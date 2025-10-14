Доналд Тръмп е бесен: Най-лошата снимка на всички времена! Списание "Тайм" изтри косата ми

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува списание Time. "Най-лошата снимка на всички времена" – така той определи корицата на списанието, посветена на неговите "исторически усилия за мир в Близкия изток", пише Politico, цитирано от Фокус.
"Списание Time написа сравнително хубава статия за мен, но снимката, може би, е най-лошата в историята. Те "изтриха" косата ми и поставиха нещо над главата ми, което изглежда като малка, плаваща корона. Наистина странно!", написа Тръмп в Truth Social.
The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump's peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump's second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle… pic.twitter.com/0bZDABIDGj— TIME (@TIME) October 13, 2025
Тръмп добави, че никога не е обичал да му правят снимки с долен ракурс и настоя, че корицата заслужава да бъде "осмяна публично".
Корицата на Time, представена в понеделник със заглавие "Неговият триумф", съдържа снимка, направена от нисък ъгъл, на която президентът гледа нагоре, сякаш осветен от ярка слънчева светлина отзад.
да не ти дреме
и мен ме показват всякак и ми се подиграват
ама нали парите са при нас
14 Стара чанта
Не съм религиозен, но се моля Бог да не прави такива пагубни грешки ! ! !
