Израелската армия удари военни обекти на "Хизбула" в Ливан

Отбранителните сили на Израел са извършили въздушни удари в източната част на долината Бекаа в Ливан, съобщава "Таймс ъф Израел".

Те уточняват, че целта е била тренировъчен лагер на "Хизбула", където са били събрани оперативни лица, както и площадка за производство на прецизни ракети, наред с други цели.

Армията твърди, че тренировъчният лагер е бил използван от "Хизбула" за планиране на атаки срещу Израел.

Площадката за производство на ракети в долината Бекаа е била атакувана от ИОС многократно преди това.

Израел твърди, че е атакувал и военен обект на "Хизбула" в Северен Ливан.

"Съхранението на оръжия, наличието на терористична инфраструктура и провеждането на военно обучение срещу Държавата Израел от терористи на "Хизбула" представляват крещящо нарушение на разбирателствата между Израел и Ливан и заплаха за Държавата Израел", изтъква армията.