Зеленски и Стуб обсъдиха нуждите на украинската ПВО и мирните усилия на САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи в платформата „Екс“, че е провел разговор с финландския държавен глава Александер Стуб, посветен на нуждите на противовъздушната отбрана на Украйна, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.

В публикацията си Зеленски подчерта значението на успеха на американския президент Доналд Тръмп в осигуряването на прекратяване на огъня в ивицата Газа.

„Няма съмнение, че правилните действия на Съединените щати могат да помогнат и за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна“, заяви украинският лидер, който се очаква да се срещне с Тръмп във Вашингтон в петък.

Зеленски добави, че той и Стуб са координирали позициите си по ключови въпроси, свързани с отбраната и сигурността.