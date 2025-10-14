Зеленски и Стуб обсъдиха нуждите на украинската ПВО и мирните усилия на САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи в платформата „Екс“, че е провел разговор с финландския държавен глава Александер Стуб, посветен на нуждите на противовъздушната отбрана на Украйна, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.
В публикацията си Зеленски подчерта значението на успеха на американския президент Доналд Тръмп в осигуряването на прекратяване на огъня в ивицата Газа.
„Няма съмнение, че правилните действия на Съединените щати могат да помогнат и за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна“, заяви украинският лидер, който се очаква да се срещне с Тръмп във Вашингтон в петък.
Зеленски добави, че той и Стуб са координирали позициите си по ключови въпроси, свързани с отбраната и сигурността.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #7
12:35 14.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #6
12:38 14.10.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #5 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":А дали тя е НА СУХО 🤔
Коментиран от #9
12:39 14.10.2025
7 Пич
До коментар #1 от "Пич":Някога......
В подлеза срещу Шератон понякога свирят слепите и слагат една шапка....... Изкачвамм се аз по стълбите , пред мен се изкачва една мацка с къса поличка и колко по вусоко стига , толкова по разкошна гледка разкрива..... Изкачи се и над слепите , а тея като в стара комедия въртят главите след нея , "кьоравите" с очилата..... Като се изхолих , и тея - мирно , гипс !!! Пак започнаха да се правят на Рей Чарлз !!!
12:40 14.10.2025
8 стоян георгиев
Коментиран от #14
12:41 14.10.2025
9 стоян георгиев
До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Ти сега и регулатор на семейните отношения на зеленски ли стана? След като оправи моите мина на зеленски...хаха...добра еволюция...хаха!ти вероятно нямаш семейство?чи..джиите обикновенно имате подобни проблеми!
Коментиран от #12, #13
12:44 14.10.2025
10 гуд бай фашагиии
12:45 14.10.2025
11 Херо Мустафа
12:50 14.10.2025
12 Десислава Димитрова
До коментар #9 от "стоян георгиев":Яяя се спри малко !!!Тръгнал си и ти за семейни отношения да говориш с този попарен още от ланшната страна праззз ,да си живи и здрави съседите в блока още дълги години !
12:53 14.10.2025
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #9 от "стоян георгиев":100.енче, кух като менче❗
Ти никога не си ми бил интерес❗
Коментирам тъ.пиз.ми.те които пишеш в опит да покажеш ниво❗ А нивото ти е много под морското равнище❗
И сега не оправям нечий живот, а питам защото както случайно, а може би от личен опит, забеляза че хората заети с "ръкоделие" имат ментални проблеми❗Какво остава когато имаш хубава жена, която виждаш да ВЛИЗА в скъпи магазини, която не знаеш кой ВЛИЗА в леглото, а ти се ОПРАВЯШ САМ❗
Коментиран от #16
12:53 14.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
13:00 14.10.2025
16 стоян георгиев
До коментар #13 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":шизи под моето достойнство е да споря с теб, не си ми на висшето икономическо образование ,нито на финансите ,нито пък даже и на 4киите ...хахах .
13:06 14.10.2025