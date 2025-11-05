Значителен завой в американската политика за военен износ! САЩ обсъждат продажбата на 48 изтребителя F-35 на Саудитска Арабия

Администрацията на президента Доналд Тръмп разглежда искането на Саудитска Арабия за закупуване на до 48 изтребителя F-35 Lightning II, съобщиха за "Ройтерс" двама източници, запознати с преговорите. Ако бъде одобрена, сделката ще представлява един от най-мащабните оръжейни договори в историята на двете държави и значителен завой в американската политика за военен износ в Близкия изток.

Според източниците, Пентагонът вече е дал първоначалното си съгласие, а въпросът е преминал на ниво министър на отбраната. Все още предстоят допълнителни одобрения на правителствено и конгресно равнище, преди да бъде взето окончателно решение.

Продажбата на F-35 на Рияд би означавала сериозно преразпределение на военния баланс в региона и би поставила на изпитание традиционната американска политика да гарантира "качественото военно превъзходство" на Израел. До момента Израел е единствената страна в Близкия изток, разполагаща с този тип изтребители.

Произведен от Lockheed Martin, F-35 е стелт изтребител от пето поколение, способен да избягва радарно засичане и да извършва едновременно бойни и разузнавателни мисии.

Израел вече разполага с няколко ескадрили от този самолет, използван активно за мисии в региона.

Саудитска Арабия от години се стреми да включи F-35 в своя флот, като част от по-широката програма "Визия 2030" на престолонаследника Мохамед бин Салман за икономическа и военна модернизация. В момента Кралските военновъздушни сили използват американски F-15, както и европейски Tornado и Typhoon.

Рияд разглежда придобиването на F-35 като отговор на нарастващите заплахи от Иран и инструмент за укрепване на регионалната си позиция. По данни на "Ройтерс", искането за 48 самолета съответства на формирането на две пълни ескадрили.

Преговори за F-35 със Саудитска Арабия се водят от години. При управлението на Джо Байдън беше обсъждан вариант, при който предоставянето на самолетите щеше да е част от по-широко споразумение за нормализиране на отношенията между Рияд и Израел, но процесът тогава замря.

След завръщането на Тръмп в Белия дом обаче САЩ промениха тона си, а президентът постави военното сътрудничество с кралството сред своите приоритети. През май Вашингтон и Рияд вече подписаха пакетна сделка за въоръжение на стойност 142 милиарда долара, обявена като "най-голямото споразумение за отбрана в историята на САЩ".

Въпреки напредъка, продажбата на F-35 вероятно ще срещне силен конгресен отпор. Част от законодателите продължават да се противопоставят на нови оръжейни доставки за Рияд след убийството на журналиста Джамал Хашоги през 2018 г. и повдигат въпроси за човешките права и регионалната стабилност.

За Вашингтон подобна сделка би означавала укрепване на стратегическото партньорство със Саудитска Арабия и възможност за ограничаване на китайското и руското влияние в региона. Но същевременно би поставила на изпитание ангажимента на САЩ към сигурността на Израел.