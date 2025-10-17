"Една вечеря, която може да промени всичко на фронта в Украйна"

Днес (17 октомври) вечерта във Вашингтон ще се състои среща между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп, която може да определи по-нататъшния ход на войната и подкрепата за Украйна. Статията е базирана на публикации в украинското списание "Фокус", данни на Center for a New American Security, публикувани от Financial Times и друди западни медии.



Днес се очаква президентът на Украйна Володимир Зеленски да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп. Преговорите ще започнат в 20:00 часа българско време в неформална обстановка по време на вечеря и ще бъдат затворени за медиите, става ясно от графика на американския президент, публикуван от Roll Call.



Изборът на времето и формата на срещата – по време на вечеря, без достъп на медиите – подсказва желанието на двете страни да действат в условия на поверителност. Ден по-рано стана известно, че Тръмп е провел телефонни преговори с Владимир Путин и е обявил нова среща на върха в Будапеща. Това хвърли сянка върху преговорите с Украйна, предизвиквайки учудване в обкръжението на Зеленски, които междувременно пристигнаха във Вашингтон за срещата, съобщи по-рано Axios.



Ключовите теми на срещата трябва да бъдат:



-предаването на ракети Tomahawk на Украйна. Основните въпроси са за броят на ракетите и целите, които Украйна иска да удари. Остава и въпросът, за това кой ще оперира с ракетите. В отделни публикации Financial Times съобщи, че САЩ ще могат да доставят на Украйна само от 20 до 50 ракети Tomahawk и, че ако Украйна получи Tomahawk, те ще бъдат управлявани от САЩ.



-укрепването на системите за противовъздушна отбрана на Украйна



-обсъждането на потенциалния преход на Украйна към следващата фаза на военните действия. По-рано Тръмп заяви, че Украйна възнамерява да премине в настъпление, което даде повод на редица анализатори да допуснат, че САЩ ще предоставят на Киев още оръжия.



-санкционната политика на САЩ по отношение на Русия. Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви в интервю за Newsmax, че "администрацията на Тръмп е установила, че митата са по-ефективни от санкциите за повлияване на поведението на Русия".



Основният въпрос за Украйна остава този за ракетите. Тръмп вече заяви публично, че "в САЩ има много ракети Tomahawk, но те са необходими на самите САЩ“, което намеква за вътрешния дилема между помощта за Украйна и осигуряването на собствената сигурност. Украинската страна явно се надява, че тези преговори няма да останат само на ниво обещания, а ще дадат тласък за конкретни стъпки от страна на Вашингтон.



Какво можем да очакваме – и какво може да се случи "зад кулисите“



Какво очаква Киев:



-ясни решения относно доставките на оръжие. Ако САЩ се съгласят да -предоставят Tomahawk или други системи, това ще доведе до сериозно укрепване на отбранителната способност на Украйна



-гаранции и документи. Зеленски вероятно ще изисква юридически или политически закрепени ангажименти, за да се избегнат "обещания без реализация“.



-координация военните планове. Обсъждане на потенциално настъпление, -съгласуване на стратегически стъпки и логистика.



-санкционен натиск. САЩ могат да обсъдят разширяване или актуализиране на пакета санкции срещу РФ, в зависимост от събитията на фронта.



Рискове:



Споразуменията могат да се окажат предимно декларативни – без конкретни дати и обеми.



Има вероятност обсъждането на Tomahawk да бъде инструмент за натиск или търговия, но не е задължително да доведе до предаване в значителен обем.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 1.6 Оценка 1.6 от 34 гласа.