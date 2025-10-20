Доналд Тръмп с нова бизнес стратегия: Ако направим това, цените на говеждото месо ще паднат

Американският президент Доналд Тръмп предложи Съединените щати да започнат да внасят говеждо месо от Аржентина в опит да ограничат инфлацията и да намалят рекордно високите цени на този продукта в страната, предаде агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

„Ще закупим говеждо месо от Аржентина. Ако направим това, цените на говеждото месо ще паднат“, заяви Тръмп пред репортери на борда на самолета „Еър форс 1“ по време на полет от Флорида до Вашингтон.

По думите му подобен ход ще бъде изгоден и за Аржентина, която той определи като „много добър съюзник“.

В петък Тръмп съобщи, че администрацията му води преговори за споразумение, целящо намаляване на цените на говеждото месо, повишени вследствие на продължителната суша в западните щати и съкращаването на животинските стада.

Миналата седмица президентът прие аржентинския си колега Хавиер Милей в Белия дом. Двамата обсъдиха финансовата помощ, предоставена от Вашингтон на Буенос Айрес под формата на суап линия на стойност 20 милиарда долара за стабилизиране на песото.

По време на срещата Тръмп изрази пълната си подкрепа за Милей, като постави условие за продължаване на финансовата подкрепа - президентът и партията му да останат на власт.

„Аржентина няма пари, те нямат нищо, борят се толкова усилено да оцелеят. Ако мога, ще помогна да оцелеят в един свободен свят. Президентът на Аржентина се опитва да направи всичко възможно, но те умират“, заяви Тръмп.