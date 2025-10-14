Чистка в Пентагона! Водещи медии отказват да подпишат новите рестрикции на Хегсет

Медии от целия политически спектър в САЩ обявиха, че няма да подпишат новата ограничителна политика за пресата на министерство на отбраната до крайния срок във вторник следобед, поставяйки началото на открит конфликт между Пентагона и водещи новинарски организации, съобщи Washington Post.
Сред отказалите са The Washington Post, The New York Times, The Associated Press, Cable News Network, Newsmax и The Washington Times.
Политиката забранява на репортери да изискват или получават информация, която не е изрично разрешена от Министерството на отбраната. Всеки, който не подпише до 17:00 ч. във вторник, трябва да върне акредитацията си в рамките на 24 часа и да напусне сградата на Пентагона.
Мат Мъри, изпълнителен редактор на "The Post", заяви, че мярката нарушава конституционните гаранции за свободата на пресата. Подобна позиция изрази и Ричард Стивънсън от "New York Times", като подчерта, че обществеността има право да знае как действа правителството и армията, финансирани с близо 1 трилион долара годишно.
Против подписване се обявиха и The Atlantic, The Wall Street Journal, National Public Radio, Reuters и The Guardian, както и специализираните издания Task & Purpose и Breaking Defense. Единственото издание, което прие новата политика, е One America News Network, след юридическа консултация.
Новата политика е част от по-широката инциатива на министъра на отбраната Пийт Хегсет за ограничаване на достъпа на журналисти. Под негово ръководство Пентагонът драстично намали брифингите, изгони ключови медии от офисите им и ограничи движението им в сградата.
Бившият говорител на Пентагона Джон Улиът призова Хегсет да "премахне ограниченията от съветски тип" и да възстанови традиционната откритост към медиите.
От своя страна говорителят на Пентагона Шон Парнел защити документа, като заяви, че не задължава подписване, а само признаване на политиката.
Асоциацията на пресата в Пентагона е наела адвокат и обсъжда възможни съдебни действия. Хегсет реагира на критиките с емоджи с размахваща ръка в X, намеквайки за сбогуване с несъгласните медии.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
