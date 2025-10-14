Новини
Доналд Тръмп е бесен: Най-лошата снимка на всички времена! Списание "Тайм" изтри косата ми

14 Октомври, 2025 20:03 3 232 16

  • доналд тръмп-
  • списание тайм-
  • републиканска партия

Американският президент добави, че никога не е обичал да му правят снимки с долен ракурс и настоя, че корицата заслужава да бъде осмяна публично

Доналд Тръмп е бесен: Най-лошата снимка на всички времена! Списание "Тайм" изтри косата ми - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува списание Time. "Най-лошата снимка на всички времена" – така той определи корицата на списанието, посветена на неговите "исторически усилия за мир в Близкия изток", пише Politico, цитирано от Фокус.

"Списание Time написа сравнително хубава статия за мен, но снимката, може би, е най-лошата в историята. Те "изтриха" косата ми и поставиха нещо над главата ми, което изглежда като малка, плаваща корона. Наистина странно!", написа Тръмп в Truth Social.


Тръмп добави, че никога не е обичал да му правят снимки с долен ракурс и настоя, че корицата заслужава да бъде "осмяна публично".

Корицата на Time, представена в понеделник със заглавие "Неговият триумф", съдържа снимка, направена от нисък ъгъл, на която президентът гледа нагоре, сякаш осветен от ярка слънчева светлина отзад.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 2 Отговор
    Верно ли,споделил го е с Анатоли и Мара?🦧😪🦧

    20:09 14.10.2025

  • 2 тиквата

    15 2 Отговор
    колега не се коси
    да не ти дреме
    и мен ме показват всякак и ми се подиграват
    ама нали парите са при нас

    20:09 14.10.2025

  • 3 Изкуфяло старче

    8 4 Отговор
    Откаалник

    20:09 14.10.2025

  • 4 12340

    11 2 Отговор
    Ми, така си е--това е потрет на гушата му! :)

    20:11 14.10.2025

  • 5 И Киев е Руски

    16 2 Отговор
    Айде честито. Жълтопаветниците ликуват Европейските бюрократи искат да позволят на деца без възрастово ограничение свободно да избират пола си, съобщава Exxpress. Нито родителите, нито лекарите обаче ще могат да се намесват в процеса, а всеки, който възрази, рискува да бъде преследван за „реч на омразата“ и да загуби финансиране от ЕС

    20:11 14.10.2025

  • 6 404

    8 0 Отговор
    АПА наш бойко на снимките излиза с по голямо шкембе от Шиши.АМА се не сърди

    20:14 14.10.2025

  • 7 Нищо бе !!!

    7 0 Отговор
    И без това ще му окапе косата ....защо се сърди толкова много ?????

    20:14 14.10.2025

  • 8 Хетко

    2 5 Отговор
    В момента има само едно нещо значение и това е да няма Украйна на картата, всичко останало може да почака!

    20:15 14.10.2025

  • 9 бай Даньо

    8 0 Отговор
    Ужас ! Генаралисимо Доналдо Тръмпо без перчем ! На нищо не прилича това!

    20:20 14.10.2025

  • 10 Народна поговорка

    5 0 Отговор
    Магаре седяло,магаре изляло.

    20:36 14.10.2025

  • 11 Хари

    3 0 Отговор
    Плешив си е

    20:57 14.10.2025

  • 12 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Косата няма значение ако Тайм се бяха сетили да му залепят едни мустачки на рижия миротворец.

    21:10 14.10.2025

  • 13 Цеко сифоня

    1 0 Отговор
    Абе и дедо Дончо си е изкукуригàл като Байдъна.

    21:12 14.10.2025

  • 14 Стара чанта

    0 0 Отговор
    Това са господарите на Земята - които решават съдбите на човечеството - едни се тревожат от какъв ъгъл са заснимани, другите - ,,Тройката от Пекин " , когато светът се тресе от войни, от икономически проблеми... - за тях, преди всичко беше най- важното това, че учените твърдели - скоро продължителността на живота можел да се удължи до около 150 години !
    Не съм религиозен, но се моля Бог да не прави такива пагубни грешки ! ! !

    21:21 14.10.2025

  • 15 Снимайте му само

    0 0 Отговор
    левия профил, че е по- красивият!

    21:25 14.10.2025

  • 16 Хичо

    1 0 Отговор
    Плешив,но за сметка на това с увиснала двойна гуша.

    21:26 14.10.2025