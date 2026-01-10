Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран обвинява външни сили за превръщането на мирните протести в бунтове

Иран обвинява външни сили за превръщането на мирните протести в бунтове

10 Януари, 2026 16:15 1 107 73

  • хади тахан назиф-
  • иран-
  • бунтове-
  • чужди държави

Протестите започнаха на 29 декември 2025 година, а кулминацията им достигна на 8 януари 2026 година

Иран обвинява външни сили за превръщането на мирните протести в бунтове - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Мирните ирански протести се превърнаха в погроми в резултат на външна намеса. Това заяви Хади Тахан Назиф, официален говорител на Съвета за пазители на Конституцията на Иран.

„Външната намеса превърна мирните народни протести, насочени към задоволяване на социално-икономическите искания, в размирици“, цитира го информационна агенция Тасним.

Според иранския правителствен служител „в тези размирици се виждат ръце, оцапани с кръвта на повече от хиляда иранци, убити по време на 12-дневната война с Израел“.

На 29 декември 2025 г. търговци започнаха протести в Техеран поради рязкото понижение на иранския риал. На 30 декември към размириците се присъединиха и студенти. Размириците се разпространиха в повечето големи градове. На 2 януари по улиците се появиха групи от неидентифицирани въоръжени лица, а въоръжените сблъсъци между бунтовници и правоохранителни органи се засилиха.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    23 15 Отговор
    Заглавието е вярно..... Поредната цветна революция на краварите и евреите.......

    Коментиран от #6, #8, #10, #32, #34, #44

    16:17 10.01.2026

  • 2 Знаещ

    16 14 Отговор
    Навремето САЩ свалиха шаха и докараха брадатите чалми на власт.

    Коментиран от #63

    16:17 10.01.2026

  • 3 Кога ще бесят Аятолаха

    14 10 Отговор
    Да го гледаме на живо?

    Коментиран от #15, #58

    16:17 10.01.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 8 Отговор
    ПРИ БАС В АМЕРИКА АКО ПОДПАЛИШ СГРАДИ ИЛИ ПОЖАРНИ СИ Е ДОЖИВОТНА
    .. ...
    С АКО СТРЕЛЯШ ПО ПОЛИЦАИ СИ Е ТЕРОРИЗЪМ :)

    Коментиран от #12, #17

    16:19 10.01.2026

  • 5 Хей копейки

    22 7 Отговор
    Иран нали бяха непобедими 🙉

    Коментиран от #9

    16:20 10.01.2026

  • 6 Руската пропаганда

    20 10 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #20

    16:20 10.01.2026

  • 7 Па то за Сите Диктаторе

    14 15 Отговор
    От вън са виновни, че унищожават собственият си народ!
    Е го и диктатора-- Фюрер....ХУ ЙЛО!! Лично загроби 2 Милиона човекоподобни монголья и 480 К ...цивилни в ИЧКЕРИЯ!!
    ФАКТ

    Коментиран от #13

    16:20 10.01.2026

  • 8 Мурка

    8 8 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Бритиш петролеум -не са кравари

    Коментиран от #21

    16:21 10.01.2026

  • 9 Кухоглава копейка

    13 8 Отговор

    До коментар #5 от "Хей копейки":

    Като Венецуелската, Сирийската и Иракскат армии ха ха.

    Коментиран от #59, #61

    16:21 10.01.2026

  • 10 Защо

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    не правят в РФ ?

    Коментиран от #33

    16:21 10.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ама в Иран

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    НЕ Е

    16:22 10.01.2026

  • 13 Мурка

    4 5 Отговор

    До коментар #7 от "Па то за Сите Диктаторе":

    ми да тои ЗАСТРЕЛЯ ЖЕНАТА В хАМЕРИКА

    16:22 10.01.2026

  • 14 ПУТИН БОКЛУК

    12 11 Отговор
    ПОЖЪЛТИХА ЧАРШАФИТЕ И ОБВИНИХА ЧЕ ДРУГИ СА СА ГИ ОКЪКАЛИ !

    16:22 10.01.2026

  • 15 Мурка

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Кога ще бесят Аятолаха":

    ПЪРВО ОБЕСИ РОДНИТЕ ДЕРИБЕИ

    16:24 10.01.2026

  • 16 Всички

    11 10 Отговор
    диктатори са кадри на КГБ!После бягат в Москва!

    16:24 10.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 7 Отговор
    В АМЕРИКА МОЖЕШ ДА СЕ ОТЪРВЕШ
    ОТ ВСИЧКО :
    - АКО СИ ПЛАЩАШ ДАНЪЦИТЕ
    - И НЕ СКАЧАШ НА ПОЛИЦАИ :)
    .......
    ИСТИНСКА ДЕМОКРАЦИЯ :)

    16:25 10.01.2026

  • 19 Българин..

    10 8 Отговор
    Всяко чудо за 3 дни! Сатанистите пробваха майдани и в Русия и Беларус. Но си останаха с мераците!

    Коментиран от #45

    16:25 10.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Гого Мадурев

    10 6 Отговор

    До коментар #8 от "Мурка":

    Много бъркаш, БП само звучи британско, от поне две десетилетия е собственост на американски фондове.

    Коментиран от #29

    16:26 10.01.2026

  • 22 Путуро

    5 8 Отговор
    Обръча се затяга!

    16:26 10.01.2026

  • 23 Спецназ

    10 9 Отговор
    Венецуелския нефт след 2-3 години може да вземе, ама
    с Иран ще си строши зъбите Трампи!

    Той е подкарал всички дето имат нефт на едно юнашко хоро,

    къде всички са голи и следващия го н.бива на предишния ма всека стъпка.

    ПОСЛЕДНИЯ(САЩ) вика с цело гърло: АЙДЕ Ороо! и се кефи!

    Тия по средата едм им е кеф ем им го н.биват и викат тихо:
    Хоро като хоро, дайте да го доиграем барем!

    ОНЯ НАЙ от пред вика: Това не е никакво Хоро-
    ИЧ ми не харесва- на следващия завой се ПУЩАМ!

    Коментиран от #25, #31

    16:26 10.01.2026

  • 24 Мохамед е педал

    10 8 Отговор
    Аре. И тия мюслита си заминават

    16:26 10.01.2026

  • 25 ще ще

    3 5 Отговор

    До коментар #23 от "Спецназ":

    ще ще ще ще

    16:27 10.01.2026

  • 26 Боби Баламата

    7 9 Отговор
    А как цръвените пе ДЕРАСИ дойдоха на власт през 19 18 г?!
    Как АЛКАША Ел цин и назначеният от него ( незаконно,без избори)...капитан..ХУ... ЙЛО досега на власт?!?

    16:28 10.01.2026

  • 27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 4 Отговор
    БАЙ ДОНЬО МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ В МНОГО РАЗКРАЧЕНО
    ПОЛОЖЕНИЕ
    - АРМАДА КРАЙ ВЕНЕЦУЕЛА
    - АРМАДА КРАЙ ИРАН
    - ВОЙНА В УКРАЙНА
    - И ПАНДА- ТА НАПРАВИ ДЕСАНТ В ТАЙВАН :)

    Коментиран от #30

    16:29 10.01.2026

  • 28 Жоро

    9 9 Отговор
    Най-накрая идва края и на тия изроди!

    16:29 10.01.2026

  • 29 Мурка

    4 9 Отговор

    До коментар #21 от "Гого Мадурев":

    ЕВРЕИСКИ МУХ Л ИО

    16:29 10.01.2026

  • 30 Забрави

    9 2 Отговор

    До коментар #27 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Гренладия

    16:30 10.01.2026

  • 31 Аре кини ма спец- пе де рас

    9 9 Отговор

    До коментар #23 от "Спецназ":

    Скоро и пе деРАСИЯ отива при СССР
    А монголоидния Фюрер Педофил,...при МИЛО ШЕВИЧ

    16:30 10.01.2026

  • 32 Хахахаха

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Сериозно ли? А вие какъв цвят руска революция направихте за сваляне на правителството? Защо вие може да сваляте, а хората не?

    16:31 10.01.2026

  • 33 Хъхъхъ

    7 3 Отговор

    До коментар #10 от "Защо":

    Стиска ли им. Направиха атентат в театъра. И после изпапаха руския.

    16:31 10.01.2026

  • 34 Антитрол

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Не е добре да се повтарят едни и същи изтъркани клишета.

    16:31 10.01.2026

  • 35 Чуденка

    7 8 Отговор
    Ако иранските военни започнат да мятат дронове и ракети по тумора Израел, дали тия оранжев преврат няма да спре моментално?

    Коментиран от #37, #46

    16:32 10.01.2026

  • 36 Мохамед е педал

    8 6 Отговор
    След като свалиха Асад, послкедва и Мадуро, идва време на Хюмненей, а след него и ка Путин.
    Бат дочно на всички ще им избия зъбките с които са се хванали за кОрана.

    16:32 10.01.2026

  • 37 нали се пробва

    3 5 Отговор

    До коментар #35 от "Чуденка":

    после не разбра от къде му дойде.
    долу Алах пе де раст а

    16:33 10.01.2026

  • 38 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 4 Отговор
    ИЗТОКА Е СБЪРКАНА РАБОТА
    ....
    РЕДОВНО ИМА КЛИПЧЕТА КАК РУСКИ МИЛИЦИОНЕРИ
    СЕ БОРЯТ С НЯКОЙ ОТКАЧАЛКА И НЕ СЕ СЕЩАТ
    ЧЕ ИМАТ ПИЩОВИ
    ......
    ДОКАТО В АМЕРИКА ПЪРВО ТЕ СТРЕЛЯТ И СЛЕД ТОВА ТИ СЛАГАТ БЕЛЕЗНИЦИТЕ
    .....
    ЗАТОВА АМЕРИКАНКАТА ДЕМОКРАЦИЯ РАБОТИ:)

    16:34 10.01.2026

  • 39 Давай Дончо

    10 5 Отговор
    Дойде време да изтръгнеш рака който посъди СССР навремето и превърна Иран от светска държава в роби на кОрана.

    16:35 10.01.2026

  • 40 си дзън

    6 5 Отговор
    Кадиров праща тик-токовци в Иран на помощ на аятоласите.

    Коментиран от #41

    16:36 10.01.2026

  • 41 точно така

    7 3 Отговор

    До коментар #40 от "си дзън":

    Аятолахът да ходи при Рязан Къди-в-ров да му целува кОрана както прави педофила ка Путин.

    16:40 10.01.2026

  • 42 Да бе

    6 3 Отговор
    А когато свалиха с революция шейха преди 45 години, пак евреите и американците ли го направиха !?

    Коментиран от #67

    16:41 10.01.2026

  • 43 Мадурин

    0 5 Отговор
    Заложих в бета 100 еврака на аятолаха!

    16:44 10.01.2026

  • 44 А бе кух

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Защо си и тъп?

    16:45 10.01.2026

  • 45 Сульо красний

    9 3 Отговор

    До коментар #19 от "Българин..":

    И на Путлер ще му се охладят мераците за Украйна Почти четири години само смях и резил.Не са завзели нито един областен град.Радват се на завзети дерета ,стърнища и канавки..

    16:49 10.01.2026

  • 46 Ихууууу

    0 5 Отговор

    До коментар #35 от "Чуденка":

    Ми те веднъж опитаха и по вече не посмяха.Нека опитата пак...........

    16:53 10.01.2026

  • 47 Външните сили

    4 0 Отговор
    отвличат от спалнята....

    16:55 10.01.2026

  • 48 Гост

    4 6 Отговор
    Без съмнение ЧУЖДИ държави подклаждат размирици и протести!

    Коментиран от #51

    17:03 10.01.2026

  • 49 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    0 3 Отговор
    Ми чи
    Това си е революция на персийските килими
    Не кат наште z пеньюари

    17:11 10.01.2026

  • 50 Факти

    3 3 Отговор
    Не Иран, а режимът обвинява външни сили. На некадърниците все някой друг им е виновен. Иран не е режимът, а народът. Народът не обвинява външни сили, а обвинява режима.

    17:11 10.01.2026

  • 51 ФАКТ

    2 3 Отговор

    До коментар #48 от "Гост":

    СРЕДНАТА (не минималната) заплата в Иран е м/у 200 и 500 долара. Пита се в задачата - колко децибела ще квичиш пред парламента ако твоята е толкова в моментга.
    На калпавия х-й космите му виновни.

    Коментиран от #60, #64

    17:11 10.01.2026

  • 52 Опа

    3 1 Отговор
    Да се обадят на Путин да се намеси.

    17:14 10.01.2026

  • 53 Хаха

    2 0 Отговор
    На кривата ракета космоса й пречи.

    17:14 10.01.2026

  • 54 Лукаленко

    4 1 Отговор
    Путин ще бъде убит от руско говорящи.

    17:16 10.01.2026

  • 55 Газ

    3 1 Отговор
    Американците си взеха Сирия, взеха си Венецуела, сега идва ред на Иран.

    17:16 10.01.2026

  • 56 Демокрацията няма спирачка

    2 1 Отговор
    Кучетата си лаят, керванът си върви.

    17:18 10.01.2026

  • 57 МАСКВА

    3 1 Отговор
    Ще бягате Чалмари.

    При Башар Асад

    След 4 години подкрепа за Бункерния Фюрер ,

    Дойде и при вас Движухата .

    Няма ли да ударите и Иранскиа Народ

    Със Шахеди

    Скапани Аятоласи

    17:25 10.01.2026

  • 58 дончичо

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Кога ще бесят Аятолаха":

    ще гледаш два чифта топки одзадзе ти

    17:25 10.01.2026

  • 59 дончичо

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Кухоглава копейка":

    счупен цент

    17:27 10.01.2026

  • 60 Във Момента

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "ФАКТ":

    Няма такива заплати в Иран

    Бре Рублоидиот.

    Работят за 5 - 7 долара на ден

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Няма по Проззти Вещества от Капейките.

    17:27 10.01.2026

  • 61 дончичо

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Кухоглава копейка":

    те, центовете без крадене няма как да преживяват

    17:28 10.01.2026

  • 62 Иван

    1 1 Отговор
    САЩ, Израел и Ал Кайда знаят кои са " неиндефицираните бунтовници ".

    17:28 10.01.2026

  • 63 Навремето

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Знаещ":

    Русия свали Шаха

    Бре Рублоидиот.

    Аятолаха е Руска Братюшка.

    Коментиран от #73

    17:30 10.01.2026

  • 64 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "ФАКТ":

    Бил ло си в Иран?Познаваш ли манталитета на хората или се образоваш от бг-мама?

    17:31 10.01.2026

  • 65 Хм...

    1 1 Отговор
    Все някой друг им е виновен на авторитарните режими.... ако хората живееха добре, нямаше да има протести.

    Коментиран от #69

    17:33 10.01.2026

  • 66 Сирия

    2 1 Отговор
    Венецуела

    Иран

    Всичко е следствие на

    Многоходовата Движуха

    На Един КГБ ПРОПАДНЯК.

    Ако ПУЧИН не беше нападнал

    Украйна.

    Всичко щеше да бъде по старому.

    Алчността на Един Дърт ПЛЕШИВЕЦ

    Обърка целия

    РУЗЗКИЙ МИР

    ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #71

    17:35 10.01.2026

  • 67 Иван

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Да бе":

    Американците и англичаните го предизвикаха.

    17:36 10.01.2026

  • 68 Трол

    2 1 Отговор
    Точно Израел и Америка,платиха на тамошните тартори на протестиращи

    17:37 10.01.2026

  • 69 Гост0

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "Хм...":

    Протестите са изкуствено създадени,ПЛАТЕНИ СА ОТ АМЕРИКА,искат да направят,и друга"пролет"на Иран,но това значи вътрешни войни и безредици дъъълги години.Свидетели сме на такива вид"пролет"!

    17:37 10.01.2026

  • 70 Студопор

    1 0 Отговор
    Иран не обвинява никой. Политиците го правят. Иран протестира. Така се прави!! Не като нас - два дена Иху-Иху, после: тихо, тихо!!

    17:38 10.01.2026

  • 71 Това са безспорни

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Сирия":

    Факти.

    17:39 10.01.2026

  • 72 ПутиНацист

    1 0 Отговор
    През 2025 година

    Режима на Аятолаха

    Убива чрез Обесване на Кранове

    Показно,

    Над 1500 Човека.

    Сега какво ли ще ги правят същите тези Убийци ?

    Дали на Кранове

    Или като КАДАФИТУ

    Със Калашникова Клизма ?

    17:39 10.01.2026

  • 73 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Навремето":

    Чалгаджийско говедо, не си ли чувало че има и суверенни държави, не само колонии и васали?

    17:47 10.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания