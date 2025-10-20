Новини
Доналд Тръмп с нова бизнес стратегия: Ако направим това, цените на говеждото месо ще паднат

20 Октомври, 2025 17:05 601 6

  • аржентина-
  • сащ-
  • говеждо месо-
  • хавиер милей-
  • доналд тръмп-
  • песо

Американският президент предложи Съединените щати да започнат да внасят говеждо месо от Аржентина в опит да ограничат инфлацията и да намалят рекордно високите цени на този продукта в страната

Доналд Тръмп с нова бизнес стратегия: Ако направим това, цените на говеждото месо ще паднат - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп предложи Съединените щати да започнат да внасят говеждо месо от Аржентина в опит да ограничат инфлацията и да намалят рекордно високите цени на този продукта в страната, предаде агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

„Ще закупим говеждо месо от Аржентина. Ако направим това, цените на говеждото месо ще паднат“, заяви Тръмп пред репортери на борда на самолета „Еър форс 1“ по време на полет от Флорида до Вашингтон.

По думите му подобен ход ще бъде изгоден и за Аржентина, която той определи като „много добър съюзник“.

В петък Тръмп съобщи, че администрацията му води преговори за споразумение, целящо намаляване на цените на говеждото месо, повишени вследствие на продължителната суша в западните щати и съкращаването на животинските стада.

Миналата седмица президентът прие аржентинския си колега Хавиер Милей в Белия дом. Двамата обсъдиха финансовата помощ, предоставена от Вашингтон на Буенос Айрес под формата на суап линия на стойност 20 милиарда долара за стабилизиране на песото.

По време на срещата Тръмп изрази пълната си подкрепа за Милей, като постави условие за продължаване на финансовата подкрепа - президентът и партията му да останат на власт.

„Аржентина няма пари, те нямат нищо, борят се толкова усилено да оцелеят. Ако мога, ще помогна да оцелеят в един свободен свят. Президентът на Аржентина се опитва да направи всичко възможно, но те умират“, заяви Тръмп.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хавиер Милей

    3 0 Отговор
    с резачката на изборите.

    17:08 20.10.2025

  • 2 кой да знае

    3 0 Отговор
    Щом тръм почна да се бори с цените, значи СШАто са прилкючили.

    Коментиран от #5

    17:12 20.10.2025

  • 3 ха така

    1 0 Отговор
    що да не си застреляш производителите на месо в страната. И без това не останаха емигранти които да бачкат във фермите. Ще фалират за месец-два.

    17:14 20.10.2025

  • 4 Ванга

    2 0 Отговор
    Какъв ли екземпляр ще е следващият избран в САЩ.

    17:15 20.10.2025

  • 5 1917

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "кой да знае":

    Пак ли тавариш? Не го ли разпаднахме тоя гнил капитализъм още 1917та?

    17:15 20.10.2025

  • 6 Животното

    1 0 Отговор
    човешкото същество по природа не е хищник и не е месоядно, ако беше хищник или месоядно за 8 милиона години еволюция все щеше да си проличи, но не. Някой си случайно открил огъня или са му го дали, но това не го прави хищник, нито месоядно. За морал и ценностни е излишно да се коментира, като при много човешки същества, тези качества липсват.

    17:25 20.10.2025