЕЛЯ ПРЕД ЖЕНА И :)

    16:16 10.01.2026

  • 15 Хихи

    1 0 Отговор
    призовава от Лондон,от офиса на м6 ...

    16:17 10.01.2026

  • 16 Солженицин

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Питанка":

    Май не, защото нали и по време на 12 двевната война мятаха, и нищо

    16:17 10.01.2026

Новини по държави:
