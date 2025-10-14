Техеран за Тръмп: Човек трудно може да бъде наричан президент на мира, докато провокира безкрайни войни

След призива на Тръмп за диалог в понеделник, министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви, че президентът на САЩ може "да бъде или президент на мира, или президент на войната, но не може да бъде и двете едновременно", цитира думите му Ал Джазира.

"Човек трудно може да бъде наричан президент на мира, докато провокира безкрайни войни и се съюзява с военнопрестъпници", публикува той в X.

През юни САЩ се присъединиха към Израел в атаките срещу иранските ядрени съоръжения след пет кръга непреки ядрени преговори с Техеран.

Арагчи отново заяви, че президентът на САЩ е бил подведен относно ядрената програма на Иран.

"Вече е повече от ясно, че на президента е била внушена погрешна информация, че мирната ядрена програма на Иран е на прага на превръщането ѝ в оръжие тази пролет", каза външният министър. "Това е просто голяма лъжа и той е трябвало да бъде информиран, че няма никакви доказателства за това, както е потвърдено от собствената му разузнавателна общност."

Арагчи също така нарече Израел "истинският насилник на Близкия изток" и че той "отдавна тормози и дои Съединените щати".