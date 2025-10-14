Техеран за Тръмп: Човек трудно може да бъде наричан президент на мира, докато провокира безкрайни войни

След призива на Тръмп за диалог в понеделник, министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви, че президентът на САЩ може "да бъде или президент на мира, или президент на войната, но не може да бъде и двете едновременно", цитира думите му Ал Джазира.
"Човек трудно може да бъде наричан президент на мира, докато провокира безкрайни войни и се съюзява с военнопрестъпници", публикува той в X.
През юни САЩ се присъединиха към Израел в атаките срещу иранските ядрени съоръжения след пет кръга непреки ядрени преговори с Техеран.
Арагчи отново заяви, че президентът на САЩ е бил подведен относно ядрената програма на Иран.
"Вече е повече от ясно, че на президента е била внушена погрешна информация, че мирната ядрена програма на Иран е на прага на превръщането ѝ в оръжие тази пролет", каза външният министър. "Това е просто голяма лъжа и той е трябвало да бъде информиран, че няма никакви доказателства за това, както е потвърдено от собствената му разузнавателна общност."
Арагчи също така нарече Израел "истинският насилник на Близкия изток" и че той "отдавна тормози и дои Съединените щати".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 и тия ли бил невидим ха ха ха
Коментиран от #5
19:04 14.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Тео
Коментиран от #7
19:06 14.10.2025
4 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
19:11 14.10.2025
5 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
До коментар #1 от "и тия ли бил невидим ха ха ха":Що ли С 400 не ги свали в Иран....
Коментиран от #10
19:13 14.10.2025
6 👏👏👏
Мислят си, че са недосегаеми и създават само конфликти!
Докато не им настроят носа няма да се окажат!
19:13 14.10.2025
7 Путин ПОЧНА ВОЙНА
До коментар #3 от "Тео":Той живее от нея......в НАТО е тихо е мирно
19:14 14.10.2025
8 Оръжие на Тръмп
19:15 14.10.2025
9 Точно
19:16 14.10.2025
10 😆😆😆
До коментар #5 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":Защото Иран нямат С400!
Пейтриът е най-прехвалената тояга!
А сащисаните са номер едно само на хартия 😳🤦😂🤣
Коментиран от #14
19:16 14.10.2025
11 айран
19:22 14.10.2025
12 Иранската
19:29 14.10.2025
13 Сатана Z
19:34 14.10.2025
14 🚾 Пейтриът
До коментар #10 от "😆😆😆":Железният купол беше пробит като швейцарско сирене от някакви смешни самоделни ракети
19:36 14.10.2025
15 Хомейни
19:40 14.10.2025
16 стоян
19:48 14.10.2025