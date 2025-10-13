Пентагонът разполага само с две батареи за изстрелване на ракети "Томахоук",

Ракетите "Томахоук" са предназначени предимно за изстрелване от кораби и подводници, като САЩ разполагат с много ограничен брой наземни пускови установки за тях. Това обаче не е пречка за предаването им на Украйна.

Това прогнозира в ефира на телевизия "КИЕВ24" професорът от Манхатънския университет Игор Айзенберг.

По негови думи, армията на САЩ вероятно разполага само с две батареи от наземни пускови установки за "Томахоук". Те са започнали да се произвеждат едва през 2024 г.

В същото време, според Игор Айзенберг, решението за предаването на ракетите Тръмп ще вземе въз основа на собствената си преценка дали това ще му донесе лична полза или не. По-специално от гледна точка на имиджа му.

Според експерта, Тръмп все пак иска да принуди Путин да седне на масата за преговори с Украйна, затова за тази цел той напълно може да предостави на Украйна "Томахоук".

Що се отнася до проблема с липсата на пускови установки за тях, Айзенберг се позовава на неотдавнашното изявление на бившия командващ силите на САЩ в Европа Бен Ходжис. Той наскоро отбеляза, че украинците могат да създадат каквото и да е практически от нищо.

"Може да си спомним, че за изстрелването на ракети "Сторм Шадоус" бяха приспособени изтребители, които бяха съветско производство. Разработиха пускови установки. Аз не бих изключвал нищо", каза американският професор.