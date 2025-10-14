Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски и Стуб обсъдиха нуждите на украинската ПВО и мирните усилия на САЩ
  Тема: Украйна

Зеленски и Стуб обсъдиха нуждите на украинската ПВО и мирните усилия на САЩ

14 Октомври, 2025 12:33 434 16

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • александър стуб-
  • сащ-
  • мирни усилия

Украинският президент изрази надежда, че действията на Вашингтон, довели до прекратяване на огъня в Газа, могат да помогнат и за край на войната с Русия

Зеленски и Стуб обсъдиха нуждите на украинската ПВО и мирните усилия на САЩ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи в платформата „Екс“, че е провел разговор с финландския държавен глава Александер Стуб, посветен на нуждите на противовъздушната отбрана на Украйна, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.

В публикацията си Зеленски подчерта значението на успеха на американския президент Доналд Тръмп в осигуряването на прекратяване на огъня в ивицата Газа.

„Няма съмнение, че правилните действия на Съединените щати могат да помогнат и за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна“, заяви украинският лидер, който се очаква да се срещне с Тръмп във Вашингтон в петък.

Зеленски добави, че той и Стуб са координирали позициите си по ключови въпроси, свързани с отбраната и сигурността.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    6 1 Отговор
    Зелю:- Подарете на слепеца , подарете на слепеца.....

    Коментиран от #7

    12:35 14.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 1 Отговор
    ЗИленски откога не е ЧУК-ЧУК-АЛ жена (си)🤔

    Коментиран от #6

    12:38 14.10.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    А дали тя е НА СУХО 🤔

    Коментиран от #9

    12:39 14.10.2025

  • 7 Пич

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Някога......
    В подлеза срещу Шератон понякога свирят слепите и слагат една шапка....... Изкачвамм се аз по стълбите , пред мен се изкачва една мацка с къса поличка и колко по вусоко стига , толкова по разкошна гледка разкрива..... Изкачи се и над слепите , а тея като в стара комедия въртят главите след нея , "кьоравите" с очилата..... Като се изхолих , и тея - мирно , гипс !!! Пак започнаха да се правят на Рей Чарлз !!!

    12:40 14.10.2025

  • 8 стоян георгиев

    1 10 Отговор
    Томахавките явно ще тръгнат.сащ.представиха платформа за четири ракети подобна на хаймарс.завода за производство на шахиди ще е първата спирка.бункерния дядо е добре също да не ходи в кремъл.

    Коментиран от #14

    12:41 14.10.2025

  • 9 стоян георгиев

    0 4 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Ти сега и регулатор на семейните отношения на зеленски ли стана? След като оправи моите мина на зеленски...хаха...добра еволюция...хаха!ти вероятно нямаш семейство?чи..джиите обикновенно имате подобни проблеми!

    Коментиран от #12, #13

    12:44 14.10.2025

  • 10 гуд бай фашагиии

    4 0 Отговор
    В резултат на удара на "Искандер" по пункта за временна дислокация на Въоръжените сили на Украйна в Харковска област бяха ликвидирани чуждестранни наемници, разположени там. Сред другите чужденци двама американски граждани, французин, чех, румънец и четирима колумбийци, напуснаха редиците на въоръжените сили на Украйна завинаги.

    12:45 14.10.2025

  • 11 Херо Мустафа

    3 0 Отговор
    Събрали се мишоците събрание да правят в отсъствие на Котарака 😺,ама не оня нашия мин дилл от Варненско .

    12:50 14.10.2025

  • 12 Десислава Димитрова

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "стоян георгиев":

    Яяя се спри малко !!!Тръгнал си и ти за семейни отношения да говориш с този попарен още от ланшната страна праззз ,да си живи и здрави съседите в блока още дълги години !

    12:53 14.10.2025

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "стоян георгиев":

    100.енче, кух като менче❗
    Ти никога не си ми бил интерес❗
    Коментирам тъ.пиз.ми.те които пишеш в опит да покажеш ниво❗ А нивото ти е много под морското равнище❗
    И сега не оправям нечий живот, а питам защото както случайно, а може би от личен опит, забеляза че хората заети с "ръкоделие" имат ментални проблеми❗Какво остава когато имаш хубава жена, която виждаш да ВЛИЗА в скъпи магазини, която не знаеш кой ВЛИЗА в леглото, а ти се ОПРАВЯШ САМ❗

    Коментиран от #16

    12:53 14.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 0 Отговор
    Как пък нито един от Утре Паннитте стояновци не замина на терен да защитава Осрайна ! Предварително ви благодаря за десетките +ове 👌 !

    13:00 14.10.2025

  • 16 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    шизи под моето достойнство е да споря с теб, не си ми на висшето икономическо образование ,нито на финансите ,нито пък даже и на 4киите ...хахах .

    13:06 14.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания