Пентагонът разполага само с две батареи за изстрелване на ракети "Томахоук"
  Тема: Украйна

13 Октомври, 2025 10:46 1 941 45

Тръмп все пак иска да принуди Путин да седне на масата за преговори с Киев, затова за тази цел той може да предостави на Украйна "Томахоук"

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Ракетите "Томахоук" са предназначени предимно за изстрелване от кораби и подводници, като САЩ разполагат с много ограничен брой наземни пускови установки за тях. Това обаче не е пречка за предаването им на Украйна.

Това прогнозира в ефира на телевизия "КИЕВ24" професорът от Манхатънския университет Игор Айзенберг.

По негови думи, армията на САЩ вероятно разполага само с две батареи от наземни пускови установки за "Томахоук". Те са започнали да се произвеждат едва през 2024 г.

В същото време, според Игор Айзенберг, решението за предаването на ракетите Тръмп ще вземе въз основа на собствената си преценка дали това ще му донесе лична полза или не. По-специално от гледна точка на имиджа му.

Според експерта, Тръмп все пак иска да принуди Путин да седне на масата за преговори с Украйна, затова за тази цел той напълно може да предостави на Украйна "Томахоук".

Що се отнася до проблема с липсата на пускови установки за тях, Айзенберг се позовава на неотдавнашното изявление на бившия командващ силите на САЩ в Европа Бен Ходжис. Той наскоро отбеляза, че украинците могат да създадат каквото и да е практически от нищо.

"Може да си спомним, че за изстрелването на ракети "Сторм Шадоус" бяха приспособени изтребители, които бяха съветско производство. Разработиха пускови установки. Аз не бих изключвал нищо", каза американският професор.


Украйна
  • 1 А КОИ ЩЕ ОБСЛУЖВА

    32 1 Отговор
    БАТАРЕИТЕ -МЕИБИ КОЛИН ПАУЪЛ

    10:48 13.10.2025

  • 2 Путин:

    34 2 Отговор
    И6aл съм ги

    10:48 13.10.2025

  • 3 име

    51 0 Отговор
    Какво стана със ракетите сторм шадоу, с немските и френските им аналози? Колко пъти бутнаха Кримския мост? Аре да праща тръмпоча, че хем да станат за смях по света, хем родната и международна соросна да има дъвка за дъвчене няколсо дни, поредния геймчейджър.

    Коментиран от #40

    10:50 13.10.2025

  • 4 ПУТИН ЛЕКИЧКО СИ ГО

    42 2 Отговор
    МЕСТИ И НЕ МУ ДРЕМЕ ОТ ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ.ВСИЧКИ СА ПРЕДУПРЕДЕНИ КАКВО ЩЕ ПОСЛЕДВА.

    Коментиран от #5, #11, #13

    10:52 13.10.2025

  • 5 стоян

    6 25 Отговор

    До коментар #4 от "ПУТИН ЛЕКИЧКО СИ ГО":

    до ком. 4 дpoгаp, ще следва както винаги ще ще ще и накрая тихо.

    10:53 13.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Имаше и други изказвания

    21 2 Отговор
    по укротелевизия 1+1...че САЩ ги пази за Китай и няма да ги дава на 404.

    Коментиран от #12, #26

    10:53 13.10.2025

  • 8 Гай Юлий Цезар

    9 0 Отговор
    Оправдания ! Аз трепех враговете с прашкари !!!

    10:54 13.10.2025

  • 9 ГАРЛИК

    26 1 Отговор

    До коментар #6 от "Pyccкий Карлик":

    СЛЕДВА --РЕЦИПРОЧНО

    Коментиран от #14

    10:55 13.10.2025

  • 10 Хи хи

    35 3 Отговор
    А кво стана с хаймарсите, атакамсите, абрамсите и т.н. ???? Помните ли урките лак скачаха от радост като им ги пращаха ??? Сега щели да им пратят 2 счупени томахавки, ХА ХА ХА !

    Коментиран от #19

    10:55 13.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 А ОТ ИРАНЦИТЕ

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "Имаше и други изказвания":

    БАЛОНИ И БУКЕТИ ЛИ ЩЕ ЧАКА

    10:57 13.10.2025

  • 13 Pyccкий Карлик

    2 32 Отговор

    До коментар #4 от "ПУТИН ЛЕКИЧКО СИ ГО":

    Путин може да си Го мести в бункера, ма рузнаците местят здраво картошка, хляб, обувки и бензин.
    Да се не стигне американците да спасяват Путин от озверелия, прегладнел руски народ.

    Коментиран от #17

    10:57 13.10.2025

  • 14 аz СВО Победа 80

    2 30 Отговор

    До коментар #9 от "ГАРЛИК":

    Руският полковник Баранец пред "Комсомольская правда".Цитирам:Ако ни нападне САЩ или друга натовска държава от Русия няма да остане нищо.
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #30, #45

    10:59 13.10.2025

  • 15 Сърп и чук

    23 2 Отговор
    Украинците ако получат Томахоук, отговорът няма да е лопата Орешник този път. Пак ще се чудят това какво беше и от къде дойде.

    10:59 13.10.2025

  • 16 Алексей

    18 0 Отговор
    Тръмп не подарява оръжия и не предоставя а продава сам го каза на Зеленски ,и джуджето ще нужно да ги плати )))

    Коментиран от #20

    11:00 13.10.2025

  • 17 стоян

    3 20 Отговор

    До коментар #13 от "Pyccкий Карлик":

    до ком. 13 дpoгap, още 2024 сам претсказал че рассия ще се разпадне до няколко месеца! много познавам!

    Коментиран от #37

    11:00 13.10.2025

  • 18 Смях в залата:

    17 1 Отговор
    Пентагонът разполага само с две батареи за изстрелване на ракети "Томахоук",
    Защото бай-данчо ги Подари на Зеления, а той ги Продаде на Хусите!

    Коментиран от #21

    11:00 13.10.2025

  • 19 Стана ей това

    1 22 Отговор

    До коментар #10 от "Хи хи":

    1 милион+ руснака казаха хоп-про чичко Кобзон.

    Коментиран от #22

    11:01 13.10.2025

  • 20 име

    16 1 Отговор

    До коментар #16 от "Алексей":

    Т.е. данъкоплатците в ЕССР ще трябва да ги платят.

    Коментиран от #23

    11:01 13.10.2025

  • 21 Изпражнението гайтанджиева

    1 17 Отговор

    До коментар #18 от "Смях в залата:":

    Руски фейк.

    11:02 13.10.2025

  • 22 име

    8 2 Отговор

    До коментар #19 от "Стана ей това":

    Ама на коя игра това, дай източник, де!

    Коментиран от #24

    11:02 13.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Йосиф Кобзон

    1 15 Отговор

    До коментар #22 от "име":

    Аз съм източника.

    Коментиран от #27

    11:03 13.10.2025

  • 25 Копейка

    1 11 Отговор
    А на нас каква ни е далаверата?

    Коментиран от #36

    11:04 13.10.2025

  • 26 Хм...

    13 2 Отговор

    До коментар #7 от "Имаше и други изказвания":

    Като почна цирка в 4о4 телевизия 1+1 имаше брояч на загиналите на фронта у краинци. По някое време през 2023 спряха брояча на близо 1,2млн покойни бандерчета. От тогава никой в 4о4 не е пускал никакви броячи. Но пък вундервафета излизат по две на месец.

    11:05 13.10.2025

  • 27 име

    11 1 Отговор

    До коментар #24 от "Йосиф Кобзон":

    Обяснявам за функционално неграмотния козяк: на всички ни е ясно, че от теб мирише. Въпроса беше за източника на информация, не на миризмата.

    Коментиран от #33

    11:05 13.10.2025

  • 28 матю хари

    2 14 Отговор
    Американските кораби ще дойдат в Черно море и от там ще изстрелват томахавки по Русия.

    Коментиран от #29, #34

    11:05 13.10.2025

  • 29 име

    12 1 Отговор

    До коментар #28 от "матю хари":

    Е, кажи напкоя игра се случват тия неща. Кажи и ние да поцъкаме.

    Коментиран от #31

    11:07 13.10.2025

  • 30 Иван

    14 1 Отговор

    До коментар #14 от "аz СВО Победа 80":

    Лъжеш..за такива като вас които слугуват на Украйна на ЕС и НАТО се наричат предатели

    Коментиран от #32

    11:08 13.10.2025

  • 31 Пепи Волгата

    1 12 Отговор

    До коментар #29 от "име":

    Не знам и не ме интересува!Аз избрах еврото.

    11:09 13.10.2025

  • 32 аz СВО Победа 80

    1 10 Отговор

    До коментар #30 от "Иван":

    Искаш да кажеш, че "Комсомольская правда" лъже?😂😂😂

    11:12 13.10.2025

  • 33 Ватенка без глава

    1 9 Отговор

    До коментар #27 от "име":

    Да!При Кобзон мирише.

    11:13 13.10.2025

  • 34 ХАРЮ МАТИ

    7 0 Отговор

    До коментар #28 от "матю хари":

    ДОНАЛД ХУК ВЕЧЕ ВЛИЗАХА

    11:15 13.10.2025

  • 35 Механик

    10 0 Отговор
    Ама за какво са им тия томахавки на укрите бе? Те и така пИчелят войната, а и вече имат супер-дупер ракета собствено производство. Нарича се "розАво фламинго" или "дълъг нептунин".
    Цялата ракета е украинска. Само соплото и се произвежда в розАва Европа. За това е и "по-широчко".
    Абе, направо си е много широчко, та да няма съпротивление.

    11:20 13.10.2025

  • 36 центавос

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Копейка":

    ами кат нашата,никаква,няма посланик, няма центове,добре,че на боклука се позабви извозването та да хапнем

    11:33 13.10.2025

  • 37 хахааа ха аха

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "стоян":

    "...сам претсказал...", да се чете "съм предсказал"! Не можем да пишем, но фффърляме боб и гледаме на кафе!

    11:35 13.10.2025

  • 38 Някой

    2 0 Отговор
    Томахоук са ракети с до 2500км полет. По договор бе забранено да има ракети с обсег 500-5500км излитащи от сушата. Може от кораби и самолети. САЩ излезнаха от този договор и той падна. Въпреки далекобойността пораженията са малки. В Сирия на летища по едно петно на писта. Не е ясно дали може да носят различен заряд.

    11:39 13.10.2025

  • 39 Бачо

    2 0 Отговор
    Тук има една тънкост,за която нашите либерали нарочно я пропускат,че тези ракети могат да носят ядрени глави и ако бъде изстреляна такава ракета по Русия, имат право да отговорят,и повярвайте отговора ще е страшен за 404 и нека после соросоднята мрънка

    11:55 13.10.2025

  • 40 Мурат

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Томахавките са добри само срещу слабозащитените рафинерии и питролни складове . Особенно ако се нанасят масирани концентрирани удари. Ще видим какво ще подледва. Но ако се концентрират върху рафинериите, петролните складове и терминали за износ на петрол и нефтопродукти, ефекта ще е убииствен.

    11:55 13.10.2025

  • 41 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Има съобщения, че Зеленски е потвърдил, че Тръмп все още не е взел решение относно „Томахавките“.

    Интересното дори не е механиката на цитиране на такъв надежден източник, като брътвежите на наркомана от Кривой Рог, а как постоянно се люлеем на люлката на надеждите „ще дадат ли на украинците по-мощни оръжия или не?“.

    Човек би си помислил, че от „Джавелините“ през изтребителите NLAW, M777, Highmars, Leopards, Abrams и F-16, човек вече би разбрал, че новоотвореният, затворен прозорец на Овъртън по въпроса за трансферите на оръжия е сигнал, че да, те ще дадат всичко. Постепенно, разбира се. Не веднага. Но ще го направят.

    12:01 13.10.2025

  • 42 Мишел

    0 0 Отговор
    Става все по ясно, че Тръмп много иска да принуди Путин за нещо, но няма с какво да го направи.

    12:02 13.10.2025

  • 43 Ъъъъъъъъъ

    1 0 Отговор
    Доставката на "томахавки" ще е като налагането на санкции. Вересйте ми!😂

    12:07 13.10.2025

  • 44 кравария

    1 0 Отговор
    оттича в канала!

    12:08 13.10.2025

  • 45 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "аz СВО Победа 80":

    Не цитираш, а фантазираш.
    В началото на 2022 г. Пентагонът публикува доклад с резултатите от своите компютърни изследвания на математичен модел на войни между ядрените държави в света. Там пише, че при такава война с Русия, САЩ губят над 95% от населението си, Русия губи 35%. Докладът завършва с препоръка правителството на САЩ да направи всичко възможно страната да не попада в ядрен конфликт. Копие на този доклад може да бъде получено от централния архив на САЩ срещу няколко долара такса.

    12:22 13.10.2025

