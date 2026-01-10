Иран обвинява външни сили за превръщането на мирните протести в бунтове

Мирните ирански протести се превърнаха в погроми в резултат на външна намеса. Това заяви Хади Тахан Назиф, официален говорител на Съвета за пазители на Конституцията на Иран.
„Външната намеса превърна мирните народни протести, насочени към задоволяване на социално-икономическите искания, в размирици“, цитира го информационна агенция Тасним.
Според иранския правителствен служител „в тези размирици се виждат ръце, оцапани с кръвта на повече от хиляда иранци, убити по време на 12-дневната война с Израел“.
На 29 декември 2025 г. търговци започнаха протести в Техеран поради рязкото понижение на иранския риал. На 30 декември към размириците се присъединиха и студенти. Размириците се разпространиха в повечето големи градове. На 2 януари по улиците се появиха групи от неидентифицирани въоръжени лица, а въоръжените сблъсъци между бунтовници и правоохранителни органи се засилиха.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #6, #8, #10, #32, #34, #44
16:17 10.01.2026
2 Знаещ
Коментиран от #63
16:17 10.01.2026
3 Кога ще бесят Аятолаха
Коментиран от #15, #58
16:17 10.01.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.. ...
С АКО СТРЕЛЯШ ПО ПОЛИЦАИ СИ Е ТЕРОРИЗЪМ :)
Коментиран от #12, #17
16:19 10.01.2026
5 Хей копейки
Коментиран от #9
16:20 10.01.2026
6 Руската пропаганда
До коментар #1 от "Европеец":Винаги има за цел глупака.
Коментиран от #20
16:20 10.01.2026
7 Па то за Сите Диктаторе
Е го и диктатора-- Фюрер....ХУ ЙЛО!! Лично загроби 2 Милиона човекоподобни монголья и 480 К ...цивилни в ИЧКЕРИЯ!!
ФАКТ
Коментиран от #13
16:20 10.01.2026
8 Мурка
До коментар #1 от "Европеец":Бритиш петролеум -не са кравари
Коментиран от #21
16:21 10.01.2026
9 Кухоглава копейка
До коментар #5 от "Хей копейки":Като Венецуелската, Сирийската и Иракскат армии ха ха.
Коментиран от #59, #61
16:21 10.01.2026
10 Защо
До коментар #1 от "Европеец":не правят в РФ ?
Коментиран от #33
16:21 10.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ама в Иран
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":НЕ Е
16:22 10.01.2026
13 Мурка
До коментар #7 от "Па то за Сите Диктаторе":ми да тои ЗАСТРЕЛЯ ЖЕНАТА В хАМЕРИКА
16:22 10.01.2026
14 ПУТИН БОКЛУК
16:22 10.01.2026
15 Мурка
До коментар #3 от "Кога ще бесят Аятолаха":ПЪРВО ОБЕСИ РОДНИТЕ ДЕРИБЕИ
16:24 10.01.2026
16 Всички
16:24 10.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОТ ВСИЧКО :
- АКО СИ ПЛАЩАШ ДАНЪЦИТЕ
- И НЕ СКАЧАШ НА ПОЛИЦАИ :)
.......
ИСТИНСКА ДЕМОКРАЦИЯ :)
16:25 10.01.2026
19 Българин..
Коментиран от #45
16:25 10.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Гого Мадурев
До коментар #8 от "Мурка":Много бъркаш, БП само звучи британско, от поне две десетилетия е собственост на американски фондове.
Коментиран от #29
16:26 10.01.2026
22 Путуро
16:26 10.01.2026
23 Спецназ
с Иран ще си строши зъбите Трампи!
Той е подкарал всички дето имат нефт на едно юнашко хоро,
къде всички са голи и следващия го н.бива на предишния ма всека стъпка.
ПОСЛЕДНИЯ(САЩ) вика с цело гърло: АЙДЕ Ороо! и се кефи!
Тия по средата едм им е кеф ем им го н.биват и викат тихо:
Хоро като хоро, дайте да го доиграем барем!
ОНЯ НАЙ от пред вика: Това не е никакво Хоро-
ИЧ ми не харесва- на следващия завой се ПУЩАМ!
Коментиран от #25, #31
16:26 10.01.2026
24 Мохамед е педал
16:26 10.01.2026
25 ще ще
До коментар #23 от "Спецназ":ще ще ще ще
16:27 10.01.2026
26 Боби Баламата
Как АЛКАША Ел цин и назначеният от него ( незаконно,без избори)...капитан..ХУ... ЙЛО досега на власт?!?
16:28 10.01.2026
27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ
- АРМАДА КРАЙ ВЕНЕЦУЕЛА
- АРМАДА КРАЙ ИРАН
- ВОЙНА В УКРАЙНА
- И ПАНДА- ТА НАПРАВИ ДЕСАНТ В ТАЙВАН :)
Коментиран от #30
16:29 10.01.2026
28 Жоро
16:29 10.01.2026
29 Мурка
До коментар #21 от "Гого Мадурев":ЕВРЕИСКИ МУХ Л ИО
16:29 10.01.2026
30 Забрави
До коментар #27 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Гренладия
16:30 10.01.2026
31 Аре кини ма спец- пе де рас
До коментар #23 от "Спецназ":Скоро и пе деРАСИЯ отива при СССР
А монголоидния Фюрер Педофил,...при МИЛО ШЕВИЧ
16:30 10.01.2026
32 Хахахаха
До коментар #1 от "Европеец":Сериозно ли? А вие какъв цвят руска революция направихте за сваляне на правителството? Защо вие може да сваляте, а хората не?
16:31 10.01.2026
33 Хъхъхъ
До коментар #10 от "Защо":Стиска ли им. Направиха атентат в театъра. И после изпапаха руския.
16:31 10.01.2026
34 Антитрол
До коментар #1 от "Европеец":Не е добре да се повтарят едни и същи изтъркани клишета.
16:31 10.01.2026
35 Чуденка
Коментиран от #37, #46
16:32 10.01.2026
36 Мохамед е педал
Бат дочно на всички ще им избия зъбките с които са се хванали за кОрана.
16:32 10.01.2026
37 нали се пробва
До коментар #35 от "Чуденка":после не разбра от къде му дойде.
долу Алах пе де раст а
16:33 10.01.2026
38 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
РЕДОВНО ИМА КЛИПЧЕТА КАК РУСКИ МИЛИЦИОНЕРИ
СЕ БОРЯТ С НЯКОЙ ОТКАЧАЛКА И НЕ СЕ СЕЩАТ
ЧЕ ИМАТ ПИЩОВИ
......
ДОКАТО В АМЕРИКА ПЪРВО ТЕ СТРЕЛЯТ И СЛЕД ТОВА ТИ СЛАГАТ БЕЛЕЗНИЦИТЕ
.....
ЗАТОВА АМЕРИКАНКАТА ДЕМОКРАЦИЯ РАБОТИ:)
16:34 10.01.2026
39 Давай Дончо
16:35 10.01.2026
40 си дзън
Коментиран от #41
16:36 10.01.2026
41 точно така
До коментар #40 от "си дзън":Аятолахът да ходи при Рязан Къди-в-ров да му целува кОрана както прави педофила ка Путин.
16:40 10.01.2026
42 Да бе
Коментиран от #67
16:41 10.01.2026
43 Мадурин
16:44 10.01.2026
44 А бе кух
До коментар #1 от "Европеец":Защо си и тъп?
16:45 10.01.2026
45 Сульо красний
До коментар #19 от "Българин..":И на Путлер ще му се охладят мераците за Украйна Почти четири години само смях и резил.Не са завзели нито един областен град.Радват се на завзети дерета ,стърнища и канавки..
16:49 10.01.2026
46 Ихууууу
До коментар #35 от "Чуденка":Ми те веднъж опитаха и по вече не посмяха.Нека опитата пак...........
16:53 10.01.2026
47 Външните сили
16:55 10.01.2026
48 Гост
Коментиран от #51
17:03 10.01.2026
49 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
Това си е революция на персийските килими
Не кат наште z пеньюари
17:11 10.01.2026
50 Факти
17:11 10.01.2026
51 ФАКТ
До коментар #48 от "Гост":СРЕДНАТА (не минималната) заплата в Иран е м/у 200 и 500 долара. Пита се в задачата - колко децибела ще квичиш пред парламента ако твоята е толкова в моментга.
На калпавия х-й космите му виновни.
Коментиран от #60, #64
17:11 10.01.2026
52 Опа
17:14 10.01.2026
53 Хаха
17:14 10.01.2026
54 Лукаленко
17:16 10.01.2026
55 Газ
17:16 10.01.2026
56 Демокрацията няма спирачка
17:18 10.01.2026
57 МАСКВА
При Башар Асад
След 4 години подкрепа за Бункерния Фюрер ,
Дойде и при вас Движухата .
Няма ли да ударите и Иранскиа Народ
Със Шахеди
Скапани Аятоласи
17:25 10.01.2026
58 дончичо
До коментар #3 от "Кога ще бесят Аятолаха":ще гледаш два чифта топки одзадзе ти
17:25 10.01.2026
59 дончичо
До коментар #9 от "Кухоглава копейка":счупен цент
17:27 10.01.2026
60 Във Момента
До коментар #51 от "ФАКТ":Няма такива заплати в Иран
Бре Рублоидиот.
Работят за 5 - 7 долара на ден
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Няма по Проззти Вещества от Капейките.
17:27 10.01.2026
61 дончичо
До коментар #9 от "Кухоглава копейка":те, центовете без крадене няма как да преживяват
17:28 10.01.2026
62 Иван
17:28 10.01.2026
63 Навремето
До коментар #2 от "Знаещ":Русия свали Шаха
Бре Рублоидиот.
Аятолаха е Руска Братюшка.
Коментиран от #73
17:30 10.01.2026
64 Гост
До коментар #51 от "ФАКТ":Бил ло си в Иран?Познаваш ли манталитета на хората или се образоваш от бг-мама?
17:31 10.01.2026
65 Хм...
Коментиран от #69
17:33 10.01.2026
66 Сирия
Иран
Всичко е следствие на
Многоходовата Движуха
На Един КГБ ПРОПАДНЯК.
Ако ПУЧИН не беше нападнал
Украйна.
Всичко щеше да бъде по старому.
Алчността на Един Дърт ПЛЕШИВЕЦ
Обърка целия
РУЗЗКИЙ МИР
ХАХАХАХАХА
Коментиран от #71
17:35 10.01.2026
67 Иван
До коментар #42 от "Да бе":Американците и англичаните го предизвикаха.
17:36 10.01.2026
68 Трол
17:37 10.01.2026
69 Гост0
До коментар #65 от "Хм...":Протестите са изкуствено създадени,ПЛАТЕНИ СА ОТ АМЕРИКА,искат да направят,и друга"пролет"на Иран,но това значи вътрешни войни и безредици дъъълги години.Свидетели сме на такива вид"пролет"!
17:37 10.01.2026
70 Студопор
17:38 10.01.2026
71 Това са безспорни
До коментар #66 от "Сирия":Факти.
17:39 10.01.2026
72 ПутиНацист
Режима на Аятолаха
Убива чрез Обесване на Кранове
Показно,
Над 1500 Човека.
Сега какво ли ще ги правят същите тези Убийци ?
Дали на Кранове
Или като КАДАФИТУ
Със Калашникова Клизма ?
17:39 10.01.2026
73 Иван
До коментар #63 от "Навремето":Чалгаджийско говедо, не си ли чувало че има и суверенни държави, не само колонии и васали?
17:47 10.01.2026