Израелската армия удари военни обекти на "Хизбула" в Ливан

Отбранителните сили на Израел са извършили въздушни удари в източната част на долината Бекаа в Ливан, съобщава "Таймс ъф Израел".
Те уточняват, че целта е била тренировъчен лагер на "Хизбула", където са били събрани оперативни лица, както и площадка за производство на прецизни ракети, наред с други цели.
Армията твърди, че тренировъчният лагер е бил използван от "Хизбула" за планиране на атаки срещу Израел.
Площадката за производство на ракети в долината Бекаа е била атакувана от ИОС многократно преди това.
Израел твърди, че е атакувал и военен обект на "Хизбула" в Северен Ливан.
"Съхранението на оръжия, наличието на терористична инфраструктура и провеждането на военно обучение срещу Държавата Израел от терористи на "Хизбула" представляват крещящо нарушение на разбирателствата между Израел и Ливан и заплаха за Държавата Израел", изтъква армията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само питам
Бай Дончо накара и съюзните на САЩ да ги мразят....
15:28 23.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мръсно племе
15:31 23.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Бай Дончо
15:34 23.10.2025
6 Трол
15:34 23.10.2025
7 Истината
15:35 23.10.2025
8 Хан пЪ
15:43 23.10.2025
9 Абе
16:30 23.10.2025