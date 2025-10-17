Новини
Една вечеря, която може да промени всичко на фронта в Украйна
17 Октомври, 2025 18:48

Една вечеря, която може да промени всичко на фронта в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Днес (17 октомври) вечерта във Вашингтон ще се състои среща между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп, която може да определи по-нататъшния ход на войната и подкрепата за Украйна. Статията е базирана на публикации в украинското списание "Фокус", данни на Center for a New American Security, публикувани от Financial Times и друди западни медии.

Днес се очаква президентът на Украйна Володимир Зеленски да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп. Преговорите ще започнат в 20:00 часа българско време в неформална обстановка по време на вечеря и ще бъдат затворени за медиите, става ясно от графика на американския президент, публикуван от Roll Call.

Изборът на времето и формата на срещата – по време на вечеря, без достъп на медиите – подсказва желанието на двете страни да действат в условия на поверителност. Ден по-рано стана известно, че Тръмп е провел телефонни преговори с Владимир Путин и е обявил нова среща на върха в Будапеща. Това хвърли сянка върху преговорите с Украйна, предизвиквайки учудване в обкръжението на Зеленски, които междувременно пристигнаха във Вашингтон за срещата, съобщи по-рано Axios.

Ключовите теми на срещата трябва да бъдат:

-предаването на ракети Tomahawk на Украйна. Основните въпроси са за броят на ракетите и целите, които Украйна иска да удари. Остава и въпросът, за това кой ще оперира с ракетите. В отделни публикации Financial Times съобщи, че САЩ ще могат да доставят на Украйна само от 20 до 50 ракети Tomahawk и, че ако Украйна получи Tomahawk, те ще бъдат управлявани от САЩ.

-укрепването на системите за противовъздушна отбрана на Украйна

-обсъждането на потенциалния преход на Украйна към следващата фаза на военните действия. По-рано Тръмп заяви, че Украйна възнамерява да премине в настъпление, което даде повод на редица анализатори да допуснат, че САЩ ще предоставят на Киев още оръжия.

-санкционната политика на САЩ по отношение на Русия. Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви в интервю за Newsmax, че "администрацията на Тръмп е установила, че митата са по-ефективни от санкциите за повлияване на поведението на Русия".

Основният въпрос за Украйна остава този за ракетите. Тръмп вече заяви публично, че "в САЩ има много ракети Tomahawk, но те са необходими на самите САЩ“, което намеква за вътрешния дилема между помощта за Украйна и осигуряването на собствената сигурност. Украинската страна явно се надява, че тези преговори няма да останат само на ниво обещания, а ще дадат тласък за конкретни стъпки от страна на Вашингтон.

Какво можем да очакваме – и какво може да се случи "зад кулисите“

Какво очаква Киев:

-ясни решения относно доставките на оръжие. Ако САЩ се съгласят да -предоставят Tomahawk или други системи, това ще доведе до сериозно укрепване на отбранителната способност на Украйна

-гаранции и документи. Зеленски вероятно ще изисква юридически или политически закрепени ангажименти, за да се избегнат "обещания без реализация“.

-координация военните планове. Обсъждане на потенциално настъпление, -съгласуване на стратегически стъпки и логистика.

-санкционен натиск. САЩ могат да обсъдят разширяване или актуализиране на пакета санкции срещу РФ, в зависимост от събитията на фронта.

Рискове:

Споразуменията могат да се окажат предимно декларативни – без конкретни дати и обеми.

Има вероятност обсъждането на Tomahawk да бъде инструмент за натиск или търговия, но не е задължително да доведе до предаване в значителен обем.


  • 1 Днес Тръмп

    53 1 Отговор
    Не можем да изчерпим “американския запас от „Томахоук“, написа Тръмп в профила си в социалните медии Truth Social. „И ние се нуждаем от тях... така че ....."

    18:50 17.10.2025

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    55 2 Отговор
    Да, убитите окраинци от два милиона могат да станат три!😎🥳🤣🤣🤣🤣🤣🖕

    18:50 17.10.2025

  • 3 Защо вярвате на евреи

    5 59 Отговор
    цялата Специална военна операция на хабадския гн 0м Путлер се провежда под ционисткия знак Z(Цион). Кланя се на Израел, саботира Иран и Сирия за Израел.

    Коментиран от #11

    18:50 17.10.2025

  • 4 си дзън

    4 38 Отговор
    Агент Краснов няма да предаде ментора си Путин

    Коментиран от #7

    18:50 17.10.2025

  • 5 666

    3 54 Отговор
    Първо ще дадат малко, след това тихомълком ще дадат повече. Пуслер ще си мълчи, понеже е шабадник и понеже децата му ке н 3 ат на запад.

    18:52 17.10.2025

  • 6 Мишел

    58 2 Отговор
    Очакват се нулеви резултати по всички теми на преговорите.

    18:52 17.10.2025

  • 7 Тръмп

    15 2 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    И двата сме деца на Синедриона.

    18:52 17.10.2025

  • 8 Зелю

    40 1 Отговор
    ще е менюто на масата. Ще вечерят с него.

    18:53 17.10.2025

  • 9 Рассияа

    4 49 Отговор
    Намирисва ми на изгоряла вата
    И червеният площад в Руини

    Коментиран от #24, #25

    18:53 17.10.2025

  • 10 Перо

    54 0 Отговор
    Ако англичаните провокират Зеленски и го подтикват пак към продължаване на войната до “успешен” край, от цяла Украйна ще се получи един Берлин 1945 г.

    18:55 17.10.2025

  • 11 Антихрист

    15 5 Отговор

    До коментар #3 от "Защо вярвате на евреи":

    Иисус Христос е евреин.

    Коментиран от #30

    18:55 17.10.2025

  • 12 Сталин

    43 1 Отговор
    Значи краварите ако предадат томахоук на зеленото наркоман обявяват война на Русия,Русия е вече готова с Буревестник

    18:55 17.10.2025

  • 13 БОЛЕН ЦЕНТАК

    34 0 Отговор
    Целия треперя дали Тръмп ще даде томахоци. Аз лично много ми е важно това.

    Коментиран от #39

    18:55 17.10.2025

  • 14 Вижда се как го е хванал

    29 0 Отговор
    За врата. Това показва кой командва .

    18:56 17.10.2025

  • 15 Гончар Романенко

    38 1 Отговор
    Може!
    .... Може, например, на Зеленски по обратния път да му прилошее
    И като се прибере в Украйна да опне копита!...
    ... Както Борис III....
    ... Всичко може!

    18:56 17.10.2025

  • 16 Сандо

    42 0 Отговор
    Тя тази вечеря ако щеше да променя нещо поне келнер щеше да посрещне Зелнски на летището.А то го посрищнаха помощника му Ермак и екипажа на самолета!

    18:56 17.10.2025

  • 17 Факти

    38 0 Отговор
    Хода на войната може да определи само руския президент Владимир Путин !!!

    18:57 17.10.2025

  • 18 ТехноЛог

    26 0 Отговор
    Абе не знам какво ще промени,днес отново поне 2000 хохохола ще излетят с 200 през комините на германските мобилни крематориуми Rauch Max -Pro разположени по цялата линия на фронта и ще се възвисят. Заложете на Истинското Германско качество със славни традиции от 1943 г.

    18:57 17.10.2025

  • 19 Сатана Z

    20 0 Отговор
    След вечерята на свещи Зеленски е обещал на Бай Дончо да му изпълни едно желание три пъти с щастлив край.

    18:58 17.10.2025

  • 20 русия е васал на Китай

    1 29 Отговор
    Американски персонал или изпълнители вероятно ще управляват ракетите.
    Този подход позволява бързо разполагане без обширно украинско обучение.
    САЩ ще запазят контрола върху насочването и оперативните решения , осигурявайки стратегически надзор.
    Този метод набляга на скоростта и прецизността , като същевременно минимизира рисковете от злоупотреба или грешки на бойното поле.

    Коментиран от #28, #90

    18:58 17.10.2025

  • 21 Питам

    38 0 Отговор
    Вие видяхте ли как посрещнаха Зеленият клоун в САЩ? ,,Посрещнаха" го , екипажът на самолета му и пътуващият с него , Ермак!!! Ха сега го сравнете с посрещането на Путин в Аляска . Освен това за информация на козяшките соросоидни центаджии , точно преди посещението на Зеленски Тръмп и Путин проведоха няколко часов телефонен разговор по между си .

    18:59 17.10.2025

  • 22 Дедо ви...

    29 0 Отговор
    Альоооо...., каква вечеря беееее, там е обяд

    18:59 17.10.2025

  • 23 Путин целият съм зацапан

    0 27 Отговор
    Памперсът ми прилива
    Всичко е в кафяво

    Коментиран от #29

    18:59 17.10.2025

  • 24 А МЕНЕ МИ НАМИРИСВА

    23 0 Отговор

    До коментар #9 от "Рассияа":

    НА АКИ.....ТА
    УКРАИНСКИ
    СЛЕДСТВИЕ НА ПОРЕДНАТА ПЕРЕМОГА

    18:59 17.10.2025

  • 25 Надарена кака

    19 0 Отговор

    До коментар #9 от "Рассияа":

    Намирисва ти ∆тто,щото само цапаш с вестник Демокрация от архива ,вместо да се окъпеш .

    18:59 17.10.2025

  • 26 Фокус мокус

    34 0 Отговор
    Вие като препечатвате някой материал четете ли го? Каква вечеря в 1 часа по обед? Наистина стават смешни имащите се за журналисти, блогъри и не знам кви си Асен геновци. В Америка в 13 часа обядват

    Коментиран от #42

    19:01 17.10.2025

  • 27 Тайната Вечеря

    16 0 Отговор
    И Юда ще присъства!

    Коментиран от #32

    19:01 17.10.2025

  • 28 ИСКАНДЕР

    13 0 Отговор

    До коментар #20 от "русия е васал на Китай":

    НЕ ПРАВИ РАЗЛИКА ПО НАЦИОНАЛЕН ПРИЗНАК

    19:01 17.10.2025

  • 29 АМИ НЯМА ГО

    13 1 Отговор

    До коментар #23 от "Путин целият съм зацапан":

    ЗЕЛЕНСКИ ДА ИЗЛИЖЕ
    В АМЕРИКА Е НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

    19:03 17.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Готвачът на Путин

    17 1 Отговор
    Ясно е, че на тази "вечеря" Тръмп няма да сложи стрихнин в гурме-ястието на Зеленски, но понеже е пич и понякога шегобиец, може да му сложи малко разхлабващо....

    19:04 17.10.2025

  • 32 А за промените на фронта

    12 2 Отговор

    До коментар #27 от "Тайната Вечеря":

    се грижи Русия.

    "Една вечеря, която може да промени всичко на фронта в Украйна"

    19:05 17.10.2025

  • 33 И Киев е Руски

    24 4 Отговор
    Последните три години само потвърдиха очевидното: Европа е напълно безсилна. Страните от ЕС ми напомнят за ларви на комари: те могат само да се роят безцелно в хаотични групи. Няма и дума за каквито и да било действия. В бъдеще целият свят ще бъде контролиран от Съединените щати, Руската федерация и Китай. Жалко е, че обикновените умове не могат да разберат това те могат само да крещят как Русия отново е притисната в ъгъла

    Коментиран от #37, #40

    19:06 17.10.2025

  • 34 Нищо няма да промени

    4 14 Отговор
    Руските нацисти просто разиграват Тръмп.

    19:06 17.10.2025

  • 35 ЗЕЛЕНСКИ ВИДЯ ТОМАХОЦИТЕ

    13 3 Отговор
    Пак през кривия макарон.

    19:06 17.10.2025

  • 36 Информатор😉

    14 4 Отговор
    Русия вече има готово ново оръжие с което да неутрализира Томахавките .

    19:07 17.10.2025

  • 37 Нямате срам

    4 23 Отговор

    До коментар #33 от "И Киев е Руски":

    Спрете да тровите нашите майки и бащи с руската отрова! Спрете да тровите децата ни с руската отрова!

    Коментиран от #65

    19:08 17.10.2025

  • 38 Уса

    17 3 Отговор
    Постоянно казваме на треттополовите,че томахока не е вибратор

    Коментиран от #48

    19:08 17.10.2025

  • 39 ха, ха, ха...

    5 11 Отговор

    До коментар #13 от "БОЛЕН ЦЕНТАК":

    Не си сам, Путин уж в предишни преговори се правеше на разсеян, но нещо много се разбърза и изглежда също няма търпение да разбере.

    Коментиран от #46

    19:08 17.10.2025

  • 40 Пора

    4 17 Отговор

    До коментар #33 от "И Киев е Руски":

    Путинова русия умира.

    Коментиран от #78

    19:09 17.10.2025

  • 41 Не, не е

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Знае":

    бил евреин, както те будалкат ционистите!

    19:09 17.10.2025

  • 42 Тръмпи

    19 1 Отговор

    До коментар #26 от "Фокус мокус":

    Тръмп и ще има лек обяд и от немайкъде ще присъства и Зелю. Щото Тръмпи няма друго време, ще заминава за Флорида. И тез писачи си въобразяват, че докато хапва ще смята със Зела колко кога и кви ракети, настъпление и... По скоро ще го уведоми за 10-тина минути преди десерта кво са решили с Путин. Дано поне и на Цяла да сложат нещо да хапне.

    19:09 17.10.2025

  • 43 Механик

    4 17 Отговор
    Защо 22 Фашистки РЕПУБЛИКИ и РЕДОВНАТА Армия ОРИЗО-ГРИЗАЧИ на Ким се страхуват да воюват със 20 пъти по- малка държава но със аналогични оръжия?!?
    Те използват кораби,подводници, Авиация, крилати и балистични ракети НО реват като ПИН доси ако малка Украйна използва и тя ракети?!?
    Ясно е че монголяците са е--- БАЛНИЦИ и жалки нищо жества

    Коментиран от #53, #54, #72

    19:09 17.10.2025

  • 44 Спрете

    3 15 Отговор
    Спрете да тровите българския народ с руската отрова.

    19:09 17.10.2025

  • 45 ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК

    17 2 Отговор
    Отново разочарование. Томахоци няма, Тауруси няма, Абрамси няма.

    Коментиран от #49, #51

    19:09 17.10.2025

  • 46 Българин

    3 12 Отговор

    До коментар #39 от "ха, ха, ха...":

    Путин се насрааа

    Коментиран от #58, #92

    19:10 17.10.2025

  • 47 Престанете

    3 13 Отговор
    Спрете да тровите България с руската отрова, корумпирани свини.

    19:10 17.10.2025

  • 48 Е да де,

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Уса":

    Но има и толкова много недоверчиви, които искат да проверят наживо. Ами няма лошо!

    19:10 17.10.2025

  • 49 Всяка сутрин милиарди хора по целия свят

    1 12 Отговор

    До коментар #45 от "ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК":

    Се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #56

    19:11 17.10.2025

  • 50 Канадец

    8 1 Отговор
    Откога 13 часа е вечеря ? При нас още се нарича обяд

    19:11 17.10.2025

  • 51 Копейкотрошач

    4 2 Отговор

    До коментар #45 от "ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК":

    Копейкотрошач.

    Коментиран от #76

    19:12 17.10.2025

  • 52 При гожин беше прав:

    4 13 Отговор
    Още на 10 ден стана ясно че невнятния бункерен старуха и престъпника Шай гу ЗАГУБИХА ВОЙНАТА! Именно тия двамата направиха така,че Украйна унищожи най- боеспособните Бойни части на П ЕДЕРАЦИЯТА! ""

    Коментиран от #55, #59, #63, #74, #83

    19:12 17.10.2025

  • 53 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 9 Отговор

    До коментар #43 от "Механик":

    Точен сте господин Механик.От руснак войник не става.В това е проблема.

    19:13 17.10.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Къде е редовната руска армия?

    3 8 Отговор

    До коментар #52 от "При гожин беше прав:":

    Ами при Кобзон разбира се.

    Коментиран от #66

    19:14 17.10.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 каква вечеря?

    9 1 Отговор
    В България 20.00часа,в Америка е 13.00ч.Остави вечерята,ами и обяд май няма да има...

    19:14 17.10.2025

  • 58 ОПАКОВАЛ ГО Е

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Българин":

    ЧАКА ЗЕЛЕНСКИ ДА СЕ ВЪРНЕ ЗА ДА ГО ИЗПАПКА

    19:16 17.10.2025

  • 59 Факт

    2 9 Отговор

    До коментар #52 от "При гожин беше прав:":

    2 Милиона монголяци фърлиха ФИРА и след 12 год БЕЗАНАЛОГОВ щурм на ПОКРОВСК ( 25 км от Донецк) още са на 18 км от селото!
    След 12 год у ДОНБАС и КРИМ , още са си там и нямат НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ
    Хехехехехехе

    Коментиран от #77

    19:16 17.10.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Може би...

    3 1 Отговор
    "Една вечеря, която може да..." Може би, ама надали!

    19:17 17.10.2025

  • 62 АБЕ ТОА С ВАТЕНКАТА ЛИ Е В

    1 1 Отговор
    УАЙТ ХАУС...?!?!! .....

    19:18 17.10.2025

  • 63 Въпрос

    0 8 Отговор

    До коментар #52 от "При гожин беше прав:":

    Има ли интелигентни хора, които да анализират и да разговарят без привързаност към когото и да било. Защо Пригожин спря похода сим към Москва, където се намират олигарсите на Русия виновни да стотиците хиляди руски и украински жертви? Защо Пригожин не продължи? Мисля си че ако Пригожин беше застанал с армията си на страната на украинската, можеше да се предотврати това клане. Русия можеше да има различно и светло бъдеще без руските олигарси.

    19:19 17.10.2025

  • 64 Санде Глухия

    1 6 Отговор
    Некой има ли информация за 3 дневния БЛИЦКРИГ на целуващия КУ РАна педофил?
    нЯщо за Парадо у Киев,ви Лисабон?
    АааааааХахахаха

    19:19 17.10.2025

  • 65 МУЦКА

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Нямате срам":

    АЙДЕ ДА ГО Д.......АШ
    АМА СИ ИЗМИИ МИРИЗЛИВИТЕ УСТЕН....ЦА

    19:19 17.10.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Гай Турий

    7 1 Отговор
    Зеленият потник беше посрещнат на летището в САЩ от жена си, дошлрия преди това Ермак и от някаква местна администраторка. Докато летял в самолета, Путин и Тръмп си уговорили за 2 часа края на укра. Изненада за наркохунтата и нейния главен смъркач на прах. Томахавки нет.

    19:21 17.10.2025

  • 68 Престанете

    2 8 Отговор
    Спрете да тровите българския народ с руската отрова! Стига вече!

    19:23 17.10.2025

  • 69 ?????

    5 1 Отговор
    И как ще стане тва? Всъщност има вариант. Ако Путин най-накрая спре да се съобразява с разни непублични договорености и позволи на военните да воюват както те си знаят.

    19:24 17.10.2025

  • 70 Тия с50 ТАМАХВЧИЦИ ЛИ ША

    4 3 Отговор
    ПЛАШАТ ИМПЕРИЯТА?!?!! МНОГО СЕЛА В ИМПЕРИЯТА СИ ЖИВЕЯТ БЕЗ ТОК ,МАГАЗИНИ, Тселефониии....ЛЕКАРИ.....ТОВА НЕ Е ТАКА В УСА.....КВО ЛИ ША СТАНЕ В УСА АКУ ИМ СПРЪТ ТОКА, ТЕКЕФОНИТЕ ПРИ ИНА ПАТАКЛАМА....КОИ ША ПРЕЖИВЕЯТ БЕЗ УОЛМАРТ.........и кредитни карти.....

    19:24 17.10.2025

  • 71 Омбре

    5 0 Отговор
    За тия томахавки, се говори,че ще е оръжието чудо, което ще обърне войната в полза на Украйна. Същото се говореше и за всички оръжия дадени преди това. Резултатите ги знаем всички.И защо,никой не,казва, аджеба,ако украинците ударят с една ракета Москва или друг голям град,от ответния отговор на руснаците, какво ще понесе Украйна като жертви и разрушения? Много е лесно да се говори само за едната страна на нещата,но последствията също трябва да се имат предвид.

    19:25 17.10.2025

  • 72 Защо си толкова тъп

    7 0 Отговор

    До коментар #43 от "Механик":

    Първо защото не искат да дават много жертви. Защото милиона убити руснаци са само в болното ви въображение.
    Второ Украйна изобщо не се бие сама. Цялото НАТО е зад гърба и. Без него вярно да е приключила за 3 дни. То не бяха оръжия, то не беше разузнаване, то не бяха спътници, то не бяха стотици милиарди. Ама иначе малка Украйна воюва с Русия. Смотаняци!

    19:30 17.10.2025

  • 73 Тачо Пърмака

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Копеи не философствай!":

    Моа тии понапълня дивия бял силикон ,муци 👅.

    19:30 17.10.2025

  • 74 Колкото трябва

    7 1 Отговор

    До коментар #52 от "При гожин беше прав:":

    Ако СВО беше продължила само 10 дни нямаше да има неутрализирани 1 милион и 700 хиляди укронацита. Затова докато не отидат още два пъти по толкова при Бандера СВО не трябва да спира. Да не се допуска грешката от 1952 г., когато оставиха живи бандеровци и алкоголика Хрушчов после ги помилва. За това сега трябва да се чисти до корен. Так надо!

    Коментиран от #84

    19:32 17.10.2025

  • 75 брендо

    4 0 Отговор
    Нищо не зависи от наркомана

    19:32 17.10.2025

  • 76 Пала Марко

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "Копейкотрошач":

    Като малък в дивия млатили са те ?Ако са пропуснали и като голям ще го направим .

    19:32 17.10.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Тити

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Пора":

    Така и не разбрах кой те е порил кат каракуда ?

    19:34 17.10.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Винету

    0 0 Отговор
    Томахавката е остаряло и безполезно оръжие.

    19:36 17.10.2025

  • 81 стоян георгиев

    5 0 Отговор
    Като разменят тела защо са 1000 украинци на 29 руснаци?

    19:37 17.10.2025

  • 82 Едно време на

    1 0 Отговор
    вечеря непотвърдено се говори, че бил отровен Г. Димитров.

    19:38 17.10.2025

  • 83 Ти си смешник

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "При гожин беше прав:":

    Като са я загубили какво прави зеленият в САЩ. За какво хленчи там?

    19:38 17.10.2025

  • 84 Аха

    1 2 Отговор

    До коментар #74 от "Колкото трябва":

    Ще и още 10 пъти по толкова руски нацисти. Които вече ще са и от качественото пушечно.

    19:39 17.10.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Ти трол

    0 2 Отговор

    До коментар #77 от "Факт е че си трол":

    Нали Русия напредва бе трол? Я познай сега кои жертви обира? Дали руските нацисти ще пуснат украинците да преброят руските пътници? Ама че сте глупави.

    19:40 17.10.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Дон Дони

    1 0 Отговор
    Това значи намеса на САЩ! Да видим колко струва Тръмп?

    19:43 17.10.2025

  • 89 Шойгу открадна парите

    1 1 Отговор
    Един вечеря с Тръмп, друг с Рамзан Кадира Дон.

    19:45 17.10.2025

  • 90 Георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "русия е васал на Китай":

    Да, така ще е, ако им се предадат ракети на Киев. По скоро САЩ официално ще влезнат във война с Русия, от територията на Окраина. Под чужд флаг. С ракети, за които не е ясно с какъв заряд са изстреляни - конвенционален или ядрена. И се задейства веднага руската система според доктрината и към САЩ литнат стратегически ядрени ракети... Това не може да стане. Ще ми е интересно какво ще съобщят след вечерята. Факти, чакаме ви!

    19:48 17.10.2025

  • 91 Факти

    2 1 Отговор
    Путин изгоря...

    19:52 17.10.2025

  • 92 дядо поп

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Българин":

    Ами яж бе , какво чакаш?

    19:52 17.10.2025

  • 93 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    0 0 Отговор
    Дребен но вреден. Малко са го били на училище.

    20:05 17.10.2025

  • 94 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    1 0 Отговор
    Томахавките могат да носят 500кг тротил хексоген алуминиева смес или 150кт ядрен заряд. Тъй като не може да се определи, с какво е снаряжена, приема се, че зарядът е ядрен и се нанася ядрен отговор на страната изстреляла ракетите. Абсолютно не ми е ясно, защо Зеленски провокира ядрени удари по Украйна, вместо да капитулира.

    20:12 17.10.2025

  • 95 Форбс

    0 0 Отговор
    За евро нещото трябва да говоря с китайци а с рус с сащ разбрали стармърчайнатаун аве форбс

    20:14 17.10.2025

  • 96 Баш Балък

    0 1 Отговор
    Предния път Тръмп и му показа карта, сега ще има снимка на Томахоук.

    20:16 17.10.2025

