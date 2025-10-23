Новини
Израелската армия удари военни обекти на "Хизбула" в Ливан

23 Октомври, 2025 15:25 624 9

  • хизбула-
  • ливан-
  • цахал-
  • бенямин нетаняху

Армията твърди, че тренировъчният лагер е бил използван от "Хизбула" за планиране на атаки срещу Израел

Израелската армия удари военни обекти на "Хизбула" в Ливан - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Отбранителните сили на Израел са извършили въздушни удари в източната част на долината Бекаа в Ливан, съобщава "Таймс ъф Израел".

Те уточняват, че целта е била тренировъчен лагер на "Хизбула", където са били събрани оперативни лица, както и площадка за производство на прецизни ракети, наред с други цели.

Армията твърди, че тренировъчният лагер е бил използван от "Хизбула" за планиране на атаки срещу Израел.

Площадката за производство на ракети в долината Бекаа е била атакувана от ИОС многократно преди това.

Израел твърди, че е атакувал и военен обект на "Хизбула" в Северен Ливан.

"Съхранението на оръжия, наличието на терористична инфраструктура и провеждането на военно обучение срещу Държавата Израел от терористи на "Хизбула" представляват крещящо нарушение на разбирателствата между Израел и Ливан и заплаха за Държавата Израел", изтъква армията.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Само питам

    12 1 Отговор
    Санкции за тях няма ли?

    Бай Дончо накара и съюзните на САЩ да ги мразят....

    15:28 23.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мръсно племе

    10 1 Отговор
    са чфутите и тва е

    15:31 23.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бай Дончо

    2 5 Отговор
    там се скриха ХАМАСианците

    15:34 23.10.2025

  • 6 Трол

    6 0 Отговор
    Важното е да се спазва мирното споразумение.

    15:34 23.10.2025

  • 7 Истината

    9 1 Отговор
    Така се прави ! А не като Путин , да глези украинската хунта с преговори и лиготии .

    15:35 23.10.2025

  • 8 Хан пЪ

    4 0 Отговор
    Много сте изостанали ако вярвате ще израелската армия напада. Напротив цялата военна сила на Израел е отбранителна включително и атомчето им. Така че всяко тяхно нападе... грешка отбраняване на чужда територия е миротворческо и санкциите са за гърмяните

    15:43 23.10.2025

  • 9 Абе

    1 0 Отговор
    Кога ще ударят ционистките Теро...итични групи,упс сили

    16:30 23.10.2025