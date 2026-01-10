Иран обвинява външни сили за превръщането на мирните протести в бунтове

Мирните ирански протести се превърнаха в погроми в резултат на външна намеса. Това заяви Хади Тахан Назиф, официален говорител на Съвета за пазители на Конституцията на Иран.

„Външната намеса превърна мирните народни протести, насочени към задоволяване на социално-икономическите искания, в размирици“, цитира го информационна агенция Тасним.

Според иранския правителствен служител „в тези размирици се виждат ръце, оцапани с кръвта на повече от хиляда иранци, убити по време на 12-дневната война с Израел“.

На 29 декември 2025 г. търговци започнаха протести в Техеран поради рязкото понижение на иранския риал. На 30 декември към размириците се присъединиха и студенти. Размириците се разпространиха в повечето големи градове. На 2 януари по улиците се появиха групи от неидентифицирани въоръжени лица, а въоръжените сблъсъци между бунтовници и правоохранителни органи се засилиха.