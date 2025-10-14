Новини
Чистка в Пентагона! Водещи медии отказват да подпишат новите рестрикции на Хегсет

14 Октомври, 2025 21:33

Новата политика е част от по-широката инциатива на министъра на отбраната Пийт Хегсет за ограничаване на достъпа на журналисти

Чистка в Пентагона! Водещи медии отказват да подпишат новите рестрикции на Хегсет - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Медии от целия политически спектър в САЩ обявиха, че няма да подпишат новата ограничителна политика за пресата на министерство на отбраната до крайния срок във вторник следобед, поставяйки началото на открит конфликт между Пентагона и водещи новинарски организации, съобщи Washington Post.

Сред отказалите са The Washington Post, The New York Times, The Associated Press, Cable News Network, Newsmax и The Washington Times.

Политиката забранява на репортери да изискват или получават информация, която не е изрично разрешена от Министерството на отбраната. Всеки, който не подпише до 17:00 ч. във вторник, трябва да върне акредитацията си в рамките на 24 часа и да напусне сградата на Пентагона.

Мат Мъри, изпълнителен редактор на "The Post", заяви, че мярката нарушава конституционните гаранции за свободата на пресата. Подобна позиция изрази и Ричард Стивънсън от "New York Times", като подчерта, че обществеността има право да знае как действа правителството и армията, финансирани с близо 1 трилион долара годишно.

Против подписване се обявиха и The Atlantic, The Wall Street Journal, National Public Radio, Reuters и The Guardian, както и специализираните издания Task & Purpose и Breaking Defense. Единственото издание, което прие новата политика, е One America News Network, след юридическа консултация.

Новата политика е част от по-широката инциатива на министъра на отбраната Пийт Хегсет за ограничаване на достъпа на журналисти. Под негово ръководство Пентагонът драстично намали брифингите, изгони ключови медии от офисите им и ограничи движението им в сградата.

Бившият говорител на Пентагона Джон Улиът призова Хегсет да "премахне ограниченията от съветски тип" и да възстанови традиционната откритост към медиите.

От своя страна говорителят на Пентагона Шон Парнел защити документа, като заяви, че не задължава подписване, а само признаване на политиката.

Асоциацията на пресата в Пентагона е наела адвокат и обсъжда възможни съдебни действия. Хегсет реагира на критиките с емоджи с размахваща ръка в X, намеквайки за сбогуване с несъгласните медии.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Многобританско халифатство

    13 2 Отговор
    Борис Джонсон е получил
    Един милион паунда,
    за да осуети мирните преговори
    в уКраИна още в началото на СВО
    през 2022-ра !

    21:38 14.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    18 1 Отговор
    Военните са си тотални некадърници по цял свят ! Хашек го е написал най добре -"... Войната си вървеше прекрасно и за двете страни , докато генералния щаб не се намеси !..."

    21:40 14.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ФАКТ

    14 2 Отговор
    кога е имало "медии" в тоталитарния запад?

    Коментиран от #14

    21:41 14.10.2025

  • 7 Сатана Z

    16 1 Отговор
    Глупавите мисирки продължават да наричат Пентагона министерство на отбраната при положение,че Бай Дончо го прекръсти Министерство на войната.
    Поне това научете,мисирки

    21:41 14.10.2025

  • 8 Ъъъъъъъъ

    16 0 Отговор
    "...обществеността има право да знае как действа правителството и армията, финансирани с близо 1 трилион долара годишно."

    Откога "обществеността" има права?🤔

    21:41 14.10.2025

  • 9 Значи скоро

    2 11 Отговор
    Ще мириши на изгоряла Вата

    21:46 14.10.2025

  • 10 Император Палпатин

    6 1 Отговор
    Кви права, бе? Кви пет долара? Права имаха робите преди гражданската война!
    Сега казвам аз! Свиквайте!

    21:50 14.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Русия ще мре

    2 9 Отговор
    Факт

    21:51 14.10.2025

  • 13 Пацифист

    9 0 Отговор
    Колко ли трябва да си проst, за да желаеш и бъдеш военен и войник ум ми не побира.

    21:51 14.10.2025

  • 14 А кога във Прогнила Русия

    1 6 Отговор

    До коментар #6 от "ФАКТ":

    Каквото каже вожда и това се пише даже това се мисли
    Щото имаче Гробе

    21:52 14.10.2025

  • 15 Българин

    10 2 Отговор
    Съвет от мен:
    Купете в ГОЛЕМИ количества следното:
    1 Вода в туби големи разфасовки;
    2 Храна-консерви и други дълготрайни;
    3 Медикаменти с максиален срок на употреба;
    4 ОРЪЖИЕ-Това е може би основното;
    Не се стискайте, скоро парите ще можете да използвате само за разпалка на огъня...
    Намерете си сигурно място под повърхността и желая на всички оцеляване!!!
    Света скоро няа да бъде такъв, какъвто го помните! Аз вече заредих почти всичко!

    21:53 14.10.2025

  • 16 az СВО Победа 80

    2 0 Отговор
    Хегсет реже либералните рупори....

    22:38 14.10.2025

  • 17 Гошо

    0 0 Отговор
    Нямало да подпишат ,ама нашият посланик там ,да вземе да им разясни тая ,за Петко сърдитият

    22:48 14.10.2025