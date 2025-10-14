Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Техеран за Тръмп: Човек трудно може да бъде наричан президент на мира, докато провокира безкрайни войни

14 Октомври, 2025 19:03 704 16

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • абас арагчи-
  • аятолах али хаменей-
  • фордо-
  • израел

През юни САЩ се присъединиха към Израел в атаките срещу иранските ядрени съоръжения след пет кръга непреки преговори с Техеран

Техеран за Тръмп: Човек трудно може да бъде наричан президент на мира, докато провокира безкрайни войни - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

След призива на Тръмп за диалог в понеделник, министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви, че президентът на САЩ може "да бъде или президент на мира, или президент на войната, но не може да бъде и двете едновременно", цитира думите му Ал Джазира.

"Човек трудно може да бъде наричан президент на мира, докато провокира безкрайни войни и се съюзява с военнопрестъпници", публикува той в X.

През юни САЩ се присъединиха към Израел в атаките срещу иранските ядрени съоръжения след пет кръга непреки ядрени преговори с Техеран.

Арагчи отново заяви, че президентът на САЩ е бил подведен относно ядрената програма на Иран.

"Вече е повече от ясно, че на президента е била внушена погрешна информация, че мирната ядрена програма на Иран е на прага на превръщането ѝ в оръжие тази пролет", каза външният министър. "Това е просто голяма лъжа и той е трябвало да бъде информиран, че няма никакви доказателства за това, както е потвърдено от собствената му разузнавателна общност."

Арагчи също така нарече Израел "истинският насилник на Близкия изток" и че той "отдавна тормози и дои Съединените щати".


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 и тия ли бил невидим ха ха ха

    10 5 Отговор
    тия смешни самолети сърбите ги свалят със стара руска техника

    Коментиран от #5

    19:04 14.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тео

    14 3 Отговор
    Англосаксите от войните живеят, но сега времената са други и ще видим дали ще бъде и целия колективен Запад дали ще просъществува след тоя зор за война👹

    Коментиран от #7

    19:06 14.10.2025

  • 4 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    5 10 Отговор
    Тръмп показа как се прави СВО в Иран

    19:11 14.10.2025

  • 5 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "и тия ли бил невидим ха ха ха":

    Що ли С 400 не ги свали в Иран....

    Коментиран от #10

    19:13 14.10.2025

  • 6 👏👏👏

    10 3 Отговор
    Абсолютно вярно!
    Мислят си, че са недосегаеми и създават само конфликти!
    Докато не им настроят носа няма да се окажат!

    19:13 14.10.2025

  • 7 Путин ПОЧНА ВОЙНА

    4 8 Отговор

    До коментар #3 от "Тео":

    Той живее от нея......в НАТО е тихо е мирно

    19:14 14.10.2025

  • 8 Оръжие на Тръмп

    3 4 Отговор
    Обстрелва ПУТИН.....кой ли е господарят на света.

    19:15 14.10.2025

  • 9 Точно

    3 3 Отговор
    И коректно

    19:16 14.10.2025

  • 10 😆😆😆

    10 4 Отговор

    До коментар #5 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    Защото Иран нямат С400!
    Пейтриът е най-прехвалената тояга!
    А сащисаните са номер едно само на хартия 😳🤦😂🤣

    Коментиран от #14

    19:16 14.10.2025

  • 11 айран

    1 2 Отговор
    разлян

    19:22 14.10.2025

  • 12 Иранската

    3 6 Отговор
    наглост не знае граници, а Абас Арагчи се прави на ощипаяна госпожица. Тези глупусти да си ги говори на местната и руска фауна.

    19:29 14.10.2025

  • 13 Сатана Z

    4 2 Отговор
    Миротворецът Дончо излъга Иранците и ги избомби подмолно докато водеше с тях преговори по ядрената сделка.

    19:34 14.10.2025

  • 14 🚾 Пейтриът

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "😆😆😆":

    Железният купол беше пробит като швейцарско сирене от някакви смешни самоделни ракети

    19:36 14.10.2025

  • 15 Хомейни

    0 0 Отговор
    Как бе?Всеки месец спира по две войни !

    19:40 14.10.2025

  • 16 стоян

    0 0 Отговор
    Колко нагли чалмите - а кой спонсорираше терористите от хамас за да воюват две години и оръжията им не свършиха- иранците и чекистите - от благодарност към спонсора войната започна на рожденния ден на путин

    19:48 14.10.2025

